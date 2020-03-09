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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 9 марта 2020, 15:25
  • 14475

Нежный и воздушный пирог с яблоками

Рецепт: Нежный и воздушный пирог с яблоками

Что может быть вкуснее, нежнее и аппетитнее, чем пирожки с яблоками. Это любимая выпечка моей семьи. Пирожки по этому рецепту получаются очень пышными, воздушными и ароматными. Пирожки с яблоками дарят настроение уюта и тепла. Дрожжевые духовые пирожки с яблоками прекрасное дополнение к домашнему чаепитию. Приятного аппетита.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Нежный и воздушный пирог с яблоками»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4244.8 ккал		 белки
73.1 г		 жиры
137 г		 углеводы
682.7 г
100 г блюда
ккал
238.5 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
38.4 г


Рецепт «Нежный и воздушный пирог с яблоками»:

В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Хорошо перемешиваем.

Добавляем яйцо.

Добавляем подсолнечное масло.

Постепенно добавляем муку.

Замешиваем гладкое, однородное тесто. Перекладываем тесто в миску, смазанную подсолнечным маслом. Оставляем в теплом месте на подъем на 1 час.

Готовим начинку. Нарезаем яблоки кубиками.

Выкладываем яблоки на сковородку. Добавляем сахар и тушим 5-7 минут.

Крахмал разбавляем водой и хорошо перемешиваем.

Разведенный крахмал добавляем в яблоки и провариваем до загустения.

Готовую начинку полностью остужаем.

Тесто готово.

Тесто делим на раные части. У меня получилось 16 частей по 70-75 грамм.

Раскатываем кусочек теста в круг толщиной 3-4 мм и делаем надрез.

Выкладываем начинку.

Скручиваем в трубочку. Завернув начинку, оставшееся тесто закручиваем вокруг рогалика, понемногу отступая от края вниз, оставшийся хвостик прячим под нижней узкой частью.

Вот такая трубочка получается.

Выкладываем в форму. Оставляем на подъем на 15-20 минут. Смазываем желтком с небольшим количеством воды. Выпекаем при 190 градусах 25-30 минут.

У меня получилось два пирога из этого количества теста.

Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: выпечка

Вкусы: яблочный нежный

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Нежный и воздушный пирог с яблоками
Описание: Что может быть вкуснее, нежнее и аппетитнее, чем пирожки с яблоками. Это любимая выпечка моей семьи. Пирожки по этому рецепту получаются очень пышными, воздушными и ароматными. Пирожки с яблоками дарят настроение уюта и тепла. Дрожжевые духовые пирожки с яблоками прекрасное дополнение к домашнему чаепитию. Приятного аппетита.
Тэги: выпечка.


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Фотографии «Нежный и воздушный пирог с яблоками» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Красивое оформление пирога вызвало желание воспользоваться рецептом. Делала все точно по рецепту, но начинка у меня из яблочного повидла. Верх смазала просто молоком, посыпала кунжутом. Пекла 35 минут. Уместила все в одну форму, поэтому, возможно, не так видны булочки. Результат очень порадовал. Тесто было приятное в работе, мягонькое, легко лепилось. Получилось очень вкусно, Буду повторять обязательно, тем более приехавший сын быстренько опустошил остатки выпечки.
Спасибо большое. Красивый пирог получился. Спасибо за фото. Готовьте на здоровье!!!

Интересный "пирожок"-БУДУ пробовать испечь !!!!!
Спасибо большое!!!
Отличный пирог!
Спасибо большое!!!
Замечательный рецепт
Спасибо большое!!!
Какая прелесть! Не пироги, а загляденье Тоже хочу! С рецептом Дня
Спасибо большое!!!
Красотища то какая!!! обязательно спеку
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
Галочка, очень аппетитный и красивый пирог! С Рецептом дня!
Люба, спасибо большое!!!
Замечательный рецепт и классная формовка теста, беру в свою копилочку!
Спасибо большое!!!
Обалденный пирог!!! Формовка супер!!!Беру в КК!!! Галочка браво!!!
Анечка, спасибо большое!!!
Галина, очень нарядный пирог, уверена, что очень вкусный! Красивая формовка! С благодарностью взяла рецепт в КК!
Спасибо большое!!!
Очень нежный пирог!
Спасибо большое!!!
Просто королевский пирог! И формовка такая интересная. Все три рецепта утащила...
Спасибо большое!!!
Шикарный пирог!! Пушистый, очень красивый!
Спасибо большое!!!
Тесто податливое, быстро поднялось!(муки ушло чуть меньше на 40гр, показалось туговатым). В следующий раз сделаю туже, т.к. влияет на формовку. Вышло у меня 13штук по 75гр. В итоге 2 небольших пирога.
С формованием было сложновато! (это дело времени, надеюсь руку "набью"). Но думаю, что момент формовки надо по подробнее показать(особенно для новичков), вплоть до укладки в противень. Масло при разделке не жалеть!(это тоже влияет на четкость "конусов")
Яблок дома нет, но повторить пирог такой формы уж очень хотелось! Поэтому вход пошли шоколад и джем яблочно-сливовый.
Галина, огромное спасибо за рецепт и идею! (к сожалению, повторить не смогла, но будем совершенствовать). Было очень вкусно! Рекомендую испечь всем!
Олечка, большое спасибо.Очень красивый пирог получился . Спасибо большое за фото. В следующий раз постараюсь показать формовку по подробнее.Все делается очень легко, наверное это я , не достаточно подробно показала А масло я при формовке совсем не использовала, все и так получается хорошо . Еще раз большое спасибо, мне очень приятно , что пирог вам понравился.
Тогда, Галиночка, ждём продолжения рецепта с раскрытием всех "секретов"! Мне уж очень хочется сделать красивящий пирог как у Вас!
Следующая начинка будет точно из яблок!
Спасибо большое!!! Я постараюсь !!!
Спасибо большое!!!
Пироги просто красавцы! Галина! С рецептом дня!
Наташа, спасибо большое!!!
ЗамечТательный пирожок! Забрала, с благодарностью!
Спасибо большое!!!
Формовка восхитила!!! Сегодня буду делать.
Спасибо большое!!!
интересная формовка, я бы даже отдельными булочками испекла
Спасибо большое!!!
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