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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 23 июля 2020, 12:23
  • 10020

Куриные бедра в соусе из кабачков

Рецепт: Куриные бедра в соусе из кабачков

Сезон кабачков в полном разгаре. Предлагаю отличное блюдо из курицы с кабачками. Соус получается вкуснейшим, понять, что это кабачки невозможно. Замечательный вариант горячего блюда. Пробуем? За идею благодарю Стеллу Штерн. Сегодня фото сделаны на телефон - фатоаппарат закапризничал (. Главное - технология, нужно готовить именно так, шаг за шагом - результат вас порадует!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные бедра в соусе из кабачков»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1645 ккал 		белки
146.3 г 		жиры
70.8 г 		углеводы
87.6 г
100 г блюда
ккал
73.1 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
3.9 г


Рецепт «Куриные бедра в соусе из кабачков»:

Курицу обжарить до румяной корочки.
Выложить на тарелку.

Кабачки очистить от кожуры (у меня были молоденькие и я очищала не все) и порезать кубиком.
Обжарить кабачки в оставшемся от курицы жире.

Убрать обжаренные кабачки.

Лук порезать кубиком и поджарить на масле до золотистого цвета со щепоткой сахара, - это очень важно хорошо прожарить лук!!!

Добавить в лук сметану, соль, перец, чуть протушить, добавить кабачки, перемешать.
Попробовать на вкус.

В лук с кабачками положить курицу.
Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне до готовности курицы.

Фотографировала на телефон- качество не очень (

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе горячее детям обед ужин

Вкусы: сливочный куриный овощной нежный

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Куриные бедра в соусе из кабачков
Описание: Сезон кабачков в полном разгаре. Предлагаю отличное блюдо из курицы с кабачками. Соус получается вкуснейшим, понять, что это кабачки невозможно. Замечательный вариант горячего блюда. Пробуем? За идею благодарю Стеллу Штерн. Сегодня фото сделаны на телефон - фатоаппарат закапризничал (. Главное - технология, нужно готовить именно так, шаг за шагом - результат вас порадует!


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Фотографии «Куриные бедра в соусе из кабачков» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Я бы чесночка туда добавила,не помешает. Тем более и курочка и кабачок с ним очень сочетаются.
у каждого свой вкус.Я не стала добавлять в такую нежнейший и сливочный соус чеснок
Отличный рецепт, оригинальный . Первый раз встречаю " куриные четверти", почитала коменты и поняла, это окорочка. Правильно ? С удовольствием приготовлю. Надо докупить кабачков и четверти. А из кур. грудки наверное будет не то ? Спасибо.
Не окорочка,а бедрышки).Грудку делала,весьма неплохо и не сухая.В принципе,любые части курицы можно готовить
Спасибо. Вот и прояснилось Значит надо брать бёднышки или голени. А грудку и покупать не надо, есть. Дело за кабачками.
Точно!Только с грудкой по времени надо аккуратно
Меньше времени грудке требуется, правильно ?
Если бёдра мы сразу после соединения кабачков со сметаной и луком добавляем,с грудкой я подольше соус притушила и потом грудку добавила
Спасибо большое.
Удачи!
Аллочка спасибо огромное за рецепт.У меня цуккини,добавила немного моркови (для цвета) и перца чили.Получилась восхитительная курочка с прекраснейшим нежным,бархатным соусом Фото сделала в процессе готовки,т.к. погода у нас сегодня не для ФС (дождь,пасмурно).
Танюш, я больше люблю цуккини, но они у нас сейчас почему то золотые(((Я очень рада ,что рецепт пригодился и по вкусу понравился!!!Спасибо за чудесно-летнее фото!!!
Аллочка а у нас ВООБЩЕ нет кабачков ,на даче цуккини прекрасно себя чувствуют
в прошлой жизни у нас тоже цуккини не было,довольствовались кабачками
Ну вот и мы кабачками довольствуемся
нам все ВКУСНО
Отличный рецепт. А можно ли кабачки заменить на цукини?
Конечное
Аллуся, спасибо за рецепт!
Аллочка, приготовила сегодня курицу по Вашему рецепту! Действительно сметана придаёт неповторимую нежность! А в сочетании с кабачком, так вообще сказка! Всем понравилось! Зелень добавляли в тарелки. Не все в семье любят если кладу зелень в очень горячую еду. Спасибо от всей семьи за вкуснятину !
Спасибо за отзыв и аппетитное фото!Мне очень приятно ,что понравилось!
Странный рецепт. Готовим бедра, а в списке ингредиентов куриные четверти или голень.
Четверти это и есть бёдра,что странного?или что ещё странного?))
Четверти это и есть бёдра,что странного?или что ещё странного?))
Не совсем верно. Курицу можно разделать по разному, и названия получаемых при разделке частей не дублируют друга. Бедро - это мясо, расположенное на бедренной кости. Соответственно, если мы говорим о куриных ножках, есть еще голени и окорочка (части курицы, состоящие из бедра вместе с голенью на кости). Название куриной четвертины происходит от того, что курицу делят на 4 части - 2 верхних и 2 нижних. Т.е нижняя четвертина - это уже не просто окорочок, а окорочок с куском позвоночника и спины.
По Вашему мнению, если кабачки потереть, то вкус блюда я не испорчу? Поясню, интересуюсь для своих домашних, которые,, терпеть не могут кабачки и тыкву,, , но тем немение уплетают их за обе щеки пока те остаются в тарелке неузнанными
Я с самого начала написала, что готовить именно так, чтобы получить отличный результат.Вы можете делать как угодно, но результат и вкус блюда будет иным, это будет другой рецепт.У меня, как и у многих, тоже не жалуют кабачки
Неожиданно вкусное сочетание
Прямо супер
Готовится легко и быстро
Спасибо за отзыв и аппетитное фото!Мне очень приятно ,что понравилось!
Соус получается наподобие кабачковой икры?
нет, по вкусу ничего общего, если правильно обжарите лук
Спасибо
Аллочка, замечательный рецепт!
Рецепт
Интересный соус!Должно быть вкусно в сочетании с курочкой!Завтра же приготовлю Вашу вкуснятину.Спасибо за рецепт!
Спасибо ,забрала в КК
Изумительно, делаю подобно, но без сметаны. Со сметанкой, конечно, нежнее.
Аллочка, интересное какое, просто бесподобное блюдо!
О...теперь я знаю, куда деть кучу серединки от кабачков, которая осталась после фарширования...
Обязательно вернусь с отчетом
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