Простое блюдо, которое можно приготовить быстро и подать красиво. :)
- 12 января 2022, 15:08
- 6426
Закусочные картофельные вафли
Ингредиенты для «Закусочные картофельные вафли»:
- Картофель (средней величины) — 3 шт
- Моцарелла — 50 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло сливочное — 30 г
- Молоко — 30 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
698.4 ккал
|
белки
17.8 г
|
жиры
37.4 г
|
углеводы
78.6 г
|100 г блюда
|ккал
139.7 ккал
|белки
3.6 г
|жиры
7.5 г
|углеводы
15.7 г
Рецепт «Закусочные картофельные вафли»:
Картофель (3 шт.) отварить в подсоленной воде. Затем воду слить полностью. Картофель пюрировать, добавить сливочное масло (30 г.) и подогретое молоко (30 мл.).
Если у вас есть электровафельница для выпекания мягких венских вафель, можно воспользоваться электровафельницей, если у вас нет такой вафельницы, можно воспользоваться силиконовыми формами для выпекания вафель, как в моем случае. Форму смазать растительным маслом, заполнить картофельным пюре и отправить в разогретый до 180С духовой шкаф. Выпекать вафли до красивой румяной корочки.
К картофельным вафлям подать чесночный соус на основе йогурта или любой другой соус по-вашему вкусу.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера regtosait #
позавчера топиарий #
позавчера chumakova-2 #
14 января Wera13 #
13 января bykova1 #
13 января cstar13 #
13 января мисс #
13 января Himbeeren #
12 января nelliundco #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: