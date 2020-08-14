ludmilamostovaПоваренок 2 уровня 14 августа 2020, 16:17

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Баклажаны в кисло-сладком соусе

Сегодня баклажаны в кисло - сладком соусе. Повторите, Вам очень понравится!

Ингредиенты для «Баклажаны в кисло-сладком соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

4182.8 ккал белки

31.6 г жиры

317.1 г углеводы

896.5 г Порции ккал

1045.7 ккал белки

7.9 г жиры

79.3 г углеводы

224.1 г 100 г блюда ккал

175.7 ккал белки

1.3 г жиры

13.3 г углеводы

37.7 г

Рецепт «Баклажаны в кисло-сладком соусе»:

1. Баклажаны частично очищаем и нарезаем крупными кубиками, лук, перец также нарезаем крупно.

2. Чеснок и горький перец нарезаем мелко.

3. Баклажаны засыпаем картофельным крахмалом (3 ст. ложки).

4. Готовим соус: смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, сахар, подсолнечное масло и чеснок мелко нарезанный ( 3 зубчика).

5. Крахмал ( 1 ст. ложка), смешиваем с водой, этой жидкостью будем загущать блюдо.

6. Жарим баклажаны на разогретом в большом количестве подсолнечном масле, до румяной корочки, выкладываем баклажаны в глубокую миску и солим по вкусу.

7. В сковороде обжариваем мелко нарезанный чеснок ( 3 зубчика), около 10 секунд, затем вводим лук и немного обжариваем, добавляем перец и обжариваем до полуготовности, чтобы перец оставался хрустящим, сюда же вводим баклажаны, перемешаем, добавляем соус, кетчуп затем вводим жидкость для загустения ( крахмал с водой), все хорошо перемешиваем, снимаем с огня.

8. Баклажаны выкладываем на блюдо, посыпаем рубленной петрушкой и кунжутом.