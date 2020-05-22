Курица "Булгоги"

Лук нарезаем полукольцами, если большой - то четвертинками, отправляем в кастрюлю. Чеснок и имбирь измельчаем ножом, отправляем в кастрюлю. Добавляем бульон или воду, яблочный уксус, соевый соус, сахар, острый соус чили и кунжутное масло. Соус добавьте обязательно, поверьте - остроты Вы не почувствуете, но он здорово дополнит вкусовой букет. Хорошо перемешиваем. Если готовите на плите, то добавьте немного больше бульона. В кастрюлю выкладываем бёдрышки, немного их искупаем в бульоне, накрываем крышкой, включаем огонь. После закипания выставляем средний огонь, варим примерно полчаса или до готовности мяса. Ежели воспользуетесь скороваркой, то включите режим "мясо/тушение" на 12 минут и выставьте самое высокое давление.