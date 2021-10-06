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  • 6 октября 2021, 10:42
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Мясная солянка, припущенная с овощами

Рецепт: Мясная солянка, припущенная с овощами Рецепт: Мясная солянка, припущенная с овощами

Солянки бывают разные. Бывает солянка - первое блюдо, а бывает - второе. Я вас познакомлю со вторым вариантом. Мясное ассорти – это отличное решение на второе. Блюдо получается очень сытное. Поэтому его лучше подавать с тушеными овощами, которые подчеркнут вкус томленого мяса. Солянка готовится из нескольких видов мясных изделий. Можно добавлять не только мясное филе, но и использовать сосиски, копченое мясо и колбасу. Ни одна осень и зима не обходятся без этого блюда - горячего обжигающего наваристого и очень вкусного.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса

Ингредиенты для «Мясная солянка, припущенная с овощами»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2029.6 ккал 		белки
149.3 г 		жиры
138 г 		углеводы
49.8 г
100 г блюда
ккал
109.7 ккал		 белки
8.1 г		 жиры
7.5 г		 углеводы
2.7 г

Рецепт «Мясная солянка, припущенная с овощами»:

Мясная солянка готовится минимум из 3-х видов мяса. Понятно, что у каждого вида мяса время приготовление разное и поэтому я буду их выкладывать по очереди через определённое время готовки.
Нужна кастрюля с толстым дном. Отлично подойдёт утятница чугунная, казан...
Ставим посуду на огонь. Выкладываем бекон порезанный на ломтики, чтобы вытопился из него жир. Можно взять просто свиное сало.

Лук нарезаем полу-кольцами и отправляем притомится.

Следом порезанную на брусочки морковь. Обжариваем совсем немного.

Всё мясо нарезаем на кусочки. Первым отправляем говядину. Немного её обжариваем и наливаем пол-стакана воды. Тушим говядину минут 20-30 под закрытой крышкой на минимальном огне. Далее выкладываем постную свинину и индейку. Доливаем ещё пол-стакана воды. Тушим (томим) ещё 30 минут.

Готовим овощи в процессе. Капусту шинкуем не мелко и не тонко.

Отправляем капусту к мясу. Тушим 20 минут.

Добавляем помидор и болгарский перец.

Солим и добавляем перцы.

Тушим ещё 10 минут. В самом конце выкладываем маслины вместе с жидкостью, лавровый лист и дольки лимона. Доводим до кипения, тушим пару минут и выключаем огонь.

Солянке даём настояться пол-часа под крышкой. Готова. Я всегда убираю лавровый лист.

Конечно же это вкусно!

Такую солянку делали наши мамы и бабушки на каждый праздник и застолье. Конечно маслин в те времена не было, да и лимон не всегда можно было купить. Добавляли солёные огурцы с рассолом, которые мелко нарезали. Мясо тоже было разное, в основном баранина. Она была очень дешёвая. Делали солянку и из квашенной капусты. Конечно же это вкусно во все времена!


И ещё... У нас это блюдо почему-то называли "Селянка"

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: горячее второе обед ужин гости праздник пикник

Вкусы: мясной овощной капустный насыщенный пряный

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Мясная солянка, припущенная с овощами
Рецепт: Мясная солянка, припущенная с овощами

Солянки бывают разные. Бывает солянка - первое блюдо, а бывает - второе. Я вас познакомлю со вторым вариантом. Мясное ассорти – это отличное решение на второе. Блюдо получается очень сытное. Поэтому его лучше подавать с тушеными овощами, которые подчеркнут вкус томленого мяса. Солянка готовится из нескольких видов мясных изделий. Можно добавлять не только мясное филе, но и использовать сосиски, копченое мясо и колбасу. Ни одна осень и зима не обходятся без этого блюда - горячего обжигающего наваристого и очень вкусного.

Ингредиенты для «Мясная солянка, припущенная с овощами»:

Комментарии и отзывы

1. Как это не было маслин? Были, ну или бывали. 2. У вас такой гибрид обеих солянок получился, наверняка вкусно!
Я правда никогда не покупаю маслины без косточек, они намного менее вкусные - водянистые, целые намного лучше. Косточки можно и не доставать, еслисемья не против, а если против, то надавите на маслину плоской стороной ножа немного раздавите её и косточка легко отделится. Для меня эти несложные манипуляции окупаются разницей во вкусе. Но это конечно кому как - дело вкуса.
Из своего детства, юности и молодости я не только не видела маслин и даже о них не слышала!
Ну я москвичка, у нас бывали, хотя и не всегда. Я, удивлению своих родителей их сразу полюбила, им казалось, что детям они не должны нравится. Ну в общем года с 70-го я маслины помню. Я думаю, что многое ещё зависело от того, что не все покупали, даже, если видели. Не знали что это, денег лишних не было разумеется, ну вот дети не знали и не слышали.
Как вкусно описано! Фотографии супер! Почему-то воспоминание из детства тоже название Селянка. Всегда думала,что это детское воображение было и тоже готовилось из кислой капусты.Наташа ,спасибо!
А иногда брали капусту половину на половину! тоже замечательно получалось!
Чудная солянка, Наташа!
Фото и рецепт хороши!
Спасибо большое
Наташенька, ох, и хороша солянка! Шикарные фотографии!
хорошА! Спасибо!
К своему стыду, я ещё ни разу в жизни не готовила солянку ! Твой вариант очень богатый , Наташа!
Попробуй! Это вкусно!
Не сомневаюсь , прихвачу в КК !
Ответ для nelliundco
Упущение однако! Эта штука вкуснючая!
Буду исправлять !
Аппетитнейшее блюдо!!
Спасибо!
Интересно
А я тут раньше рецепты солянки смотрела и вроде все без капусты?
А тут что то новое, по крайней мере, для меня
Это солянка - второе!
Наташа, конечно это очень вкусно!
Много мяса - всегда вкусно! Да с тушеными овощами и капусткой! Супер блюдо на все времена!
B KK!!!
готовь на здоровье!
Замечательная солянка, вкусно и сытно!
Мяса много! Вкусно!
У меня любят солянки всех видов, надо будет обязательно приготовить
конечно приготовьте!
Чудесная солянка, Наташа! Очень вкусно и очень красиво! Удачи в конкурсе!
очень вкусная! спасибо!
Очень вкусно , сытно и аппетитно!
Удачи в конкурсе!
спасибо!
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