Блинчики "Новинка"

Открыла для себя новый рецепт, блинчики понравились, очень понравились. Пекла уже несколько раз. Но процесс замеса теста для меня был в новинку, отсюда и название. Обычно в сухую муку вливаем жидкие продукты, здесь же наоборот, да и алкоголь я никогда не добавляла раньше. С удовольствием делюсь рецептом. Угощайтесь.