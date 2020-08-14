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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 14 августа 2020, 16:17
  • 6522

Баклажаны в кисло-сладком соусе

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе

Сегодня баклажаны в кисло - сладком соусе. Повторите, Вам очень понравится!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Баклажаны в кисло-сладком соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4182.8 ккал 		белки
31.6 г 		жиры
317.1 г 		углеводы
896.5 г
Порции
ккал
1045.7 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
79.3 г		 углеводы
224.1 г
100 г блюда
ккал
175.7 ккал		 белки
1.3 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
37.7 г


Рецепт «Баклажаны в кисло-сладком соусе»:

1. Баклажаны частично очищаем и нарезаем крупными кубиками, лук, перец также нарезаем крупно.
2. Чеснок и горький перец нарезаем мелко.
3. Баклажаны засыпаем картофельным крахмалом (3 ст. ложки).
4. Готовим соус: смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, сахар, подсолнечное масло и чеснок мелко нарезанный ( 3 зубчика).
5. Крахмал ( 1 ст. ложка), смешиваем с водой, этой жидкостью будем загущать блюдо.
6. Жарим баклажаны на разогретом в большом количестве подсолнечном масле, до румяной корочки, выкладываем баклажаны в глубокую миску и солим по вкусу.
7. В сковороде обжариваем мелко нарезанный чеснок ( 3 зубчика), около 10 секунд, затем вводим лук и немного обжариваем, добавляем перец и обжариваем до полуготовности, чтобы перец оставался хрустящим, сюда же вводим баклажаны, перемешаем, добавляем соус, кетчуп затем вводим жидкость для загустения ( крахмал с водой), все хорошо перемешиваем, снимаем с огня.
8. Баклажаны выкладываем на блюдо, посыпаем рубленной петрушкой и кунжутом.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Пасха

Теги: второе

Вкусы: кисло-сладкий

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Комментарии и отзывы

Блюдо очень вкусное, низко озенено . Минимум 100 баллов
хм... 3 ст.л. бальзамика на 1 ст.л.сахара. Перекоса в сторону кислоты не будет?
Нет, я беру соус соевый ( терияки), он сладкий, хотела сахар совсем не класть, но попробовала и решила использовать немного. Читайте внимательно ингредиенты.
а... не увидел терияки. Упущение администрации, что соуса терияки нет в ингредиентах
Очень понравился рецепт! Люблю такое сочетание.
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