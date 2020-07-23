Сезон кабачков в полном разгаре. Предлагаю отличное блюдо из курицы с кабачками. Соус получается вкуснейшим, понять, что это кабачки невозможно. Замечательный вариант горячего блюда. Пробуем? За идею благодарю Стеллу Штерн. Сегодня фото сделаны на телефон - фатоаппарат закапризничал (. Главное - технология, нужно готовить именно так, шаг за шагом - результат вас порадует!
- 23 июля 2020, 12:23
- 10020
Куриные бедра в соусе из кабачков
Ингредиенты для «Куриные бедра в соусе из кабачков»:
- Курица (куриные четверти или голени) — 750 г
- Кабачок — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Масло растительное — по вкусу
- Сметана — 200 г
- Соль — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
- Сахар (щепотка)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1645 ккал
|
белки
146.3 г
|
жиры
70.8 г
|
углеводы
87.6 г
|100 г блюда
|ккал
73.1 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
3.9 г
Рецепт «Куриные бедра в соусе из кабачков»:
Кабачки очистить от кожуры (у меня были молоденькие и я очищала не все) и порезать кубиком.
Обжарить кабачки в оставшемся от курицы жире.
Лук порезать кубиком и поджарить на масле до золотистого цвета со щепоткой сахара, - это очень важно хорошо прожарить лук!!!
Добавить в лук сметану, соль, перец, чуть протушить, добавить кабачки, перемешать.
Попробовать на вкус.
Комментарии и отзывы
6 часов назад Чревоугодница #
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 22:53 yalla1501 #
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 14:31 bagmutg-2020 #
вчера в 15:14 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 15:34 bagmutg-2020 #
вчера в 15:44 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 16:04 bagmutg-2020 #
вчера в 16:28 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 17:42 bagmutg-2020 #
вчера в 17:50 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 11:23 mtata #
вчера в 12:32 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 13:39 mtata #
в прошлой жизни у нас тоже цуккини не было,довольствовались кабачками
вчера в 15:15 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 15:20 mtata #
вчера в 1:12 annabat28 #
вчера в 12:29 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера ma-ma sveta #
вчера в 12:29 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера vlada ta #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Ираида Иванова #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
7 часов назад Ирина Тупицина #
позавчера Ekmzyf-tktw #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Инночка07 #
Прямо супер
Готовится легко и быстро
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Антонюк Ирина #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Антонюк Ирина #
24 июля Vishnja #
24 июля Ветер Степной #
24 июля lubashka55 #
24 июля vlada ta #
24 июля Инночка07 #
24 июля svetalana-s #
24 июля мисс #
23 июля Ирушенька #
23 июля Катерина32 #
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