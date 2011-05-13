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  • 13 мая 2011, 13:10
  • 37030

Белый соус для барбекю и шашлыков

Рецепт: Белый соус для барбекю и шашлыков

Родина этого соуса для барбекю - Алабама, США. Мы собирались на природу, но погода нас подвела, и я успешно применила этот соус в домашних условиях - то есть к мясу, приготовленному в духовке, не пропадать же добру! Рецепт нашла на прошлой неделе в журнале, который получаю регулярно, и решила удивить всех новым видом барбекю, нетрадиционным. Очень ароматный соус, пикантный, с нежной структурой, придает мясу нежный, кремовый оттенок (некоторые ели его просто с хлебом). Он подается с куриным мясом (в оригинальном рецепте), но думаю, что подойдет к любому другому виду мяса. Мясо я просто в духовке приготовила, предварительно посолила и поперчила, ничего необычного. За пять минут до готовности мяса достала его из духовки, намазала соусом - и снова в духовку, до готовности. На стол поставила соус в отдельной тарелочке, и каждый мог добавить себе столько соуса, сколько ему хотелось. Очень вкусно!

Категория: Соусы

Кухня: Американская

Ингредиенты для «Белый соус для барбекю и шашлыков»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2106 ккал 		белки
7.1 г 		жиры
197 г 		углеводы
56.6 г
100 г блюда
ккал
319.1 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
29.8 г		 углеводы
8.6 г

Рецепт «Белый соус для барбекю и шашлыков»:

Лук нарезать и вместе с чесноком положить в блендер, сделайте пюре.

Сливочное масло поставить на маленький огонь.

Добавьте лук и чеснок к растопленному маслу и поварите на среднем огне минут 2-3, иногда перемешивая.
Добавьте белое вино (или заменители), хорошо перемешайте и варите, пока половина жидкости не испарится - 3 минуты.
Снимите с огня и дайте 5 минут остыть слегка.

Добавьте майонез и хорошо перемешайте.

Добавьте все остальные ингредиенты и хорошо перемешайте.
Все опять в блендер на пару секунд.

Поставьте в холодильник на 1 час перед подачей на стол.

Приятного аппетита!!!

Приятного аппетита!!!
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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее

Вкусы: пикантный нежный ароматный

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Белый соус для барбекю и шашлыков
Рецепт: Белый соус для барбекю и шашлыков

Родина этого соуса для барбекю - Алабама, США. Мы собирались на природу, но погода нас подвела, и я успешно применила этот соус в домашних условиях - то есть к мясу, приготовленному в духовке, не пропадать же добру! Рецепт нашла на прошлой неделе в журнале, который получаю регулярно, и решила удивить всех новым видом барбекю, нетрадиционным. Очень ароматный соус, пикантный, с нежной структурой, придает мясу нежный, кремовый оттенок (некоторые ели его просто с хлебом). Он подается с куриным мясом (в оригинальном рецепте), но думаю, что подойдет к любому другому виду мяса. Мясо я просто в духовке приготовила, предварительно посолила и поперчила, ничего необычного. За пять минут до готовности мяса достала его из духовки, намазала соусом - и снова в духовку, до готовности. На стол поставила соус в отдельной тарелочке, и каждый мог добавить себе столько соуса, сколько ему хотелось. Очень вкусно!

Категория: Соусы

Ингредиенты для «Белый соус для барбекю и шашлыков»:

