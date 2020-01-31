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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 31 января 2020, 21:47
  • 7162

Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом

Рецепт: Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом

Турецкие пирожки из дрожжевого теста с добавлением крахмала получились очень вкусными, пышными и нежными. Известно, что добавление крахмала делает выпечку более мягкой и легкой, и касается это не только дрожжевого теста, но и бисквита, кексового теста, теста для печенья, блинчиков. Я всё время ищу рецепт идеального для меня дрожжевого теста для пирогов, чтоб на все 100 процентов. Из такого идеального теста пекла пироги моя свекровь, но по причине "неразумной юности" я не записала её рецепт. Так вот это тесто почти идеально, пусть не на 100 процентов, но точно на 90! Автор рецепта Семирамида.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Турецкая

Ингредиенты для «Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом»:

Время приготовления:

Количество порций: 15



Рецепт «Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом»:

Тесто я приготовила в хлебопечке. Но расскажу, как его готовить без оного агрегата.
Яйцо разделяем на белок и желток. Белок будем использовать при приготовлении теста, а желтком будем смазывать пирожки перед выпечкой.
В миску просеять горкой муку и крахмал, добавить соль. В теплое молоко всыпать сахар и сухие дрожжи, перемешать до растворения сахара, оставить минут на 15 до активизации дрожжей - должна появиться на поверхности молока легкая пенная "шапочка". В центре мучной горки сделать углубление, влить молоко с дрожжами, добавить взболтанный вилкой белок и замесить ложкой тесто. Когда вся мука смешается с молочной смесью, влить оливковое масло, вмешать его в тесто в миске, потом выложить тесто на рабочую поверхность и вымешивать однородное мягкое тесто, которое не прилипает ни к рукам, ни к поверхности. Вернуть тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте для подъема минут на 40-45. Подошедшее тесто выкладываем на доску. Подсыпать на доску муку нет необходимости, тесто совсем не липкое, мягкое и очень послушное.

Делим тесто на 15-16 частей, из каждой скатываем шарик.
Включаем духовку на разогрев до 190 град. С.

Шарик на ладони растягиваем в лепешечку, выкладываем чайную ложку начинки, защипываем тесто, формируем продолговатый пирожок.
Пирожки выкладываем швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Начинку выбирайте по своему вкусу. Я использовала повидло, мой муж, как настоящий мужчина, любит исключительно сладкие пирожки. Пусть ест досыта, радость моя...

В желток вливаем столовую ложку оливкового масла, перемешиваем и кисточкой смазываем пирожки.
Оставлять пирожки на расстойку не надо!

Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем пирожки минут 20 до устойчивого яркого румянца. Вот какие славные пухлики получились!

Перекладываем пирожки в миску, накрываем чистым полотенцем и остужаем.
Угощайтесь вкуснейшими пирожками!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка духовка детям

Вкусы: сладкий нежный хлебный

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Пирожки из дрожжевого теста с крахмалом
Описание: Турецкие пирожки из дрожжевого теста с добавлением крахмала получились очень вкусными, пышными и нежными. Известно, что добавление крахмала делает выпечку более мягкой и легкой, и касается это не только дрожжевого теста, но и бисквита, кексового теста, теста для печенья, блинчиков. Я всё время ищу рецепт идеального для меня дрожжевого теста для пирогов, чтоб на все 100 процентов. Из такого идеального теста пекла пироги моя свекровь, но по причине "неразумной юности" я не записала её рецепт. Так вот это тесто почти идеально, пусть не на 100 процентов, но точно на 90! Автор рецепта Семирамида.


