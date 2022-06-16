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  • 16 июня 2022, 20:07
  • 2882

Ленивый сочник

Рецепт: Ленивый сочник

Сочнями на Руси называли простые лепешки. А вот те же лепешки, сложенные пополам, заполненные с какой-либо начинкой, это уже сочники. У меня просто ленивый сочник, очень вкусный и нежный, потому что нежное, рассыпчатое тесто и вкусная, не менее нежная творожная начинка. Легко, просто и вкусно! Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Ленивый сочник»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3983 ккал 		белки
101.6 г 		жиры
200.5 г 		углеводы
473 г
100 г блюда
ккал
306.4 ккал		 белки
7.8 г		 жиры
15.4 г		 углеводы
36.4 г

Рецепт «Ленивый сочник»:

Для приготовления пирога использовала половину ингредиентов. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить сметану (использую ТМ "Искренне Ваш"), коротко взбить. Муку (оставить пару ложек) просеять, перемешать с пищевой содой и солью, быстро замесить мягкое тесто. Рабочий стол припылить мукой, подкатать тесто в шар, по необходимости добавить оставшуюся муку или чуть больше. Тесто мукой не забивать и долго не месить! Тесто обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник минут на 30-40.

Для приготовления творожной начинки использую творог ТМ "Искренне Ваш". Творог перемешать с сахаром, крахмалом, куриным белком (у меня 1 мелкое куриное яйцо), изюм и ванилин по желанию.

Тесто раскатать в прямоугольный пласт (тонко не раскатывать), мысленно разделить на 3 части.

На центральную часть выложить начинку, от краев по 1-2 см лучше отступить. Накрыть начинку пластом теста с правой стороны, защепить края, выложить оставшуюся начинку, накрыть пластом теста с левой стороны, защитить края.

Для смазывания желток куриного яйца смешать с 1-2 ч. л. молока, или сливок, или воды. Использую молоко ТМ "Искренне Ваш". Смазать пирог смесью, нанести рисунок вилкой по своему усмотрению. Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке примерно 30-40 минут до готовности. Слегка охладить пирог и нарезать на порционные кусочки. Пирог хорош в теплом виде с молоком, а в холодном - с чаем или кофе!

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт / На закуску На полдник На ужин : На десерт / На закуску

Теги: завтрак обед ужин

Вкусы: нежный сливочный творожный

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Ленивый сочник
Рецепт: Ленивый сочник

Сочнями на Руси называли простые лепешки. А вот те же лепешки, сложенные пополам, заполненные с какой-либо начинкой, это уже сочники. У меня просто ленивый сочник, очень вкусный и нежный, потому что нежное, рассыпчатое тесто и вкусная, не менее нежная творожная начинка. Легко, просто и вкусно! Угощайтесь!

Ингредиенты для «Ленивый сочник»:

Комментарии и отзывы

Спасибоооооо!
Вам спасибо!
Снизу тесто подгорело, в середине тесто - сырое.
Ой, какая любименькая вкусняшка.....рецепт взяла, бегу готовить!!!! Спасибо, Марина)))
Спасибо!!!
А я бы назвала такой сочник солнечным! Ну прям настроение даже улучшается. Рецепт прихватила!!!
Оля, благодарю от души за добрые слова!
Мариночка, изумительный пирог! Шикарные фотографии!
Ирочка благодарю от души за добрые слова!
Очень аппетитные фото. Забрала в кк
Света, спасибо огромное за поддержку и внимание!
Марина, очень аппетитный пирог очень нарядный в разрезе! Фотографии готового блюда очень уютные!
Простите великодушно, но не могу понять: за счёт чего получается такая солнечная начинка, желтка же в ней нет?
Ира, благодарю от души за теплые слова и поддержку! По рецепту белок идет, но в рецепте пишу, что ... Творог перемешать с сахаром, крахмалом, куриным белком (у меня 1 мелкое куриное яйцо), изюм и ванилин по желанию.... Мне удалось купить настоящих яиц от курочек, которые гуляют сами по себе, на радостях везде теперь эти солнечные желточки! надо наверное в рецепте самом еще дописать!
Марина, спасибо. С этими желтками такой нарядный солнечный пирог получился. Прелесть!
Ответ для Марина Мармеладинка
И все же не поняла, это белок дает такую желтизну? Желток ведь только для, смазывания. А на фото и начинка желтая
Пишу, что вместо белка я использовала мелкое куриное яйцо, пишу в скобках, чтобы было понятно, так как в рецепте используется белок, в дальнейшем тоже буду использовать белок, он скрепляет творог. Сделала отступление от рецепта, потому что купила деревенские яйца, настоящие, очень вкусные!
Спасибо, теперь понятно)
Интересная вариация
Юля, благодарю!
Интересный пирог ! Сразу два в одном !
Нелли, благодарю от души за добрые слова!
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