Скальцонья - это нежное постное рассыпчатое печенье с ореховой начинкой. Рецепт этого печенья я узнала благодаря Наташе (natapit). Готовить очень просто, получается вкусно.
- 23 февраля 2010, 18:47
- 41988
Скальцонья
Ингредиенты для «Скальцонья»:
- Крахмал — 2 ст. л.
- Варенье (абрикосовое или любое другое) — 4-5 ст. л.
- Мед — 2-3 ст. л.
- Орехи грецкие (молотые) — 1 стак.
- Сахар (+ соль на кончике ножа) — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 3/4 ч. л.
- Сок апельсиновый (свежевыжатый) — 140 мл
- Коньяк (или водка) — 80 мл
- Масло растительное — 120 мл
- Сахарная пудра (для посыпки) — 2-3 ст. л.
- Корица (молотая) — 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (у меня ушло немного больше) — 400 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4166.7 ккал
|
белки
57 г
|
жиры
186.1 г
|
углеводы
529.3 г
|100 г блюда
|ккал
365.5 ккал
|белки
5 г
|жиры
16.3 г
|углеводы
46.4 г
Рецепт «Скальцонья»:
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Из апельсинов выжать сок. Мне потребовалось 2 апельсина.
Соединить его с водкой, маслом. Добавить муку, сахар, соль, разрыхлитель и замесить тесто.
Муки может потребоваться и немного больше. Тесто должно быть нежным, приятным в работе.
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Измельчить орехи в кофемолке, смешать их с медом, абрикосовым вареньем и корицей. Добавить крахмал.
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Тесто разделить примерно на 30 равных частей.
Каждую часть руками растянуть в форме круга не очень тонко,
добавить 1 ч. л. начинки.
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Залепить в виде вареника.
Сложить на лист и выпекать в духовке минут 30-35 при темп. около 180 гр. Ориентируйтесь по своей духовке.
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Горячее печенье рекомендуется сбрызнуть цветочной водой, но у меня такой не было. Сбрызнула кипяченой водой с медом.
Остудить, обсыпать сахарной пудрой.
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Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
29 сентября 2018 года oxanalieb #
29 сентября 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
13 мая 2018 года galina27 1967 #
13 мая 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года Матушка Настя #
8 июня 2015 года grizla #
1 мая 2013 года Гурмандия #
28 апреля 2013 года Таш #
12 апреля 2013 года zjefirka #
10 апреля 2013 года АленкаВ #
10 марта 2012 года zwezda-zwezdina #
10 марта 2012 года zwezda-zwezdina #
4 марта 2012 года Солнечный день #
3 марта 2012 года Иулияния #
24 августа 2011 года Tanya-O-511 #
29 августа 2011 года inna_2107 # (автор рецепта)
23 ноября 2010 года ХРЮНЬКА #
23 ноября 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
10 июня 2010 года tilora #
11 июня 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
22 мая 2010 года Иннуля_ deleted #
22 мая 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
29 апреля 2010 года E-va #
30 апреля 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
29 апреля 2010 года Lexx_76 #
29 апреля 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
5 марта 2010 года Lanalegr #
5 марта 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
4 марта 2010 года bejenaru oxana #
5 марта 2010 года inna_2107 # (автор рецепта)
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