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  • 22 мая 2020, 0:09
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Курица "Булгоги"

Рецепт: Курица Булгоги

Друзья, хочу познакомить Вас с очень вкусным, быстрым корейским блюдом! Традиционно в Корее это блюдо готовится из говядины, жарится в воке с большим количеством острых специй, подаётся на отварном липком рисе. Этот же рецепт адаптирован под привычные для нас вкусы. Если кому интересно - заходите в гости...

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Корейская

Ингредиенты для «Курица "Булгоги"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1850.7 ккал 		белки
167.6 г 		жиры
88.4 г 		углеводы
98.2 г
100 г блюда
ккал
153 ккал		 белки
13.9 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
8.1 г

Рецепт «Курица "Булгоги"»:

Источник рецепта книга "The Instant Pot Bible" с 350 рецептами для электро скороварки. Счастливые обладатели этого чудного девайса смогут приготовить курочку за 15 минут (!!!), ну а обладателям расчудесных кастрюль (в том числе и я), придётся томиться в ожидании примерно полчаса, но оно того стоит. Рецепт так же прекрасно подходит для мультиварки. Для начала подготовим все необходимые составляющие...

Лук нарезаем полукольцами, если большой - то четвертинками, отправляем в кастрюлю. Чеснок и имбирь измельчаем ножом, отправляем в кастрюлю. Добавляем бульон или воду, яблочный уксус, соевый соус, сахар, острый соус чили и кунжутное масло. Соус добавьте обязательно, поверьте - остроты Вы не почувствуете, но он здорово дополнит вкусовой букет. Хорошо перемешиваем. Если готовите на плите, то добавьте немного больше бульона. В кастрюлю выкладываем бёдрышки, немного их искупаем в бульоне, накрываем крышкой, включаем огонь. После закипания выставляем средний огонь, варим примерно полчаса или до готовности мяса. Ежели воспользуетесь скороваркой, то включите режим "мясо/тушение" на 12 минут и выставьте самое высокое давление.

Бёдра мне попались большие и я держал их на огне 30 минут. За это время они прекрасно приготовились, всё время распространяя обалденный аромат!

Если бёдра будете подавать с гарниром, то пришло время определиться какой соус будет препочтительней в данной ситуации - густой или жидкий. Если жидкий - оставляйте всё как есть, ежели густой, то переложите мясо на тарелку и уварите подливку на огне ещё минут пять.

Когда с соусом выбор сделан в тарелку кладём гарнир, сверху бёдрышко, присыпаем кунжутом и зелёным луком.

Мясо очень сочное, нежное, ароматное...



Рис, лук и кунжут прекрасно дополняют...



И конечно же на столе очень к стати будут свежие овощи...



Приятного всем аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: быстро гарнир обед ужин

Вкусы: имбирный куриный нежный экзотический

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Курица Булгоги
Описание: Друзья, хочу познакомить Вас с очень вкусным, быстрым корейским блюдом! Традиционно в Корее это блюдо готовится из говядины, жарится в воке с большим количеством острых специй, подаётся на отварном липком рисе. Этот же рецепт адаптирован под привычные для нас вкусы. Если кому интересно - заходите в гости...


