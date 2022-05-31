Начался сезон клубники. Предлагаю вам приготовить творожный пирог с клубникой. Пирог получается нежнейшим, очень ароматным и вкусным. Отличный вариант выпечки к чаю в летний сезон.
- 31 мая 2022, 9:33
- 5618
Творожный пирог с клубникой
Ингредиенты для «Творожный пирог с клубникой»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
- Масло сливочное (холодное) — 100 г
- Желток яичный — 2 шт
- Сметана — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль (щепот.)
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Начинка ягодная №1
- Клубника — 150 г
- Крахмал (любой) — 1 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Вода (теплая) — 0,5 стак.
Начинка творожная №2
- Творог (9% жирности ТМ "Искренне Ваш") — 600 г
- Белок яичный — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар (у меня с натуральной ванилью) — 1 пакет.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4129.8 ккал
|
белки
158.4 г
|
жиры
148.8 г
|
углеводы
590.3 г
|100 г блюда
|ккал
241.5 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
34.5 г
Рецепт «Творожный пирог с клубникой»:
Для приготовления песочного теста в просеянную пшеничную муку натрите на крупной терке холодное сливочное масло.
Теперь берем другую миску высыпаем в неё щепотку соли, добавляем сахар, два яичных желтка, сметану и разрыхлитель теста.
Пока тесто стоит в холодильнике приготовим клубничную начинку: клубнику помойте, удалите плодоножки и обсушите, положите в сотейник подходящего размера, добавите крахмал, сливочное масло, сахар, налейте теплую кипяченую воду.
Поставите на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. После того, как смесь закипит, продолжайте варить её 3 минуты. Не переставайте помешивать, чтобы начинка не пригорала (смесь будет густой, и по мере приготовления она должна становиться менее мутной и все больше напоминать варенье). Снимите начинку с огня и отставьте в сторону.
Для выпечки пирога берем форму d= 27 см, застелить её пергаментной бумагой. Достать тесто из холодильника, натереть его на крупной терке. Равномерно распределить тесто по форме.
Верх пирога украсьте оставшимся сиропом из клубничной начинки. Ставим пирог в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов, 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).
Комментарии и отзывы
вчера в 11:24 bova 55 #
вчера в 11:44 Tatanj # (автор рецепта)
вчера в 8:36 0703ovvLyusya #
вчера в 11:34 Tatanj # (автор рецепта)
вчера в 20:26 0703ovvLyusya #
3 июня dlatehktopishet #
3 июня Tatanj # (автор рецепта)
2 июня dlatehktopishet #
3 июня Tatanj # (автор рецепта)
1 июня Vicentina #
Поздравляю с Рецептом дня!
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
1 июня nadin0930 #
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
1 июня ma-ma sveta #
С Поваренком и рецептом Дня!
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
1 июня Kuss #
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
1 июня красавица киса #
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
31 мая Ирушенька #
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
31 мая Vishnja #
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
31 мая nelliundco #
1 июня Tatanj # (автор рецепта)
31 мая jannasimf #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая nadinhike #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая julika1108 #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая Сурик #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая lavrysha #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая ИРепка #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая мисс #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
31 мая tatabilga-2015 #
31 мая Tatanj # (автор рецепта)
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