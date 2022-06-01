Вкусный багет или батон в сырной заливке - лёгкий перекус в дорогу или на пикник. Пропитанный мякиш остаётся мягким и сочным даже в остывшем виде.
- 1 июня 2022, 6:31
- 8044
Багет в сырной заливке
Ингредиенты для «Багет в сырной заливке»:
- Багет (у меня небольшой батон) — 1 шт
- Сыр плавленый (с грибами) — 100 г
- Помидор — 150 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Молоко — 100 мл
- Чеснок — 2 зуб.
- Зелень — по вкусу
- Смесь перцев — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1275.9 ккал
|
белки
71.4 г
|
жиры
40.4 г
|
углеводы
155.9 г
|Порции
|ккал
319 ккал
|белки
17.9 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
39 г
|100 г блюда
|ккал
157.5 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
5 г
|углеводы
19.2 г
Рецепт «Багет в сырной заливке»:
Яйца взбить венчиком с молоком, добавить соль, сыр, смесь перцев, нарезанный мелким кубиком помидор. Перемешать.
Аккуратно выложить всю массу на багет. Делать это нужно постепенно, ожидая пока предыдущая порция впитается.
Комментарии и отзывы
1 июня Ирушенька #
вчера в 19:16 Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня nelliundco #
вчера в 19:16 Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня j salnikowa #
вчера в 19:15 Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня Аллочка-уралочка #
вчера в 19:15 Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня mariana82 #
1 июня Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня ИРепка #
1 июня Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня yulia crasnikova2017 #
1 июня Жужа-48 # (автор рецепта)
1 июня мисс #
1 июня Жужа-48 # (автор рецепта)
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