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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Гарнир Гарнир из круп
  • 15 февраля 2010, 20:49
  • 162113

Гречка с овощами из духовки

Рецепт: Гречка с овощами из духовки

Очень простой в приготовлении гречневый гарнир. Получается рассыпчатый, вкусный, ароматный, сохраняются цвета овощей.

Категория: Горячие блюда Гарнир Гарнир из круп

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Гречка с овощами из духовки»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1329.3 ккал 		белки
63.9 г 		жиры
18.1 г 		углеводы
237.1 г
Порции
ккал
332.3 ккал		 белки
16 г		 жиры
4.5 г		 углеводы
59.3 г
100 г блюда
ккал
103.9 ккал		 белки
5 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
18.5 г


Рецепт «Гречка с овощами из духовки»:

  • Продукты для приготовления гарнира "Гречка с овощами".

  • Морковь и сладкий перчик моем, очищаем и нарезаем кубиками. Грибы промываем и нарезаем четвертинками. Чеснок чистим и вместе с зеленью мелко нарезаем. Зеленый горошек и гречку по отдельности хорошо промываем.

  • Все нарезанные овощи, зелень, грибы, горошек и гречку выкладываем в глубокую чашку, добавляем соль, перец (молотый), лавровый лист. Хорошо все перемешиваем. Далее берем жаропрочные горшочки (или один горшок побольше-обязательно с крышкой!), перекладываем в них полученную гречнево-овощную смесь, заливаем холодной (фильтрованной) водой ровно по поверхность овощей, сверху добавим по кусочку сливочного масла, накрываем крышками и ставим в духовку на 45 минут при 200 град.

  • Через 45 минут наш гарнир "Гречка с овощами" готов! Так и просится на стол! Поверьте (можете и проверить) - вкус бесподобный!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На ужин Неожиданные гости Специальное питание : Постное питание

Теги: ужин обед гарнир

Вкусы: грибной гречневый овощной

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Гречка с овощами из духовки
Рецепт: Гречка с овощами из духовки

Очень простой в приготовлении гречневый гарнир. Получается рассыпчатый, вкусный, ароматный, сохраняются цвета овощей.

Ингредиенты для «Гречка с овощами из духовки»:

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Фотографии «Гречка с овощами из духовки» от приготовивших (10)

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Комментарии и отзывы

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Очень вкусная гречка получилась.Спасибо за отличный рецепт.
Вкуснятина!
Спасибо за внимание
Ответ для svetik5552
Светлана! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Спасибо за внимание
Вкусно очень очень!!
Получилось супер вкусно! Чеснок, на мой вкус, является изюминкой рецепта! Готовила в большой кастрюле двойную порцию, соответственно в духовке держала дольше - 1 час 15 минут. Юрий, спасибо за отличный рецепт!
Жанночка, отличный вариант приготовления гречки, красивая подача !!!
Я даже не ожидала, что так вкусно получится, а главное не надо всё отдельно обжаривать. Смешал и все дела. Спасибо, Галочка!
Ответ для Vicentina
Жанночка, очень аппетитное блюдо! Спасибо за наводочку!
Спасибо большое, Оленька! Смело готовь, не пожалеешь!
Непременно приготовлю!
Ответ для Vicentina
Жанночка, какая гречка вкусная Такая цветная получилась за счет овощей
Очень вкусная, Оленька! Спасибо, дорогая! Угощайся!
Спасибо, дорогая, за вкусное угощение
Ответ для Vicentina
Шикарная гречка! Жанночка великолепная тарелочка!!!
Спасибо, Людочка! Так приятно!
Ответ для Vicentina
греча заиграла новыми вкусами! правда еще добавила лук, а горошек был консервированный. Спасибо!
Очень вкусная гречка!
Какой классный рецепт!
И, что самое немаловажное, очень здоровый!
спасибо автору, вчера готовила, получила удовольствие от поедания
Я давно думала, что мне такое простое, но вкусное приготовить в горшочке и на помощь пришел ваш рецепт!
Очень красиво, ярко.
Спасибо очень вкусно
Красиво!
Класс ! А посуда какая замечательная !
спасибо за рецептик!домашним картофель надоел,а это то что доктор прописал..уже в духовочке))))мой голосочек естественно Вам)))
Очень понравилось. Порадовало что получается очень много. Замечательно и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.
Попробую лук добавить
я и раньше делала гречку с оорщами или грибами, но запекать не доводилось...обязательно попробую! спасибо за идею
Вкусная и полезная гречка.
Спасибо за то, что своими рецептами вдохновляете на кулинарные подвиги! А при таком художественном оформлении блюд (не только этого) вообще исходишь слюной до начала приготовления!
Очень вкусная гречка! Запекала в форме, сверху закрывала фольгой. К шампиньонам добавила ещё сушёные грибы. Большое спасибо за идею совмещать крупу с овощами. Очень вкусно!
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