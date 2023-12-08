Мексиканский шоколадный торт с перцем

Приготовьте пропитку. Смешайте воду с сахаром и какао, доведите до кипения, добавьте перец чили, перемешайте. Пропитайте торт прямо в форме и оставьте на 1 час. Для того, чтобы торт лучше пропитался, проколите его в нескольких местах деревянной шпажкой. ***Если боитесь острых ощущений, то приготовьте пропитку с минимальным количеством перца ;))***