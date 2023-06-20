Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Другие изделия
  • 20 июня 2023, 5:20
  • 3100

Фисташковое финансье

Рецепт: Фисташковое финансье

Здравствуйте! Рецепт из интернета (автору большое спасибо ) я приготовила с некоторыми изменениями. Получились очень ароматные, мягкие, не крошатся, с ароматом ванили, особенно на второй день еще вкуснее. Можно приготовить в любой форме :кексовой или в форме для маффинов. Заходите!

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Фисташковое финансье»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2218.7 ккал 		белки
51.9 г 		жиры
147.5 г 		углеводы
169.6 г
Порции
ккал
369.8 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
24.6 г		 углеводы
28.3 г
100 г блюда
ккал
369.8 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
24.6 г		 углеводы
28.3 г


Рецепт «Фисташковое финансье»:

  • Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков, желтки убираем в холодильник, можно использовать для других рецептов

  • Сливочное масло растопить на плите и прокипятить 2 минуты, остудить

  • Муку пшеничную перемешать с фисташковой мукой, добавить ванильный Сахар, разрыхлитель теста, щепотку соли

  • В белки добавить постепенно всю сухую смесь, перемешать лопаткой

  • Получается тесто, густое. Мука у всех производителей разная, поэтому, на этом этапе надо добавить меньше /больше муки

  • Влить охлажденное сливочное масло, перемешать лопаткой

  • Добавить промытый изюм

  • Перемешать и разложить по формам

  • Выпекать 180" 25-30 минут до сухой палочки. Следите за своей техникой!!!

  • Охладить, выложить на тарелку. У меня готовая глазурь, я немного намазала финансье, украсила фисташками (это не обязательно ) можно растопить любой шоколад

  • Или посыпать сахарной пудрой

  • Приятного аппетита!

  • Большое спасибо за внимание и поддержку! Всем удачи!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На десерт / На закуску

Теги: полдник десерт перекус

Вкусы: ванильный ореховый сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Фисташковое финансье
Рецепт: Фисташковое финансье

Здравствуйте! Рецепт из интернета (автору большое спасибо ) я приготовила с некоторыми изменениями. Получились очень ароматные, мягкие, не крошатся, с ароматом ванили, особенно на второй день еще вкуснее. Можно приготовить в любой форме :кексовой или в форме для маффинов. Заходите!

Ингредиенты для «Фисташковое финансье»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Фисташковое финансье» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Ой, Таня, соблазняешь... Я думала, что летом ничё не буду печь, никаких сладостей, а тут такое финансье, ммм....
Спасибо Людочка у нас зима хочется тепла
Очень интересно, Танечка! Поздравляю с Поваренком и Рецептом дня !
Спасибо Аллочка
Чудесное печенье, Танечка! Представляю аромат!
Спасибо большое
Узнала сама и хочу поделиться с вами: финансье - это на французский манер, а по нашему - финансист. Название кекса произошло от прямоугольной формы, который похож на слиток золота. Татьяна, спасибо за такой драгоценный подарок всем нам. Поздравляю с Рецептом дня и Поварёнком
Спасибо большое ,Лена
Ответ для helena1961
Леночка, как интересно! Спасибо
У Вас всегда такая красивая выпечка и названия такие…никогда не слышала.Аппетитно!
Спасибо большое ,дорогая очень приятно
Танечка.принимай отчёт!!!!Я рискнула и сделала ореховое ассорти миндаль.грецкий и фисташки(солёные.но на вкусовых качествах не отразилось!)сахар заменила любимой стевией.остальное всё по рецепту.Выпекала в обычных формочках для кексов.Получилось шесть штук.Три штучки я промазала творожным кремом и посыпала орешками и цукатами.а остальные посыпала сахарной пудрой.Фантастика.как же вкусно получилось.Спасибки за великолепный рецепт.
Анечка ,дорогая как быстро воспользовалась рецептом конечно очень вкусно спасибо огромное за прекрасное исполнение рецепта и красивое фото
Отличные кексики, Танечка , несомненно вкусные?
Спасибо Нелля очень вкусно
Ничего себе как я вовремя какая красота и вкуснота ....Интересно а если ассорти из орешков использовать получится?Танечка отличный рецепт прям руки чешутся ....Лови плюсик и букетик!!!
В твоих золотых ручках все получится спасибо Анечка
Oh-La-La! Фисташковое Прелестное финансье, Танечка
Спасибо Наденька очень вкусное
Танечка, очень соблазнительные кексики! Не сомневаюсь, что вкусные!
Спасибо дорогая приятно ,что впечатлила и правда вкусно
Класс!!!Да еще и с фисташками! Я бы угостилась
Спасибо Аллочка угощайся
Спасибо
Танюша! Замечательные, ароматные, оченье аппетитные штучки!
Спасибо дорогая, штучки классные
КАКИЕ КЛАССНЫЕ!
Спасибо классные и вкусные
ДД. Прочитала несколько раз рецепт, но не увидела, когда добавлять желтки, в рецепте ведь указаны яйца целиком
Желтки не добавлять , я добавила в пшенные оладьи , спасибо
Спасибо, а то я сама судорожно перечитываю в поисках желтков
Танечка, чудесное финансье!
Спасибо Танюша
Танечка, очаровательные штучки. Сплошной соблазн!
Ирочка , конечно соблазнительные штучки вкусные спасибо огромное
очень вкусно!
Спасибо большое вкусно очень
Танюша, невозможно устоять перед такой аппетитностью и красотой. Тем более, что в морозилке залежались белки! Рецепт прихватила!
Оленька ,спасибо не пожалеешь делай две порции
Да я уж поняла, что одной порции будет мало!
Очень красиво и, конечно же, очень вкусно!
Спасибо Людочка , правда вкусно и в меру сладко
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Собираетесь строить дом? Подпишитесь на канал о строительстве

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с мансардой V128 "Цранфорд"

Каркасный дом с мансардой V128 "Цранфорд"
Каркасный дом V115 "Роселле"

Каркасный дом V115 "Роселле"
Каркасный дом с 4 спальнями V087 "Ниагара Фоллс"

Каркасный дом с 4 спальнями V087 "Ниагара Фоллс"
Ещё 483 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 303 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки