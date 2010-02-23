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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Печенье с начинкой
  • 23 февраля 2010, 18:47
  • 41988

Скальцонья

Рецепт: Скальцонья

Скальцонья - это нежное постное рассыпчатое печенье с ореховой начинкой. Рецепт этого печенья я узнала благодаря Наташе (natapit). Готовить очень просто, получается вкусно.

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Скальцонья»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4166.7 ккал 		белки
57 г 		жиры
186.1 г 		углеводы
529.3 г
100 г блюда
ккал
365.5 ккал		 белки
5 г		 жиры
16.3 г		 углеводы
46.4 г


Рецепт «Скальцонья»:

  • Из апельсинов выжать сок. Мне потребовалось 2 апельсина.
    Соединить его с водкой, маслом. Добавить муку, сахар, соль, разрыхлитель и замесить тесто.
    Муки может потребоваться и немного больше. Тесто должно быть нежным, приятным в работе.

  • Измельчить орехи в кофемолке, смешать их с медом, абрикосовым вареньем и корицей. Добавить крахмал.

  • Тесто разделить примерно на 30 равных частей.
    Каждую часть руками растянуть в форме круга не очень тонко,
    добавить 1 ч. л. начинки.

  • Залепить в виде вареника.
    Сложить на лист и выпекать в духовке минут 30-35 при темп. около 180 гр. Ориентируйтесь по своей духовке.

  • Горячее печенье рекомендуется сбрызнуть цветочной водой, но у меня такой не было. Сбрызнула кипяченой водой с медом.
    Остудить, обсыпать сахарной пудрой.

  • Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4873
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: печенье десерт обед полдник ужин выпечка

Вкусы: сладкий ореховый

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Скальцонья
Рецепт: Скальцонья

Скальцонья - это нежное постное рассыпчатое печенье с ореховой начинкой. Рецепт этого печенья я узнала благодаря Наташе (natapit). Готовить очень просто, получается вкусно.

Ингредиенты для «Скальцонья»:

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Фотографии «Скальцонья» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Вкусное печенье!
Очень хороший рецепт!Вкусная выпечка!
Спасибо огромное
а можно без спиртного?
Можно ли алкоголь не добавлять
Великолепные Скальцоньи! Правда сначала возникла проблемка-начала начинка выливаться из печенек, но вовремя это заметив я подмесила в тесно муки, поменьше начинки добавлялла, ну и крепче скреплять стала-результат не заставил ждать, через 20 минут на столе возникли вот такие вкуснейшие красавцы! Спасибо за рецепт.
Вкусные постные печенюшки. Спасибо!
Спасибо Вам за рецепт печенья.Вчера испекла для пробы половину порции.Мне понравилось,вкус сбалансированный ,всего в меру.Муки в тесто положила по норме,а потом ещё немного подпыляла при формовке кружочков.
Очень хороший рецепт!Вкусная выпечка! Спасибо!
НАЧИНКИ МНОГО НЕ КЛАЛА. А ВОТ ТЕСТО ВЫШЛО МАЛО И КОГДА ПОДЕЛИЛА НА 30 ЧАСТЕЙ ОНИ ВЫШЛИ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ. А МОЖНО ПОДЕЛИТь НА 20 ЧАСТЕЙ ИЛИ Я ЧТО-ТО СДЕЛАЛА НЕПРАВИЛьНО????ИЗВИНИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
А У МЕНЯ ВЫТЕКЛА ВСЯ НАЧИНКА.ПОЧЕМУ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ...
Делала эту выпечку сегодня. Потрясающе вкусно получилось. Сбрызгивала тем же самым повидлом, разведенным с водой. А сын слизал сахарную пудру у половины печенок. Спасибо большое за рецепт!
А что если алкоголь не добавлять? На что он влияет?
Отличное печенье!Спасибо!
Отличное печенье!Спасибо!
Спасибо взаимно!
Cегодня испекла,оччччень вкусно и не хлопотно.К тому же хорошее примененье варенью.
Cегодня испекла,оччччень вкусно и не хлопотно.К тому же хорошее примененье варенью.
Приятно, что Вам тоже понравилось печенье! Большое спасибо!!!
Красивые! Начинка, даже при прочтении вызывает аппетит. Думаю попробовать не дожидаясь следующего поста
А чего его ждать, он уже идет.... Спасибо!
Очень понравилось фото и печенья рецепт!
Спасибо огромное
Надо и Ваш вариант попробовать! Вкусно, по-моему, очень
Попробуйте, нам понравилось печенье!Спасибо!
Суперский рецептик!
Спасибо!!!
Иннуль,спасибо за рецептик!!С наступающим праздником весны!
Пеките на здоровье!Вас тоже с наступающим праздником!!! И большое спасибо!
Я тоже делаю почти такие печенья,только у меня начинка другая (непостная):молотые орехи + взбитые белки с сахаром.Тоже очень вкусно !
Попробую и Вашу начинку! Спасибо!
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