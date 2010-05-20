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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с грибами
  • 20 мая 2010, 17:16
  • 173279

Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром

Рецепт: Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром

Иногда бывает, остается пюре картофельное, и хочется приготовить что-то вкусненькое. Вот из него мы и приготовим вкусняшку! Картофельная запеканочка с грибочками, вареными яйцами и сыром! Если у Вас имеется в наличии готовое пюре и тройка вареных яиц, то приготовление займет минут 20! Просто тает во рту!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с грибами

Ингредиенты для «Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2456.9 ккал 		белки
96.2 г 		жиры
154.3 г 		углеводы
167.2 г
100 г блюда
ккал
147.1 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
10 г

Рецепт «Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром»:

Грибочки порезать крупно и обжарить на масле.

Пюре картофельное распределить по дну формы, сверху выложить кружочки варёного яйца. В следующий раз варёных яиц положу побольше, 5 штучек! Яйца пропитываются сметанкой и становятся очень сочными и вкусными.

Выложить сверху жаренные грибочки.

Смазать сметанкой.

Посыпать натёртым на крупной тёрке сыром.

Запечь в духовке при температуре 220С до румяной корочки!!!
Приятного аппетита

Ну очень вкусно получается!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе гарнир обед ужин

Вкусы: соленый грибной

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Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром
Рецепт: Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром

Иногда бывает, остается пюре картофельное, и хочется приготовить что-то вкусненькое. Вот из него мы и приготовим вкусняшку! Картофельная запеканочка с грибочками, вареными яйцами и сыром! Если у Вас имеется в наличии готовое пюре и тройка вареных яиц, то приготовление займет минут 20! Просто тает во рту!

Ингредиенты для «Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром»:

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Фотографии «Запеканка картофельная с грибами, яйцами и сыром» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Добрый вечер! Благодарю Вас за такой вкусный и легкий в приготовлении рецепт! Съели запеканку, даже сфотографировать забыла, так аппетит разыгрался
Готовила с маринованными рыжиками, очень ароматно.
Евгения, я к вам с отчетом. Не знаю как фото прикрепить. Итак - получилось очень вкусно, просто объедение. Но я не смогла достать запеканку с формы. Поэтому клала в тарелку сразу с формы. На вкус это не повлияло. Единственное, что я добавила в пюре масло сливочное и получилось немного жирновато. Буду еще готовить однозначно, но без масла) Спасибо!!!
Юлечка, спасибо душевнейшее за отзыв!!!
Я так рада, что Вам блюдо понравилось!!!
Я тоже по тарелкам сразу из формы выкладывала... ее достать сложно... так что всё нормально!!!
Как прикрепить фото, внизу каждого рецепта есть три вкладки...
Фотографии от кулинаров (2)
Добавить свою фотографию к блюду - ее нажимаете! и добавляете...
Добавить вариант рецепта к блюду
О, спасибо большое) Буду теперь прикреплять фото. Чтобы люди видели, что блюда действительно получаются)
Приготовила с вечера. Сейчас родители написали, что очень вкусно ... а я на работе слюнки глотаю...
Вот несправедливость!!! Спасибо! Мне очень приятно слышать!!!! :flowers
Спасибо за ваш рецепт Сегодня обязательно приготовлю
Удачи! Буду ждать отзыва!!!
Сделала Вашу запеканочку сегодня. Спасибо за рецепт Гостям очень понравилось, а мне показалось пресновато... Надо было наверное каких-нибудь травок-специй к картошечке и грибочкам... А может шампиньоны виноваты, не знаю... Я свежие брала. Запах от них вкусный шёл, когда жарила, а на вкус никакие они...
Да, это беда у шампиньонов - безвкусные они ! Вот если бы лесных гибочков!!!! И аромат, и вкус неповторимый! Но что делать, готовим из того что есть!!!
Спасибо за отзыв!!!
очень рада, что гостям понравилась!!!
Здравствуйте. А можно сделать не из пюре,а из картофеля, нарезанного соломкой? Т.е. будет не запеканка, а что-то типа жюльена. Никто не пробовал? Как получится интересно
Боюсь, что картофель не пропечется...
Ведь в запеканке все продукты ставятся в духовку уже в готовом виде, и запекается она минут 15-20, и готова!
имею ввиду картошку в готовом виде. А то я сделала пюре, у меня не получилась запеканка. Как пюре с начинкой только получилось. Развалилось всё
Пюре просто лишком жидкое у Вас было, у меня не рассыпалось
Конечно можно, отварите картофель с момента закипания 3 мин., режете его на дольки, и выкладываете. Идея кстати замечательная, я так не готовила
Очень хороший рецепт!
Спасибо Вам душевное!!!
Какой хороший рецепт, я как раз искала без фарша спасибо за рецептик
Очень - очень рада, от того что приглянулся вам мой рецептик! Удачи!!!
Отличный рецепт!!! Буду готовить сегодня на ужин
Удачи Вам и отличного настроения!!!
Ещё раз огромное спасибо! И я и мой муж остались в восторге! Как говоится: Всё гениальное - просто!!!
Спасибо огромное за рецепт! Только поставила в духовку... Жду с предвкушением!!! Единственное, переживаю из-за того, что не смазала дно формы абсолютно ничем.... хоть бы не испортила я этим....
Спасибо душевное зак доверие!!!
Надеюсь не пристала запеканка...
Здравствуйте! Скажите пожалуйстачем нибудь мазать буду противень
У меня форма с антипригарным покрытием, я всё равно смазываю рафинированным подсолнечным маслом! Спасибо за вопрос, я пропустила этот момент!
Сегодня же приготовлю, люблю такие блюда! мне кажется, что будет обалденно! спасибо за рецепт
Плюсик)
Ой, спасибо огромнейшее за доверие!!!
Спасибочки!!!
Уважаемая Жанет(извеняюсь сразу если не правильно прочитала Ваше имя) ОГРОМНОЕ СПАСИБО за рецепт.Все съели за один присест.Спасибо!!!
Спасибо, душевное за комментарий!!! Меня Женя зовут! Очень рада, что блюдо понравилось!!!!
Такая вкусная запеканка!
Покорнейше благодарю за доверие!!!! Спасибо!!!!
Очень вкусно
Душевнейше благодарю!!!!
Спасибо за рецепт! Вчера сделала вашу запеканочку - получилось очень вкусно ! Жаль только, что она очень калорийная, много не съешь Извиняюсь, что не сфотографировала - пока собиралась, мои домочадцы все съели
Да, она калорийная!!!
Спасибо огромнейшее за добрые слова!
Значит вкусная получилась!!! Раз всё смели!!!!
Просто и вкусно, как все гениальное!
Благодарю душевно!!!
Вкусно и без заморочек. Спасибо
Спасибо огромнейшее!!!! Простые продукты - залог успеха!!!
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