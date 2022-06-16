Сочнями на Руси называли простые лепешки. А вот те же лепешки, сложенные пополам, заполненные с какой-либо начинкой, это уже сочники. У меня просто ленивый сочник, очень вкусный и нежный, потому что нежное, рассыпчатое тесто и вкусная, не менее нежная творожная начинка. Легко, просто и вкусно! Угощайтесь!
- 16 июня 2022, 20:07
- 2882
Ленивый сочник
Ингредиенты для «Ленивый сочник»:
- Масло сливочное — 180 г
- Мука пшеничная / Мука — 340 г
- Сода (без верха) — 1 ч. л.
- Сметана (ТМ "Искренне Ваш") — 170 г
- Сахар (80 г в тесто, 60 г в начинку) — 140 г
- Соль
- Творог (ТМ "Искренне Ваш") — 300 г
- Белок яичный — 1 шт
- Желток яичный — 1 шт
- Крахмал — 1 ч. л.
- Изюм (по желанию) — 80 г
- Ванилин — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3983 ккал
|
белки
101.6 г
|
жиры
200.5 г
|
углеводы
473 г
|100 г блюда
|ккал
306.4 ккал
|белки
7.8 г
|жиры
15.4 г
|углеводы
36.4 г
Рецепт «Ленивый сочник»:
Для приготовления пирога использовала половину ингредиентов. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить сметану (использую ТМ "Искренне Ваш"), коротко взбить. Муку (оставить пару ложек) просеять, перемешать с пищевой содой и солью, быстро замесить мягкое тесто. Рабочий стол припылить мукой, подкатать тесто в шар, по необходимости добавить оставшуюся муку или чуть больше. Тесто мукой не забивать и долго не месить! Тесто обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник минут на 30-40.
Для приготовления творожной начинки использую творог ТМ "Искренне Ваш". Творог перемешать с сахаром, крахмалом, куриным белком (у меня 1 мелкое куриное яйцо), изюм и ванилин по желанию.
На центральную часть выложить начинку, от краев по 1-2 см лучше отступить. Накрыть начинку пластом теста с правой стороны, защепить края, выложить оставшуюся начинку, накрыть пластом теста с левой стороны, защитить края.
Для смазывания желток куриного яйца смешать с 1-2 ч. л. молока, или сливок, или воды. Использую молоко ТМ "Искренне Ваш". Смазать пирог смесью, нанести рисунок вилкой по своему усмотрению. Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке примерно 30-40 минут до готовности. Слегка охладить пирог и нарезать на порционные кусочки. Пирог хорош в теплом виде с молоком, а в холодном - с чаем или кофе!
Комментарии и отзывы
вчера в 14:00 ssnegireva44 #
вчера в 14:01 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
вчера в 12:51 Лора Лайн #
вчера в 12:40 dlatehktopishet #
вчера в 13:51 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
вчера в 8:20 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 8:20 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня мисс #
вчера в 8:20 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня ИРепка #
Простите великодушно, но не могу понять: за счёт чего получается такая солнечная начинка, желтка же в ней нет?
16 июня Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня ИРепка #
вчера в 8:21 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
вчера в 15:24 Таня2018 #
вчера в 18:43 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
вчера в 20:35 Таня2018 #
16 июня julika1108 #
вчера в 8:22 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня nelliundco #
вчера в 8:21 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
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