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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 8 декабря 2023, 9:51
  • 1446

Мексиканский шоколадный торт с перцем

Рецепт: Мексиканский шоколадный торт с перцем

Оригинальный мексиканский торт-пирог с пикантным вкусом и кусочками шоколада. Нежный, влажный, ароматный! Готовится легко и просто, а его вкус вы запомните надолго. Попробуйте!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Мексиканская

Ингредиенты для «Мексиканский шоколадный торт с перцем»:

Для теста:

Для пропитки:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2415.2 ккал 		белки
35.5 г 		жиры
129.3 г 		углеводы
280.2 г
Порции
ккал
301.9 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
16.2 г		 углеводы
35 г
100 г блюда
ккал
350 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
40.6 г

Рецепт «Мексиканский шоколадный торт с перцем»:

  • Для теста выложите первые семь ингредиентов в удобную емкость.

  • Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая, затем всыпьте шоколадные капли (или кусочки).

  • Еще раз перемешайте.

  • Тесто выложите в форму для выпечки, застеленную пергаментом (у меня диаметр формы 18 см). Выпекайте при 170*С около 40 минут до сухой палочки.

  • Приготовьте пропитку. Смешайте воду с сахаром и какао, доведите до кипения, добавьте перец чили, перемешайте. Пропитайте торт прямо в форме и оставьте на 1 час. Для того, чтобы торт лучше пропитался, проколите его в нескольких местах деревянной шпажкой. ***Если боитесь острых ощущений, то приготовьте пропитку с минимальным количеством перца ;))***

  • Аккуратно выньте торт из формы, переложите на тарелку для подачи, обильно присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Приятного чаепития!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / День рождения На ужин : На десерт

Теги: пирог торт обед ужин праздник праздничный чаепитие духовка

Вкусы: шоколадный пикантный острый нежный

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Мексиканский шоколадный торт с перцем
Рецепт: Мексиканский шоколадный торт с перцем

Оригинальный мексиканский торт-пирог с пикантным вкусом и кусочками шоколада. Нежный, влажный, ароматный! Готовится легко и просто, а его вкус вы запомните надолго. Попробуйте!

Ингредиенты для «Мексиканский шоколадный торт с перцем»:

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Фотографии «Мексиканский шоколадный торт с перцем» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт
Конечно, вкусно,
Спасибо, Света!
Ольга, а я уже с отчётом, благо готовится очень быстро, смешать всё и в духовку! У меня пирог не поднялся, оказалось, забыла добавить разрыхлитель, тем не менее пирог получился великолепный! У меня темнее, чем у тебя, какао взяла 2 ст.л с горкой, было бы лучше указать в граммах. Повторять буду, чтобы сравнить какой он с разрыхлителем, а сегодняшний получился как брауни. Ольга, благодарю тебя за отличный рецепт!
Нелли, вот это скорость! Отличный брауни, тоже захотелось попробовать без разрыхлителя Спасибо огромное, я так рада, какая атмосфера уже предновогодняя на фото!
А что скорость , на приготовление надо каких-то пару минут, остальное выполнила духовка !
атмосфера уже предновогодняя
У нас 24.12 Рождество, с 1 декабря идут рождественские недели
Молодец, всегда в первых рядах! У нас тоже в магазинах и на улицах все сверкает, а дома позже украшаем
Конечно, вкусно, шоколадно и с перчинкой!
Татьяна, спасибо большое!
Пекла постный вариант, все были в восторге, а здесь ещё и пропитка с чили, ВАУ ! Забрала !
А я наоборот, постный не пекла, но обязательно попробую!
Нелли, спасибо!
не люблю шоколад, но если и есть его то только с перцем! самый люблимый у меня брауни с кайенским перцем. и вот теперь еще один будет в мою копилочку!! огромное вам спасибо за рецепт!!
Спасибо, попробуйте!
Очень соблазнительный кусочек!
Спасибо большое, Катюша, угощайся!
Вариант Мексиканского пирога Любы-Вишни (у неё более бюджетный, постный , но тоже- с перцем ),такие страсти там бушевали, мама не горюй , готовьтесь к бою, и сюда, поди, набегут, "знатоки-то"! Разрыхлитель /сода не добавляется?
Татьяна, спасибо большое! Кто предупрежден, тот вооружен Разрыхлитель добавила, отдельное спасибо за внимание
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