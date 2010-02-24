Есть за океаном такая пословица: "Если жизнь подсунула тебе лимон - сделай из него лимонад!" А мы пойдем дальше и испечем лимонные пирожные! Эти пирожные понравятся тем, кто любит кисленькое. Ароматные, яркие, с насыщенным лимонным вкусом. Хрустящая песочная основа и густой лимонный крем - неплохое сочетание.
- 24 февраля 2010, 23:07
- 29555
Лимонные пирожные
Ингредиенты для «Лимонные пирожные»:
- Масло сливочное — 150 г
- Сахарная пудра (для теста - 1/3 стак.; для посыпки - 1/3 стак.) — 2/3 стак.
- Мука пшеничная / Мука (для теста - 1.5 стак.; для крема - 3 ст. л.) — 2 стак.
- Соль (щепотка)
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар (с горкой) — 1 стак.
- Цедра лимона (тертая) — 1 ст. л.
- Сок лимонный — 60-70 мл
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4756.8 ккал
|
белки
52.4 г
|
жиры
146.2 г
|
углеводы
832.7 г
|Порции
|ккал
396.4 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
12.2 г
|углеводы
69.4 г
|100 г блюда
|ккал
371.6 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
65.1 г
Рецепт «Лимонные пирожные»:
-
Для начала приготовим основу. Сливочное масло должно прогреться до комнатной температуры и стать мягким. Добавляем в него половину сахарной пудры (1/3 стакана).
-
Растираем масло с сахарной пудрой до состояния крема.
-
Затем, добавив муку и соль, все хорошенько размешиваем рукой. Сначала все превратится в крошку, а со временем должно получиться вот такое крохкое тесто.
-
Выкладываем тесто на дно хорошо смазанной маслом квадратной формы со стороной 24 см. Спрессовывая, распределяем тесто по всей форме.
-
Затем ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 15-20 минут до появления румяной корочки.
-
Тем временем готовим лимонный крем. Для этого слегка взбиваем яйца (комнатной температуры) с сахаром.
-
Добавляем лимонный сок и цедру. Размешиваем.
-
Добаляем муку и тщательно размешиваем до исчезновения комочков.
-
Выливаем наш крем на готовую основу.
-
Отправляем в духовку и печем еще 15-20 минут при тех же 180 градусах. Затем отставляем в сторону до полного остывания.
-
После того, как наше изделие остыло, обильно посыпаем его сахарной пудрой и разрезаем острым ножом на порционные кусочки.
Комментарии и отзывы
3 октября 2020 года helena1961 #
5 июля 2019 года Т-пушка #
6 июля 2019 года PYMA-2016 #
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6 июля 2019 года ирпенчанка #
6 июля 2019 года Т-пушка #
7 июля 2019 года Покусаева Ольга #
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7 июля 2019 года Покусаева Ольга #
7 июля 2019 года Т-пушка #
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1 мая 2014 года Irinavlg #
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6 марта 2010 года Lanalegr #
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5 марта 2010 года Lanalegr #
6 марта 2010 года Ксюшелла # (автор рецепта)
5 марта 2010 года alisa-108 #
5 марта 2010 года Ксюшелла # (автор рецепта)
5 марта 2010 года komsa233 #
5 марта 2010 года Ксюшелла # (автор рецепта)
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