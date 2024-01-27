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Версия для печати Рецепты Заготовки Овощные салаты
  • 27 января 2024, 18:39
  • 1811

Яблочно-морковное пюре с тыквой

Рецепт: Яблочно-морковное пюре с тыквой

Идею такого осенне-зимнего рецепта подсказал интернет. Из этого набора продуктов получилось вкусное пюре, а если добавить больше воды, то будет питательный напиток. Для сладости, по своему вкусу и желанию, добавить финики или сахар.

Категория: Заготовки Овощные салаты

Ингредиенты для «Яблочно-морковное пюре с тыквой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1581 ккал 		белки
25.2 г 		жиры
6 г 		углеводы
368.7 г
100 г блюда
ккал
63.2 ккал		 белки
1 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
14.7 г

Рецепт «Яблочно-морковное пюре с тыквой»:

  • Продукты для приготовления: яблоки, морковь и тыква по 500 г, здесь на фото все не поместилось.

  • Для сладости можно взять финики или сахар. Я готовила с финиками. У них удалить косточки и разрезать пополам.

  • У яблок удалить сердцевину. Тыкву и морковь очистить. Всё нарезать на кусочки. Если возникнут опасения, что в конце варки морковь останется крепкой, то её можно нарезать мельче. Из лимона выжать сок.

  • В кастрюлю поместить морковь, тыкву, яблоки, добавить воду и сок одного лимона. Довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут.

  • Через 20 минут добавить финики (или сахар), перемешать и варить ещё приблизительно 30 минут, или до желаемой мягкости продуктов.
    Затем снять с огня, немного остудить и измельчить с помощью блендера.

  • После измельчения получилось пюре мягкой консистенции с лёгкой зернистостью.

Готовое пюре разложить в подготовленные банки, закрыть простерилизованными
крышками и после остывания хранить в холодильнике. Если предполагается длительное
хранение, то баночки ( 0.5 л) перед закатыванием, прикрыв крышками, стерилизовать
в кипящей воде 15-20 минут (банки ставить на плотную ткань или деревянную решётку).
После этого закрыть крышками и укутать. Остывшие банки поставить в прохладное место.
Эту порцию готовила "на сейчас", поэтому так не стерилизовала.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На полдник На ужин Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: обед ужин заготовка полезно

Вкусы: морковный тыквенный яблочный

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Яблочно-морковное пюре с тыквой
Рецепт: Яблочно-морковное пюре с тыквой

Идею такого осенне-зимнего рецепта подсказал интернет. Из этого набора продуктов получилось вкусное пюре, а если добавить больше воды, то будет питательный напиток. Для сладости, по своему вкусу и желанию, добавить финики или сахар.

Ингредиенты для «Яблочно-морковное пюре с тыквой»:

