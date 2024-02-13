Очень вкусный картофель в новом исполнении.
- 13 февраля 2024, 6:36
- 4506
Картофель по-венгерски
Ингредиенты для «Картофель по-венгерски»:
- Мука пшеничная / Мука — 600 г
- Картофель — 500 г
- Сметана — 100 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Масло сливочное — 200 г
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4811.1 ккал
|
белки
97.1 г
|
жиры
246.7 г
|
углеводы
554.4 г
|Порции
|ккал
320.7 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
16.4 г
|углеводы
37 г
|100 г блюда
|ккал
291.6 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
15 г
|углеводы
33.6 г
Рецепт «Картофель по-венгерски»:
-
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
-
Картофель мелко нарежьте и поставьте вариться в соленой воде.
-
Разотрите масло с 2/3 муки, затем добавьте желтки и сметану.
-
Отваренный картофель остудите, разотрите в пюре и добавьте в тесто. Посолите по вкусу.
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Хорошо замешайте тесто и оставьте в холодильнике на 30 минут. Затем тесто раскатайте на столе, сверните в рулет-улитку и уберите в холодильник на 30 минут. Повторите эту процедуру 2 раза.
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Взбейте белки от яиц в пену.
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Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки. Каждый кружок обмакните во взбитый белок и положите на пергамент, смазанный маслом.
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Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут. Можно подавать с мясом и соусом. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 12:00 Русалочка88 #
вчера в 11:15 pusek62 #
вчера в 7:27 helena1961 #
вчера в 12:50 Sophi-Telegina # (автор рецепта)
позавчера vikusikrur #
позавчера СкарлеттО #
позавчера dlatehktopishet #
позавчера Sophi-Telegina # (автор рецепта)
позавчера eva cayoglu #
позавчера Sophi-Telegina # (автор рецепта)
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