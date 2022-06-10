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  • 10 июня 2022, 13:00
  • 2155

Пирог-рулет с творожной начинкой

Рецепт: Пирог-рулет с творожной начинкой

Предлагаю приготовить нежный, аппетитный, вкусный пирог-рулет с творожной начинкой к чаю. Это дрожжевое тесто долго не сохнет и остаётся мягким. Тесто замешиваем на молоке, сухих дрожжах и опарным способом. Творог можно взять любой жирности.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог-рулет с творожной начинкой»:

Тесто:

Начинка:

Дополнительно:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3552.6 ккал 		белки
148.1 г 		жиры
88.6 г 		углеводы
592.3 г
100 г блюда
ккал
220.7 ккал		 белки
9.2 г		 жиры
5.5 г		 углеводы
36.8 г

Рецепт «Пирог-рулет с творожной начинкой»:

В миску налить теплое молоко, высыпать сахар и сухие дрожжи.

Перемешать, накрыть полотенцем и дать дрожжам активироваться.

Теперь добавляем яичные белки, соль, растопленное и полностью остывшее сливочное масло. Все перемешать до однородности.

Всыпать в несколько приёмов просеянную пшеничную муку. Замешиваем тесто.

Тесто вымешиваем около 5 минут. Оно получается мягкое, эластичное, не липнущее к рукам. Миску смазываем растительным маслом, кладём тесто, накрываем полотенцем и ставим в тёплое место на подъём.

Пока тесто подходит приготовим начинку для пирога. Для начинки я взяла творог 5% жирности ТМ "Искренне Ваш".

В творог добавляем сметану, сахар, крахмал и ванилин.

Все хорошо перемешать и пробить блендером.

Через час тесто готово, оно получается "воздушным".

Обминаем тесто, перекладываем на стол присыпанный мукой. Разделить его на 4-5 частей.

Скатать "колобки", накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут.

Раскатать "колобки" в форме прямоугольника и на край пласта выложить творожную начинку.

Хорошо защипнуть край теста с начинкой (чтобы она не могла вытечь).

Затем сделать разрезы на другой части пласта теста в виде полосок ~ шириной по 1 см (из расчета на 1-2 оборота, чтобы тесто свернуть в рулет).

Свернуть все пласты теста в рулеты.

Затем выложить в форму для выпечки один рулет за другим по спирали, от края формы в центр. Диаметр формы 28 см. Накрыть пирог полотенцем и оставить на расстойку на 20 минут.

Смешать яичные желтки и молоко, полученной смесью обмазываем пирог.

Выпекать пирог в заранее нагретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка пирог чаепитие

Вкусы: творожный хлебный ванильный сладкий

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Пирог-рулет с творожной начинкой
Рецепт: Пирог-рулет с творожной начинкой

Предлагаю приготовить нежный, аппетитный, вкусный пирог-рулет с творожной начинкой к чаю. Это дрожжевое тесто долго не сохнет и остаётся мягким. Тесто замешиваем на молоке, сухих дрожжах и опарным способом. Творог можно взять любой жирности.

Ингредиенты для «Пирог-рулет с творожной начинкой»:

Комментарии и отзывы

зачем эти два белка в дрожжевом тесте? от них оно будет резиновым и быстро зачерствеет... это азы выпечки...
Если вы не уверены в результате-сделайте по своему. Мой рецепт - это руководство к действию.
Пирог ооооочень красивый но творога совсем мало(
Благодарю!
Танечка, чудесный пирог
Марианочка, огромное спасибо!
Какой же он красавец!
Наташенька, огромное спасибо!
Шикарный пирог, Танечка!
Жанночка, благодарю сердечно!
Красота! Честно, и подача и сам рецепт понравились, буду готовить!
Олечка, огромное спасибо! Готовь с удовольствием!
Танюша! Пирог - красавец!!!
Ирочка, благодарю сердечно, мне очень приятно!
Танечка, чудесный пирог воздушный
Юлечка, огромное спасибо!
Красавец! Аппетитнейший пирог!
Огромное спасибо!
Танюша , очень аппетитный пирог
Танечка, огромное спасибо!
Чудесный, аппетитный пирог , Танечка!
Нелличка, огромное спасибо!
Танюша, шикарный, очень красивый кекс! Браво!
Иришенька, огромное спасибо, мне очень приятно!
Танечка, пирог пышный-пышный, аппетитный очень-очень
Надюша, моя хорошая, огромное спасибо!
Очень красиво, Танечка!
Спасибо большое, Аллочка!
Очень аппетитные фото
Светочка, огромное спасибо!
Танечка, шикарный пирог!
Светочка, огромное спасибо!
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