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  • 24 сентября 2023, 15:56
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Самые лучшие котлеты

Рецепт: Самые лучшие котлеты

Не очень скромное название, но попробуйте обязательно, и я уверена, что Вы со мной согласитесь. Обожаю творожный сыр Hochland. В этом рецепте это реально необходимый последний штрих. Это очень вкусно и нежно. Наверняка найдется человек, который мне скажет, что котлеты с начинкой - это зразы. Я не буду спорить по названию, но начинка здесь почти неощутимая. Она придает котлетам чесночно-сливочный вкус. Готовлю очень давно и часто, естественно все на глаз. Для Вас все специально взвесила и замерила. Большинство людей, которые не жарят свои котлеты, объясняют это тем, что боятся, что котлета развалится. Ничего не развалится. У нас с Вами все будет идеально.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Самые лучшие котлеты»:

Котлеты

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 16

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4339.6 ккал 		белки
65.7 г 		жиры
129.2 г 		углеводы
288.4 г
Порции
ккал
271.2 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
18 г
100 г блюда
ккал
183.1 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
5.5 г		 углеводы
12.2 г

Рецепт «Самые лучшие котлеты»:

  • Есть небольшой подготовительный процесс. Сделать это необходимо минут за 30 до приготовления котлет. Выложите в миску в которой мы будем замешивать фарш батон. Каждый кусочек смазать сметаной и разбить сверху куриные яйца. Рядом в блюдечке выложить масло для размягчения. Все это минут на 30 забыть.

  • В размягченное масло добавляем творожный сыр, укроп, чеснок. Чеснок очень советую добавить сухой. Свежий даст слишком резкий вкус и запах. Сухой сюда реально вливается намного лучше. Все перетереть ложкой до равномерного состояния.

  • Миксером измельчить батон до равномерного состояния.

  • Хорошая котлета всегда начинается с правильного мяса. Оно должно быть свежее, подходить для фарша идеально. Обязательно должно присутствовать 15-20% жира. Из одной куриной грудки ничего путного у Вас не выйдет. К мясу добавьте 20-30% репчатого лука. Я прокручиваю все вместе. Кусочек мяса, кусочек сала, кусочек лука. За приготовленный Магнитами, Пятерочками и прочими брендами фарши редакция никакой ответственности не несет. Вы знаете, что они туда положили? И я тоже не знаю. И никто не знает. Добавляем к батону фарш, соль, специи для фарша и все хорошенько вымешиваем.

  • Ставим на достаточный огонь сковороду с растительным маслом. Интенсивность нагрева очень сильно зависит от сковороды. Сфотографировать у меня не получилось. Объясню словами. Берем мокрыми руками горсточку фарша и с достаточным усилием несколько раз перебрасываем ее с руки на руку. Котлетка уже формируется. Распластываем на руке мясную лепешку, кладем в центр 0,3 - 0,5 чайных ложки начинки. Большее количество начинки не нужно. Закрываем начинку полностью фаршем. Движениями полегче чем в начале перебрасываем с руки на руку котлету. Именно перебрасываем, а не перекладываем. Формируем котлетку, обваливаем ее в панировочных сухарях и отправляем на раскаленное масло.

  • Котлетки выкладываем на сковороду с достаточным расстоянием друг от друга. Обжариваем до аппетитной корочки и переворачиваем. Не пережаривайте. Котлетки должны быть сочными и начинка нам в этом здорово поможет.

  • Ничего у нас не разваливается. Одна котлетка у меня немножечко протекла. Я бы сказала, что выглядит очень аппетитно.

  • У меня получилось 16 котлет. Они прекрасно разогреваются и можно взять с собой на перекус. Даже холодная котлетка - это очень вкусно. Можно котлетный фарш разделить на 2 части. Половину использовать сегодня, а половину приготовить завтра. Он прекрасно пролежит в холодильнике. Можно заморозить сформированные котлетки. Отличная палочка-выручалочка.

  • Подавайте с любимым гарниром. Это очень вкусно, сливочно, хрустящая корочка. Полный восторг.

  • И разломчик. Приятного Вам аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе жарить

Вкусы: мясной сырный сливочный

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Самые лучшие котлеты
Рецепт: Самые лучшие котлеты

Не очень скромное название, но попробуйте обязательно, и я уверена, что Вы со мной согласитесь. Обожаю творожный сыр Hochland. В этом рецепте это реально необходимый последний штрих. Это очень вкусно и нежно. Наверняка найдется человек, который мне скажет, что котлеты с начинкой - это зразы. Я не буду спорить по названию, но начинка здесь почти неощутимая. Она придает котлетам чесночно-сливочный вкус. Готовлю очень давно и часто, естественно все на глаз. Для Вас все специально взвесила и замерила. Большинство людей, которые не жарят свои котлеты, объясняют это тем, что боятся, что котлета развалится. Ничего не развалится. У нас с Вами все будет идеально.

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Комментарии и отзывы

Вкусненько
Спасибо за рецепт
Вам огромное спасибо за добрые слова!
Рецепт понравился, спасибо.Обязательно попробую с сыром.
Отдельное спасибо за идею прокрутки хлеба блендером.
Оля, Вам огромное спасибо за добрые слова! Надеюсь, что все понравится и рецепт приживется!
О, котлетки - это всегда вкусно, да ещё такие сливочно-сырные.
Отличная идея - хлеб с молоком пробить.
Людочка, спасибо огромное. Давно пользуюсь и можно корки не срезать.
Ирочка, чудесные котлетки с начинкой! Спасибо большоеиза рецепт!
Ирочка, огромное спасибо за добрые слова и отдельное мерси за помощь!
очень аппетитные котлетки!
Светлана, огромное спасибо!
Спасибо, Иринушка, забрала на заметку
Очень рада Вас видеть и надеюсь, что мой любимый рецепт приживется!
Вкуснятина
Огромное Вам спасибо!
Ммм, как вкусненько! Нежные, сочные, очень аппетитные котлетки! Удачи, Ириша!
Наташенька, огромнейшее спасибо за добрые слова!
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