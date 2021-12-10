Этот холодец можно варить из любого мяса на косточке, не обязательно покупать говяжьи голяшки и свиные ножки. Желатин гарантирует застывание, а свежий чеснок придает аромат и пикантность.
- 10 декабря 2021, 12:57
- 3759
Холодец "Чесночный" с желатином
Ингредиенты для «Холодец "Чесночный" с желатином»:
- Мясо (на косточке) — 1 кг
- Вода — 2 л
- Соль (по вкусу) — 2 ч. л.
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Лист лавровый — 2 шт
- Желатин — 40 г
- Чеснок — 5 зуб.
- Перец черный — 1/3 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2350 ккал
|
белки
44.8 г
|
жиры
0.9 г
|
углеводы
50 г
|100 г блюда
|ккал
70.6 ккал
|белки
1.3 г
|жиры
0 г
|углеводы
1.5 г
Рецепт «Холодец "Чесночный" с желатином»:
Любое мясо на косточке сложите в кастрюлю. У меня была свинина и козлятина пополам. Предварительно мясо хорошо промойте в холодной воде.
Залейте мясо водой в соотношении 1:2.
Т. е. на каждый килограмм мяса берите 2 литра воды.
Доведите до кипения, слейте первый бульон, мясо промойте и опять залейте холодной водой в той же пропорции. Снова доведите до кипения, тщательно снимите пену, убавьте огонь на минимум и варите около 2-4 часов.
Поскольку в данном рецепте не используются говяжьи и свиные ноги, которые требуют очень долгой варки для извлечения коллагена, то время варки сокращается.
Холодец не должен кипеть, а лишь томиться на самом медленном огне. Солить не нужно!
Через 2 часа варки опустите в бульон луковицу в шелухе и очищенную морковь. Добавьте пару лавровых листиков.
За полчаса до окончания варки добавьте соль. Количество соли примерное, солите по вкусу, но чуть больше, чем обычный бульон.
После варки извлеките луковицу и морковь.
Мясо выньте из бульона, с бульона снимите по максимуму весь жир, бульон процедите через марлю. Отлейте стакан бульона, остудите его
Мясо остудите до комнатной температуры, отделите от костей и разомните руками на волокна. Добавьте к мясу чеснок через пресс и чёрный перец, перемешайте.
В остывшем отлитом заранее бульоне замочите порошковый желатин на 10 минут. Затем добавьте набухший желатин в бульон и слегка подогрейте, чтобы желатин растворился в бульоне. Бульон остудите до комнатной температуры, это нужно для того, чтобы горячий бульон не "убил" аромат и вкус чеснока
В формы для холодца разложите мясо с чесноком, залейте бульоном и уберите в холодильник до полного остывания. Подавайте с горчицей и хреном.
Комментарии и отзывы
2 часа назад alenanat #
16 декабря docvarlamova #
15 декабря Юлия Пруткова #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
14 декабря Silverina1 #
А тут у тебя знатоки собрались, ща всё расскажут и научат, как надо делать
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
14 декабря марина-майре нымме #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
При долгой варки ног, ушей и головы вы извлекаете из них тот же коллаген, что содержится в порошковом желатине.
Ну и не у всех всегда есть под рукой ноги, уши и хвосты. Люди в больших городах, например, не всегда имеют возможность купить эти части туши. А мясо на косточке и желатин есть в любом супермаркете.
21 век на дворе, порой можно облегчить себе жизнь.
Или вы сахар на варенье сами варите из сахарной свеклы? И муку сами смалываете? И масло из оливок сами давите?
15 декабря марина-майре нымме #
14 декабря antonina812017 #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
14 декабря Светлана Шульман #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
Я переживу эту трагедию
Про холодец и заливное в обычном понимании скажу так: если вы покажете любому человеку блюдо на фото, он скажет, что это ХОЛОДЕЦ!
Заливное - это иное блюдо, более эстетичное. Смысл заливного - это красиво нарезанные кусочки мяса, овощей и яиц в прозрачном бульоне.
Так что цитирую: не вводите людей в заблуждение Вы!
15 декабря Светлана Шульман #
15 декабря Nya-2015 #
15 декабря Светлана Шульман #
10 часов назад sibir77 # (автор рецепта)
Я и многие другие пользователи с удовольствием полюбуются на Ваш шедевральный холодец и прекраснейшее фото!
А рассказывать как всё вкусно и красиво он умеет готовить может любой. Я вот могу рассказать , что шикарно готовлю фрикасе из соловьиных язычков, фаршированных муссом из трюфелей. Кто проверит?
2 часа назад Светлана Шульман #
14 декабря Anatoliy50 #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
Холодец же - это более простое блюдо, где мясо с бульоном вперемежку.
Что касается желатина. То долгая варка ножек и головы приводит к тому, что из них извлекается путём долгого томления тот же коллаген, что и в порошковом желатине. Если я вам поставлю две тарелки рядом - одну из ножек, другую с желатиновым холодцом, то на стопроцентов уверена, что вы не угадаете где какой.
14 декабря Иржка #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
14 декабря dlatehktopishet #
14 декабря sibir77 # (автор рецепта)
13 декабря Евгения 1976 #
Тоня, большое спасибо!
14 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря красавица киса #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря МурКатеринка #
13 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря Kuss #
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря Kuss #
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря красавица киса #
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря мисс #
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
У меня раз от раза то прозрачный, то нет. Я не заморачиваюсь. Но если на праздничный стол, то делаю "оттяжку" для бульона. Кусочек сырого фарша кидаю, когда вынимаю мясо, провариваю 10 минут, бульон становится прозрачным.
10 декабря Евгения 1976 #
Тоня, браво!
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
10 декабря nelliundco #
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
11 декабря nelliundco #
10 декабря Анастасия АГ #
Люблю холодец! А вот сама ещё ни разу не готовила Может замахнуться на холодец?!
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
10 декабря yugai ludmila65 #
11 декабря sibir77 # (автор рецепта)
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