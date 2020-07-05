Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 5 июля 2020, 0:01
  • 19152

Блинчики "Новинка"

Рецепт: Блинчики Новинка Рецепт: Блинчики Новинка

Открыла для себя новый рецепт, блинчики понравились, очень понравились. Пекла уже несколько раз. Но процесс замеса теста для меня был в новинку, отсюда и название. Обычно в сухую муку вливаем жидкие продукты, здесь же наоборот, да и алкоголь я никогда не добавляла раньше. С удовольствием делюсь рецептом. Угощайтесь.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Блинчики "Новинка"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1423.8 ккал 		белки
31.9 г 		жиры
55.7 г 		углеводы
194.1 г
100 г блюда
ккал
158.2 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
21.6 г

Рецепт «Блинчики "Новинка"»:

Яйцо и белки взбить с сахаром и солью.

Добавить мягкое сливочное масло, влить сыворотку и кипяток, всё тщательно перемешать.
Влить растительное масло.

Всыпать просеянную муку, взбить венчиком,
влить водку.

Печь на хорошо разогретой сковороде по минутке с каждой стороны, огонь средний.

Выход - 15 тоненьких, ароматных блинчиков, d-24 см.

Очень тонкие, хрустящие, невероятно вкусные:





ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

С шоколадной пастой, мммм... и пирожные не нужны. Да, да!






С молочком...





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт / На закуску На ужин : На десерт Неожиданные гости : На закуску

Теги: блины завтрак обед ужин детям гости быстро

Вкусы: блинный печеный жареный сладкий сливочный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Блинчики Новинка
Описание: Открыла для себя новый рецепт, блинчики понравились, очень понравились. Пекла уже несколько раз. Но процесс замеса теста для меня был в новинку, отсюда и название. Обычно в сухую муку вливаем жидкие продукты, здесь же наоборот, да и алкоголь я никогда не добавляла раньше. С удовольствием делюсь рецептом. Угощайтесь.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Нет, вы знаете нет, от слова совсем. Прилипают, долго печь до румяности. Тесто , как говорят, клёклое. Делала строго по рецепту , да и две нормы , начитавшись отзывов. Сковороды участвовали две: настоящая блинная чугунная и современная блинная.Разочарована, что со мной редко бывает
Ну не знаю, рецепт замечательный. Даже в нем фото от нескольких приготовлений, всегда получаются на Ура, с первого до последнего блинчика. Извините, что не оправдала доверия.
Замечательные блинчики получились! Очень вкусные, нежные. Большое спасибо за прекрасный рецепт!!!
Танечка, спасибо огромное, как же приятно получать фотоприветики к рецептам, да с такими красивыми блинчиками и добрыми словами, безумно приятно...
От души благодарю.
Красота неописуемая, блину пеку редко, а эти попробую прямо завтра испечь. Спасибо автору за рецепт👍🌺
Красота неописуемая, блину пеку редко, а эти попробую прямо завтра испечь. Спасибо автору за рецепт👍🌺
Красота неописуемая, блину пеку редко, а эти попробую прямо завтра испечь. Спасибо автору за рецепт👍🌺
Пеките на доброе здоровье.
Скажите, а что даёт водка или можно без неё ?
Скорее всего как разрыхлитель, думаю можно и без неё, но именно в этом рецепте не пробовала.
Ответ для bagura
Обычно водку использую в дрожжевой выпечке.Водка улучшает работу дрожжей,а здесь....как то не вижу в ней смысла.
Девочки! А можно сыворотку заменить кефиром?
Можно, только разбавьте немного водой.
Спасибо большое!
Рецепт хороший, пусть никого не смущает водка, я встречала немало рецептов, когда в тесто добавляют алкоголь: чебуреки, чек-чек, наполеон на сковородке. Да и в какой последовательности добавлять - муку в жидкость или жидкость в муку - не имеет значения. Я всегда удивлялась, как моя свекровь замешивала тесто - она в большом тазу с мукой делала воронку, туда лила воду, яйца и быстро-быстро одной рукой замешивала колобок. У меня так не получалось, я размазюкивала жидкость по всему тазу.
Что меня смутило в рецепте: не люблю, когда нужно добавлять часть яйца, в данном случае 2 белка. А желтки потом куда девать? Выкидывать? Скармливать собаке? Придумывать специальное блюдо, чтобы их утилизовать?
Спасибо .
... А желтки потом куда девать? Выкидывать? Скармливать собаке? Придумывать специальное блюдо, чтобы их утилизовать?
, ой ну что Вы. Есть масса рецептов, где ТОЛЬКО желток, тогда белок остается. Можно заморозить, потом использовать. Но ни в коем случае НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!

