Друзья, хочу познакомить Вас с очень вкусным, быстрым корейским блюдом! Традиционно в Корее это блюдо готовится из говядины, жарится в воке с большим количеством острых специй, подаётся на отварном липком рисе. Этот же рецепт адаптирован под привычные для нас вкусы. Если кому интересно - заходите в гости...
- 22 мая 2020, 0:09
- 11444
Курица "Булгоги"
Ингредиенты для «Курица "Булгоги"»:
- Лук репчатый (небольшой) — 1 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Имбирь (свежий, измельчённый) — 1 ст. л.
- Бульон (куриный, говяжий или вода) — 250 мл
- Сахар коричневый (можно заменить на белый) — 2 ст. л.
- Уксус (яблочный) — 2 ст. л.
- Масло кунжутное — 2 ч. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Соус (чили, обязательно) — 1 ст. л.
- Бедро куриное — 6 шт
- Кунжут (для подачи) — по вкусу
- Лук зеленый (для подачи) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1850.7 ккал
|
белки
167.6 г
|
жиры
88.4 г
|
углеводы
98.2 г
|100 г блюда
|ккал
153 ккал
|белки
13.9 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
8.1 г
Рецепт «Курица "Булгоги"»:
Источник рецепта книга "The Instant Pot Bible" с 350 рецептами для электро скороварки. Счастливые обладатели этого чудного девайса смогут приготовить курочку за 15 минут (!!!), ну а обладателям расчудесных кастрюль (в том числе и я), придётся томиться в ожидании примерно полчаса, но оно того стоит. Рецепт так же прекрасно подходит для мультиварки. Для начала подготовим все необходимые составляющие...
Лук нарезаем полукольцами, если большой - то четвертинками, отправляем в кастрюлю. Чеснок и имбирь измельчаем ножом, отправляем в кастрюлю. Добавляем бульон или воду, яблочный уксус, соевый соус, сахар, острый соус чили и кунжутное масло. Соус добавьте обязательно, поверьте - остроты Вы не почувствуете, но он здорово дополнит вкусовой букет. Хорошо перемешиваем. Если готовите на плите, то добавьте немного больше бульона. В кастрюлю выкладываем бёдрышки, немного их искупаем в бульоне, накрываем крышкой, включаем огонь. После закипания выставляем средний огонь, варим примерно полчаса или до готовности мяса. Ежели воспользуетесь скороваркой, то включите режим "мясо/тушение" на 12 минут и выставьте самое высокое давление.
Бёдра мне попались большие и я держал их на огне 30 минут. За это время они прекрасно приготовились, всё время распространяя обалденный аромат!
Если бёдра будете подавать с гарниром, то пришло время определиться какой соус будет препочтительней в данной ситуации - густой или жидкий. Если жидкий - оставляйте всё как есть, ежели густой, то переложите мясо на тарелку и уварите подливку на огне ещё минут пять.
Когда с соусом выбор сделан в тарелку кладём гарнир, сверху бёдрышко, присыпаем кунжутом и зелёным луком.
Рис, лук и кунжут прекрасно дополняют...
И конечно же на столе очень к стати будут свежие овощи...
Приятного всем аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 11:00 Сурик #
вчера в 12:30 Robert1 # (автор рецепта)
29 мая Итальянка #
30 мая Robert1 # (автор рецепта)
28 мая Татьяна9999 #
28 мая Robert1 # (автор рецепта)
28 мая karabuta02 #
28 мая karabuta02 #
28 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая 0-galinka #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
25 мая jannasimf #
25 мая Robert1 # (автор рецепта)
25 мая lgrant #
25 мая Robert1 # (автор рецепта)
25 мая Сар_Татьяна #
25 мая Robert1 # (автор рецепта)
25 мая karabuta02 #
25 мая Robert1 # (автор рецепта)
24 мая Катерина32 #
Готовила целую курицу, предварительно разделав ее на части.
Свежий имбирь, заменила на сухой, и количество бульона уменьшила в 2 раза, так как курица из магазина, и она довольно щедро накачена водой.
Готовила в обычной кастрюле, по времени 1 час и еще оставила потом на режиме "подогрев " примерно на 30 минут.
Результат превзошел все ожидания. Нежная, сочная и очень ароматная курочка, мясо прям тает во рту и с легкостью отделяется от косточек....
Фотоулика прилагается
25 мая Robert1 # (автор рецепта)
24 мая AniBry #
25 мая Robert1 # (автор рецепта)
24 мая наталия_ласточка #
24 мая Robert1 # (автор рецепта)
24 мая наталия_ласточка #
24 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая наталия_ласточка #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
28 мая наталия_ласточка #
23 мая wowan5 #
24 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая Людмила НК #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая Люда-Людмила #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая Люда-Людмила #
23 мая ntata-2015 #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая ntata-2015 #
23 мая balgyr #
Варил в обычной кастрюле с толстым дном. Минут 50. Очень вкусная курица получилась.
Примерно представлял, какая она должна получиться, поэтому луку взял побольше. Люблю жареный или варёный в таком стиле лук с отварным рисом.
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая balgyr #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая Dama-Lorik #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая Ал-нка 39 #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
23 мая Ал-нка 39 #
23 мая Robert1 # (автор рецепта)
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