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Комментарии и отзывы

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Маленькое замечание по температуре духовки. 190- это очень горячо
Большое спасибо за рецепт, подскажите, а при замесе теста в хлебопечке как Вы делали?
Я делаю по инструкции к моей хлебопечке: жидкость, сахар, соль, яйцо, масло, сверху мука с крахмалом и дрожжи. Но у хлебопечек разных производителей инструкции отличаются.
Спасибо!
Благодарю.
пирожки у вас получились прекраснейшие! а чем они отличаются от тех, что пекла ваша свекровь?
Спасибо Вам! У свекрови пироги были очень сдобными, с большим количеством масла, эти посуше и полегче.
вы знаете, девочка которая училась со мной в студенческие годы много лет назад (около 25 лет прошло) привозила в общежитие пирог, который пекла ее мама. контакта сейчас с ней нет, но я хотела найти тот рецепт. и "случайно" он мне попался, даже с вариациями. я так понимаю ваша свекровь умерла, если да, то помяните ее, и может вам вспомнится или "случайно" попадется ее рецепт, или похожий на тот, что она пекла. удачи вам! будьте здоровы!
Душевное Вам СПАС?БО! ? Вы будьте здоровы!
Спасибо!
Всегда считалось, что мягкость тесту придают желтки, а белки делают тесто жестким.
Везде твердят о вреде крахмала,
Конечно вредно..., если есть каждый день не менее килограмма
100мл оливкового масла? Это пол стакана, это масло дает сильный привкус?
Если использовать оливковое рафинированное масло без запаха, никакого привкуса не будет.
Спасибо за интерес!
Можно еще манки при замесе немного добавить в тесто, не так черствеют и пирожки становятся как бы упругие, а крахмал дает пышность.
Здравствуйте! Подскажите, а картофельный крохмал подойдет? И подсолнечное масло вместо оливкового?
Спасибо за интерес! Крахмал можно любой и масло можно подсолнечное, но без запаха.
Спасибо за ответ! Буду пробовать
Весь секрет добавления крахмала в тесто в том, что он забирает лишнюю влагу при выпечке, поэтому увеличивается изделие и в дальнейшем держит форму. А вообще я в тесто добавляю обязательно сливочное масло, сахара тоже больше и пирожки как пух, даже если не добавлю крахмал.
И, еще, очень многое зависит от духовки. У меня сейчас две и по разному выпекают, даже при одном и том же температурном режиме. Да и за свою жизнь их уже столько поменяла....
Спасибо за информацию. Я тоже знаю не один рецепт дрожжевого теста, разного. Этот рецепт конкретно с крахмалом.
Подскажите, в хлебопечку засыпаете все ингридиенты сразу или предварительно дрожжи в молоке разводите?
В хлебопечку ингредиенты закладываются по инструкции, у разных производителей и инструкции разные. Дрожжи в молоке разводить не нужно, их добавляют в последнюю очередь на муку, но так конкретно в моей хлебопечке.
Ответ для genija22
Как раз собираюсь приобрести электродуховку. Какая Вам всё же больше приглянулась?
Аппетитнейшие пирожочки и очень подробное описание! Забрала! Спасибо, Вера!
Спасибо, Наташа!
Верочка, шикарные пирожки! разлом просто покорил. Скажи, на другой день такие пирожки как?
Оля, спасибо! Не скажу, что остаются пуховыми, но вполне мягкие.
ОК
Интересно!А несладкую начинку можно?
Спасибо! С несладкой начинкой будет ещё лучше.
Спасибо, попробую!
Отличные пирожки, Верочка! Нежные и пушистые!!!
Жанночка, спасибо!
Отличные пирожки! Точно пуховые!
Людочка, спасибо!
Верочка, чудесные пирожки, очень аппетитные и разрезик великолепный
Спасибо большое!
Очень интересно, мякиш и впрямь пуховый ! Спасибо забрала турецкую выпечку очень люблю.
Спасибо, ?нга!
Верочка, и у меня та же проблема! Прихвачу и твои пирожки! Выглядят чудесно!
Спасибо, Натуля! Вот сидят у меня в голове свекровини пироги, может это только воспоминания, а мне покоя нет, ищу и ищу. Помню, она добавляла много масла, два яйца; вкус был божественный, её пирог с абрикосовым джемом и грецкими орехами был вкуснее любого торта. Попробуй, тесто хорошее.
Добрый день! Ваш рейепт навеял воспоминания....точно такая ситуация, Крестная пекла отличные рулеты ореховые и пироги сдобные-сдобные, с яблоками и абрикосовым вареньем. И тоже, увы....никто вовремя не спросил....очен жаль, уходит поколение, которое умело готовить потрясающие блюда без точных рецептов, бытовой техники, на глазок....
эту функцию еще выполняет сухое молоко. всегда добавляю его в тесто. а какой крахмал это не принципиально )))
Спасибо! В оригинальном рецепте - крахмал пшеничный, но я такого не встречала.
Ответ для joop7
Какой крахмал - принципиально и лучше пшеничный, но можно и кукурузный использовать, а вот картофельный идет лучше для всякого рода десертов.
Почему именно кукурузный крахмал ?
А есть разница в том, какой крахмал добавить, кукурузный или картофельный?
Спасибо за интерес! Используйте любой крахмал.
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