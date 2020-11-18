"La torta cuor d'arancio", с итальянского "Торт с апельсиновым сердцем", то есть начинкой) Нежный, воздушный, ароматный, легкий и очень апельсиновый! Пекла для подружки, заодно делюсь и с вами этим чудо-пирогом))) Пирожок очень понравился, рекомендую. Рецепт увидела на Фэйс буке. За рецепт благодарю Валентину Боччя.
- 18 ноября 2020, 1:14
- 5438
Пирог апельсиновый
Ингредиенты для «Пирог апельсиновый»:
Тесто
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар (У меня только 150.) — 180 г
- Сок апельсиновый (2 апельсина) — 100 мл
- Молоко — 100 мл
- Масло сливочное (заменила на растительное) — 100 мл
- Цедра апельсина (от одного апельсина) — 1 шт
- Крахмал картофельный — 30 г
- Мука пшеничная / Мука — 280 г
- Разрыхлитель теста (16гр) — 1 пакет.
Крем
- Сахар — 120 г
- Крахмал картофельный — 30 г
- Сок апельсиновый (Около 4 апельсинов) — 350 мл
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3407.6 ккал
|
белки
55.1 г
|
жиры
89.3 г
|
углеводы
606.9 г
|Порции
|ккал
340.8 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
60.7 г
|100 г блюда
|ккал
233.4 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
6.1 г
|углеводы
41.6 г
Рецепт «Пирог апельсиновый»:
Выпекаем 40 минут при 180 гр. Я оставила еще на 5 мин при 150гр., так как пирог получился высоким.
Забыла отгрести тесто от середины к бокам для ихбежания верхушки)))
Все забываю опробовать трюк, завязывая мокрое полотенце вокруг формы перед выпечкой, говорят, помогает))
Теперь очередь крема. Забегая наперед скажу, что он безумно вкусный!!
В небольшой кастрюльке перемешиваем 30гр крахмала с сахаром, 120-130 гр.
Добавляем 350 мл сока и хорошо вымешиваем.
На огне доводим до загустения, постоянно помешивая. У меня ушло ровно 5минут.
Смазываем кремом базу. Его получилось много, осталось ложки 4, но это потому, что у автора, видимо, форма была на 22-24 см. Я совсем не расстроилась-с удовольствием уничтожу его так!)
Закрываем второй половинкой и украшаем по желанию.
Можно наслаждаться!
С кофем просто кайф!
На здоровье, мои дорогие!
Готовьте с любовью для ваших любимых!
Комментарии и отзывы
2 декабря Таня-кофеманка #
2 декабря inulia68 # (автор рецепта)
Это тот,что по мясу и колбасе,на сладкое не смотрит!
Жду отзыва,солнце!
26 ноября mefodievna2908 #
27 ноября inulia68 # (автор рецепта)
27 ноября mefodievna2908 #
27 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Все девочкам привет из солнечной Италии!
26 ноября АллаЛар #
27 ноября inulia68 # (автор рецепта)
22 ноября Sladkoejca #
Пекла в форме d=22 см, крема как раз хватило, ничего не осталось. А горбушка у меня тоже поднялась, хоть я и разгребала к краям, и крутила форму...
22 ноября inulia68 # (автор рецепта)
22 ноября Sladkoejca #
22 ноября inulia68 # (автор рецепта)
22 ноября Sladkoejca #
20 ноября Сивцова Наталья #
20 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Безумно рада,что рецепт не разочаровал и благодарю за доверие!
На здоровье Вашей замечательной семье!
Очень надеюсь,что в следующий раз вы украсите вашим фото мою страничку)))
19 ноября wise1288 #
19 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Угощайся на здоровье!
19 ноября ирпенчанка #
19 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Если любите апельсины,то очччень рекомендую его поробовать!Крем свел меня с ума ...
18 ноября ira lanateks #
19 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Крем просто бомба))
Если у вас любят апельсины-рекомендую разок попробовать)
Спасибо за визит и поддержку!
18 ноября lenusik-l-84 #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Спасибо,Леночка!
18 ноября jannasimf #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Взяла себе в любимчики.
Спасибо за поддержку,солнышко!
18 ноября Ирушенька #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Буду рада,если воспользуешься рецептом!
18 ноября Алиева2012 #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
18 ноября Демурия #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
18 ноября Dalek #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Пеку часто и много,но этот пирожок запал в душу))Очееь рекомендую!
18 ноября lavrysha #
18 ноября yugai ludmila65 #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Доброго дня тебе!
18 ноября yugai ludmila65 #
18 ноября ЛК201014 #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
18 ноября nelliundco #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Ну,вот очень рекомендую,правда,восторг,а не пирог!
А крем.....это нечто...я его весь слизала до вечера!
18 ноября nelliundco #
18 ноября nadin0930 #
Очень красиво и аппетитно выглядит!!!
Унесла в КК!!!
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Пользуйся на здоровье,милая!
18 ноября Himbeeren #
18 ноября nadin0930 #
18 ноября Himbeeren #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
18 ноября Himbeeren #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
18 ноября nadin0930 #
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
18 ноября inulia68 # (автор рецепта)
Спасибо за внимание,Жанна!
18 ноября Himbeeren #
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