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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 24 февраля 2010, 23:07
  • 29555

Лимонные пирожные

Рецепт: Лимонные пирожные

Есть за океаном такая пословица: "Если жизнь подсунула тебе лимон - сделай из него лимонад!" А мы пойдем дальше и испечем лимонные пирожные! Эти пирожные понравятся тем, кто любит кисленькое. Ароматные, яркие, с насыщенным лимонным вкусом. Хрустящая песочная основа и густой лимонный крем - неплохое сочетание.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Лимонные пирожные»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4756.8 ккал 		белки
52.4 г 		жиры
146.2 г 		углеводы
832.7 г
Порции
ккал
396.4 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
12.2 г		 углеводы
69.4 г
100 г блюда
ккал
371.6 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
65.1 г


Рецепт «Лимонные пирожные»:

  • Для начала приготовим основу. Сливочное масло должно прогреться до комнатной температуры и стать мягким. Добавляем в него половину сахарной пудры (1/3 стакана).

  • Растираем масло с сахарной пудрой до состояния крема.

  • Затем, добавив муку и соль, все хорошенько размешиваем рукой. Сначала все превратится в крошку, а со временем должно получиться вот такое крохкое тесто.

  • Выкладываем тесто на дно хорошо смазанной маслом квадратной формы со стороной 24 см. Спрессовывая, распределяем тесто по всей форме.

  • Затем ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 15-20 минут до появления румяной корочки.

  • Тем временем готовим лимонный крем. Для этого слегка взбиваем яйца (комнатной температуры) с сахаром.

  • Добавляем лимонный сок и цедру. Размешиваем.

  • Добаляем муку и тщательно размешиваем до исчезновения комочков.

  • Выливаем наш крем на готовую основу.

  • Отправляем в духовку и печем еще 15-20 минут при тех же 180 градусах. Затем отставляем в сторону до полного остывания.

  • После того, как наше изделие остыло, обильно посыпаем его сахарной пудрой и разрезаем острым ножом на порционные кусочки.

Подавайте угощение со сладким чаем и не менее сладкой улыбкой

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: лимонный кисловатый

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Лимонные пирожные
Рецепт: Лимонные пирожные

Есть за океаном такая пословица: "Если жизнь подсунула тебе лимон - сделай из него лимонад!" А мы пойдем дальше и испечем лимонные пирожные! Эти пирожные понравятся тем, кто любит кисленькое. Ароматные, яркие, с насыщенным лимонным вкусом. Хрустящая песочная основа и густой лимонный крем - неплохое сочетание.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Лимонные пирожные»:

