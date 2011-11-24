У японцев есть особое кушанье, чем-то напоминающее пиццу, но отличающееся исключительно своеобразным ароматом и вкусом. Называется оно «окономи-яки». Делать ее очень просто, начинка на выбор, печется на сковороде за 5 минут, главное условие - рисовая мука и капустные листья.
- 24 ноября 2011, 19:22
- 85642
"Окономи-яки"-японская пицца
Ингредиенты для «"Окономи-яки"-японская пицца»:
- Бульон (куриный) — 200 мл
- Мука рисовая — 250 г
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное (рафинированное) — 2 ст. л.
- Капуста белокочанная / Капустa (2-3 листа)
- Грудка куриная — 100-150 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сыр твердый — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1514.9 ккал
|
белки
84.7 г
|
жиры
48.3 г
|
углеводы
199.9 г
|100 г блюда
|ккал
199.3 ккал
|белки
11.1 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
26.3 г
Рецепт «"Окономи-яки"-японская пицца»:
Разогреть сковороду, влить 1 ст. л. масла, убавить огонь на самый маленький.
Выкладываем на сковороду по 2 ст. л. теста, формируя ложкой края.
Жарим с одной стороны до золотистого цвета, переворачиваем на другую сторону.
Добавляем масло по надобности.
Сразу поливаем кетчупом и укладываем кусочки сыра.
По рецепту не ждут, когда сыр расплавится, подают горячую лепешку, как только она готова с другой стороны.
Я накрываю крышкой, как сыр расплавился, снимаю.
А вот так она в разрезе.
Очень нежные, тают во рту, с необычным вкусом.
Подают их горячими, но можно разогревать, если они у вас останутся. Вкус не поменяется!
В наше время посетители ресторана для того, чтобы отведать «окономи-яки», усаживаются вокруг специального жарочного стола, в центре которого вмонтирован большой стальной лист, подогреваемый снизу газом или электричеством. Хозяин замешивает рисовое тесто с добавками по вкусу гостей и печет лепешки, переворачивая со стороны на сторону. Готовую рыхлую лепешку посыпают сверху сушеными водорослями, а затем поливают соевым соусом или майонезом, по желанию гостя.
Комментарии и отзывы
25 сентября 2020 года ptiza41 #
17 августа 2018 года Jelly-o #
24 марта 2018 года Тризэллька #
Капуста и курица успевают пропариться, рисовые лепешки и в теплом, и в холодном виде идут на ура.
Когда хочется чуть быстрее - добавляю сосиски, вместо курицы. А кетчуп разбавляю томатной пастой, добавляя специи. Что-то перестал мне чистый кетчуп нравится...
Огромное спасибо! Вкуснота невероятная. Супруг норвит все время утащить лишнюю лепешку, причмокивая: "Вкусно-то как!".
27 ноября 2017 года volia-2015 #
теперь подробней: делала по рецепту. только бульона добавила на 50 мл больше, потому как тесто изначально получилось просто... хуже чем замазка, только вкусная...
Решили, что порция в 1 ст.л. удачней и в поедании и во вкусе, теперь про вкус: не знаю как с обычной мукой, но с рисовой получается как-то квекло чтоли? Повторюсь: мне было вкусно, нежно, кетчуп и сыр играли свои замечательные роли, которые напрочь отметают любые мысли о соевом соусе и т.п. а вот мальчикам никак...
Итог: готовить не быстро, результат на любителя...
а за рецепт спасибо! было интересно
26 марта 2017 года Бородина Оля #
19 августа 2016 года Framzes #
Готовили наверное тысячу раз)) С курицей, с сосисками, с креветками, с сыром и без, когда с деньгами стало плохо то из обычной хлебопекарной муки.
Вкуснейший и очень быстрый ужин/завтрак (до обеда не доживают никогда ), но! Не знаю какой марки помола и т.п. у вас мука как мы не меняли марку, состав (рисовая, пшеничная, из риса собственного помола) НИКОГДА у нас меньше 400мл. воды (да именно воды, с бульоном приготовили 1 раз и решили что это баловство) не уходило на это... фантастика, но это так)
Может воздух у Вас более влажный)
И да! Рецепт очень вкусный, с любой начинкой и (лично для нас) из любой муки))
Всем добра)
2 мая 2016 года Ива Вошколуп 1 #
16 мая 2015 года Lena2006209 #
16 мая 2015 года Lena2006209 #
16 мая 2015 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
18 февраля 2015 года Dzhazy #
27 декабря 2014 года Леночка-Ленуся #
31 мая 2014 года Изобелла #
14 февраля 2014 года Togami Veronika #
12 октября 2013 года Navigart Max #
23 августа 2013 года mash-mash #
Получились нежные пышные оладушки. Капуста, вопреки моим опасениям, на зубах не хрустела и вообще не чувствовалась почти Чувствовались рис и яйцо.
Спасибо за рецепт!!!
а... да, я делала без курицы, забыла про нее)))
24 августа 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
16 июля 2013 года Framzes #
Знаете, я не молю рис, а покупаю муку фирмы "Кудесница", так вот мне для этого рецепта требуется ровно в 2 раза больше бульона! Не в курсе может проблема как раз в помоле, но та консистенция которую описывает автор получается именно при 400мл бульона.
Рецепт вкуснющий, мы готовим его и по рецепту, и с морепродуктами, с капустой и без и всегда очень вкусно. Надеюсь мой комментарий тоже кому-нибудь поможет им насладиться))
16 июля 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
23 марта 2013 года Хабаров #
31 января 2013 года DAISY # (модератор)
31 января 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
А знаешь очень вкусно!
1 февраля 2013 года DAISY # (модератор)
Искала рецепты с рисовой мукой. хочу попробовать печенье испечь)))
1 февраля 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
1 февраля 2013 года DAISY # (модератор)
1 февраля 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
1 февраля 2013 года DAISY # (модератор)
1 февраля 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
1 февраля 2013 года DAISY # (модератор)
1 июня 2012 года Isugi #
23 мая 2012 года DEKADAHC #
23 мая 2012 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
А так смотрится красиво,спасибо за отчет!
24 мая 2012 года DEKADAHC #
29 мая 2012 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
30 мая 2012 года DEKADAHC #
1 июня 2012 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
Спасибо,я учту ваше замечание!Удачи вам!
1 июня 2012 года DEKADAHC #
2 июня 2012 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
3 июня 2012 года DEKADAHC #
28 ноября 2011 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
28 ноября 2011 года Людмила НК #
28 ноября 2011 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
В настоящее время в Японии производится пять видов соевого соуса; наиболее популярен (80% всех производимых в стране соевых соусов) темный, изготавливаемый из соевых бобов и измельченной обжаренной пшеницы. Около 15% соусов приходится на любимый в районе Кансай (города Осака, Киото, Кобе) менее ароматный светлый соевый соус с более высоким содержанием соли. Жители города Нагоя и прилегающих территорий предпочитают черный соус тамари сё:ю — он содержит пшеницу в очень малом количестве или не содержит вообще. Острый темный соевый соус популярен в районе Санъин на юго-западе острова Хонсю (область, обращенная к Японскому морю) и на острове Кюсю. Бледный, называемый иногда белым, соевый соус со сладким тонким вкусом выпускался ранее только в Нагоя, но теперь производится и в районе Канто; он используется, когда важно сохранить естественный вкус и цвет ингредиентов, входящих в состав блюд.
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