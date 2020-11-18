Пирог апельсиновый

"La torta cuor d'arancio", с итальянского "Торт с апельсиновым сердцем", то есть начинкой) Нежный, воздушный, ароматный, легкий и очень апельсиновый! Пекла для подружки, заодно делюсь и с вами этим чудо-пирогом))) Пирожок очень понравился, рекомендую. Рецепт увидела на Фэйс буке. За рецепт благодарю Валентину Боччя.