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Фотографии «Лимонные пирожные» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Сразу хочу сказать, что к автору и самому рецепту у меня никаких претензий нет, просто, наверно, у каждого бывает блюдо, в котором что-то пошло не так. В моём случае не так пошло всё. Даже не хочу вдаваться в подробности почему и как исправить. Полное фиаско! Кстати, фиаско в переводе с итальянского значит бутылка. Пойду, налью себе бокал вина, раз чаепитие не состоялось))
Ксюшенька,принимай миллион благодарностей за вкусное пирожное!Готовила пирожные с добавлением лимонного сока и с цедрой лайма.Получились пирожные с нежным вкусом и с лёгким оттенком цитрусовых! Обалдеть (!)как просто и как вкусно!
Чудесные пироженки, Виолетточка! А какая подача интересная! Не ко мне ли на тележки едут эти пирожные...
Ответ для Т-пушка
Точно,Настюшенька ,телега с пироженками направляется именно к тебе! Наслаждайся ,дорогая,это очень вкусно! Спасибо,Настюшенька,за внимание и добрый комментарий!
Ответ для Т-пушка
Виолетточка,вот это воплощение рецепта!Красота с тележечкой разборной классно получилось! Эх жаль,что к Настюше она уедет Следующую ко мне направляй., встречу
Аленька,спасибо за прекрасный комментарий! Пироженки хороши,рекомендую тебе испечь! А пока,конечно, и к тебе направила телегу нагруженную пироженками,..пер.живаю .как бы по дороге колесо не отвалилось Дай знать,всё ли в порядке?ОК!
ок
Ответ для Т-пушка
Виолушка! Подача супер!
Спасибо,Наташенька,за суперРрский комментарий! Угощайся,милая!
Ответ для Т-пушка
Какие очаровательные пироженки везет это возок! Не проезжайте мимо!
Спасибо,Оленька,подруженька дорогая! Не проходите мимо,их разыскивает полиция! Спасибо ,Оленька,за предупреждение,...меняем маршрут,заметая следы,... .отправляемся в Брянск!Приятного аппетита,Оленька!
Спасибушки, солнышко! Ты настоящий друг!
Готовила уже много раз. просто, быстро и вкусно! В семье эти пирожные одни из любимых хотя я постоянно готовлю разные десерты)
Очень приятно, что вам понравился рецепт
пятерка - за быстроту и лёгкость, четверка - за вкус.
а подскажите - тесто потом не развалится без яйца?? а то у меня после таких экспериментов обычно рассыпается все...
Я частенько использую песочное тесто без яиц. Весь секрет в технологии приготовления. Обычно масло перетирается с мукой в крошку, а потом добавляются остальные ингредиенты. Тут же наоборот. Масло с сахарной пудрой перетирается в крем. Это влияет на консистенцию теста в дальнейшем. И еще очень важно использовать именно пудру, либо, если это не представляется возможным, перетирайте масло с сахаром до тех пор, пока не не перестанут чувствоваться кристаллики сахара.
ну да)))) я сначала муку с маслом перетерала)))) а я и не знала о такой хитрости)))) или правиле)))
Но только вы должны понимать, что разные виды песочного теста требуют разных технологий. Многие рецепты требуют как раз масляно-мучную крошку в начале приготовления теста и очень быстрый замес. А для этого рецепта все наоборот )))
Сегодня приготовила.Все делала строго по рецепту ,но почему то когда я поставило его в духовку тесто (масло)растаяло . В итоге у меня ничего не поднялось.Сами пирожные вкусные , но не слишком.Кто знает почему у меня не поднялось? И почему масло растаяло?
То, что, как Вы говорите, масло растаяло во время выпечки - это нормально. Так и происходит при выпекании такого теста. Это песочное тесто и оно не должно подниматься (если не используется разрыхлитель). Так что Вы все сделали правильно.
Испекла сегодня. Это вкусно, товарищи
Давно хотела приготовить Lemon bars, в инете просто море рецептов, решила остановиться на вашем, и не пожалела, очень вкусно и быстро готовится. Минимум затрат и усилий, то что нужно.
Очень рада, что Вам понравился именно этот рецепт.
Представляю, как вкусно и ароматно. Очень люблю лимонную выпечку. Попробую и ваш рецепт. +++
Спасибо за оценку. Пробуйте. Надеюсь, что не пожалеете.
Пироженное очень понравилось.
Спасибо. Очень рада!
Вчера готовила пирожные по Вашему рецепту. Сегодня - ни крошки не осталось. Очень-очень вкусно! Огромное спасибо за рецепт. Буду готовить еще не раз.
Очень рада, что Вам пришлось по вкусу. На здоровье!
Очень вкусно получается выпечка с лимоном. У вас такой яркий, сочный пирог. Беру к себе в дом
На здоровье!
рецепт мне а это вам
Спасибо!
обалденные пирожные, вчера сделала не могли оттянуться!!!!! добавила побольше лимонного сока и немного мякоти-чудо!!!! Ксю, поклон за такую вкуснатень
Здорово, я очень рада, что все получилось и мой рецептик понравился!
Удалено создателем комментария
Сначала пропекаю бисквит,а потом разрезаю и поливаю крем.И допекаю небольшое время.Иногда лень с кремом возится.тогда просто лимон через мясорубку и сахар хорошо взбиваю и просто прослаиваю коржи.Под настроение и по количеству времени отпущеного на готовку.
Ясно, спасибо! С лимончиком все вкусно получается. Думаю, попробую что-то подобное сварганить.
Ксющелла,рецептик взяла,спасибо.А по поводу крема с перекрученным полностью лимоном-горьчить не будет,я пеку торт Лимонник с кремом из перекрученного лимона,гочинки не чувствуется.
На здоровье! И спасибо за информацию, учтем. А то я боюсь советовать, так как никогда так раньше не делала. А крем тоже поддается какой-то тепловой обработке?
Рецептик очень интересный, надо обязательно попробовать. Спасибо!
Пробуйте, на здоровье! Очень хотелось бы, чтобы Вам понравилось.
Хороший пирожок! А вот я подумала- можно перекрученый на мясорубке весь лимон с коркой ведь использовать для крема, тогда и кисленько и нчинки больше будет и без отходов?
Можно попробовать, только вот боюсь, не будет ли горько из-за кожуры (белая часть обычно горчит после тепловой обработки)?
Вкусненький должно быть пирожок получится, обязательно попробую.
Пробуйте, на здоровье!
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