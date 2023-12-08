Оригинальный мексиканский торт-пирог с пикантным вкусом и кусочками шоколада. Нежный, влажный, ароматный! Готовится легко и просто, а его вкус вы запомните надолго. Попробуйте!
- 8 декабря 2023, 9:51
- 1446
Мексиканский шоколадный торт с перцем
Ингредиенты для «Мексиканский шоколадный торт с перцем»:
Для теста:
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Масло сливочное — 85 г
- Какао-порошок — 2,5 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар (у меня 60 г) — 120 г
- Сметана — 40 г
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Вода (кипяток) — 60 мл
- Шоколад темный (стружка или капли, у меня кусочки) — 85 г
Для пропитки:
- Вода — 60 мл
- Сахар — 30 г
- Какао-порошок — 0,5 ч. л.
- Перец чили — 1/4...1/2 ч. л.
- Сахарная пудра (для посыпки)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2415.2 ккал
|
белки
35.5 г
|
жиры
129.3 г
|
углеводы
280.2 г
|Порции
|ккал
301.9 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
16.2 г
|углеводы
35 г
|100 г блюда
|ккал
350 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
40.6 г
Рецепт «Мексиканский шоколадный торт с перцем»:
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Для теста выложите первые семь ингредиентов в удобную емкость.
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Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая, затем всыпьте шоколадные капли (или кусочки).
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Еще раз перемешайте.
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Тесто выложите в форму для выпечки, застеленную пергаментом (у меня диаметр формы 18 см). Выпекайте при 170*С около 40 минут до сухой палочки.
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Приготовьте пропитку. Смешайте воду с сахаром и какао, доведите до кипения, добавьте перец чили, перемешайте. Пропитайте торт прямо в форме и оставьте на 1 час. Для того, чтобы торт лучше пропитался, проколите его в нескольких местах деревянной шпажкой. ***Если боитесь острых ощущений, то приготовьте пропитку с минимальным количеством перца ;))***
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Аккуратно выньте торт из формы, переложите на тарелку для подачи, обильно присыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Комментарии и отзывы
4 часа назад mirzayevaparvana1970 #
8 часов назад мисс #
6 часов назад СкарлеттО # (автор рецепта)
вчера в 20:42 nelliundco #
6 часов назад СкарлеттО # (автор рецепта)
4 часа назад nelliundco #
У нас 24.12 Рождество, с 1 декабря идут рождественские недели
4 часа назад СкарлеттО # (автор рецепта)
4 часа назад nelliundco #
вчера в 19:45 Бархатные ручки #
6 часов назад СкарлеттО # (автор рецепта)
вчера в 16:52 nelliundco #
вчера в 17:38 СкарлеттО # (автор рецепта)
Нелли, спасибо!
вчера в 15:50 joop7 #
вчера в 17:36 СкарлеттО # (автор рецепта)
вчера в 14:22 МурКатеринка #
вчера в 15:48 СкарлеттО # (автор рецепта)
вчера в 10:23 korztat #
вчера в 10:53 СкарлеттО # (автор рецепта)
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