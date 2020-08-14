Сегодня баклажаны в кисло - сладком соусе. Повторите, Вам очень понравится!
- 14 августа 2020, 16:17
- 6522
Баклажаны в кисло-сладком соусе
Ингредиенты для «Баклажаны в кисло-сладком соусе»:
- Баклажан — 4 шт
- Перец болгарский — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 6 зуб.
- Перец чили — 1 шт
- Петрушка — 1 пуч.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Крахмал — 4 ст. л.
- Соевый соус (терияки) — 4 ст. л.
- Бальзамик — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Вода — 70 мл
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное — 300 мл
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4182.8 ккал
|
белки
31.6 г
|
жиры
317.1 г
|
углеводы
896.5 г
|Порции
|ккал
1045.7 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
79.3 г
|углеводы
224.1 г
|100 г блюда
|ккал
175.7 ккал
|белки
1.3 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
37.7 г
Рецепт «Баклажаны в кисло-сладком соусе»:
2. Чеснок и горький перец нарезаем мелко.
3. Баклажаны засыпаем картофельным крахмалом (3 ст. ложки).
4. Готовим соус: смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, сахар, подсолнечное масло и чеснок мелко нарезанный ( 3 зубчика).
5. Крахмал ( 1 ст. ложка), смешиваем с водой, этой жидкостью будем загущать блюдо.
6. Жарим баклажаны на разогретом в большом количестве подсолнечном масле, до румяной корочки, выкладываем баклажаны в глубокую миску и солим по вкусу.
7. В сковороде обжариваем мелко нарезанный чеснок ( 3 зубчика), около 10 секунд, затем вводим лук и немного обжариваем, добавляем перец и обжариваем до полуготовности, чтобы перец оставался хрустящим, сюда же вводим баклажаны, перемешаем, добавляем соус, кетчуп затем вводим жидкость для загустения ( крахмал с водой), все хорошо перемешиваем, снимаем с огня.
8. Баклажаны выкладываем на блюдо, посыпаем рубленной петрушкой и кунжутом.
Комментарии и отзывы
вчера в 16:21 Серафима1108 #
15 августа NDemon #
16 августа ludmilamostova # (автор рецепта)
16 августа NDemon #
15 августа semsvet #
вчера в 15:18 Василий-2017 #
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