Есть за океаном такая пословица: "Если жизнь подсунула тебе лимон - сделай из него лимонад!" А мы пойдем дальше и испечем лимонные пирожные! Эти пирожные понравятся тем, кто любит кисленькое. Ароматные, яркие, с насыщенным лимонным вкусом. Хрустящая песочная основа и густой лимонный крем - неплохое сочетание.