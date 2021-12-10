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  • 10 декабря 2021, 12:57
  • 3759

Холодец "Чесночный" с желатином

Рецепт: Холодец Чесночный с желатином Рецепт: Холодец Чесночный с желатином

Этот холодец можно варить из любого мяса на косточке, не обязательно покупать говяжьи голяшки и свиные ножки. Желатин гарантирует застывание, а свежий чеснок придает аромат и пикантность.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Холодец "Чесночный" с желатином»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2350 ккал 		белки
44.8 г 		жиры
0.9 г 		углеводы
50 г
100 г блюда
ккал
70.6 ккал		 белки
1.3 г		 жиры
0 г		 углеводы
1.5 г

Рецепт «Холодец "Чесночный" с желатином»:

Любое мясо на косточке сложите в кастрюлю. У меня была свинина и козлятина пополам. Предварительно мясо хорошо промойте в холодной воде.
Залейте мясо водой в соотношении 1:2.
Т. е. на каждый килограмм мяса берите 2 литра воды.

Доведите до кипения, слейте первый бульон, мясо промойте и опять залейте холодной водой в той же пропорции. Снова доведите до кипения, тщательно снимите пену, убавьте огонь на минимум и варите около 2-4 часов.
Поскольку в данном рецепте не используются говяжьи и свиные ноги, которые требуют очень долгой варки для извлечения коллагена, то время варки сокращается.

Холодец не должен кипеть, а лишь томиться на самом медленном огне. Солить не нужно!

Через 2 часа варки опустите в бульон луковицу в шелухе и очищенную морковь. Добавьте пару лавровых листиков.

За полчаса до окончания варки добавьте соль. Количество соли примерное, солите по вкусу, но чуть больше, чем обычный бульон.

После варки извлеките луковицу и морковь.

Мясо выньте из бульона, с бульона снимите по максимуму весь жир, бульон процедите через марлю. Отлейте стакан бульона, остудите его

Мясо остудите до комнатной температуры, отделите от костей и разомните руками на волокна. Добавьте к мясу чеснок через пресс и чёрный перец, перемешайте.

В остывшем отлитом заранее бульоне замочите порошковый желатин на 10 минут. Затем добавьте набухший желатин в бульон и слегка подогрейте, чтобы желатин растворился в бульоне. Бульон остудите до комнатной температуры, это нужно для того, чтобы горячий бульон не "убил" аромат и вкус чеснока

В формы для холодца разложите мясо с чесноком, залейте бульоном и уберите в холодильник до полного остывания. Подавайте с горчицей и хреном.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Закуски с REDMOND На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: мясной насыщенный чесночный

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Холодец "Чесночный" с желатином
Рецепт: Холодец Чесночный с желатином

Этот холодец можно варить из любого мяса на косточке, не обязательно покупать говяжьи голяшки и свиные ножки. Желатин гарантирует застывание, а свежий чеснок придает аромат и пикантность.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Холодец "Чесночный" с желатином»:

Комментарии и отзывы

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зачем в холодец желатин, и на вид не очень, мои любят мяско отдельно желейки побольше, что бы слои видно было, а тут какая то мешанина.
Холодец ‘костные бульоны -это ведь ещё и полезно!Какое то прям поветрие «бульоны это плохо»Ничего не плохо !А желатин ещё и в лекарственных препаратах употребляется у людей с проблемными суставамиРецепт обалденный простой и легкий
Класс надо попробовать на Новый год
на здоровье
Красота! Аж захотелось холодца)
А тут у тебя знатоки собрались, ща всё расскажут и научат, как надо делать
ооо, я знатокам рада, они меня веселят.
холодец и ЖЕЛАТИН?????? это несовместимо! заливное с желатином - да!
Серьезно? Аргументируйте.

При долгой варки ног, ушей и головы вы извлекаете из них тот же коллаген, что содержится в порошковом желатине.
Ну и не у всех всегда есть под рукой ноги, уши и хвосты. Люди в больших городах, например, не всегда имеют возможность купить эти части туши. А мясо на косточке и желатин есть в любом супермаркете.

21 век на дворе, порой можно облегчить себе жизнь.
Или вы сахар на варенье сами варите из сахарной свеклы? И муку сами смалываете? И масло из оливок сами давите?
Отличный рецепт! Регулярно делаю такое заливное/холодец из домашней птицы. Спасибо за идею с козлятиной, попробую таким образом приготовить)
спасибо за визит. Рада, что рецепт приглянулся!
не поняла, о какой прозрачности идет речь?? Не вводите людей в заблуждение, это не холодец в обычном понимании, это заливное. Извините , но такой- бы я есть не стала- не очень приятный на вид, но, возможно, фото такое...
не очень приятный на вид
сожалею, что ранила ваше чувство прекрасного


но такой- бы я есть не стала
Я переживу эту трагедию


Про холодец и заливное в обычном понимании скажу так: если вы покажете любому человеку блюдо на фото, он скажет, что это ХОЛОДЕЦ!
Заливное - это иное блюдо, более эстетичное. Смысл заливного - это красиво нарезанные кусочки мяса, овощей и яиц в прозрачном бульоне.