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Фотографии «Яблочно-морковное пюре с тыквой» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Вкусно Ценное пюре, Любочка
Надюша, очень приятно получить твою оценку ! Спасибо большое, дорогая!
Любаша , спасибо за рецепт !! Очень вкусно получилось !!
Танечка, как радостно, что ты не стала откладывать приготовление и вкус тебе понравился! Пюре выглядит замечательно, очень нежно, как крем, просто здорово, что так получилось! Благодарю тебя за аппетитное приготовление и радостный отзыв!
Спешу, Любовь, к Вам с фотоотчетом! Это не просто рецепт, а находка, так как очень удобно приготовить сразу овощи для гарнира и для восхитительного десерта! Быстро, просто, вкусно, полезно и очень просто! Делала небольшой объем, так как были оставшиеся овощи, приготовленные на пару, для гарнира и запеченные яблоки для завтрака. Финики ем редко, поэтому в этот раз добавила немного изюма. В следующий раз и изюм добавлять не буду, так как яблоки уже дают свою сладость, как и небольшую кислинку, поэтому сок лимона не добавляла. Думаю, если добавлять сок лимона, то, тогда точно нужно добавлять финики или изюм, а мне и с яблоками сорта Кортланд уже сладко Благодарю за чудо-рецепт!
Ольга Александровна, очень рада, что Вы так быстро воспользовались рецептом! Очень удачно, что подготовленные продукты "подсказали" вариант приготовления, с изюмом тоже интересно, но раз сладости хватает от яблок, то, конечно, предпочтительнее без добавок, всё по своему вкусу. Фото отлично передаёт аппетитность пюре и нежную консистенцию! Очень рада, что рецепт понравился, благодарю за приятный отзыв и похвалу!
Рецепт сразу приглянулся. Готовила половину нормы. Фрукты предварительно измельчила (тыква из заморозки была). Обошлась без подсластителей. Пюре само по себе вышло вкусное, в меру сладкое с преобладанием вкуса тыквы, что мне очень понравилось.
Олечка, я и "глазом не успела моргнуть" , а ты уже приготовила! Радостная история, даже очень -очень! Чудесное пюре получилось из измельчённых продуктов! Очень аппетитное фото и восхитительная консистенция и цвет! Очень радостно, что вкус понравился и я получила такой приятный отзыв! Благодарю сердечно за настроение и приготовление день-в-день!
А я пришла сегодня с работы и просто, отдыхая, получала удовольствие от вкуса. Меня все устроило. После блендера масса стала однородной прям как десерт. В общем, балую себя, любимую!
Отлично так, что тебе вкусно и приятно! Видно, что пюре нежной консистенции, теперь и я воспользуюсь твоим опытом!
Интересное пюре, Любочка! Вкусное и ароматное!
Жанночка, очень приятно, что нравится пюре! Спасибо большое за оценку!
В этом году много раз делала тыквенное пюре и сок, но не в таком богатом наборе. Обязательно надо попробовать и этот витаминный вариант. Спасибо за рецепт, Любанечка
Леночка, спасибо большое за оценку рецепта, очень здорово, что нравится тыква, я тоже готовлю в разных вариантах, и десертных в том числе. В этой связи захотелось сделать маленькое отступление и вспомнить нашу Олечку ( о roma). Некоторое время назад мы с ней в своих тыквенных рецептах, всех, кто по ним готовил, как бы в шутку, объединяли в Клуб любителей тыквы. Смелых было не очень много, но постепенно круг увеличивался и каждого «встречали» с радостью! Вот такая мини-история.
Немного грустно и одновременно тепло на сердце, когда об ушедших людях вспоминают добрым словом. Пусть они улыбнуться нам с небес
Очень приятно! Благодарю за оценку рецепта!
Добавил в КК, пригодится к следующей зиме.
Андрей, очень приятно, что рецепт заинтересовал! Спасибо большое !!
Интересное пюре, Люба, еще и без сахара можно!
Оля, благодарю за интерес к рецепту! Да, и без сахара можно, главное - ориентироваться на свой вкус. В рецепте были финики, вот я с ними и готовила. Очень умеренная сладость.
Ой, забыла спросить. А можно все продукты предварительно измельчить в измельчителе? так ведь быстрее приготовится? И тогда может воды тоже можно меньше добавить, как думаешь?
Попробуй, можешь измельчить. Вода должна покрывать измельчённую массу, количество будешь регулировать сама. Тогда наверно и времени потребуется меньше, но сначала вари без сахара, его добавишь позже.
Любаша, спасибо за оперативность! Так все подробно рассказала!!!
Любаша, ох как же аппетитно! Прям представила, как ложечкой набираю вкусняшку... Мммм, восторг! забрала рецепт. Финик не люблю, буду без него готовить.
Олечка, спасибо большое за оценку рецепта! Готовь без фиников, и количество сахара добавляй по своему вкусу.
А если совсем без сахара готовить? КАк думаешь?
Я думаю, что можно и без сахара, если так будет по вкусу. Ещё полезней!
Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!!!
Вкусно и полезно! Хорошая штука, Люба!
Леночка, благодарю за внимание к рецепту! Что полезно такое пюре, да, это большой плюс!
Любочка, восхитительное пюре ! С финиками, конечно, очень вкусно и отлично, но мне придётся с сахаром готовить !
Нелличка, спасибо большое за такую приятную оценку и желание приготовить! С сахаром тоже хороший вариант!
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