Не очень скромное название, но попробуйте обязательно, и я уверена, что Вы со мной согласитесь. Обожаю творожный сыр Hochland. В этом рецепте это реально необходимый последний штрих. Это очень вкусно и нежно. Наверняка найдется человек, который мне скажет, что котлеты с начинкой - это зразы. Я не буду спорить по названию, но начинка здесь почти неощутимая. Она придает котлетам чесночно-сливочный вкус. Готовлю очень давно и часто, естественно все на глаз. Для Вас все специально взвесила и замерила. Большинство людей, которые не жарят свои котлеты, объясняют это тем, что боятся, что котлета развалится. Ничего не развалится. У нас с Вами все будет идеально.
- 24 сентября 2023, 15:56
- 3541
Самые лучшие котлеты
Ингредиенты для «Самые лучшие котлеты»:
Котлеты
- Фарш мясной (Собственного приготовления.) — 1500 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Батон (Горбушка нам не нужна.) — 8 ломт.
- Сметана — 100 г
- Соль (Без верха) — 1,5 ч. л.
- Приправа (Для фарша.) — 2 ч. л.
- Масло растительное (Для жарки) — 2 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 5 ст. л.
Начинка
- Сыр творожный (творожный сыр Hochland) — 60 г
- Масло сливочное — 60 г
- Укроп (Сухой (Можно заменить на свежий).) — 2 щепот.
- Чеснок (Сухой) — 2 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4339.6 ккал
|
белки
65.7 г
|
жиры
129.2 г
|
углеводы
288.4 г
|Порции
|ккал
271.2 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
18 г
|100 г блюда
|ккал
183.1 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
5.5 г
|углеводы
12.2 г
Рецепт «Самые лучшие котлеты»:
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Есть небольшой подготовительный процесс. Сделать это необходимо минут за 30 до приготовления котлет. Выложите в миску в которой мы будем замешивать фарш батон. Каждый кусочек смазать сметаной и разбить сверху куриные яйца. Рядом в блюдечке выложить масло для размягчения. Все это минут на 30 забыть.
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В размягченное масло добавляем творожный сыр, укроп, чеснок. Чеснок очень советую добавить сухой. Свежий даст слишком резкий вкус и запах. Сухой сюда реально вливается намного лучше. Все перетереть ложкой до равномерного состояния.
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Миксером измельчить батон до равномерного состояния.
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Хорошая котлета всегда начинается с правильного мяса. Оно должно быть свежее, подходить для фарша идеально. Обязательно должно присутствовать 15-20% жира. Из одной куриной грудки ничего путного у Вас не выйдет. К мясу добавьте 20-30% репчатого лука. Я прокручиваю все вместе. Кусочек мяса, кусочек сала, кусочек лука. За приготовленный Магнитами, Пятерочками и прочими брендами фарши редакция никакой ответственности не несет. Вы знаете, что они туда положили? И я тоже не знаю. И никто не знает. Добавляем к батону фарш, соль, специи для фарша и все хорошенько вымешиваем.
-
Ставим на достаточный огонь сковороду с растительным маслом. Интенсивность нагрева очень сильно зависит от сковороды. Сфотографировать у меня не получилось. Объясню словами. Берем мокрыми руками горсточку фарша и с достаточным усилием несколько раз перебрасываем ее с руки на руку. Котлетка уже формируется. Распластываем на руке мясную лепешку, кладем в центр 0,3 - 0,5 чайных ложки начинки. Большее количество начинки не нужно. Закрываем начинку полностью фаршем. Движениями полегче чем в начале перебрасываем с руки на руку котлету. Именно перебрасываем, а не перекладываем. Формируем котлетку, обваливаем ее в панировочных сухарях и отправляем на раскаленное масло.
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Котлетки выкладываем на сковороду с достаточным расстоянием друг от друга. Обжариваем до аппетитной корочки и переворачиваем. Не пережаривайте. Котлетки должны быть сочными и начинка нам в этом здорово поможет.
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Ничего у нас не разваливается. Одна котлетка у меня немножечко протекла. Я бы сказала, что выглядит очень аппетитно.
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У меня получилось 16 котлет. Они прекрасно разогреваются и можно взять с собой на перекус. Даже холодная котлетка - это очень вкусно. Можно котлетный фарш разделить на 2 части. Половину использовать сегодня, а половину приготовить завтра. Он прекрасно пролежит в холодильнике. Можно заморозить сформированные котлетки. Отличная палочка-выручалочка.
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Подавайте с любимым гарниром. Это очень вкусно, сливочно, хрустящая корочка. Полный восторг.
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И разломчик. Приятного Вам аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 20:13 Жена Мороза #
Спасибо за рецепт
вчера в 20:16 iren0511 # (автор рецепта)
вчера в 12:23 оля спасатель #
Отдельное спасибо за идею прокрутки хлеба блендером.
вчера в 12:30 iren0511 # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
Отличная идея - хлеб с молоком пробить.
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября Мама Механика #
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября Елена-13 #
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября ирпенчанка #
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
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