Так что цитирую: не вводите людей в заблуждение Вы!
Да дело- то не в том, как назвать, а в том, что заливное ваше получилось ну никак не прозрачное, как многие тут сказали, и если уж блюдо слеплено на скорую руку, ну не дело выставлять его на всеобщее обозрение. Тут еще есть фотография " холодца" на газете...ну вот это полная жуть...
Светлана, на газете и второе фото это от приготовивших. Вы извините, но девушки, жены, бабушки, таким образом говорят спасибо автору и показывают фотоулику, что приготовили. И никак не претендуют на оформление рецепта(а в данном случае вариант на газете великолепно оформлен и в плане композиции и подачи, пардон, если нарушила тонкое чувство прекрасного). И да, холодец прозрачный и без капли жира. Но, видя Ваш энтузиазм, Вы можете плотно сбить мясо в форму и залить и будет прозрачный слой и/или дать застыть в форме слою с бульоном и выложить мясо плотно и повторять наслаивая и будет прозрачность. Вроде элементарные действия.
Пожалуйста, я никого не хотела обидеть. У каждого свои требования к жизни. Я холодец варю просто, но очень долго-часов 8, поэтому он получается янтарно-прозрачным, конечно, ничего не набиваю и не трамбую, а просто разбираю мясо без единой жилки и хрящика, и заливаю бульоном, который никогда не выливаю после первого закипания.
о том каким янтарно-прозрачным, как слеза, получается Ваш холодец Вы можете рассказывать сколько угодно. Вы разместите свой рецепт холодца, янтарно-прозрачного с изумительным восхитительным фото.

Я и многие другие пользователи с удовольствием полюбуются на Ваш шедевральный холодец и прекраснейшее фото!

А рассказывать как всё вкусно и красиво он умеет готовить может любой. Я вот могу рассказать , что шикарно готовлю фрикасе из соловьиных язычков, фаршированных муссом из трюфелей. Кто проверит?
Да плевать, верите или не верите. Не похвастать написала, а к тому, чтобы ясность внести- ВАШ " холодец"- это не холодец, а малопривлекательная белесая субстанция, не вызывающая аппетит. Отвечать больше не стану, не старайтесь.
Ну наверное назвать это блюдо нада мясо заливное раз с желатином. Холодец это несколько другое. Ножки свиные а еще лучше голова и варить 5-6 часови никакого желатина. Холодца на скорую руку не бывает. Но такое заливное тоже нплохое блюдо
Заливное - это другое блюдо. Смысл заливного - это красиво нарезанные кусочки мяса, языка и овощей в прозрачном желе.

Холодец же - это более простое блюдо, где мясо с бульоном вперемежку.

Что касается желатина. То долгая варка ножек и головы приводит к тому, что из них извлекается путём долгого томления тот же коллаген, что и в порошковом желатине. Если я вам поставлю две тарелки рядом - одну из ножек, другую с желатиновым холодцом, то на стопроцентов уверена, что вы не угадаете где какой.
Ну, здорово! Наконец увидела, что первый бульен нужно слить, это здорово, тогда бульен становиься более душистым и полезным.
да, первый бульон лучше слить
Автору респект!!!! Какой русский не любит холодец)))) Загружаю бескостную свинину с жирком, и всё остальное сразу в скороварку, варю 40 минут, остужаю, нарезаю, чеснок, желатин....и получается вкуснятина на скорую руку))) Автор, жду Ваших новеньких рецептов!!!! Удачи)))
спасибо за ваш позитивный комментарий! Рецепты будут!
Очень и очень вкусно!!!!! Ароматный, насыщенный замечательный холодец "на скорую руку".
Тоня, большое спасибо!
Ещё и холодееееец! Да ты ж моя хорошая! Спасибо спасибо и еще раз спасибо тебе за доверие и внимание!
Тоня,спасибо за совет как сделать бульон прозрачным.
на здоровье, Надюш
Ну вот сразу холодца захотелось, да с горчичкой, ммм
угощайся
Отличный, очень аппетитный холодец! Я очень часто готовлю холодцы и зельцы, и заливные всякие, и вот поэтому вопрос. Тонечка, уже не в первый раз вижу совет солить блюдо за полчаса до готовности, что это дает. Я всю жизнь солю после закипания и в конце варки только довожу до вкуса.
Наташа, я читала что соль препятствует выходу коллагена из хрящей, поэтому рекомендуют солить в конце
Спасибо, теперь понятно! Т.к. я варю часа 4, то ничего не препятствует!
Делаю также, один в один, даже лук в шелухе. Но такой прозрачный не получается Этот на свой др делала.
какое колоритное фото! Спасибо, дорогая!
У меня раз от раза то прозрачный, то нет. Я не заморачиваюсь. Но если на праздничный стол, то делаю "оттяжку" для бульона. Кусочек сырого фарша кидаю, когда вынимаю мясо, провариваю 10 минут, бульон становится прозрачным.
Вот ведь, простой, домашний рецепт, знакомый....а посмотришь на фото и хочется этого холодца, как манны небесной, просто вот до невозможности Вот она - сила искусства
Тоня, браво!
Женечка, так тут варить-то его, раз-два и готово. Поставила и забыла ))))
Эх, как холодца захотелось ! Хорош твой холодец, Тоня !
угощайся!
Спасибочки !
Простой, доступный рецепт!
Люблю холодец! А вот сама ещё ни разу не готовила Может замахнуться на холодец?!
Настя, конечно замахнуться! Тем более, этот вариант можно сделать с небольшим количеством мяса
Я люблю этот вариант, когда вдвоём - самое то, да и вкуснее он. Тоня, фотки очень аппетитные.
Людочка, спасибо. Да, когда надо сварить немножко холодца не на роту солдат, то выручает.
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