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  • 9 октября 2021, 14:49
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Куриные желудочки по-флотски под сыром

Рецепт: Куриные желудочки по-флотски под сыром Рецепт: Куриные желудочки по-флотски под сыром

Привычное блюдо "макароны по-флотски" известно всем. Его готовят и с отварным мясом, и с обжаренным с луком и морковью фаршем. Я предлагаю свой вариант простого и по-домашнему вкусного блюда.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Куриные желудочки по-флотски под сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2825.1 ккал 		белки
183.3 г 		жиры
220.5 г 		углеводы
29.1 г
100 г блюда
ккал
199 ккал		 белки
12.9 г		 жиры
15.5 г		 углеводы
2 г

Рецепт «Куриные желудочки по-флотски под сыром»:

У куриных желудочков (50 гр.) удалить покровную пленку и хорошо промыть, нарезать не крупными кусочками

Репчатый лук (1 шт.) нарезать полукольцами.

Морковь нарезать брусочками или натереть на крупной терке

На сковороду добавить 2 ст. ложки топленого масла и 3 ст. ложки кукурузного масла, кукурузное масло можно заменить растительным. Сковороду поставить на средний огонь и пассеровать лук до легкой золотистой корочки.

Далее добавить куриные желудочки, затем добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Тушить желудочки до готовности.

Макаронные изделия отварить в подсоленной воде, затем откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. Затем отварные макаронные изделия добавить к готовым куриным желудочкам, по желанию добавить смесь пряностей для макаронных изделий. Сыр (300 гр.) натереть на терке 1/2 часть добавить в отварные макароны. Макароны и куриные желудочки перемешать.

В форму добавить 1 ст. ложку кукурузного масла, выложить макароны с желудочками в форму для запекания, сверху присыпать натертым сыром.

Далее добавить нарезанные кружочками помидоры и вновь присыпать сыром.

Форму поместить в хорошо разогретую духовку. Запекать блюдо до расплавления сыра и красивой румяной корочки.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На обед : На второе На полдник На праздничный стол : Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе горячее духовка запекать обед ужин

Вкусы: куриный луковый морковный овощной соленый сырный

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Куриные желудочки по-флотски под сыром
Рецепт: Куриные желудочки по-флотски под сыром

Привычное блюдо "макароны по-флотски" известно всем. Его готовят и с отварным мясом, и с обжаренным с луком и морковью фаршем. Я предлагаю свой вариант простого и по-домашнему вкусного блюда.

Ингредиенты для «Куриные желудочки по-флотски под сыром»:

Комментарии и отзывы

Ооооо! Забрала в кк! Супер!
Что значит до готовности тушить? Сколько тушатся жулудки все таки?
Смотря как крупно или мелко нарежете. В любом случае минут 40 тушить нужно. Эта мышечная ткань тушится чуть дольше, чем скажем куриная грудка.
Безумно аппетитное блюдо!
Безумно аппетитное блюдо!
Смешно. Без ума от макарон и потрохов. Балл, правда, поставил, сделано с желанием. А так, еда , как еда. В книге "Миколка-паровоз" внучек говорит деду: "Как это царь не ест моченый горох? Это же так вкусно!" (За точность цитаты не ручаюсь, но смысл сохранен)
Вкусно, без сомнения
Очень люблю желудки, готовлю много разных рецептов, поэтому уверена, что это вкусно, Танечка!
Интересное какое блюдо,Танечка! Бесподобные фотографии!
Спасибо, душа моя
Спасибо ! Возьму на заметку, т. к. желудочки очень любим, но готовлю их.. тушено-обжаренные, потом ..опять тушено-обжаренные, потом..снова тушено-обжаренные . Разные рецепты пробовала, но.. возвращаюсь именно к своему способу приготовления. Обязательно попробую и Ваш
Я делаю гуляшик из желудочков, тушу с картошкой, с капустой, легкие супчики готовлю. Даже щи иногда варю. Этот субпродукт ароматный, во всяком случае, на мой взгляд, лучше чем куриная грудка. Блюд можно приготовить массу.
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