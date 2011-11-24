"Окономи-яки"-японская пицца

У японцев есть особое кушанье, чем-то напо­минающее пиццу, но отличающееся исключи­тельно своеобразным ароматом и вкусом. Назы­вается оно «окономи-яки». Делать ее очень просто, начинка на выбор, печется на сковороде за 5 минут, главное условие - рисовая мука и капустные листья.

Сразу поливаем кетчупом и укладываем кусочки сыра. По рецепту не ждут, когда сыр расплавится, подают горячую лепешку, как только она готова с другой стороны. Я накрываю крышкой, как сыр расплавился, снимаю.

А вот так она в разрезе. Очень нежные, тают во рту, с необычным вкусом. Подают их горячими, но можно разогревать, если они у вас останутся. Вкус не поменяется!

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Примерно полвека назад лепешки приобре­ли нынешнюю форму и вкус. Теперь в тесто до­бавляют креветки, филе кальма­ра, кусочки ветчины или мяса, капусту, перец и другие ингредиенты — кому что больше по вкусу. И называться блюдо стало по-новому — окономи-яки, т. е. блюдо на любой вкус.В наше время посетители ресторана для того, чтобы отведать «окономи-яки», усаживаются во­круг специального жарочного стола, в центре которого вмонтирован большой стальной лист, подогреваемый снизу газом или электричест­вом. Хозяин замешивает рисовое тесто с добав­ками по вкусу гостей и печет лепешки, перевора­чивая со стороны на сторону. Готовую рыхлую лепешку посыпают сверху сушеными водорос­лями, а затем поливают соевым соусом или майоне­зом, по желанию гостя.