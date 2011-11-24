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  • 24 ноября 2011, 19:22
  • 85642

"Окономи-яки"-японская пицца

Рецепт: Окономи-яки-японская пицца

У японцев есть особое кушанье, чем-то напо­минающее пиццу, но отличающееся исключи­тельно своеобразным ароматом и вкусом. Назы­вается оно «окономи-яки». Делать ее очень просто, начинка на выбор, печется на сковороде за 5 минут, главное условие - рисовая мука и капустные листья.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Кухня: Японская

Ингредиенты для «"Окономи-яки"-японская пицца»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1514.9 ккал 		белки
84.7 г 		жиры
48.3 г 		углеводы
199.9 г
100 г блюда
ккал
199.3 ккал		 белки
11.1 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
26.3 г



Рецепт «"Окономи-яки"-японская пицца»:

Рисовую муку я сделала сама на старой кофемолке (это не заняло много времени)

К муке добавить бульон, соль, соду. Хорошо перемешать, дать постоять тесту 30 минут.

Далее добавляем перемолотую куриную грудку, яйцо, мелко нарезанную капусту.
Хорошо перемешать.

Разогреть сковороду, влить 1 ст. л. масла, убавить огонь на самый маленький.
Выкладываем на сковороду по 2 ст. л. теста, формируя ложкой края.
Жарим с одной стороны до золотистого цвета, переворачиваем на другую сторону.
Добавляем масло по надобности.

Сразу поливаем кетчупом и укладываем кусочки сыра.
По рецепту не ждут, когда сыр расплавится, подают горячую лепешку, как только она готова с другой стороны.
Я накрываю крышкой, как сыр расплавился, снимаю.

Наши лепешки-пиццы готовы, угощайтесь на здоровье!

А вот так она в разрезе.
Очень нежные, тают во рту, с необычным вкусом.
Подают их горячими, но можно разогревать, если они у вас останутся. Вкус не поменяется!

Примерно полвека назад лепешки приобре­ли нынешнюю форму и вкус. Теперь в тесто до­бавляют креветки, филе кальма­ра, кусочки ветчины или мяса, капусту, перец и другие ингредиенты — кому что больше по вкусу. И называться блюдо стало по-новому — окономи-яки, т. е. блюдо на любой вкус.
В наше время посетители ресторана для того, чтобы отведать «окономи-яки», усаживаются во­круг специального жарочного стола, в центре которого вмонтирован большой стальной лист, подогреваемый снизу газом или электричест­вом. Хозяин замешивает рисовое тесто с добав­ками по вкусу гостей и печет лепешки, перевора­чивая со стороны на сторону. Готовую рыхлую лепешку посыпают сверху сушеными водорос­лями, а затем поливают соевым соусом или майоне­зом, по желанию гостя.




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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Вокруг света за 30 дней" На завтрак : Сытный завтрак На полдник На природу На ужин Неожиданные гости

Теги: закуска

Вкусы: пикантный

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"Окономи-яки"-японская пицца
Рецепт: Окономи-яки-японская пицца

У японцев есть особое кушанье, чем-то напо­минающее пиццу, но отличающееся исключи­тельно своеобразным ароматом и вкусом. Назы­вается оно «окономи-яки». Делать ее очень просто, начинка на выбор, печется на сковороде за 5 минут, главное условие - рисовая мука и капустные листья.

Ингредиенты для «"Окономи-яки"-японская пицца»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо что делитесь рецептами! Я сегодня приготовила. Лепешки-оладьи быстро нажарила на сковородке, положила на противень, сверху начинку как на пиццу (соус, ветчина, помидор, перец, сыр, орегано) и в духовку до расплавления сыра. На полторы порции теста получилось 2 противня мини-запеканок. Ели мы это с бульоном и просто так. Нам было вкусно
Может эта пицца и вкусная. Но, как человеку, побывавшему в Японии 6 раз, мне придётся сказать, что к окономияки она не имеет ни какого отношения.
Этот рецепт стал одним из ходовых и любимых в нашей семье. Огромное за него спасибо.
Капуста и курица успевают пропариться, рисовые лепешки и в теплом, и в холодном виде идут на ура.
Когда хочется чуть быстрее - добавляю сосиски, вместо курицы. А кетчуп разбавляю томатной пастой, добавляя специи. Что-то перестал мне чистый кетчуп нравится...

