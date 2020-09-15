Очень насыщенное вкусами горячее блюдо, которое в общем-то не требует каких-то особенных подготовительных усилий, готовится быстро и просто, подходит для диетического питания! Маринад на основе майонеза, соевого соуса и бальзамического уксуса только усиливает вкус как овощей, так и птицы.
- 15 сентября 2020, 6:55
- 1906
Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе
Ингредиенты для «Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе»:
Основное
- Крылья куриные — 4 шт
- Картофель (размером с яйцо куриное) — 8 шт
- Баклажан (не крупный) — 1 шт
- Помидор (мясистые) — 2 шт
- Перец болгарский — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
Маринад
- Майонез (на перепелином яйце) — 2 ст. л.
- Уксус (бальзамический) — 1 ч. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Паприка сладкая (молотая) — 1 ч. л.
- Порошок чесночный — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2086.5 ккал
|
белки
106.4 г
|
жиры
70.8 г
|
углеводы
406.6 г
|Порции
|ккал
521.6 ккал
|белки
26.6 г
|жиры
17.7 г
|углеводы
101.7 г
|100 г блюда
|ккал
92.7 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
18.1 г
Рецепт «Куриные крылья, запеченные с овощами в майонезе»:
Картофель очистить, помидоры, лук, баклажан и перец порезать крупно. Все овощи выложить в форму для запекания.
Полить и посыпать всеми ингредиентами для маринада, соль - по вкусу, я не солила (и майонез и соевый соус достаточно соленый)
При желании остренького блюда добавить перец по вкусу.
Закрыть форму плотно фольгой и запекать при 200 градусах - 30 минут.
Затем фольгу снять и запекать до образовании корочки и готовности картофеля (проверить шпажкой) еще минут 15-20 с конвекцией желательно.
Комментарии и отзывы
20 сентября malyuk 7474 #
20 сентября Computer #
22 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
22 сентября malyuk 7474 #
23 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
23 сентября malyuk 7474 #
позавчера Татьяна М # (автор рецепта)
23 сентября mad yu #
позавчера Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября Ал-нка 39 #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября мисс #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
15 сентября nadin0930 #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
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