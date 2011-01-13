HTML-код для вставки:

HTML код используется в блогах, например LiveJournal

<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/53592/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Котлетки из крабового мяса" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/25/55/69243_63268-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/53592/">Котлетки из крабового мяса</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Котлетки из крабового мяса или Crab Cakes - достаточно знаменитое в США блюдо из крабового мяса. Вкусно до жути, конечно, для тех, кто любит sea food. На вид, чисто, котлетки русские. Готовятся с добавлением яиц, лука. Их подают как в ресторанах, так и в барах как appetizer (закуска). Обычно, с кетчупом, горчицей, можно полить соком лайма или лимона - традиционно для всех "морских" блюд. В США crab cakes бесчисленное множество. Этот рецепт Maryland crab cake, известной американской фирмы Фэдли (Балтимор, штат Мэриленд), которая является одним из старейших и наиболее известных поставщиков свежих морепродуктов. Фэдли было даже поручено разработать Crab Cake для экипажа космического корабля Соединенных Штатов. В общем, попробуйте непременно!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/8">Блюда из рыбы и морепродуктов</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/62">Горячие блюда из морепродуктов</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2246">Крабовые палочки</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1618">Сельдерей черешковый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2267">Лук зеленый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/122">Базилик</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/978">Лимон</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/442">Горчица</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1657">Сметана</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2221">Сухари панировочные</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5611">Орех мускатный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1701">Специи</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2426">Масло оливковое</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2/">завтрак</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/53592/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>