Здравствуйте! Рецепт из интернета (автору большое спасибо ) я приготовила с некоторыми изменениями. Получились очень ароматные, мягкие, не крошатся, с ароматом ванили, особенно на второй день еще вкуснее. Можно приготовить в любой форме :кексовой или в форме для маффинов. Заходите!
- 20 июня 2023, 5:20
- 3100
Фисташковое финансье
Ингредиенты для «Фисташковое финансье»:
- Яйцо куриное (белки отделить от желтков) — 4 шт
- Сахар (к белкам) — 80 г
- Масло сливочное (растопить на плите) — 100 г
- Фисташки (не соленые -пробить на кофемолке) — 80 г
- Мука пшеничная / Мука (соединить с фисташковой мукой) — 80 г
- Ванильный сахар (в муку) — 1 пакет.
- Разрыхлитель теста (без горки) — 1 ч. л.
- Соль (щепотку)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2218.7 ккал
|
белки
51.9 г
|
жиры
147.5 г
|
углеводы
169.6 г
|Порции
|ккал
369.8 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
24.6 г
|углеводы
28.3 г
|100 г блюда
|ккал
369.8 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
24.6 г
|углеводы
28.3 г
Рецепт «Фисташковое финансье»:
-
Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков, желтки убираем в холодильник, можно использовать для других рецептов
-
Сливочное масло растопить на плите и прокипятить 2 минуты, остудить
-
Муку пшеничную перемешать с фисташковой мукой, добавить ванильный Сахар, разрыхлитель теста, щепотку соли
-
В белки добавить постепенно всю сухую смесь, перемешать лопаткой
-
Получается тесто, густое. Мука у всех производителей разная, поэтому, на этом этапе надо добавить меньше /больше муки
-
Влить охлажденное сливочное масло, перемешать лопаткой
-
Добавить промытый изюм
-
Перемешать и разложить по формам
-
Выпекать 180" 25-30 минут до сухой палочки. Следите за своей техникой!!!
-
Охладить, выложить на тарелку. У меня готовая глазурь, я немного намазала финансье, украсила фисташками (это не обязательно ) можно растопить любой шоколад
-
Или посыпать сахарной пудрой
-
Приятного аппетита!
-
Большое спасибо за внимание и поддержку! Всем удачи!
Комментарии и отзывы
21 июня Людмила НК #
21 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
21 июня Аллочка-уралочка #
21 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
21 июня jannasimf #
21 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
21 июня helena1961 #
21 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
21 июня ИРепка #
20 июня ENOTIK-2021 #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня топиарий #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня nelliundco #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня топиарий #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня nadinhike #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня Sladkoejca #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня alarm clock #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня alarm clock #
20 июня mariana82 #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня ирпенчанка #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня Kuss #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня я_такая_1 #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
21 июня bobrishka #
23 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня Tatanj #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня ИРепка #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня мисс #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня акчуч #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня акчуч #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
20 июня yugai ludmila65 #
20 июня tatabilga-2015 # (автор рецепта)
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