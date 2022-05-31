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  • 31 мая 2022, 9:33
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Творожный пирог с клубникой

Рецепт: Творожный пирог с клубникой

Начался сезон клубники. Предлагаю вам приготовить творожный пирог с клубникой. Пирог получается нежнейшим, очень ароматным и вкусным. Отличный вариант выпечки к чаю в летний сезон.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный пирог с клубникой»:

Тесто

Начинка ягодная №1

Начинка творожная №2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4129.8 ккал 		белки
158.4 г 		жиры
148.8 г 		углеводы
590.3 г
100 г блюда
ккал
241.5 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
34.5 г

Рецепт «Творожный пирог с клубникой»:

Для приготовления песочного теста в просеянную пшеничную муку натрите на крупной терке холодное сливочное масло.

Пшеничную муку и натертое сливочное масло соедините в маслянистую крошку.

Теперь берем другую миску высыпаем в неё щепотку соли, добавляем сахар, два яичных желтка, сметану и разрыхлитель теста.

Все хорошо перемешать.

Яичную массу вылить в масляную крошку.

Замесите тесто. Поставьте готовое тесто в холодильник на 1 час.

Пока тесто стоит в холодильнике приготовим клубничную начинку: клубнику помойте, удалите плодоножки и обсушите, положите в сотейник подходящего размера, добавите крахмал, сливочное масло, сахар, налейте теплую кипяченую воду.

Поставите на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. После того, как смесь закипит, продолжайте варить её 3 минуты. Не переставайте помешивать, чтобы начинка не пригорала (смесь будет густой, и по мере приготовления она должна становиться менее мутной и все больше напоминать варенье). Снимите начинку с огня и отставьте в сторону.

Теперь приготовим творожную начинку: для начинки я взяла творог 9 % жирности ТМ "Искренне Ваш".

В творог добавить два яичных белка, сахар, ванильный сахар.

Все хорошо пробить блендером.

Для выпечки пирога берем форму d= 27 см, застелить её пергаментной бумагой. Достать тесто из холодильника, натереть его на крупной терке. Равномерно распределить тесто по форме.

На тесто выложить ягоды клубники из приготовленной начинки, оставить жидкость для украшения пирога.

Следующим слоем выложить творожную начинку. По краю пирога я выложила бортик из натертого теста.

Верх пирога украсьте оставшимся сиропом из клубничной начинки. Ставим пирог в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов, 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

Пирог готов.

Приятного аппетита!

Попробуйте творожный пирог с клубникой, наполненный сладкими ягодами, и он обязательно станет вашим новым любимым летним десертом!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт чаепитие

Вкусы: творожный сладкий клубничный сливочный нежный

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Творожный пирог с клубникой
Рецепт: Творожный пирог с клубникой

Начался сезон клубники. Предлагаю вам приготовить творожный пирог с клубникой. Пирог получается нежнейшим, очень ароматным и вкусным. Отличный вариант выпечки к чаю в летний сезон.

Ингредиенты для «Творожный пирог с клубникой»:

Комментарии и отзывы

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Здравствуйте.Хочу приготовить пирог по Вашему рецепту.У вас стакан для воды 200 мл. или 250 мл.?Спасибо*-)
Добрый день! Стакан - ёмкостью 200 мл. Готовьте с удовольствием!
Немедленно забрала в КК эту вкусную прелесть: сочетание песочного теста-творожной начинки и клубники великолепно! Благодарю за рецепт и поздравляю! Всем Мира и Добра!
Огромное спасибо! Готовьте на здоровье!
Тесто не натирала на терке, спешила. Все остальное - по рецепту, вкусно очень! Этот пирожок не может быть не вкусным! Спасибо, жду Ваших рецептов)))
С огромной благодарностью за ваш отзыв, мне очень приятно!
Татьяна, спасибо за рецепт!!! У нас в Анапе сейчас море клубники, пошла за творогом, к вечернему чаю будет пирожок!!!!
Благодарю! Готовьте с удовольствием!
Чудесный пирог, Танечка! Очень понравилось решение с бортиками из натертого теста .
Поздравляю с Рецептом дня!
Жанночка, благодарю сердечно, мне очень приятно! Готовь с удовольствием!
Татьяна, невооружённым глазом видно - великолепный пирог!
Надюша, огромное спасибо!
Танечка! Шикарный пирог!!! Супер!!!
С Поваренком и рецептом Дня!
Светочка, благодарю сердечно, мне очень приятно!
Изумительный пирожок! Обожаю сочетание клубники с творогом!
Наташенька, большое спасибо! Всегда рада тебя угостить!
Танюша,необыкновенно красивый пирог! Удачи!
Надюша, сердечно благодарю!
Танюша, очень красивый, ароматный пирог!
Иришенька, сердечно благодарю!
Танечка, восхитительно-аппетитный пирог!
Любочка, огромное спасибо!
Несомненно вкусный пирог , Танечка!
Нелличка, огромное спасибо!
Нежный и вкусный пирог, Аллочка!
Жанночка, огромное спасибо!
Нарядный, ароматный и вкусный-вкусный Пирог прелесть, Танечка и Танечка прелесть
Надюша, моя хорошая огромное спасибо! Мне очень приятно!
Танечка. какая нежность! чудеснейший пирог
Юлечка, огромное спасибо!
Танечка! И слов нет! Шикарный пирог!!! Очень аппетитный!!!
Людочка, огромное спасибо! Мне очень приятно!
Татьяна, просто шикарный пирог! Обязательно надо приготовить в разгар клубничного сезона!
Ольга, огромное спасибо! Готовь с удовольствием!
Танюша, чудесный пирог! Песочное тесто тающее во рту, и ароматная, нежная и вкусная начинка! ,
Ирочка, огромное спасибо, мне очень приятно!
Очень аппетитные фото. Вкусная выпечка.
Светочка, сердечно благодарю!
Танюша ,очень аппетитный пирог конечно вкусно
Танечка, дорогая огромное спасибо!
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