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<div style="margin-bottom:3px;font-size:28px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:116.66%;padding:5px 0 18px 0;"> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> Белый соус для барбекю и шашлыков </div> <div style="margin:0 15px 17px 0;max-width:100%;min-height:200px;float:none;display:block;"> <img style="max-width:100%;vertical-align:top;width:auto;height:auto;" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2014mar/31/50/704056_38411-710x550x.jpg" alt="Рецепт: Белый соус для барбекю и шашлыков" title="Рецепт: Белый соус для барбекю и шашлыков"/> </div> <div style="padding:0 0 23px;"> <p style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;">Родина этого соуса для барбекю - Алабама, США. Мы собирались на природу, но погода нас подвела, и я успешно применила этот соус в домашних условиях - то есть к мясу, приготовленному в духовке, не пропадать же добру! Рецепт нашла на прошлой неделе в журнале, который получаю регулярно, и решила удивить всех новым видом барбекю, нетрадиционным. Очень ароматный соус, пикантный, с нежной структурой, придает мясу нежный, кремовый оттенок (некоторые ели его просто с хлебом). Он подается с куриным мясом (в оригинальном рецепте), но думаю, что подойдет к любому другому виду мяса. Мясо я просто в духовке приготовила, предварительно посолила и поперчила, ничего необычного. За пять минут до готовности мяса достала его из духовки, намазала соусом - и снова в духовку, до готовности. На стол поставила соус в отдельной тарелочке, и каждый мог добавить себе столько соуса, сколько ему хотелось. Очень вкусно!</p> </div> <div style="font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:24px;padding:3px 0 9px;color:#666;overflow:hidden;letter-spacing:-.3px;"> <p style="padding-bottom:8px;"> Категория: <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/23/"> Соусы </a> </span> </p> </div> <div style="margin-bottom:0;font-size:20px;line-height:120%;padding-bottom:11px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;">Ингредиенты для «Белый соус для барбекю и шашлыков»:</div> <div style="padding:0;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;"> <a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068">Масло сливочное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2357">Вино белое сухое</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1030">Майонез</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843">Уксус</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2278">Сок лимонный</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/442">Горчица</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1695">Соус</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a> <div style="margin-top:20px;color:#303030;padding-bottom:0;"> <strong>Тэги:</strong> <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <a style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/57419/">Читать рецепт полностью >></a> </div>