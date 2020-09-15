Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 15 сентября 2020, 6:55
  • 1906

Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе

Рецепт: Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе Рецепт: Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе

Очень насыщенное вкусами горячее блюдо, которое в общем-то не требует каких-то особенных подготовительных усилий, готовится быстро и просто, подходит для диетического питания! Маринад на основе майонеза, соевого соуса и бальзамического уксуса только усиливает вкус как овощей, так и птицы.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе»:

Основное

Маринад

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2086.5 ккал 		белки
106.4 г 		жиры
70.8 г 		углеводы
406.6 г
Порции
ккал
521.6 ккал		 белки
26.6 г		 жиры
17.7 г		 углеводы
101.7 г
100 г блюда
ккал
92.7 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
18.1 г

Рецепт «Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе»:

От крыльев отрезать тонкий сустав, промыть, просушить бумажным полотенцем.

Картофель очистить, помидоры, лук, баклажан и перец порезать крупно. Все овощи выложить в форму для запекания.

Полить и посыпать всеми ингредиентами для маринада, соль - по вкусу, я не солила (и майонез и соевый соус достаточно соленый)
При желании остренького блюда добавить перец по вкусу.

Руками все ингредиенты смешать друг с другом и с овощами и птицей.

Закрыть форму плотно фольгой и запекать при 200 градусах - 30 минут.
Затем фольгу снять и запекать до образовании корочки и готовности картофеля (проверить шпажкой) еще минут 15-20 с конвекцией желательно.

Подавать, посыпав зеленью в горячем виде.








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: обед ужин гости быстро диета

Вкусы: мясной овощной соевый молочный пряный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе
Описание: Очень насыщенное вкусами горячее блюдо, которое в общем-то не требует каких-то особенных подготовительных усилий, готовится быстро и просто, подходит для диетического питания! Маринад на основе майонеза, соевого соуса и бальзамического уксуса только усиливает вкус как овощей, так и птицы.


Комментарии и отзывы

майонез, уксус, соевый соус, чеснок, перец, сверху корочка, и всё это названо почему-то подходящим для диетического питания!! Не смешите врачей и не вредите людям! Я не хочу расстраивать, но у нас желчекаменная болезнь уже 30-летним ставится. Да, я понимаю, что это форум про еду, но про диетическое питание зачем писать в этом остром запеченном блюде??
Главное что б покупали еду, специи и жрали, жрали, жрали ... в этом суть животноподобных людей )
Ответ для malyuk 7474
Вы же не сьедите всю сковороду?) ну от силы 1/4 часть. Майонеза там вам попадется не более капли. Не вижу в этом чего то вредного, майонез - это жир и яйцо, две капли вам здоровье не угробят))
Так вы про здоровье или про "диетическое питание", как лживо написано? Человек либо соблюдает диету, либо нет. Не передёргивайте. Там кроме майонеза достаточно приправ. Любая медсестра вам скажет, что специи-приправы, маринад несовместимы ни с какой диетой. запеченная корка - тоже. И для снижения веса тоже - не пойдёт. Здесь ведь люди сначала обожают поесть, а потом стараются похудеть. Претензии не к блюду, а к дикой дремучей строчке "подходит для диетического питания"! Почитайте что такое диета, просветитесь.
Вот вас понесло то)) не подходит блюдо к вашей диете - не ешьте, в чем проблема то? никто не заставляет ни готовить, ни есть! я считаю, что блюдо подходит к диетическому питанию, ничего там вредного нет для здоровья. Если вы считаете иначе - ваше право)
я и не буду есть, само собой ) А проблема в том, что кто-то будет думать, что это - "диетическое питание" А потом удивляться, что это у него лишний вес и холестерин высокий
Вы похоже и сами не вполне представляете, что такое здоровое диетическое питание)) А это всего навсего - урезание общей калорийности рациона в сутки, с сохранением всех важных нутриентов, которые должен получать человек для нормальной работы. Это блюдо малокалорийное, которое вплоне снизит общую калорийность рациона. А то что, вас так пугает наличие уксуса, соевого соуса и майонеза)) ну гугл вам в помощь. Тут даже масла нет и запеченой корочки вообще нет смысла пугаться, это не на сковороде в стакане масла зажаренное. Если для вас диета - это исключительно отваренная на пару грудка с гречкой... ну это ваш выбор и только. Думаю на этом закончить с вами бесполезное обсуждение.
Ответ для Татьяна М
Не обращайте внимания! Эти ЗОЖницы меня так заклевали, что я вообще прекратила что-то выставлять! Теперь только пользуюсь чужими рецептами. А Ваш мне очень понравился, утащила в КК.
Да я и не обращаю)) есть люди, которые готовы все отрицать во имя мифической диеты)) а потом сидят на гречке с кефиром, а вес как был, так и остался - лишним)) меру надо знать во всем, тогда никакой майонез не страшен)
Какая вкуснятина! А фото - ум отъешь!
Спасибо!)
вкусно и просто! Очень эффектное оформление
Очень аппетитная сковородочка получилась!
Спасибо!)
Ответ для nadin0930
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook