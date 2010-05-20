Иногда бывает, остается пюре картофельное, и хочется приготовить что-то вкусненькое. Вот из него мы и приготовим вкусняшку! Картофельная запеканочка с грибочками, вареными яйцами и сыром! Если у Вас имеется в наличии готовое пюре и тройка вареных яиц, то приготовление займет минут 20! Просто тает во рту!
- 20 мая 2010, 17:16
- 173279
Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром
Ингредиенты для «Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром»:
- Пюре картофельное (готовое или приготовить свежее) — 1 кг
- Шампиньоны (свежие) — 0,4 кг
- Яйцо куриное (вареное) — 3-5 шт
- Сметана (нежирная) — 300 г
- Сыр твердый (твердый) — 200 г
- Масло растительное (для жарки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2456.9 ккал
|
белки
96.2 г
|
жиры
154.3 г
|
углеводы
167.2 г
|100 г блюда
|ккал
147.1 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
10 г
Рецепт «Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром»:
Пюре картофельное распределить по дну формы, сверху выложить кружочки варёного яйца. В следующий раз варёных яиц положу побольше, 5 штучек! Яйца пропитываются сметанкой и становятся очень сочными и вкусными.
Комментарии и отзывы
20 сентября 2019 года Туся 1310 #
Готовила с маринованными рыжиками, очень ароматно.
19 мая 2017 года Юля Лучко #
27 мая 2017 года Janet # (автор рецепта)
Я так рада, что Вам блюдо понравилось!!!
Я тоже по тарелкам сразу из формы выкладывала... ее достать сложно... так что всё нормально!!!
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27 мая 2017 года Юля Лучко #
23 марта 2017 года Деловая пастила #
8 апреля 2017 года Janet # (автор рецепта)
4 января 2016 года Ainyeol #
16 января 2016 года Janet # (автор рецепта)
4 ноября 2015 года KarenGreen #
7 ноября 2015 года Janet # (автор рецепта)
Спасибо за отзыв!!!
очень рада, что гостям понравилась!!!
7 октября 2015 года Алина Фанисовна #
8 октября 2015 года Janet # (автор рецепта)
Ведь в запеканке все продукты ставятся в духовку уже в готовом виде, и запекается она минут 15-20, и готова!
13 октября 2015 года Алина Фанисовна #
18 октября 2015 года Janet # (автор рецепта)
Конечно можно, отварите картофель с момента закипания 3 мин., режете его на дольки, и выкладываете. Идея кстати замечательная, я так не готовила
20 мая 2015 года Сирень-2015 #
20 мая 2015 года Janet # (автор рецепта)
31 марта 2015 года марпул #
2 апреля 2015 года Janet # (автор рецепта)
29 марта 2015 года ladyirina #
2 апреля 2015 года Janet # (автор рецепта)
3 мая 2015 года ladyirina #
16 февраля 2015 года masyunya nastena #
18 февраля 2015 года Janet # (автор рецепта)
Надеюсь не пристала запеканка...
29 ноября 2014 года Анара Сулейменова #
20 декабря 2014 года Janet # (автор рецепта)
9 ноября 2014 года Jupeshka #
3 октября 2014 года ktktkt #
5 октября 2014 года Janet # (автор рецепта)
13 сентября 2014 года ksyusha2014 #
5 октября 2014 года Janet # (автор рецепта)
7 сентября 2014 года mvskop #
5 октября 2014 года Janet # (автор рецепта)
10 августа 2014 года alorikk #
10 августа 2014 года Janet # (автор рецепта)
8 августа 2014 года Sinful angel #
9 августа 2014 года Janet # (автор рецепта)
7 августа 2014 года Uliana_moon #
9 августа 2014 года Janet # (автор рецепта)
Спасибо огромнейшее за добрые слова!
Значит вкусная получилась!!! Раз всё смели!!!!
8 июня 2014 года svyat_trishin #
9 июня 2014 года Janet # (автор рецепта)
23 мая 2014 года Дарья Епифанова #
4 июня 2014 года Janet # (автор рецепта)
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