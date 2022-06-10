Предлагаю приготовить нежный, аппетитный, вкусный пирог-рулет с творожной начинкой к чаю. Это дрожжевое тесто долго не сохнет и остаётся мягким. Тесто замешиваем на молоке, сухих дрожжах и опарным способом. Творог можно взять любой жирности.
- 10 июня 2022, 13:00
- 2155
Пирог-рулет с творожной начинкой
Ингредиенты для «Пирог-рулет с творожной начинкой»:
Тесто:
- Мука пшеничная / Мука (+/-) — 500 г
- Молоко (тёплое) — 300 мл
- Сахар — 50 г
- Дрожжи — 8 г
- Соль (+/-) — 0,5 ч. л.
- Белок яичный — 2 шт
- Масло сливочное (растопленное) — 50 г
Начинка:
- Творог (5% жирности ТМ "Искренне ваш") — 400 г
- Сахар — 100 г
- Крахмал (любой) — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Ванилин (2 гр) — 1 пакет.
Дополнительно:
- Желток яичный — 2 шт
- Молоко — 1 ст. л.
- Масло растительное
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3552.6 ккал
|
белки
148.1 г
|
жиры
88.6 г
|
углеводы
592.3 г
|100 г блюда
|ккал
220.7 ккал
|белки
9.2 г
|жиры
5.5 г
|углеводы
36.8 г
Рецепт «Пирог-рулет с творожной начинкой»:
Теперь добавляем яичные белки, соль, растопленное и полностью остывшее сливочное масло. Все перемешать до однородности.
Тесто вымешиваем около 5 минут. Оно получается мягкое, эластичное, не липнущее к рукам. Миску смазываем растительным маслом, кладём тесто, накрываем полотенцем и ставим в тёплое место на подъём.
Пока тесто подходит приготовим начинку для пирога. Для начинки я взяла творог 5% жирности ТМ "Искренне Ваш".
Затем сделать разрезы на другой части пласта теста в виде полосок ~ шириной по 1 см (из расчета на 1-2 оборота, чтобы тесто свернуть в рулет).
Затем выложить в форму для выпечки один рулет за другим по спирали, от края формы в центр. Диаметр формы 28 см. Накрыть пирог полотенцем и оставить на расстойку на 20 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:17 elenaozerova #
1 час назад Tatanj # (автор рецепта)
вчера в 15:06 tk-2021 #
вчера в 15:58 Tatanj # (автор рецепта)
14 июня inulia68 #
14 июня Tatanj # (автор рецепта)
14 июня mariana82 #
14 июня Tatanj # (автор рецепта)
12 июня Kuss #
12 июня Tatanj # (автор рецепта)
11 июня jannasimf #
11 июня Tatanj # (автор рецепта)
11 июня акчуч #
11 июня Tatanj # (автор рецепта)
11 июня ИРепка #
11 июня Tatanj # (автор рецепта)
11 июня julika1108 #
11 июня Tatanj # (автор рецепта)
11 июня Novikova_Natashechka #
11 июня Tatanj # (автор рецепта)
11 июня tatabilga-2015 #
11 июня Tatanj # (автор рецепта)
10 июня nelliundco #
10 июня Tatanj # (автор рецепта)
10 июня Ирушенька #
10 июня Tatanj # (автор рецепта)
10 июня nadinhike #
10 июня Tatanj # (автор рецепта)
10 июня Аллочка-уралочка #
10 июня Tatanj # (автор рецепта)
10 июня мисс #
10 июня Tatanj # (автор рецепта)
10 июня ma-ma sveta #
10 июня Tatanj # (автор рецепта)
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