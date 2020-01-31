Турецкие пирожки из дрожжевого теста с добавлением крахмала получились очень вкусными, пышными и нежными. Известно, что добавление крахмала делает выпечку более мягкой и легкой, и касается это не только дрожжевого теста, но и бисквита, кексового теста, теста для печенья, блинчиков. Я всё время ищу рецепт идеального для меня дрожжевого теста для пирогов, чтоб на все 100 процентов. Из такого идеального теста пекла пироги моя свекровь, но по причине "неразумной юности" я не записала её рецепт. Так вот это тесто почти идеально, пусть не на 100 процентов, но точно на 90! Автор рецепта Семирамида.
- 31 января 2020, 21:47
- 7162
Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом
Ингредиенты для «Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом»:
- Молоко — 200 мл
- Мука пшеничная / Мука (2 стакана по 250 мл) — 500 мл
- Крахмал кукурузный (полстакана 250 мл) — 125 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло оливковое (+ 1 ст. л.) — 100 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
- Готовая начинка (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 15
Рецепт «Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом»:
Тесто я приготовила в хлебопечке. Но расскажу, как его готовить без оного агрегата.
Яйцо разделяем на белок и желток. Белок будем использовать при приготовлении теста, а желтком будем смазывать пирожки перед выпечкой.
В миску просеять горкой муку и крахмал, добавить соль. В теплое молоко всыпать сахар и сухие дрожжи, перемешать до растворения сахара, оставить минут на 15 до активизации дрожжей - должна появиться на поверхности молока легкая пенная "шапочка". В центре мучной горки сделать углубление, влить молоко с дрожжами, добавить взболтанный вилкой белок и замесить ложкой тесто. Когда вся мука смешается с молочной смесью, влить оливковое масло, вмешать его в тесто в миске, потом выложить тесто на рабочую поверхность и вымешивать однородное мягкое тесто, которое не прилипает ни к рукам, ни к поверхности. Вернуть тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте для подъема минут на 40-45. Подошедшее тесто выкладываем на доску. Подсыпать на доску муку нет необходимости, тесто совсем не липкое, мягкое и очень послушное.
Делим тесто на 15-16 частей, из каждой скатываем шарик.
Включаем духовку на разогрев до 190 град. С.
Шарик на ладони растягиваем в лепешечку, выкладываем чайную ложку начинки, защипываем тесто, формируем продолговатый пирожок.
Пирожки выкладываем швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Начинку выбирайте по своему вкусу. Я использовала повидло, мой муж, как настоящий мужчина, любит исключительно сладкие пирожки. Пусть ест досыта, радость моя...
В желток вливаем столовую ложку оливкового масла, перемешиваем и кисточкой смазываем пирожки.
Оставлять пирожки на расстойку не надо!
Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем пирожки минут 20 до устойчивого яркого румянца. Вот какие славные пухлики получились!
Перекладываем пирожки в миску, накрываем чистым полотенцем и остужаем.
Угощайтесь вкуснейшими пирожками!
Комментарии и отзывы
вчера в 15:42 Шеломок #
вчера в 10:06 Надежда2901 #
вчера в 14:53 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
Спасибо!
вчера в 21:02 girsk3364 #
позавчера nazarova elena 2015 #
вчера в 14:50 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 15:32 nazarova elena 2015 #
вчера в 19:47 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
3 часа назад nazarova elena 2015 #
позавчера Ася09 #
вчера в 14:49 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера аля аля #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера gurtati #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
Спасибо за интерес!
позавчера skb66 #
позавчера olga monolit #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера olga monolit #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера genija22 #
И, еще, очень многое зависит от духовки. У меня сейчас две и по разному выпекают, даже при одном и том же температурном режиме. Да и за свою жизнь их уже столько поменяла....
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера girsk3364 #
вчера в 14:56 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера girsk3364 #
позавчера ирпенчанка #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
1 февраля акчуч #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
1 февраля aldohinatetana #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 0:14 aldohinatetana #
вчера в 14:53 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
1 февраля jannasimf #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
1 февраля yugai ludmila65 #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
1 февраля Гали-28 #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
1 февраля Кир Рояль #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
1 февраля Kuss #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
3 часа назад LanaSlavina #
1 февраля joop7 #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера genija22 #
1 февраля gofman 93 #
1 февраля gofman 93 #
1 февраля VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
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