Скальцонья

Из апельсинов выжать сок. Мне потребовалось 2 апельсина.

Соединить его с водкой, маслом. Добавить муку, сахар, соль, разрыхлитель и замесить тесто.

Муки может потребоваться и немного больше. Тесто должно быть нежным, приятным в работе.