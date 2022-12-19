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  • 19 декабря 2022, 9:06
  • 2063

Запеченный нут

Рецепт: Запеченный нут

Думаю, что у многих бывают моменты, когда хочется перекусить чем-нибудь необычным и пикантным. Блюдо, как раз из этой категории. Пробуйте.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из бобовых



Ингредиенты для «Запеченный нут»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1112.2 ккал 		белки
54.6 г 		жиры
41.3 г 		углеводы
131.6 г
Порции
ккал
556.1 ккал		 белки
27.3 г		 жиры
20.7 г		 углеводы
65.8 г
100 г блюда
ккал
317.8 ккал		 белки
15.6 г		 жиры
11.8 г		 углеводы
37.6 г

Рецепт «Запеченный нут»:

Подготовим продукты. Включаем духовку.
В рецепте я использую заранее сваренный нут.
Я делаю так, в миску высыпаю сухой нут заливаю водой и оставляю на ночь. С утра сливаю оставшуюся воду. Промываю нут. Выкладываю в кастрюлю, добавляю чистую воду и ставлю кастрюлю на огонь. Довожу до кипения, убираю пенку, убавляю огонь и варю 1-1,5 часа. За 10 минут до окончания варки добавляю соль. Затем сливаю воду, откинув нут на дуршлаг. Остужаю нут. Раскладываю по контейнерам и убираю в морозильную камеру. По мере надобности достаю нут, размораживаю и готовлю блюда.

Подготовим маринад.
В миску выкладываем сухой бульон "Куриный домашний" ТМ "Роллтон", паприку и орегано. Добавляем измельченный чеснок.

Наливаем в миску растительное масло и добавляем лимонный сок и перец черный молотый.

Хорошо перемешиваем смесь.

Вареный нут выкладываем на бумажные полотенца и обсушиваем.

Выкладываем нут в форму для запекания.

Добавляем приготовленный маринад.

Хорошо перемешиваем массу. Отправляем форму с нутом в разогретую духовку.

Запекаем нут 15 минут при 180-200 градусах. Затем вынимаем форму из духовки, перемешиваем нут. Снова отправляем форму с нутом в духовку и запекаем еще 15 минут.

Затем вынимаем форму с нутом из духовки и подаем.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Бульон Роллтон для любимых блюд" На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску

Теги: горячее обед ужин перекус

Вкусы: приятный пикантный соленый чесночный

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Запеченный нут
Рецепт: Запеченный нут

Думаю, что у многих бывают моменты, когда хочется перекусить чем-нибудь необычным и пикантным. Блюдо, как раз из этой категории. Пробуйте.

Ингредиенты для «Запеченный нут»:

Комментарии и отзывы

Рецепт понравился, спасибо! Подскажите, пожалуйста, нужно ли шелушить оболочку нута?
Он получается хрустящим или мягким? У вас такой нут крупный, у нас (в Германии) мелкий продают.
Я пробовала готовить, у меня нут получился точно не хрустящий. Он сам по себе твёрдый, даже когда готовый
Вкусно !!
Благодарю.
Наталья, замечательное, очень интересное блюдо!
Ирина, благодарю.
Прикольные, очень аппетитные штучки!
Наташа, благодарю от души.
В Турции такой нут подают с орехами к пиву, это безумно вкусно !
Нелли, благодарю. Мы и без пива умяли.
Я пиво и не пью, а мужчинам к пиву приносят, так я только его и выбираю !
Понятно.
Необычно для меня.
Мне нравится.
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