Яблочно-морковное пюре с тыквой

Идею такого осенне-зимнего рецепта подсказал интернет. Из этого набора продуктов получилось вкусное пюре, а если добавить больше воды, то будет питательный напиток. Для сладости, по своему вкусу и желанию, добавить финики или сахар.

Через 20 минут добавить финики (или сахар), перемешать и варить ещё приблизительно 30 минут, или до желаемой мягкости продуктов. Затем снять с огня, немного остудить и измельчить с помощью блендера.

В кастрюлю поместить морковь, тыкву, яблоки, добавить воду и сок одного лимона. Довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут.

У яблок удалить сердцевину. Тыкву и морковь очистить. Всё нарезать на кусочки. Если возникнут опасения, что в конце варки морковь останется крепкой, то её можно нарезать мельче. Из лимона выжать сок.

Для сладости можно взять финики или сахар. Я готовила с финиками. У них удалить косточки и разрезать пополам.

Продукты для приготовления: яблоки, морковь и тыква по 500 г, здесь на фото все не поместилось.

Готовое пюре разложить в подготовленные банки, закрыть простерилизованнымикрышками и после остывания хранить в холодильнике. Если предполагается длительноехранение, то баночки ( 0.5 л) перед закатыванием, прикрыв крышками, стерилизоватьв кипящей воде 15-20 минут (банки ставить на плотную ткань или деревянную решётку).После этого закрыть крышками и укутать. Остывшие банки поставить в прохладное место.Эту порцию готовила "на сейчас", поэтому так не стерилизовала.