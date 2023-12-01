Рыба, запечённая с грибами и белым соусом. Любая рыба в этом блюде будет нежной, хоть хек, хоть треска. Можно экспериментировать бесконечно.
- 1 декабря 2023, 0:01
- 2768
Рыба, запечённая с грибами
Ингредиенты для «Рыба, запечённая с грибами»:
- Рыба — 600 г
- Мука пшеничная / Мука — 30 г
- Масло сливочное — 60 г
- Грибы — 200 г
- Лук репчатый — 90 г
- Сметана — 1 стак.
- Сыр твердый — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1682.9 ккал
|
белки
122.9 г
|
жиры
113.3 г
|
углеводы
43.6 г
|100 г блюда
|ккал
136.8 ккал
|белки
10 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
3.5 г
Рецепт «Рыба, запечённая с грибами»:
-
Рыбу почистить и разделать на филе с кожей.
-
Приготовить соус: муку обжарить на сковороде без масла до появления орехового аромата (следить, чтобы не подгорела), охладить, смешать с маслом.
-
Влить доведенную до кипения сметану, размешать, посолить, поперчить и варить 2-3 минуты, до лёгкого загустения.
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Процедить, если есть комочки.
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Лук измельчить и обжарить до золотистого цвета.
-
Добавить нарезанные грибы и обжарить до испарения грибного сока. Грибы лучше всего, конечно, лесные, с ними блюдо ароматнее. Но, как говаривала моя мама: "За неимением гербовой пишем на простой." Подойдут и шампиньоны и вешенки.
-
Рыбу нарезать порционными кусками, обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки.
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На дно формы для запекания налить половину соуса.
-
Выложить куски рыбы.
-
Сверху распределить луково-грибную смесь.
-
Равномерно залить оставшимся соусом.
-
Посыпать тертым сыром. Запечь в духовке при температуре 240-250 градусов до образования румяной корочки.
Подавать с отварным картофелем, посыпав зеленью. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 15:11 Cita #
по вашим рецептам всегда все получается вкусно. Очень рада, что вы снова здесь. Обязательно приготовлю такую рыбку.
вчера в 14:51 ssnegireva44 #
позавчера МурКатеринка #
позавчера лакомка42 #
1 декабря Сурик #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря elenita # (модератор)
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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