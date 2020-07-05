Открыла для себя новый рецепт, блинчики понравились, очень понравились. Пекла уже несколько раз. Но процесс замеса теста для меня был в новинку, отсюда и название. Обычно в сухую муку вливаем жидкие продукты, здесь же наоборот, да и алкоголь я никогда не добавляла раньше. С удовольствием делюсь рецептом. Угощайтесь.
- 5 июля 2020, 0:01
- 19152
Блинчики "Новинка"
Ингредиенты для «Блинчики "Новинка"»:
- Мука пшеничная / Мука — 180 г
- Сыворотка (230 мл) — 1 стак.
- Вода (230 мл) — 1 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Белок яичный — 2 шт
- Масло сливочное — 20 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Масло растительное — 40 мл
- Соль (1/3 ч.л.) — по вкусу
- Водка — 2 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1423.8 ккал
|
белки
31.9 г
|
жиры
55.7 г
|
углеводы
194.1 г
|100 г блюда
|ккал
158.2 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
21.6 г
Рецепт «Блинчики "Новинка"»:
Добавить мягкое сливочное масло, влить сыворотку и кипяток, всё тщательно перемешать.
Влить растительное масло.
Очень тонкие, хрустящие, невероятно вкусные:
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
С шоколадной пастой, мммм... и пирожные не нужны. Да, да!
С молочком...
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
С шоколадной пастой, мммм... и пирожные не нужны. Да, да!
С молочком...
Комментарии и отзывы
11 июля Колбасень #
11 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 июля tata1108 #
11 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
От души благодарю.
11 июля tata1108 #
9 июля аля аля #
9 июля аля аля #
9 июля аля аля #
9 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 июля bagura #
9 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 часов назад Наталья Тычинская #
9 июля natashab #
9 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 июля natashab #
9 июля kariot #
Что меня смутило в рецепте: не люблю, когда нужно добавлять часть яйца, в данном случае 2 белка. А желтки потом куда девать? Выкидывать? Скармливать собаке? Придумывать специальное блюдо, чтобы их утилизовать?
9 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
, ой ну что Вы. Есть масса рецептов, где ТОЛЬКО желток, тогда белок остается. Можно заморозить, потом использовать. Но ни в коем случае НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!
9 июля kariot #
9 июля kariot #
9 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 июля yulia_dob #
7 июля Демурия #
Спасибо
7 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо огромное, с коньяком то думаю вообще улёт!
P.S.: А я всегда наоборот блинное тесто замешивала - в муку жидкость и уж масло то растительное всегда самым последним добавляла...
6 июля Золотто #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля tfurman8888 #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля tfurman8888 #
6 июля solnce 0606 #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля Наталья Гадальцева #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля Dinara di #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 июля nata1319 #
9 июля ЛЮСЯ40 #
6 июля Himbeeren #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 июля Himbeeren #
8 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Думаю с коньяком будет ещё вкуснее...
10 июля Himbeeren #
10 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июля Himbeeren #
10 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июля Himbeeren #
6 июля Sladkoejca #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля Silverina1 #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля ЛК201014 #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля Наталья Шилова #
Красавчики!
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июля Андрей Силантьев #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июля Андрей Силантьев #
6 июля wise1288 #
6 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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