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  • 1 июня 2022, 6:31
  • 8044

Багет в сырной заливке

Рецепт: Багет в сырной заливке

Вкусный багет или батон в сырной заливке - лёгкий перекус в дорогу или на пикник. Пропитанный мякиш остаётся мягким и сочным даже в остывшем виде.

Категория: Закуски Снэк

Ингредиенты для «Багет в сырной заливке»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1275.9 ккал 		белки
71.4 г 		жиры
40.4 г 		углеводы
155.9 г
Порции
ккал
319 ккал		 белки
17.9 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
39 г
100 г блюда
ккал
157.5 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
5 г		 углеводы
19.2 г

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Рецепт «Багет в сырной заливке»:

Основные ингредиенты для нашего рецепта.

Яйца взбить венчиком с молоком, добавить соль, сыр, смесь перцев, нарезанный мелким кубиком помидор. Перемешать.

Батон или багет разрезать вдоль и сделать косые надрезы на мякишем.

Аккуратно выложить всю массу на багет. Делать это нужно постепенно, ожидая пока предыдущая порция впитается.

Отправить в духовку, разогретую до 180*, на 20 минут.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: перекус пикник завтрак обед ужин закуска

Вкусы: сырный томатный грибной

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Багет в сырной заливке
Рецепт: Багет в сырной заливке

Вкусный багет или батон в сырной заливке - лёгкий перекус в дорогу или на пикник. Пропитанный мякиш остаётся мягким и сочным даже в остывшем виде.

Категория: Закуски Снэк

Ингредиенты для «Багет в сырной заливке»:
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Рецепт: Брускетта с фруктами
Брускетта с фруктами
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Сырные булочки

Комментарии и отзывы

Оля, замечательные, пикантные багеты!
Ирина, спасибо огромное!
Отличный батон !
Согласна)))
Очень вкусно и быстро! Спасибо за рецепт!!
Спасибо за внимание к рецепту))
Оля, когда я увидела фото, то первая реакция была: баклажаны (!!!). Оказался батон Симпатично0
Да, похоже на лодочки из баклажанов)))
Ольга, конечно вкусно! И фото очень аппетитные!
Огромное спасибо))
Быстро,просто и вкусно!
Да, так и есть. Спасибо.
Очень аппетитные фото
Большое спасибо.
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