Огромное спасибо! Вкуснота невероятная. Супруг норвит все время утащить лишнюю лепешку, причмокивая: "Вкусно-то как!".
начну с того, что я не люблю и не понимаю ничего а-ля оладьи... а муж и сын - любят... так вот... мне понравилось, а им - нет
теперь подробней: делала по рецепту. только бульона добавила на 50 мл больше, потому как тесто изначально получилось просто... хуже чем замазка, только вкусная...
Решили, что порция в 1 ст.л. удачней и в поедании и во вкусе, теперь про вкус: не знаю как с обычной мукой, но с рисовой получается как-то квекло чтоли? Повторюсь: мне было вкусно, нежно, кетчуп и сыр играли свои замечательные роли, которые напрочь отметают любые мысли о соевом соусе и т.п. а вот мальчикам никак...
Итог: готовить не быстро, результат на любителя...
а за рецепт спасибо! было интересно
очень понравилось, просто, быстро и вкусно
Решилась спустя много времени написать отзыв))
Готовили наверное тысячу раз)) С курицей, с сосисками, с креветками, с сыром и без, когда с деньгами стало плохо то из обычной хлебопекарной муки.
Вкуснейший и очень быстрый ужин/завтрак (до обеда не доживают никогда ), но! Не знаю какой марки помола и т.п. у вас мука как мы не меняли марку, состав (рисовая, пшеничная, из риса собственного помола) НИКОГДА у нас меньше 400мл. воды (да именно воды, с бульоном приготовили 1 раз и решили что это баловство) не уходило на это... фантастика, но это так)
Может воздух у Вас более влажный)
И да! Рецепт очень вкусный, с любой начинкой и (лично для нас) из любой муки))
Всем добра)
Очень хочется попробовать! А вместо бульона что можно? Просто воду? Я не ем бульоны. Да и готовить специально бульон для оладушек неохота )) может, молоко?
Извините,ошиблась,потому что готовила уже давно) Если готовить из магазинной муки,то бульона уходит больше,а не муки!Готовила сегодня еще раз и поняла ,что ошиблась,когда писала отзыв,а исправить уже нельзя.Сегодня еще раз убедилась,что очень вкусно!
Очень вкусно и просто!Понравились всем! Магазинной муки ушло на самом деле больше,хорошо что почитала комментарии.Но и получилось достаточно много,хватило всей семье)
спаисбо большое за отчет!
Соевым соусом-таки не поливают окономияки, для него есть специальный соус и рецепт с оригиналом имеет общее только в капусте и яйцах. какое-то переиначивание русского омлета за счет отсебятины
приготовила японское лакомство по вашему рецепту сразу как увидела рецепт, а на днях была в суши-баре и его заказала, даже пошла посмотреть(через стеклянную витрину) как его готовят, практически такой же рецепт, и вкус такой. спасибо за рецепт!
Плюсую!
Конечно, к настоящим окономияки этот рецепт не имеет никакого отношения. Сходство с японским только в яйце и капусте. А так, русская пицца с японским названием.))) И да, с соевым соусом окономияки не едят...
Я видел такой вариант, находясь в гостях в японском доме, когда на стол выставлялись блюда с всевозможными начинками - мясо, птица, рыба, овощи. Хозяин пек эти лепешки, а мы уже сами докладывали сверху и вовнутрь то, что хотелось. Рекомендую, очень располагает) Спасибо за рецепт!
Приготовила! Вкусненько!!! Я сыр натерла на мелкой терке и добавила в тесто.
Получились нежные пышные оладушки. Капуста, вопреки моим опасениям, на зубах не хрустела и вообще не чувствовалась почти Чувствовались рис и яйцо.
Спасибо за рецепт!!!
а... да, я делала без курицы, забыла про нее)))
Приготовила! Вкусненько!!! Я сыр натерла на мелкой терке и добавила в тесто.
Получились нежные пышные оладушки. Капуста, вопреки моим опасениям, на зубах не хрустела и вообще не чувствовалась почти Чувствовались рис и яйцо.
Спасибо за рецепт!!!
а... да, я делала без курицы, забыла про нее)))
Специально ради этого рецепта зарегистрировалась)
