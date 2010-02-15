Очень простой в приготовлении гречневый гарнир. Получается рассыпчатый, вкусный, ароматный, сохраняются цвета овощей.
- 15 февраля 2010, 20:49
- 162113
Гречка с овощами из духовки
Ингредиенты для «Гречка с овощами из духовки»:
- Крупа гречневая — 1 стак.
- Горошек зеленый (у меня замороженный) — 1 стак.
- Морковь (свежая, среднего размера) — 1 шт
- Перец болгарский (среднего размера) — 1 шт
- Грибы (у меня замороженные шампиньоны) — 8 шт
- Чеснок (свежий) — 4 зуб.
- Зелень (укроп и петрушка, свежие, веточками) — 6 шт
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Специи (соль, перец черный молотый, лавровый лист, по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1329.3 ккал
|
белки
63.9 г
|
жиры
18.1 г
|
углеводы
237.1 г
|Порции
|ккал
332.3 ккал
|белки
16 г
|жиры
4.5 г
|углеводы
59.3 г
|100 г блюда
|ккал
103.9 ккал
|белки
5 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
18.5 г
Рецепт «Гречка с овощами из духовки»:
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Продукты для приготовления гарнира "Гречка с овощами".
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Морковь и сладкий перчик моем, очищаем и нарезаем кубиками. Грибы промываем и нарезаем четвертинками. Чеснок чистим и вместе с зеленью мелко нарезаем. Зеленый горошек и гречку по отдельности хорошо промываем.
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Все нарезанные овощи, зелень, грибы, горошек и гречку выкладываем в глубокую чашку, добавляем соль, перец (молотый), лавровый лист. Хорошо все перемешиваем. Далее берем жаропрочные горшочки (или один горшок побольше-обязательно с крышкой!), перекладываем в них полученную гречнево-овощную смесь, заливаем холодной (фильтрованной) водой ровно по поверхность овощей, сверху добавим по кусочку сливочного масла, накрываем крышками и ставим в духовку на 45 минут при 200 град.
-
Через 45 минут наш гарнир "Гречка с овощами" готов! Так и просится на стол! Поверьте (можете и проверить) - вкус бесподобный!!!
Комментарии и отзывы
17 января 2019 года svetik5552 #
18 января 2019 года PYMA-2016 #
26 января 2019 года svetik5552 #
18 января 2019 года wise1288 #
26 января 2019 года svetik5552 #
5 мая 2018 года tanushka mikki #
28 мая 2018 года Андреев Юрий # (автор рецепта)
16 февраля 2018 года Mefistofa #
26 августа 2016 года Vicentina #
26 августа 2016 года felix032 #
26 августа 2016 года Vicentina #
26 августа 2016 года Покусаева Ольга #
26 августа 2016 года Vicentina #
26 августа 2016 года Покусаева Ольга #
26 августа 2016 года lelikloves #
26 августа 2016 года Vicentina #
26 августа 2016 года lelikloves #
26 августа 2016 года Сурик #
26 августа 2016 года Vicentina #
28 августа 2016 года Андреев Юрий # (автор рецепта)
18 октября 2015 года Сиеста 111 #
11 октября 2015 года mariana82 #
3 июля 2015 года Л-лька2805 #
И, что самое немаловажное, очень здоровый!
спасибо автору, вчера готовила, получила удовольствие от поедания
10 мая 2015 года nenb ahenb #
Очень красиво, ярко.
29 января 2015 года elyusha #
30 ноября 2014 года Щербакова Елена #
7 октября 2014 года любознательная галя #
25 сентября 2014 года Стася Станиславская #
17 июля 2014 года я- юлик #
18 июня 2014 года Екатерина Вкусная #
10 июня 2014 года gesser #
25 мая 2014 года Sunny_Light #
22 апреля 2014 года caramel77 #
2 марта 2014 года katrine29 #
17 января 2014 года Алена Полякова #
10 декабря 2013 года IrisKa_Lis #
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