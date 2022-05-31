Творожный пирог с клубникой

Поставите на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. После того, как смесь закипит, продолжайте варить её 3 минуты. Не переставайте помешивать, чтобы начинка не пригорала (смесь будет густой, и по мере приготовления она должна становиться менее мутной и все больше напоминать варенье). Снимите начинку с огня и отставьте в сторону.