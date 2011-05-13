Родина этого соуса для барбекю - Алабама, США. Мы собирались на природу, но погода нас подвела, и я успешно применила этот соус в домашних условиях - то есть к мясу, приготовленному в духовке, не пропадать же добру! Рецепт нашла на прошлой неделе в журнале, который получаю регулярно, и решила удивить всех новым видом барбекю, нетрадиционным. Очень ароматный соус, пикантный, с нежной структурой, придает мясу нежный, кремовый оттенок (некоторые ели его просто с хлебом). Он подается с куриным мясом (в оригинальном рецепте), но думаю, что подойдет к любому другому виду мяса. Мясо я просто в духовке приготовила, предварительно посолила и поперчила, ничего необычного. За пять минут до готовности мяса достала его из духовки, намазала соусом - и снова в духовку, до готовности. На стол поставила соус в отдельной тарелочке, и каждый мог добавить себе столько соуса, сколько ему хотелось. Очень вкусно!
- 13 мая 2011, 13:10
- 37030
Белый соус для барбекю и шашлыков
Ингредиенты для «Белый соус для барбекю и шашлыков»:
- Лук репчатый (желтый, большой) — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло сливочное (несоленое) — 4 ст. л.
- Вино белое сухое (если нет вина, можно заменить на воду, куриный бульон или белое безалкогольное вино) — 115 мл
- Майонез — 230 г
- Уксус (яблочный, 5%) — 60 мл
- Сок лимонный (свежевыжатый ) — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соус (острый, или острый кетчуп) — 1/2 ч. л.
- Соль (морская) — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2106 ккал
|
белки
7.1 г
|
жиры
197 г
|
углеводы
56.6 г
|100 г блюда
|ккал
319.1 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
29.8 г
|углеводы
8.6 г
Рецепт «Белый соус для барбекю и шашлыков»:
Добавьте лук и чеснок к растопленному маслу и поварите на среднем огне минут 2-3, иногда перемешивая.
Добавьте белое вино (или заменители), хорошо перемешайте и варите, пока половина жидкости не испарится - 3 минуты.
Снимите с огня и дайте 5 минут остыть слегка.
Комментарии и отзывы
24 минуты назад марина-майре нымме #
31 мая 2018 года Natkati #
31 мая 2018 года mtata #
31 мая 2018 года Natkati #
31 мая 2018 года mtata #
31 мая 2018 года Natkati #
31 мая 2018 года mtata #
31 мая 2018 года Глушец #
31 мая 2018 года Natkati #
31 мая 2018 года wowan5 #
31 мая 2018 года Natkati #
31 мая 2018 года wowan5 #
31 мая 2018 года jannasimf #
31 мая 2018 года Natkati #
31 мая 2018 года terry-68 #
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1 июня 2018 года акчуч #
1 июня 2018 года Сурик #
29 июля 2017 года lianabog #
19 апреля 2014 года Дианочка Каримова #
10 марта 2014 года Жменька ИИ #
11 марта 2014 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
26 августа 2013 года Sonechko_777 #
26 августа 2013 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
1 августа 2013 года Lana Kiselova #
1 августа 2013 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
25 мая 2013 года Диана78 #
Вместо острого кетчупа добавила 1/2 ч.л.аджики. Получилось изумительно!
11 июня 2013 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
17 мая 2012 года DEKADAHC #
11 июня 2013 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
17 мая 2012 года DEKADAHC #
2 июня 2011 года Silverina1 #
21 мая 2011 года Rebel Yell #
18 мая 2011 года Лягуха #
18 мая 2011 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
16 мая 2011 года Виктория09 deleted #
16 мая 2011 года девочка с плеером #
15 мая 2011 года Marinocika #
(фото прилагаю)
14 мая 2011 года Прохорова Наталья #
14 мая 2011 года barska #
13 мая 2011 года Mrazzz #
13 мая 2011 года Pro100 Ea # (автор рецепта)
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