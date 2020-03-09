Что может быть вкуснее, нежнее и аппетитнее, чем пирожки с яблоками. Это любимая выпечка моей семьи. Пирожки по этому рецепту получаются очень пышными, воздушными и ароматными. Пирожки с яблоками дарят настроение уюта и тепла. Дрожжевые духовые пирожки с яблоками прекрасное дополнение к домашнему чаепитию. Приятного аппетита.
- 9 марта 2020, 15:25
- 14475
Нежный и воздушный пирог с яблоками
Ингредиенты для «Нежный и воздушный пирог с яблоками»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 600 г
- Молоко — 300 мл
- Масло подсолнечное — 120 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
- Дрожжи — 1.5 ч. л.
Начинка
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
4244.8 ккал
|белки
73.1 г
|жиры
137 г
|углеводы
682.7 г
|100 г блюда
|ккал
238.5 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
38.4 г
Рецепт «Нежный и воздушный пирог с яблоками»:
Замешиваем гладкое, однородное тесто. Перекладываем тесто в миску, смазанную подсолнечным маслом. Оставляем в теплом месте на подъем на 1 час.
Скручиваем в трубочку. Завернув начинку, оставшееся тесто закручиваем вокруг рогалика, понемногу отступая от края вниз, оставшийся хвостик прячим под нижней узкой частью.
Выкладываем в форму. Оставляем на подъем на 15-20 минут. Смазываем желтком с небольшим количеством воды. Выпекаем при 190 градусах 25-30 минут.
Комментарии и отзывы
позавчера акчуч #
вчера в 14:20 Липач Галина # (автор рецепта)
13 марта oleg kistanov60 #
Интересный "пирожок"-БУДУ пробовать испечь !!!!!
15 марта Липач Галина # (автор рецепта)
12 марта Wera13 #
12 марта Липач Галина # (автор рецепта)
11 марта mariana82 #
11 марта Липач Галина # (автор рецепта)
11 марта solaris-7 #
11 марта Липач Галина # (автор рецепта)
11 марта shapkina a576 #
11 марта Липач Галина # (автор рецепта)
11 марта Андрей Силантьев #
11 марта Липач Галина # (автор рецепта)
11 марта Андрей Силантьев #
10 марта Vishnja #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта Janna Basalai #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта топиарий #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта ИРепка #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта inna_2107 #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта VeVeTa Tuk #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта VeVeTa Tuk #
10 марта MarinaS16 #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта Olietta #
С формованием было сложновато! (это дело времени, надеюсь руку "набью"). Но думаю, что момент формовки надо по подробнее показать(особенно для новичков), вплоть до укладки в противень. Масло при разделке не жалеть!(это тоже влияет на четкость "конусов")
Яблок дома нет, но повторить пирог такой формы уж очень хотелось! Поэтому вход пошли шоколад и джем яблочно-сливовый.
Галина, огромное спасибо за рецепт и идею! (к сожалению, повторить не смогла, но будем совершенствовать). Было очень вкусно! Рекомендую испечь всем!
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта Olietta #
Следующая начинка будет точно из яблок!
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта galina27 1967 #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта ирпенчанка #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта Kuss #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта Olietta #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
10 марта narabote2020 #
10 марта Липач Галина # (автор рецепта)
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