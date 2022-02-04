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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом
  • 4 февраля 2022, 13:03
  • 5825

Запеканка быстрого приготовления с фаршем

Рецепт: Запеканка быстрого приготовления с фаршем

Если вдруг собираются нагрянуть гости или едут голодные родственники и надо что-то приготовить — это именно тот самый беспроигрышный вариант. Рецепт очень простой, никаких сложностей в приготовлении не возникает. Сытно, необычно, просто и самое главное вкусно.

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Запеканка быстрого приготовления с фаршем»:

Начинка

Соус

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1601.5 ккал 		белки
52 г 		жиры
59.2 г 		углеводы
103.1 г
100 г блюда
ккал
133.5 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
8.6 г


Рецепт «Запеканка быстрого приготовления с фаршем»:

В фарш добавить луковицу, соль и перец. Картошку нарезать кружочками тонко. Половину луковицы нарезать полукольцами. Сыр натереть на тёрке.

‼Можно картошку отварить до полуготовности или обжарить.

Форму смазать маслом, выложить слой картошки, посолить. Далее фарш, лук и потом слой сыра, сверху картошку посолить и залить соусом.

Соус: яйцо смешать со сметаной, добавить чеснок и соль по вкусу.

Выпекать до готовности. Сверху присыпать сыром и дать зарумяниться.

Приятного аппетита 😋
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин На обед : Легкий / На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин гости

Вкусы: соленый мясной картофельный

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Запеканка быстрого приготовления с фаршем
Рецепт: Запеканка быстрого приготовления с фаршем

Если вдруг собираются нагрянуть гости или едут голодные родственники и надо что-то приготовить — это именно тот самый беспроигрышный вариант. Рецепт очень простой, никаких сложностей в приготовлении не возникает. Сытно, необычно, просто и самое главное вкусно.

Ингредиенты для «Запеканка быстрого приготовления с фаршем»:

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