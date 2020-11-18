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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 18 ноября 2020, 1:14
  • 5438

Пирог апельсиновый

Рецепт: Пирог апельсиновый

"La torta cuor d'arancio", с итальянского "Торт с апельсиновым сердцем", то есть начинкой) Нежный, воздушный, ароматный, легкий и очень апельсиновый! Пекла для подружки, заодно делюсь и с вами этим чудо-пирогом))) Пирожок очень понравился, рекомендую. Рецепт увидела на Фэйс буке. За рецепт благодарю Валентину Боччя.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Пирог апельсиновый»:

Тесто

Крем

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3407.6 ккал 		белки
55.1 г 		жиры
89.3 г 		углеводы
606.9 г
Порции
ккал
340.8 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
60.7 г
100 г блюда
ккал
233.4 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
6.1 г		 углеводы
41.6 г


Рецепт «Пирог апельсиновый»:

Взбиваем 3 яйца со 180 гр сахара пару минут, я уменьшила до 150.

Добавляем молоко и сок апельсинов/по 100мл. Взбиваем минуту

Затем добавляем масло, у меня растительное, выбор за вами. Взбиваем.

Разрыхлитель смешиваем с крахмалом, вводим в смесь также цедру 1 апельсина.

Последней вводим частями 280 гр муки.

Тесто получается не густым, стекает с ложки.

Смазываем форму раст. маслом и выливаем тесто.
Автор не указала размер формы, я выбрала на 20см.

Выпекаем 40 минут при 180 гр. Я оставила еще на 5 мин при 150гр., так как пирог получился высоким.
Забыла отгрести тесто от середины к бокам для ихбежания верхушки)))
Все забываю опробовать трюк, завязывая мокрое полотенце вокруг формы перед выпечкой, говорят, помогает))

Теперь очередь крема. Забегая наперед скажу, что он безумно вкусный!!
В небольшой кастрюльке перемешиваем 30гр крахмала с сахаром, 120-130 гр.

Добавляем 350 мл сока и хорошо вымешиваем.
На огне доводим до загустения, постоянно помешивая. У меня ушло ровно 5минут.

Вот такая вкусняшка получилась-обьеденье!!!

Я отрезала кусочек верхушки)
И разрезала пирог пополам. Он очень пористый и нежный.

Смазываем кремом базу. Его получилось много, осталось ложки 4, но это потому, что у автора, видимо, форма была на 22-24 см. Я совсем не расстроилась-с удовольствием уничтожу его так!)

Закрываем второй половинкой и украшаем по желанию.
Можно наслаждаться!
С кофем просто кайф!
На здоровье, мои дорогие!



Готовьте с любовью для ваших любимых!










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт завтрак обед ужин праздник

Вкусы: апельсиновый сладкий нежный бесподобный

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Пирог апельсиновый
Рецепт: Пирог апельсиновый

"La torta cuor d'arancio", с итальянского "Торт с апельсиновым сердцем", то есть начинкой) Нежный, воздушный, ароматный, легкий и очень апельсиновый! Пекла для подружки, заодно делюсь и с вами этим чудо-пирогом))) Пирожок очень понравился, рекомендую. Рецепт увидела на Фэйс буке. За рецепт благодарю Валентину Боччя.

Ингредиенты для «Пирог апельсиновый»:

