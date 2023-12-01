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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 1 декабря 2023, 0:01
  • 2768

Рыба, запечённая с грибами

Рецепт: Рыба, запечённая с грибами

Рыба, запечённая с грибами и белым соусом. Любая рыба в этом блюде будет нежной, хоть хек, хоть треска. Можно экспериментировать бесконечно.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Рыба, запечённая с грибами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1682.9 ккал 		белки
122.9 г 		жиры
113.3 г 		углеводы
43.6 г
100 г блюда
ккал
136.8 ккал		 белки
10 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
3.5 г

Рецепт «Рыба, запечённая с грибами»:

  • Рыбу почистить и разделать на филе с кожей.

  • Приготовить соус: муку обжарить на сковороде без масла до появления орехового аромата (следить, чтобы не подгорела), охладить, смешать с маслом.

  • Влить доведенную до кипения сметану, размешать, посолить, поперчить и варить 2-3 минуты, до лёгкого загустения.

  • Процедить, если есть комочки.

  • Лук измельчить и обжарить до золотистого цвета.

  • Добавить нарезанные грибы и обжарить до испарения грибного сока. Грибы лучше всего, конечно, лесные, с ними блюдо ароматнее. Но, как говаривала моя мама: "За неимением гербовой пишем на простой." Подойдут и шампиньоны и вешенки.

  • Рыбу нарезать порционными кусками, обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки.

  • На дно формы для запекания налить половину соуса.

  • Выложить куски рыбы.

  • Сверху распределить луково-грибную смесь.

  • Равномерно залить оставшимся соусом.

  • Посыпать тертым сыром. Запечь в духовке при температуре 240-250 градусов до образования румяной корочки.


Подавать с отварным картофелем, посыпав зеленью. Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее второе обед ужин

Вкусы: рыбный сырный грибной сливочный

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Рыба, запечённая с грибами
Рецепт: Рыба, запечённая с грибами

Рыба, запечённая с грибами и белым соусом. Любая рыба в этом блюде будет нежной, хоть хек, хоть треска. Можно экспериментировать бесконечно.

Ингредиенты для «Рыба, запечённая с грибами»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо, Нина Григорьевна,
по вашим рецептам всегда все получается вкусно. Очень рада, что вы снова здесь. Обязательно приготовлю такую рыбку.
Вкуснятина!
Вкусная, нежная рыбка!
Взяла в КК , думаю, это вкусно, надо приготовить
Хороша рыбка! Аппетитно!!!
Да, очень вкусная была. Спасибо, Людочка!
В названии должно быть не больше 6 слов, включая предлоги и союзы. Отредактируйте, пожалуйста.
Правило, на мой взгляд, глупое, но, как скажете, сударыня, как скажете. 6 так 6.
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