Знаете, я не молю рис, а покупаю муку фирмы "Кудесница", так вот мне для этого рецепта требуется ровно в 2 раза больше бульона! Не в курсе может проблема как раз в помоле, но та консистенция которую описывает автор получается именно при 400мл бульона.
Рецепт вкуснющий, мы готовим его и по рецепту, и с морепродуктами, с капустой и без и всегда очень вкусно. Надеюсь мой комментарий тоже кому-нибудь поможет им насладиться))
Специально ради этого рецепта зарегистрировалась)
Знаете, я не молю рис, а покупаю муку фирмы "Кудесница", так вот мне для этого рецепта требуется ровно в 2 раза больше бульона! Не в курсе может проблема как раз в помоле, но та консистенция которую описывает автор получается именно при 400мл бульона.
Рецепт вкуснющий, мы готовим его и по рецепту, и с морепродуктами, с капустой и без и всегда очень вкусно. Надеюсь мой комментарий тоже кому-нибудь поможет им насладиться))
Конечно все зависит от фирмы и помола!
нормальные такие оладушки...
Очень заинтересовало!!!!
Светик,где ты его нашла?
А знаешь очень вкусно!
Кто ищет - тот и отыщет!!!
Искала рецепты с рисовой мукой. хочу попробовать печенье испечь)))
у тебя есть рисовая мука или сама будишь делать?
Вроде, должна быть - помню, что искала, но купила или нет - не помню))) Сама делать точно не буду)))
а я как раз к этому рецепту делала,вернее Федор крутил
Нашла!! У меня есть!!! Но Федора у меня нет
Да,зато тебе крутить не надо
Это точно! Во всём приходится искать положительные стороны.
Большое спасибо! Вкусно вышло Правда делал с обычной мукой, в следующий раз попробую поискать рисовую...
Как-то сухо получилось.... Жду мужа. Ему часто супер как нравится,то что не в моём вкусе
Как-то сухо получилось.... Жду мужа. Ему часто супер как нравится,то что не в моём вкусе
Может муки переложили?
А так смотрится красиво,спасибо за отчет!
Готовила четко по рецепту . Даже весы для Поварёнка купила
Готовила четко по рецепту . Даже весы для Поварёнка купила
Так вы вареную грудку положили, поэтому и суховато!
ну да.... в рецепте грудка указана
ну да.... в рецепте грудка указана
тогда все понятно.Разобрались.
Спасибо,я учту ваше замечание!Удачи вам!
Спасибо ! К Вам я ещё вернусь
Спасибо ! К Вам я ещё вернусь
со мной можно на ты!
хорошо , договорились !
Окономияки никогда и нигде в Японии не готовятся из рисовой муки. И, разумеется, не поливается соевым соусом
Рецепт придуман не мной!Так как по правилам сайта нельзя ставить ссылки,я вам ее вышлю на личку!
Окономияки никогда и нигде в Японии не готовятся из рисовой муки. И, разумеется, не поливается соевым соусом
Удивили. Сейчас прочитала рецепты как готовят Ура-маки, Хосо-маки, Маки-суши и др, практически везде подают соевый соус.
Окономияки никогда и нигде в Японии не готовятся из рисовой муки. И, разумеется, не поливается соевым соусом
Я не поленилась найти вам про соевый соус,прочитайте на досуге:
В настоящее время в Японии производится пять видов соевого соуса; наиболее популярен (80% всех производимых в стране соевых соусов) темный, изготавливаемый из соевых бобов и измельченной обжаренной пшеницы. Около 15% соусов приходится на любимый в районе Кансай (города Осака, Киото, Кобе) менее ароматный светлый соевый соус с более высоким содержанием соли. Жители города Нагоя и прилегающих территорий предпочитают черный соус тамари сё:ю — он содержит пшеницу в очень малом количестве или не содержит вообще. Острый темный соевый соус популярен в районе Санъин на юго-западе острова Хонсю (область, обращенная к Японскому морю) и на острове Кюсю. Бледный, называемый иногда белым, соевый соус со сладким тонким вкусом выпускался ранее только в Нагоя, но теперь производится и в районе Канто; он используется, когда важно сохранить естественный вкус и цвет ингредиентов, входящих в состав блюд.
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