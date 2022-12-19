Запеченный нут

Подготовим продукты. Включаем духовку.

В рецепте я использую заранее сваренный нут.

Я делаю так, в миску высыпаю сухой нут заливаю водой и оставляю на ночь. С утра сливаю оставшуюся воду. Промываю нут. Выкладываю в кастрюлю, добавляю чистую воду и ставлю кастрюлю на огонь. Довожу до кипения, убираю пенку, убавляю огонь и варю 1-1,5 часа. За 10 минут до окончания варки добавляю соль. Затем сливаю воду, откинув нут на дуршлаг. Остужаю нут. Раскладываю по контейнерам и убираю в морозильную камеру. По мере надобности достаю нут, размораживаю и готовлю блюда.