Идею такого осенне-зимнего рецепта подсказал интернет. Из этого набора продуктов получилось вкусное пюре, а если добавить больше воды, то будет питательный напиток. Для сладости, по своему вкусу и желанию, добавить финики или сахар.
- 27 января 2024, 18:39
- 1811
Яблочно-морковное пюре с тыквой
Ингредиенты для «Яблочно-морковное пюре с тыквой»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1581 ккал
|
белки
25.2 г
|
жиры
6 г
|
углеводы
368.7 г
|100 г блюда
|ккал
63.2 ккал
|белки
1 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
14.7 г
Рецепт «Яблочно-морковное пюре с тыквой»:
-
Продукты для приготовления: яблоки, морковь и тыква по 500 г, здесь на фото все не поместилось.
-
Для сладости можно взять финики или сахар. Я готовила с финиками. У них удалить косточки и разрезать пополам.
-
У яблок удалить сердцевину. Тыкву и морковь очистить. Всё нарезать на кусочки. Если возникнут опасения, что в конце варки морковь останется крепкой, то её можно нарезать мельче. Из лимона выжать сок.
-
В кастрюлю поместить морковь, тыкву, яблоки, добавить воду и сок одного лимона. Довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут.
-
Через 20 минут добавить финики (или сахар), перемешать и варить ещё приблизительно 30 минут, или до желаемой мягкости продуктов.
Затем снять с огня, немного остудить и измельчить с помощью блендера.
-
После измельчения получилось пюре мягкой консистенции с лёгкой зернистостью.
крышками и после остывания хранить в холодильнике. Если предполагается длительное
хранение, то баночки ( 0.5 л) перед закатыванием, прикрыв крышками, стерилизовать
в кипящей воде 15-20 минут (банки ставить на плотную ткань или деревянную решётку).
После этого закрыть крышками и укутать. Остывшие банки поставить в прохладное место.
Эту порцию готовила "на сейчас", поэтому так не стерилизовала.
Комментарии и отзывы
3 часа назад nadinhike #
36 минут назад Vishnja # (автор рецепта)
15 часов назад tatabilga-2015 #
26 минут назад Vishnja # (автор рецепта)
21 час назад Olga_Alexandrovna_B #
54 минуты назад Vishnja # (автор рецепта)
вчера в 21:13 акчуч #
вчера в 21:46 Vishnja # (автор рецепта)
3 часа назад акчуч #
1 час назад Vishnja # (автор рецепта)
1 час назад акчуч #
вчера в 20:59 jannasimf #
вчера в 21:38 Vishnja # (автор рецепта)
вчера в 16:31 helena1961 #
вчера в 21:36 Vishnja # (автор рецепта)
вчера в 22:39 helena1961 #
вчера в 23:09 Vishnja # (автор рецепта)
вчера в 15:34 28 kizimka #
вчера в 19:14 Vishnja # (автор рецепта)
позавчера Stillet #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера СкарлеттО #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера акчуч #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера Silverina1 #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера Vishnja # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
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