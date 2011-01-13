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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из морепродуктов
  • 13 января 2011, 5:55
  • 56533

Котлетки из крабового мяса

Рецепт: Котлетки из крабового мяса

Котлетки из крабового мяса или Crab Cakes - достаточно знаменитое в США блюдо из крабового мяса. Вкусно до жути, конечно, для тех, кто любит sea food. На вид, чисто, котлетки русские. Готовятся с добавлением яиц, лука. Их подают как в ресторанах, так и в барах как appetizer (закуска). Обычно, с кетчупом, горчицей, можно полить соком лайма или лимона - традиционно для всех "морских" блюд. В США crab cakes бесчисленное множество. Этот рецепт Maryland crab cake, известной американской фирмы Фэдли (Балтимор, штат Мэриленд), которая является одним из старейших и наиболее известных поставщиков свежих морепродуктов. Фэдли было даже поручено разработать Crab Cake для экипажа космического корабля Соединенных Штатов. В общем, попробуйте непременно!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из морепродуктов

Кухня: Американская

Ингредиенты для «Котлетки из крабового мяса»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
942.7 ккал 		белки
46.8 г 		жиры
20.2 г 		углеводы
154.9 г
Порции
ккал
235.7 ккал		 белки
11.7 г		 жиры
5.1 г		 углеводы
38.7 г
100 г блюда
ккал
98.2 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
16.1 г


Рецепт «Котлетки из крабового мяса»:

Мясо краба мелко нарубить. Можно в блендере, НО именно нарубить, а не в пасту!
Добавить мелко нарезанные: зеленый лук, сельдерей, базилик, цедру и сок 1 лимона, яйцо и сметану.
В оригинале готовят из мяса свежих крабов, но я использовала имитацию крабового мяса.

Всё аккуратно перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Добавить мускатный орех.
В конце добавить панировочные сухари. Но не перестараться с панировочными сухарями, чтобы главным вкусом оставался сладковатый вкус краба, а не хлеба.

Из полученной смеси сформировать котлеты. Они по размеру больше обычных.
Слепить шар размером с апельсин и слегка приплюснуть сверху. Обвалять в сухарях.
Убрать котлеты в холодильник, минимум, на 20 минут, а лучше, на пару часов.
Сухари за это время вберут в себя всю влагу.

За 10 минут до подачи на стол в сковородке разогреть оливковое масло и поджарить котлетки на среднем огне, примерно, по 4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Подавать горячими на листьях салата.
Сверху полить соком лимона.

Очень сочные, с хрустящей корочкой!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4057
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Спецпроект "Путешествие со вкусом" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости

Теги: обед закуска ужин завтрак

Вкусы: нежный крабовый

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Котлетки из крабового мяса
Описание: Котлетки из крабового мяса или Crab Cakes - достаточно знаменитое в США блюдо из крабового мяса. Вкусно до жути, конечно, для тех, кто любит sea food. На вид, чисто, котлетки русские. Готовятся с добавлением яиц, лука. Их подают как в ресторанах, так и в барах как appetizer (закуска). Обычно, с кетчупом, горчицей, можно полить соком лайма или лимона - традиционно для всех "морских" блюд. В США crab cakes бесчисленное множество. Этот рецепт Maryland crab cake, известной американской фирмы Фэдли (Балтимор, штат Мэриленд), которая является одним из старейших и наиболее известных поставщиков свежих морепродуктов. Фэдли было даже поручено разработать Crab Cake для экипажа космического корабля Соединенных Штатов. В общем, попробуйте непременно!


Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

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Как сказал К. Ивлев- «а где в крабовых палочках крабовое мясо?» рецепт отличный, очень вкусно!
Вкусно
Почему на половине фоток на котлете яйцо ?
блин. где я полгода назад увидела яйцо
Ответ для lemonywater
Ответ для lemonywater
Так, тайна раскрыта 4 года спустя! Это на форуме в отзыве у мисс на фото к котлеткам яичко сверху положено на каждую. Прям детектив на пять лет вышел
А кто-нибудь готовил с настоящим крабовым мясом?
Марина, большое спасибо за рецепт ! нам очень понравилось, подробный отчет на форуме
Мариночка, моё тебе огромное спасибо!
Результат очень порадовал, подробнее и о процессе и о впечатлениях рассказала на форуме
Спасибо за рецепт. Приготовила - вся семья с удовольствием поели, даже сын, которого обычно поесть трудно заставить
Спасибо за классный рецепт
Из приправ использовала только молотый черный перец, а лимона брала 2 дольки. Очень понравились котлетки.
Фото добавила.
Мариша, спасибо, за чудные котлетки.
Мариночка, спасибо тебе большое! Мне и мужу котлеты очень понравились, подробности на форуме. Фото добавила!
Марина, я с фото-отчетом и с благодарностью!! Готовила уже не раз, ОЧЕНЬ нравятся!!! СПАСИБО!!!
Спасибо Вам за рецепт котлет! Не ожидала, что будет так вкусно, нам очень они понравились!
Марина, спасибо.Нам котлетки очень понравились нежные, сочные, ароматные. Ужин удался на славу !
Мария,спасибо за красивые фото и подробный отчет.
Я только поняла, что котлетки готовят на ГВ ,сейчас загляну.
Спасибо
Привет, Мариночка! Отчитываюсь. Точно, на любителя. Сельдерей не клала, все остальное по рецепту. Ну, не наше блюдо. Кривить душой не буду - не понравилось. Фото добавила
Ларочка, привет!
На вкус у цвет......Зато фото у тебя получилось великолепное!
Спасибки за фото Здорово, Марин, что ты не обижаешься, ведь и в самом деле вкусы у нас у всех разные. А врать тебе не буду, не хочу [x]10:03 29.08.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
великолепный рецепт, идея очень понравилась, обязательно попробую
Мариш вкусно, я готовлю почти так. Умница с победой тебя
готовила Ваши котлетки уже два раза! очень понравились! только почему то понравились только мне... готовила дома маме, так ни ей, ни ее деткам (а их мнооого) не понравилось... но я даже обрадовалась мне больше достанется!!! а вот муж оценил и пришлось силой отбирать у него котлеты :’( не хотел делится...
спасибо большое за рецепт!!! буду готовить не раз!!!
Спасибо за фото. Очень красиво и аппетитно!
Они на любителя,главное мужу понравилось
Мариш, поздравляю ещё раз с победой! А я очень люблю всё, что связано с крабовыми палочками! А биточки такие(я готовлю что-то похожее) вообще вся моя семья обожает!
Мариночка, поздравляю!!!!!
Котлетки победили в конкурсе!!! ЗдОрово! Урааааа
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