Комментарии и отзывы

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Вот и я приготовила! Роберт, великолепная курочка получилась. Обожаю такие рецепты – просто, быстро и необыкновенно вкусно!!! Купила соус чили, попробовала - ооостро, очень! Но всё приготовила по рецепту. Остроты нет, всё в меру. Нам очень понравилось! Отлично поужинали! Спасибо большое за рецепт!!!
Людочка, очень вкусная тарелочка!!! Посмотрел на твою курочку и ужасно захотелось повторить, уже достал бёдрышки, к обеду поспеют... Я очень рад, что рецепт вам тоже понравился и вы с удовольствием поужинали!!! Спасибо за вкусный отчёт, готовь на здоровье!!!
Роберт спешу с отчетом! Чудесное, восхительное блюдо! Все как я люблю: минимум усилий и максимум результата. В качестве острого соуса у меня была паста чили, около ммм..полторы чайные ложки. Бедра были 4 штуки, верхние части. Купались они у меня пару часов, я все заложила, отвлеклась на другие дела, более долгое купание им не помешало. На фото отсвечивает красноватым, но это свет так падает. И не видите ни лука ни кунжута так как фото сделано перед подачей, во время подачи было не до фото, все исчезало оччччень быстро. Еще раз благодарю за рецепт!
Отличные бёдрышки, выглядят вкусно и аппетитно!!! Мне очень приятно что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Спасибо,вкусный маринад получился,курочку конечно лучше домашнюю взять..Вот только соуса чили не было,добавила кетчуп чили,остроты конечно не чувствовалось,но все равно вкусно и готовить быстро!
Вам тоже спасибо за отзыв и я очень рад, что этот рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Дорогие Поварята! Кто еще сомневается, приготовьте хотя бы раз. мы преспокойно заменили сахар и масло на обычные, всё остальное по рецепту. не поленилась сходить в магазин за соусом чили, без него действительно никак. и не жалейте бульона, это вкуснота необыкновенная.
Роберт, рецепт пошел в народ! разослала своим родным и теперь Я!!! выслушиваю восторженные отзывы!
Здорово!!! У меня есть немножко интересных рецептов, покопайтесь и возьмите на заметку, гарантирую - о Вас по всей округе пойдёт молва как о супер кулинаре!!!
Восхитительное блюдо- вкусное, простое и быстрое. Огромное спасибо!!!
Галина, какая вкусная тарелочка, класс!!! Вам тоже большое спасибо за фотку и впечатление, очень рад что рецепт понравился, готовьте на здоровье!!!
Вкусная, нежная и ароматная курица. Легко, быстро и просто приготовить. Роберт, спасибо большое за рецепт.
Жанночка, какая классная курочка!!! Видно на фотке какая она мягкая и вкусная, да ещё с лучком - загляденье!!! Спасибо тебе большое за чудесную фотку и приятный отзыв, готовь на здоровье!!!
Очень я люблю такие вещи, спасибо за очередной рецепт. Обязательно приготовлю.
Вам тоже спасибо что заглянули!!! Ну вот как такую вкуснятину не любить, по моему это невозможно!!! Очень надеюсь что Вы не разочаруетесь!!!
Вкусное, сочное, ароматное, с небольшой остринкой блюдо! Всем очень понравилось . Обязательно будем готовить еще, спасибо за рецепт
Вау..., фотография супер, слюни текут ручьём!!! Татьяна, огромное Вам спасибо за этот шедевр, мне очень понравилось Ваше исполнение, готовьте на здоровье!!!
Роберт! это потрясающе вкусно!!! готовила в мультиварке, режим Плов, 30 минут. Всё загрузила, крышку закрыла, кнопку нажала. А дальше самое сложное началось, не выпить весь бульон до готовности куры. Его нужно много, очень много. На гарнир были рис и гречка. 100% наш рецепт!
Вау..., супер!!! Очень порадовали, приятно было узнать, что этот южный рецепт добрался до Полярного круга!!! Посмотрел фотки города, но все почему-то были зимние с трескучими морозами, аж продрог... Спасибо Вам большое за отзыв, готовьте на здоровье!!!
Прекрасный рецепт и потрясающий результат
Готовила целую курицу, предварительно разделав ее на части.
Свежий имбирь, заменила на сухой, и количество бульона уменьшила в 2 раза, так как курица из магазина, и она довольно щедро накачена водой.

Готовила в обычной кастрюле, по времени 1 час и еще оставила потом на режиме "подогрев " примерно на 30 минут.

Результат превзошел все ожидания. Нежная, сочная и очень ароматная курочка, мясо прям тает во рту и с легкостью отделяется от косточек....

