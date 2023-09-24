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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179425/]Самые лучшие котлеты[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179425/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2023sep/18/57/3068913_94651-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из мяса -> Горячие блюда из свинины Не очень скромное название, но попробуйте обязательно, и я уверена, что Вы со мной согласитесь. Обожаю творожный сыр Hochland. В этом рецепте это реально необходимый последний штрих. Это очень вкусно и нежно. Наверняка найдется человек, который мне скажет, что котлеты с начинкой - это зразы. Я не буду спорить по названию, но начинка здесь почти неощутимая. Она придает котлетам чесночно-сливочный вкус. Готовлю очень давно и часто, естественно все на глаз. Для Вас все специально взвесила и замерила. Большинство людей, которые не жарят свои котлеты, объясняют это тем, что боятся, что котлета развалится. Ничего не развалится. У нас с Вами все будет идеально. Ингредиенты: Фарш мясной, Яйцо куриное, Батон, Сметана, Соль, Приправа, Масло растительное, Сухари панировочные, Сыр творожный, Масло сливочное, Укроп, Чеснок. Тэги: второе, жарить.