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Фотографии «Пирог апельсиновый» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Красавец-пирог! Надо готовить!
Танюш,привет,дорогая! Надо,точно надо!Муж просит повторить))
Это тот,что по мясу и колбасе,на сладкое не смотрит!
Жду отзыва,солнце!
Спасибо! Испекла только что ,не продегустировала,т.к завтра его на работу отнесу. Очень воздушный, пропекся отлично. Попробовала только крем,вот это вкуснятина.
Как здорово, мне так приятно!От крема я тоже без ума! Жду- не дождусь новостей ,как же прошла дегустация??
Докладываю - дегустация прошла на ура,всем очень понравился! Пирог очень вкусный,а с кремом - это нечто! Ещё раз спасибо за такой необычный рецепт!
Ой,спасибо вам,я безумно счастлива,что пирожок всем понравился,ура!! Я и сама рада этому открытию-даде муж-жадина на похвалу оценил!
Все девочкам привет из солнечной Италии!
Спасибо за рецепт ! Обязательно опробую !
Спасибо огромное за внимание к рецепту жду с нетерпением отчетика!
Иннуля, спасибо большое за чудесный рецепт! Пирог удался на славу! Он получился совсем нежирный, с ярким свежим вкусом, с приятной кислинкой. Очень вкусное, воздушное и ароматное тесто! С кофе, и правда, замечательно - на одном кусочке трудно остановиться
Пекла в форме d=22 см, крема как раз хватило, ничего не осталось. А горбушка у меня тоже поднялась, хоть я и разгребала к краям, и крутила форму...
Ой,какое солнышко! Ты моя золотая!Вот знала,что ты его испечешь,чуйствовала! Славный,очень славный и пушистенький,прям видна пористость! Благодарю тебя за такой шикарный отчет и восхительное фото,украсившее мой рецепт!
Иннуля, я на него сразу глаз положила у меня малышни нет, поэтому солнышко сделала специально для твоей дочули, передавай ей от меня привет Шаблона такого не было, все чистый хенд мейд
Ух,ты-fatto a mano!!!!)))Ручная работа))) Ну ,ты молодец!Покажу обязательно,оч милое получилось!Хорошего тебе воскресенья!
Спасибо, взаимно!
ярко-апельсиновый и вкусный пирог любители сладкой выпечки моей семьи очень довольны, буду еще повторять спасибо за рецепт
Наташа,какой приятный сюрприз!!
Безумно рада,что рецепт не разочаровал и благодарю за доверие!
На здоровье Вашей замечательной семье!
Очень надеюсь,что в следующий раз вы украсите вашим фото мою страничку)))
Инночка! Ароматнейший пирог Красивый срезик - пирог так и светится янтарным цветом
Светочка,спасибо,моя хорошая,за добрые слова поддержки!
Угощайся на здоровье!
Иннулечка!!! Восхитительный пирог! Ну просто красавчик!
Натулечка,спасибо,моя хорошая!
Если любите апельсины,то очччень рекомендую его поробовать!Крем свел меня с ума ...
Ммммм, класс! Представляю , как это вкусно 🤗😘👍
Это и правда,очень вкусно!
Крем просто бомба))
Если у вас любят апельсины-рекомендую разок попробовать)
Спасибо за визит и поддержку!
Обязательно попробуем!!!🥰🥰🥰
Буду с нетерпением ждать результата!
Спасибо,Леночка!
Инночка, действительно вкусняшка!
Жанночка,таки да,это очень вкусно!
Взяла себе в любимчики.
Спасибо за поддержку,солнышко!
Инночка, очень красивый, яркий, ароматный пирог!
Ирочка,милая,спасибо за визит и поддержку,за теплые слова!
Буду рада,если воспользуешься рецептом!
Инночка, такой нарядный пирог!!!
Марьямчик,спасибо тебе,милая ,за визит и добрые слова!
Оленька,благодарю за внимание!
Чуть было не прошла мимо такого интересного пирога! Заманчиво и соблазнительно!
Танечка,спасибо за визит и добрый комментарий!
Пеку часто и много,но этот пирожок запал в душу))Очееь рекомендую!
Инна, прекрасный, солнечный и ароматный пирог! Так и хочется быстрее бежать на кухню и готовить это оранжевое чудо! Спасибо за рецепт!
Апельсиновая выпечка всегда вкусно и аромат но. Инна, отлично!
Людочка,спасибо за высокую оценку,милая!
Доброго дня тебе!
И тебе всего самого наилучшего, Инна.
Инна, чудесный, солнечный пирог, спасибо за рецепт!
Любочка,спасибо огромное за теплый комментарий,на здоровье вам!
Инночка , великолепный, ароматный пирог ! Конечно же забираю , спасибочки дорогая !
Нелличка,спасибо,моя хорошая!!
Ну,вот очень рекомендую,правда,восторг,а не пирог!
А крем.....это нечто...я его весь слизала до вечера!
Инночка, спасибочки за великолепный рецепт!!!
Очень красиво и аппетитно выглядит!!!
Унесла в КК!!!
Тебе спасибо за добрые слова,Надюша! Спасибо за внимание)
Пользуйся на здоровье,милая!
Чудесный пирог! Слышу аромат.
я тоже!
Чин-чин!
Ответ для nadin0930
Круто!! Значит,не зря старалась)
А то!!!
Ответ для Himbeeren
Значит попробовать надо обязательно,раз носик такой чюйствительный!
Спасибо за внимание,Жанна!
Обязательно!
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