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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 12 января 2022, 15:08
  • 6426

Закусочные картофельные вафли

Рецепт: Закусочные картофельные вафли

Простое блюдо, которое можно приготовить быстро и подать красиво. :)

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Закусочные картофельные вафли»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
698.4 ккал 		белки
17.8 г 		жиры
37.4 г 		углеводы
78.6 г
100 г блюда
ккал
139.7 ккал		 белки
3.6 г		 жиры
7.5 г		 углеводы
15.7 г


Рецепт «Закусочные картофельные вафли»:

Картофель (3 шт.) отварить в подсоленной воде. Затем воду слить полностью. Картофель пюрировать, добавить сливочное масло (30 г.) и подогретое молоко (30 мл.).

Сыр (50 гр.) натереть на мелкой терке, добавить в картофельное пюре

Добавить черный молотый перец по вкусу. Дополнительно отрегулировать количество соли.

Если у вас есть электровафельница для выпекания мягких венских вафель, можно воспользоваться электровафельницей, если у вас нет такой вафельницы, можно воспользоваться силиконовыми формами для выпекания вафель, как в моем случае. Форму смазать растительным маслом, заполнить картофельным пюре и отправить в разогретый до 180С духовой шкаф. Выпекать вафли до красивой румяной корочки.

К картофельным вафлям подать чесночный соус на основе йогурта или любой другой соус по-вашему вкусу.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе горячее духовка завтрак обед ужин

Вкусы: жареный картофельный пряный соленый сырный чесночный

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Закусочные картофельные вафли
Рецепт: Закусочные картофельные вафли

Простое блюдо, которое можно приготовить быстро и подать красиво. :)

Ингредиенты для «Закусочные картофельные вафли»:

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Комментарии и отзывы

Респект! Интересно, а в электробутерброднице с формами для вафель получится?
Очень аппетитные вафли!!!
сколько вафель получается из данных ингредиентов
Отличная идея, нужно формочки поискать.
Спасибо за рецепт. Очень вкусные получились вафли. Дети умяли за обе щёки.
Нуууу очень оригинально! Буду искать силиконовые формы Автору респект
Очень мне нравится идея картофельных вафель!
Отличные вафли , Танечка!
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