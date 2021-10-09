Привычное блюдо "макароны по-флотски" известно всем. Его готовят и с отварным мясом, и с обжаренным с луком и морковью фаршем. Я предлагаю свой вариант простого и по-домашнему вкусного блюда.
- 9 октября 2021, 14:49
- 5235
Куриные желудочки по-флотски под сыром
Ингредиенты для «Куриные желудочки по-флотски под сыром»:
- Желудки куриные — 500 г
- Макаронные изделия / Макароны — по вкусу
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Сыр голландский — 300 г
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Помидор — 3 шт
- Вода (Для отваривания макаронных изделий)
- Масло кукурузное (3 ст. ложки для тушения куриных желудочков, 1 ст. ложка для добавления в форму для запекания) — 4 ст. л.
- Масло топленое — 2 ст. л.
- Пряности (Готовая смесь пряностей для пасты) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2825.1 ккал
|
белки
183.3 г
|
жиры
220.5 г
|
углеводы
29.1 г
|100 г блюда
|ккал
199 ккал
|белки
12.9 г
|жиры
15.5 г
|углеводы
2 г
Рецепт «Куриные желудочки по-флотски под сыром»:
У куриных желудочков (50 гр.) удалить покровную пленку и хорошо промыть, нарезать не крупными кусочками
На сковороду добавить 2 ст. ложки топленого масла и 3 ст. ложки кукурузного масла, кукурузное масло можно заменить растительным. Сковороду поставить на средний огонь и пассеровать лук до легкой золотистой корочки.
Далее добавить куриные желудочки, затем добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Тушить желудочки до готовности.
Макаронные изделия отварить в подсоленной воде, затем откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. Затем отварные макаронные изделия добавить к готовым куриным желудочкам, по желанию добавить смесь пряностей для макаронных изделий. Сыр (300 гр.) натереть на терке 1/2 часть добавить в отварные макароны. Макароны и куриные желудочки перемешать.
В форму добавить 1 ст. ложку кукурузного масла, выложить макароны с желудочками в форму для запекания, сверху присыпать натертым сыром.
Форму поместить в хорошо разогретую духовку. Запекать блюдо до расплавления сыра и красивой румяной корочки.
Комментарии и отзывы
17 октября Nya-2015 #
14 октября boel #
15 октября obukhov11 # (автор рецепта)
10 октября lakshmi-777 #
15 октября obukhov11 # (автор рецепта)
17 октября regtosait #
10 октября Анастасия АГ #
15 октября obukhov11 # (автор рецепта)
10 октября Valushka2003 #
15 октября obukhov11 # (автор рецепта)
9 октября Ирушенька #
10 октября obukhov11 # (автор рецепта)
9 октября Galchonok22 #
10 октября obukhov11 # (автор рецепта)
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