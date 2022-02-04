Если вдруг собираются нагрянуть гости или едут голодные родственники и надо что-то приготовить — это именно тот самый беспроигрышный вариант. Рецепт очень простой, никаких сложностей в приготовлении не возникает. Сытно, необычно, просто и самое главное вкусно.
- 4 февраля 2022, 13:03
- 5825
Запеканка быстрого приготовления с фаршем
Ингредиенты для «Запеканка быстрого приготовления с фаршем»:
Начинка
- Фарш мясной — 400 г
- Лук репчатый (1 шт в фарш и 1/2 в запеканку лука) — 1 шт
- Картофель — 3 шт
- Сыр сулугуни (я взяла 75 гр. твёрдых сортов и 75 гр. сулугуни)) — 150 г
Соус
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сметана — 80 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1601.5 ккал
|
белки
52 г
|
жиры
59.2 г
|
углеводы
103.1 г
|100 г блюда
|ккал
133.5 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
8.6 г
Рецепт «Запеканка быстрого приготовления с фаршем»:
‼Можно картошку отварить до полуготовности или обжарить.
Форму смазать маслом, выложить слой картошки, посолить. Далее фарш, лук и потом слой сыра, сверху картошку посолить и залить соусом.
Соус: яйцо смешать со сметаной, добавить чеснок и соль по вкусу.
Выпекать до готовности. Сверху присыпать сыром и дать зарумяниться.
Приятного аппетита 😋
Комментарии и отзывы
вчера в 23:39 brechko irina #
вчера в 23:40 1716944 # (автор рецепта)
вчера в 10:51 alexisla #
вчера в 11:06 1716944 # (автор рецепта)
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