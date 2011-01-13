Котлетки из крабового мяса или Crab Cakes - достаточно знаменитое в США блюдо из крабового мяса. Вкусно до жути, конечно, для тех, кто любит sea food. На вид, чисто, котлетки русские. Готовятся с добавлением яиц, лука. Их подают как в ресторанах, так и в барах как appetizer (закуска). Обычно, с кетчупом, горчицей, можно полить соком лайма или лимона - традиционно для всех "морских" блюд. В США crab cakes бесчисленное множество. Этот рецепт Maryland crab cake, известной американской фирмы Фэдли (Балтимор, штат Мэриленд), которая является одним из старейших и наиболее известных поставщиков свежих морепродуктов. Фэдли было даже поручено разработать Crab Cake для экипажа космического корабля Соединенных Штатов. В общем, попробуйте непременно!
- 13 января 2011, 5:55
- 56533
Котлетки из крабового мяса
Ингредиенты для «Котлетки из крабового мяса»:
- Крабовые палочки (или крабовое мясо) — 300 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сельдерей черешковый (мелко рубленный) — 3 ст. л.
- Лук зеленый — 4 шт
- Базилик (измельченные листья) — 1 ст. л.
- Лимон — 1 шт
- Горчица (дижонская) — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка (в фарш - 2ст.л., на панировку - 3ст.л.) — 5 ст. л.
- Орех мускатный (тертый) — 0,5 ч. л.
- Специи (соль, перец, по вкусу)
- Масло оливковое (для жарки)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
942.7 ккал
|
белки
46.8 г
|
жиры
20.2 г
|
углеводы
154.9 г
|Порции
|ккал
235.7 ккал
|белки
11.7 г
|жиры
5.1 г
|углеводы
38.7 г
|100 г блюда
|ккал
98.2 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
16.1 г
Рецепт «Котлетки из крабового мяса»:
Мясо краба мелко нарубить. Можно в блендере, НО именно нарубить, а не в пасту!
Добавить мелко нарезанные: зеленый лук, сельдерей, базилик, цедру и сок 1 лимона, яйцо и сметану.
В оригинале готовят из мяса свежих крабов, но я использовала имитацию крабового мяса.
Всё аккуратно перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Добавить мускатный орех.
В конце добавить панировочные сухари. Но не перестараться с панировочными сухарями, чтобы главным вкусом оставался сладковатый вкус краба, а не хлеба.
Из полученной смеси сформировать котлеты. Они по размеру больше обычных.
Слепить шар размером с апельсин и слегка приплюснуть сверху. Обвалять в сухарях.
Убрать котлеты в холодильник, минимум, на 20 минут, а лучше, на пару часов.
Сухари за это время вберут в себя всю влагу.
За 10 минут до подачи на стол в сковородке разогреть оливковое масло и поджарить котлетки на среднем огне, примерно, по 4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4057
Комментарии и отзывы
2 часа назад Астахова Аксинья #
1 мая 2014 года veronika1910 #
16 августа 2012 года lemonywater #
14 января 2013 года lemonywater #
20 июля 2013 года Мамина радость deleted #
19 октября 2013 года Ульяна2725 #
19 ноября 2017 года lemonywater #
7 сентября 2011 года AdelinaDV #
5 сентября 2011 года Delfaniya #
4 сентября 2011 года irina_vip #
Результат очень порадовал, подробнее и о процессе и о впечатлениях рассказала на форуме
3 сентября 2011 года panna1979 #
3 сентября 2011 года Алика #
Из приправ использовала только молотый черный перец, а лимона брала 2 дольки. Очень понравились котлетки.
Фото добавила.
2 сентября 2011 года мисс #
1 сентября 2011 года Ттшка #
1 сентября 2011 года Татьяна Самойлова #
31 августа 2011 года Tianna #
29 августа 2011 года Мария По #
29 августа 2011 года Marinajan # (автор рецепта)
Я только поняла, что котлетки готовят на ГВ ,сейчас загляну.
Спасибо
28 августа 2011 года Ялорис #
29 августа 2011 года Marinajan # (автор рецепта)
На вкус у цвет......Зато фото у тебя получилось великолепное!
29 августа 2011 года Ялорис #
18 мая 2011 года SlimMy #
5 марта 2011 года почемучка #
3 февраля 2011 года Девочка-яд #
спасибо большое за рецепт!!! буду готовить не раз!!!
3 февраля 2011 года Marinajan # (автор рецепта)
Они на любителя,главное мужу понравилось
21 января 2011 года elena777 #
15 января 2011 года мисс #
15 января 2011 года irina_vip #
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