, ой ну что Вы. Есть масса рецептов, где ТОЛЬКО желток, тогда белок остается. Можно заморозить, потом использовать. Но ни в коем случае НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!
Да это все понятно, можно и заморозить, я замораживала много раз. Ну вот не люблю я это дело - надо найти какую-то крошечную емкость для желтков, потом держать в голове, что у меня в огромной морозилке на девятой полочке в левом ближнем углу лежат желтки и ждут своего часа. Забываю я о них, потом при уборке в морозилке ломаю голову: "Что ЭТО????".
Кстати, если нужно сохранить желтки день-два, можно их аккуратно выложить в стакан с водой и хранить в холодильнике.
Да я особо не циклюсь, могу и блинчики желтковые, в яичницу добавить, в омлет больше желтков. Я не выброшу.
Ответ для kariot
Понятно, а у меня это настолько уже в правилах, даже и не задумываюсь.
Ответ для kariot
Можно в кипящую воду осторожно опустить целые желтки и отварить их, а потом съесть или салат посыпать.
Блинчики вкусные, нежные. Но для меня не новинка, я всегда пользуюсь именно такой технологией, а вот водочку не добавляла никогда, правда использовала коньяк. Особой разницы не почувствовала ни во вкусе, не в структуре блинов. Но сильной половине человечества))) было приятно по факту есть блины с коньяком)))).
Спасибо
Оля, какая же прелесть твоё фото! Умеешь ты подать... Даже банальные блинчики смотрятся не хуже торта...
Спасибо огромное, с коньяком то думаю вообще улёт!
P.S.: А я всегда наоборот блинное тесто замешивала - в муку жидкость и уж масло то растительное всегда самым последним добавляла...
Спасибо за рецепт обожаем блинчики
Вам спасибо, пеките на радость близким.
Делала двойную норму, всё получилось. Делала вчера, а сегодня пришла с работы,а домашние пристают, чтобы опять пекла. Сказали- можешь ещё тех ОФИГЕНСКИХ блинов напечь? Сказала, что в выходные опять напеку. Так, что рецепт очень хороший. Спасибо) И фотографии как всегда у вас на высоте)
Татьяна, мне очень приятно, СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!
Людмила, интересный и вкусный рецепт!!!
Эльза, спасибо.
Буду печь 15 шт маловато на моих любимцев блинчиков. Буду делать в два или даже три раза больше. А вот жидкость все таки буду добавлять в муку, так получается без комочков, а если муку в жидкость , то всегда приходиться процеживать. Мука сразу создает на поверхности воздушные пузырьки, которые потом трудно разбить
Пеките, они хороши. Но всё таки рекомендую тесто замесить , как в рецепте. Я тоже сомневалась, мало того боялась что масло не даст объединиться продуктам, но всё получилось замечательно. Спасибо что заглянули.
Я всегда добавляю в жидкость муку... так научила меня Мама При замесе любого теста все прекрасно
А для меня это было новинкой.
Ответ для Наталья Гадальцева
Беру половину жидкости, сыплю муку, размешиваю тесто как сметана, вымешивается без комочков, а потом доливаю остальную жидкость. И ничего не надо процеживать.
Ответ для Наталья Гадальцева
Всегда в жидкость добавляю муку и взбиваю миксером, тогда нет никаких комочков и не не процеживаю.
Красивые блинчики. Как думаешь, Люда, можно водку коньяком заменить?
Спасибо, Жанна. должно быть неплохо и с коньяком.
Таки хорошо, Водки у меня нет, а вот бутылочка коньяка уже пятый месяц стоит, скучает.
Ничего себе , у нас так коньяк не задерживается...
Думаю с коньяком будет ещё вкуснее...
Я малопьющая. Хапнула по акции. У меня бутылка рома почти четыре года стоит, правда половинка.
У нас не задерживается...
Ну, это правильно. Купили - надо использовать.
Интересный рецепт! И блинчики такие тоненькие
Спасибо, да блинчики очень тоненькие получаются, прозрачные.
Людмила, очень интересный рецепт блинчиков, обязательно попробую
Спасибо, пеките на доброе здоровье.

Красавчики!
Спасибо, Наташа.
Благодарю.
Людмила! Замечательный рецепт. Шикарная презентация
Светлана, спасибо большое.
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook