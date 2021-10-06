Солянки бывают разные. Бывает солянка - первое блюдо, а бывает - второе. Я вас познакомлю со вторым вариантом. Мясное ассорти – это отличное решение на второе. Блюдо получается очень сытное. Поэтому его лучше подавать с тушеными овощами, которые подчеркнут вкус томленого мяса. Солянка готовится из нескольких видов мясных изделий. Можно добавлять не только мясное филе, но и использовать сосиски, копченое мясо и колбасу. Ни одна осень и зима не обходятся без этого блюда - горячего обжигающего наваристого и очень вкусного.
- 6 октября 2021, 10:42
- 4471
Мясная солянка, припущенная с овощами
Ингредиенты для «Мясная солянка, припущенная с овощами»:
- Бекон (копчёный в нарезке) — 100 г
- Говядина — 200 г
- Свинина (постная) — 200 г
- Индейка (филе бедра индейки) — 200 г
- Вода (ёмкость стакана 250 мл) — 1 стак.
- Перец болгарский — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Помидор — 1 шт
- Капуста белокочанная / Капустa — 500 г
- Лимон — 2 дол.
- Маслины (без косточки вместе с жидкостью) — 0,5 бан.
- Перец душистый (горошек) — 3 шт
- Перец черный (горошек) — 0.5 ч. л.
- Перец кайен (или красный острый) — 0.25 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Лист лавровый (небольшой) — 2 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2029.6 ккал
|
белки
149.3 г
|
жиры
138 г
|
углеводы
49.8 г
|100 г блюда
|ккал
109.7 ккал
|белки
8.1 г
|жиры
7.5 г
|углеводы
2.7 г
Рецепт «Мясная солянка, припущенная с овощами»:
Мясная солянка готовится минимум из 3-х видов мяса. Понятно, что у каждого вида мяса время приготовление разное и поэтому я буду их выкладывать по очереди через определённое время готовки.
Нужна кастрюля с толстым дном. Отлично подойдёт утятница чугунная, казан...
Ставим посуду на огонь. Выкладываем бекон порезанный на ломтики, чтобы вытопился из него жир. Можно взять просто свиное сало.
Всё мясо нарезаем на кусочки. Первым отправляем говядину. Немного её обжариваем и наливаем пол-стакана воды. Тушим говядину минут 20-30 под закрытой крышкой на минимальном огне. Далее выкладываем постную свинину и индейку. Доливаем ещё пол-стакана воды. Тушим (томим) ещё 30 минут.
Тушим ещё 10 минут. В самом конце выкладываем маслины вместе с жидкостью, лавровый лист и дольки лимона. Доводим до кипения, тушим пару минут и выключаем огонь.
И ещё... У нас это блюдо почему-то называли "Селянка"
Комментарии и отзывы
10 октября Аня-1964 #
Я правда никогда не покупаю маслины без косточек, они намного менее вкусные - водянистые, целые намного лучше. Косточки можно и не доставать, еслисемья не против, а если против, то надавите на маслину плоской стороной ножа немного раздавите её и косточка легко отделится. Для меня эти несложные манипуляции окупаются разницей во вкусе. Но это конечно кому как - дело вкуса.
10 октября Okoolina # (автор рецепта)
10 октября Аня-1964 #
10 октября vlada ta #
10 октября Okoolina # (автор рецепта)
10 октября Himbeeren #
Фото и рецепт хороши!
10 октября Okoolina # (автор рецепта)
9 октября Ирушенька #
9 октября Okoolina # (автор рецепта)
7 октября Демурия #
7 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября nelliundco #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября nelliundco #
6 октября kostiks #
6 октября nelliundco #
6 октября kostiks #
6 октября nelliundco #
6 октября Анастасия АГ #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября wowan5 #
А я тут раньше рецепты солянки смотрела и вроде все без капусты?
А тут что то новое, по крайней мере, для меня
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября Valushka2003 #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября marinavh #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября Tatanj #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября Antonina9 #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября nattela v #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября inna_2107 #
Удачи в конкурсе!
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
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