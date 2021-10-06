Мясная солянка, припущенная с овощами

Солянки бывают разные. Бывает солянка - первое блюдо, а бывает - второе. Я вас познакомлю со вторым вариантом. Мясное ассорти – это отличное решение на второе. Блюдо получается очень сытное. Поэтому его лучше подавать с тушеными овощами, которые подчеркнут вкус томленого мяса. Солянка готовится из нескольких видов мясных изделий. Можно добавлять не только мясное филе, но и использовать сосиски, копченое мясо и колбасу. Ни одна осень и зима не обходятся без этого блюда - горячего обжигающего наваристого и очень вкусного.

Мясная солянка готовится минимум из 3-х видов мяса. Понятно, что у каждого вида мяса время приготовление разное и поэтому я буду их выкладывать по очереди через определённое время готовки. Нужна кастрюля с толстым дном. Отлично подойдёт утятница чугунная, казан... Ставим посуду на огонь. Выкладываем бекон порезанный на ломтики, чтобы вытопился из него жир. Можно взять просто свиное сало.

Такую солянку делали наши мамы и бабушки на каждый праздник и застолье. Конечно маслин в те времена не было, да и лимон не всегда можно было купить. Добавляли солёные огурцы с рассолом, которые мелко нарезали. Мясо тоже было разное, в основном баранина. Она была очень дешёвая. Делали солянку и из квашенной капусты.Конечно же это вкусно во все времена!И ещё... У нас это блюдо почему-то называли "Селянка"