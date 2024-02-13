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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Гарнир Картофельный гарнир
  • 13 февраля 2024, 6:36
  • 4506

Картофель по-венгерски

Рецепт: Картофель по-венгерски

Очень вкусный картофель в новом исполнении.

Категория: Горячие блюда Гарнир Картофельный гарнир

Кухня: Венгерская

Ингредиенты для «Картофель по-венгерски»:

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4811.1 ккал 		белки
97.1 г 		жиры
246.7 г 		углеводы
554.4 г
Порции
ккал
320.7 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
16.4 г		 углеводы
37 г
100 г блюда
ккал
291.6 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
15 г		 углеводы
33.6 г

Рецепт «Картофель по-венгерски»:

  • Подготовьте все необходимые ингредиенты.

  • Картофель мелко нарежьте и поставьте вариться в соленой воде.

  • Разотрите масло с 2/3 муки, затем добавьте желтки и сметану.

  • Отваренный картофель остудите, разотрите в пюре и добавьте в тесто. Посолите по вкусу.

  • Хорошо замешайте тесто и оставьте в холодильнике на 30 минут. Затем тесто раскатайте на столе, сверните в рулет-улитку и уберите в холодильник на 30 минут. Повторите эту процедуру 2 раза.

  • Взбейте белки от яиц в пену.

  • Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки. Каждый кружок обмакните во взбитый белок и положите на пергамент, смазанный маслом.

  • Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут. Можно подавать с мясом и соусом. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе

Теги: обед второе

Вкусы: соленый

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Картофель по-венгерски
Рецепт: Картофель по-венгерски

Очень вкусный картофель в новом исполнении.

Ингредиенты для «Картофель по-венгерски»:

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Комментарии и отзывы

Рецепт запеканки из картошки, только в форме то ли оладьев, то ли лепешек.
Это картофельные лепешки.
Очень необычный способ приготовления картофеля, но тем он и интересен, не зря он стал Рецептом дня. Поздравляю вас с Поварёнком
Спасибо большое!
Спасибо, интересный рецепт. А что напоминает эта выпечка? Какая консистенция?
Очень интересное блюдо!
Захотелось приготовить. А по времени это сколько? Часа четыре?
Подготовка примерно да, около 3 часов. Затратно, но получается очень вкусно!
Не очень похоже на венгерскую еду! Где сноска на автора? Там есть знаменитые кулинары книги с 1960-х. годов!
За основу был взят рецепт Сергея Кашина из книги "Картошка. Чудо-рецепты" с одноименным названием.
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