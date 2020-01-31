Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом

Тесто я приготовила в хлебопечке. Но расскажу, как его готовить без оного агрегата.

Яйцо разделяем на белок и желток. Белок будем использовать при приготовлении теста, а желтком будем смазывать пирожки перед выпечкой.

В миску просеять горкой муку и крахмал, добавить соль. В теплое молоко всыпать сахар и сухие дрожжи, перемешать до растворения сахара, оставить минут на 15 до активизации дрожжей - должна появиться на поверхности молока легкая пенная "шапочка". В центре мучной горки сделать углубление, влить молоко с дрожжами, добавить взболтанный вилкой белок и замесить ложкой тесто. Когда вся мука смешается с молочной смесью, влить оливковое масло, вмешать его в тесто в миске, потом выложить тесто на рабочую поверхность и вымешивать однородное мягкое тесто, которое не прилипает ни к рукам, ни к поверхности. Вернуть тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте для подъема минут на 40-45. Подошедшее тесто выкладываем на доску. Подсыпать на доску муку нет необходимости, тесто совсем не липкое, мягкое и очень послушное.