Комментарии и отзывы

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Даже очень интересно ! сегодня же попробую
Соус хороший!!! Но, немного с другим принципом приготовления ! Я луковую кашицу выпаривала окончательно и потом быстро обжарила на сильном огне в оставшемся сливочном масле ! В противном случае, как предлагает автор, лук вареный с неприятным запахом и горький на вкус !!! По-этому и был избран другой способ !!! Спасибо за рецепт!
Наташенька красивое исполнение рецепта
Танюша! Хоть что-то у меня получается в фото??
получается,особенно баклажаны
Ну, хоть они получились и то хорошо уже !!!
мы все учимся
Ответ для Natkati
Наташенька, интересный соус!!!
Танюш! Мне понравился, но только так, как я приготовила... по другому - никак не понравился...
Ответ для Natkati
тогда мой вариант потом попробуй его за минуты сделать можно
Тоже так называется, Танюш??
Наташа посмотри выше в вариантах рецепта
Ответ для Natkati
Наташенька, интересный соус. Твой способ мне нравится, не люблю варёный лук!!!
И я!!! Спасибо за внимание, Жанночка!
Ответ для Natkati
Натуль, интересный ты соус приготовила!
Ириша, спасибо!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, хороший соус ! Где шашлык?
Шашлык еще где-то в стаде пасется !!!
Ответ для Natkati
Наташенька, отличный соус!!!
Танечка, спасибо!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, отличный соус!
Светланка!!! Спасибо за оценку и внимание!!!
Я луковую кашицу выпаривала окончательно и потом быстро обжарила на сильном огне в оставшемся сливочном масле!
Так и у меня так же получилось! Сразу включила плиту на всю (у меня электрическая). И все отлично получилось!!! Вкусно!!!
Так, точно, вкусно!!! У автора жидкость надо наполовину выпарить .. !!! На этом этапе я не согласилась !!!
Я тоже!!!
Вкусный соус! Использовала куриный бульон. Попробовали и с мясом, и с курочкой, и просто с макаронами. Нам очень понравился! Спасибо большое за рецепт!
Отличный соус! Очеееень интересный!!!
Спасибо, Наташенька, за внимание и похвалу!
Людочка! Я уже тоже приготовила, глядя на тебя !!!
Вот здорово! Так и ходим друг за другом!! Где фото?
Фото на месте!!!
Ответ для Сурик
Людочка замечательный соус приготовила
Спасибо большое, Танечка!!!
Ответ для Сурик
Отличный результат!
Спасибо большое! Нам понравился!!!
Извините, но мне не понравилось, и муж тоже не оценил, не стал есть. Выкинули все. Зря продукты перевела и время потратила. Наверное на любителя
Соус гости заценили, только белым он не получился, скорее всего из-за куриного бульончика
Думаю, должен получится вкусный, обязательно приготовлю к следующему шашлыку.
Спасибо Евгения, попробуйте, вкусно!!!
Обожаю соусы! Непременно сделаю такую вкусняшку! Спасибо Вам огромное!!!
Спасибо!
Благодарю. Обязательно приготовлю. Здоровья вам и всего хорошего.
Спасибо вам моя хорошая, ко мне на "ты"
Слушайте, соус шикарный! Спасибо огромное!
Вместо острого кетчупа добавила 1/2 ч.л.аджики. Получилось изумительно!
Спасибо большое, очень приятно
Вкусный соус .
Спасибо большое за такое шикарное фото
Готовила соус.Добавляю фото
Нужно будет попробовать, мы любим шашлычок из курицы делать
Удалено создателем комментария
Алиночка, очень интересный соус! Забрала в КК! Но, у меня вопрос: Вы добавили еще какие-то травки, а какие, в ингредиентах их нет.
Спасибо большое, я добавила сухие травы: укроп,лук,петрушку, извините забыла написать!!!!
интересный рецепт !!!
Хороший рецепт!!! Люблю соусы!! Чем больше их и чем они разнообразней, тем лучше!!! Такого еще не встречала!! Уверена, что вкусно!!!
Вчера приготовила мясо в духовке, и тут я вспомнила про ваш соус! Великолепный! Я добавила еще сушеный красный перец! СПАСИБО ВАМ!
(фото прилагаю)
Очень интересный рецепт!
Отличный соус !
Класс! Давно такой искал, спасибо ОГРОМНОЕ!
Пожалуйста, рада что понравился рецепт и спасибо за спасибо!!!!
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