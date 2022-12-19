Думаю, что у многих бывают моменты, когда хочется перекусить чем-нибудь необычным и пикантным. Блюдо, как раз из этой категории. Пробуйте.
- 19 декабря 2022, 9:06
- 2063
Запеченный нут
Ингредиенты для «Запеченный нут»:
- Нут (указан вес вареного нута) — 250 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Бульон ("Куриный домашний" ТМ "Роллтон") — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Орегано — 1/2 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1112.2 ккал
|
белки
54.6 г
|
жиры
41.3 г
|
углеводы
131.6 г
|Порции
|ккал
556.1 ккал
|белки
27.3 г
|жиры
20.7 г
|углеводы
65.8 г
|100 г блюда
|ккал
317.8 ккал
|белки
15.6 г
|жиры
11.8 г
|углеводы
37.6 г
Рецепт «Запеченный нут»:
Подготовим продукты. Включаем духовку.
В рецепте я использую заранее сваренный нут.
Я делаю так, в миску высыпаю сухой нут заливаю водой и оставляю на ночь. С утра сливаю оставшуюся воду. Промываю нут. Выкладываю в кастрюлю, добавляю чистую воду и ставлю кастрюлю на огонь. Довожу до кипения, убираю пенку, убавляю огонь и варю 1-1,5 часа. За 10 минут до окончания варки добавляю соль. Затем сливаю воду, откинув нут на дуршлаг. Остужаю нут. Раскладываю по контейнерам и убираю в морозильную камеру. По мере надобности достаю нут, размораживаю и готовлю блюда.
Подготовим маринад.
В миску выкладываем сухой бульон "Куриный домашний" ТМ "Роллтон", паприку и орегано. Добавляем измельченный чеснок.
Запекаем нут 15 минут при 180-200 градусах. Затем вынимаем форму из духовки, перемешиваем нут. Снова отправляем форму с нутом в духовку и запекаем еще 15 минут.
Комментарии и отзывы
5 часов назад Lee_Taa #
8 часов назад syaba #
5 часов назад NicoRobin #
21 декабря VikulinaS #
21 декабря alekstr # (автор рецепта)
20 декабря Ирушенька #
20 декабря alekstr # (автор рецепта)
19 декабря ирпенчанка #
19 декабря alekstr # (автор рецепта)
19 декабря nelliundco #
19 декабря alekstr # (автор рецепта)
19 декабря nelliundco #
19 декабря alekstr # (автор рецепта)
19 декабря мисс #
19 декабря alekstr # (автор рецепта)
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