Фотоулика прилагается
Катя, отличная курочка, выглядит вкусно!!! Вот зря Вы уменьшили количество бульона, это ж сколько вкуснейшей подливки... , полить можно все каши мира... Я очень рад, что этот рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье и на радость семьи!!!
Пулькоги дословно переводится "мясо на огне". Мясо тонко режется, маринуется, потом жарится, чаще на гриле, но можно и на сковороде, после чего может заправляться соусом. У вас же рецепт тушеных бедер в азиатском маринаде. Несомненно вкусно, делала в подомном маринаде свинину, но это не "мясо на огне".
Повторюсь - рецепт взят из книги, все рецепты в которой адаптированы под скороварки всех существующих моделей, а также подходят для приготовления еды на среднестатистической кухне!!! Все претензии отправляйте в центральный офис кулинарно-производственной компании Мediaeats Брюсу Ванштейну и Марку Скарбро, которые являются владельцами и авторами, а заодно и авторами более 30 поваренных книг...
Ну как назвать автора.... только Соблазнитель!!! Уже хочется приготовить, я люблю такие блюда, "поиграю" с остротой под свой вкус, а так все отлично. Эх, вот не хотела в магазин идти, а после Такого... побежала!!! Спасибо!!!
Я не нарочно, оно само так получилось, простите что заставил Вас побегать... Но надеюсь, что это было не зря и рецепт Вам понравится!!!
Как опробую, отпишусь, мои мужчины без меня решили пока курочку отставить , мнение мужчин - на первом плане. Пока я туда-сюда, они уже шашлык в пакете в духовке сварганили, я опять бегом.. в огород за зелепушкой всякой!!! Почти марафонцем стала Но Ваш рецепт у меня ближайшей пятилетке станет приоритетом!!! Да я своих мужчин подряжу, у них мяско вкуснее получается!!!
Итак, мои мужчины приготовили эту курочку. Доверила только им, я.. на подсобных работах.. чего принести, помыть, в огород сгонять..... Что изменили, репчатый лук они покрошили, но добавили ещё лук порей с грядки и взяли вместо усохшего чеснока, прямо с огорода новый.. головок ещё нет, но сами побеги белые порезали (это я подсмотрела!!!). Соус чили я всё-таки купила, уксус у нас бальзамик был.. вот пожалуй и все изменения в рецепте. Но запах при готовке был такой..... что я сбежала любоваться пионами в наш палисадник. Вкусно, для нас немножко необычно, но Вкусно!!! Спасибо за рецепт, недаром я марафонскую дистанцию "пробежала" в подготовительном периоде!!! И вот ещё, готовили в старой, проверенной годами, скороварке на газовой плите.
Вау, супер!!! Изменения не значительные и рецепт практически в оригинале, теперь можете смело подстраивать под свои вкусы, будет с чем сравнивать!!! Лично Вам большая благодарность как семейному вдохновителю и организатору приготовления этой курочки и за марафонские дистанции при доставке необходимых ингредиентов для блюда!!! Спасибо большое за отзыв, готовьте на здоровье!!!
И Вам спасибо за отличный рецепт и искру вдохновения!!! Ждём новых "изысканий"!!! , нет.. просто Требуем новых интересных рецептов!!! Удачи и Здоровья!!!
Я похожее варила, так что вкус представляю Вот уксуса там не было, даже интересно с ним попробовать
Танечка, он совершенно не чувствуется... Попробуй, может этот рецепт тебе и понравится...
Роб, чуть не пропустила такую цыпу, благо анонсировали в рецепте дня, курочка хорошаааа!
Людочка, спасибо!!! Цыпа классная, если приготовишь - не пожалеешь!!!
Роберт, поздравляю с Рецептом дня! Рецепт действительно замечательный, все просто сложил в кастрюлю, поставил готовить, и глотай слюнки от запахов и ароматов пока приготовится!
Людмила, большое спасибо за поздравление!!! Обязательно приготовьте, Вам понравится!!!
Даже не сомневаюсь что понравится, добавила себе в КК, обязательно приготовлю, люблю рецепты простые в приготовлении.
Фото сделано наспех, рвали из рук
Наталья, супер!!! Надеюсь в баталиях никто не пострадал, все живы-здоровы!!! Большое Вам спасибо за отчёт и комментарий, готовьте на здоровье!!!
Спасибо за добрые слова! Начала знакомиться с другими вашими рецептами, так что надолго не прощаюсь
Роберт, поздравляю с рецептом дня, вот отчёт.
Варил в обычной кастрюле с толстым дном. Минут 50. Очень вкусная курица получилась.

Примерно представлял, какая она должна получиться, поэтому луку взял побольше. Люблю жареный или варёный в таком стиле лук с отварным рисом.
Владимир, спасибо за поздравление и отчёт!!! Курица выглядит вкусно и аппетитно!!! Вот только в натюрморте явно не хватает рюмашки, она придала бы тепло и уют общей композиции... Я рад, что рецепт понравился, на здоровье!!!
Не вошла в кадр.
Но самое главное что была!!! Отчёт сразу заиграл другими красками!!!
Роберт, замечательная курочка, очень аппетитно, ароматно и вкусно!
Ларисочка, спасибо!!! Обязательно попробуй эту курочку - тебе понравится!!!
Роберт! А в казане на мангале Вы пробовали так приготовить? Прочитала рецепт и сразу почему-то ассоциация с мангалом и казаном. Надо попробовать. Мне кажется готовиться будет дольше, но и вкуснее. Интересно Ваше мнение.
Алёна, в казане ещё не готовил, но идея интересная!!! Готовится будет не дольше, главное чтобы не сильно кипело и желательно под крышкой, но можно конечно же и без, всё таки это костёр и не кухня... Уже представил какая получится курочка - пряная, нежная, с дымком!!! Супер, аж слюнки потекли!!!
Аналогично, шеф, я про слюнки. Надо обязательно на мангале попробовать. Мне кажется, так вкуснее будет.
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