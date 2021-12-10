Холодец "Чесночный" с желатином

Любое мясо на косточке сложите в кастрюлю. У меня была свинина и козлятина пополам. Предварительно мясо хорошо промойте в холодной воде.

Залейте мясо водой в соотношении 1:2.

Т. е. на каждый килограмм мяса берите 2 литра воды.



Доведите до кипения, слейте первый бульон, мясо промойте и опять залейте холодной водой в той же пропорции. Снова доведите до кипения, тщательно снимите пену, убавьте огонь на минимум и варите около 2-4 часов.

Поскольку в данном рецепте не используются говяжьи и свиные ноги, которые требуют очень долгой варки для извлечения коллагена, то время варки сокращается.



Холодец не должен кипеть, а лишь томиться на самом медленном огне. Солить не нужно!



