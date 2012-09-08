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  • 8 сентября 2012, 14:23
  • 35343

Торт "Крем-брюле"

Рецепт: Торт Крем-брюле

Те, кому нравится подтаявшее мороженое в вафельном стаканчике, Вам непременно сюда! Этот торт визуально напоминает всем известный Наполеон, но вот на вкус... Советую попробовать! P.S. Порцию крема можете увеличить и из оставшегося приготовить мороженое, подробности в рецепте.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Торт "Крем-брюле"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5403.9 ккал 		белки
113.6 г 		жиры
231 г 		углеводы
735.8 г
Порции
ккал
675.5 ккал		 белки
14.2 г		 жиры
28.9 г		 углеводы
92 г
100 г блюда
ккал
253.7 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
34.5 г


Рецепт «Торт "Крем-брюле"»:

Сливочное масло взбить с сахаром.
Отдельно взбить яйцо, смешать с маслом, добавить молоко, размешать.

Муку просеять, добавить разрыхлитель. Вымешивая по чуть-чуть, добавлять к смеси молока и яйца. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, не липкое. Поэтому кол-во муки я указываю приблизительное. Завернуть тесто в пленку и дать постоять в тепле минут 30. Пока тесто отдыхает, советую заняться кремом.
Спустя 30 мин. делим тесто на 16 равных частей. Сначала на 4 части, а потом каждую еще на 4.

Каждую часть очень тонко раскатать (примерно 1 мм) и наколоть вилкой. Я раскатываю тесто на бумаге для выпечки, потом на ней и выпекаю. Можно раскатывать сразу на противне, его при этом смазывать и присыпать НЕ надо, готовые коржи замечательно отходят от него. Выпекать при температуре 200 Градусов. Пекутся коржи быстро, как раз успеваю раскатать следующий корж. Из готового коржа вырезать круг нужного диаметра, я делаю это по тарелке, приблизительный диаметр - 23 см. Вырезать надо сразу после выпечки, пока корж не подсох. Обрезками будем украшать наш торт, предварительно подрумянив и покрошив их.

Для крема надо:
Яйцо и крахмал тщательно взбить миксером либо венчиком, важно, чтобы не было комочков. По чуть-чуть, постоянно помешивая, добавить молоко.
Проварить полученную смесь на водяной бане или маленьком огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения, минут 10-15, до загустения.
Остудить, время от времени помешивая, чтобы на поверхности не образовалось корочки. Добавить вареную сгущенку.

Взбить сливки до устойчивых пиков. Взбивать в охлажденной емкости, начиная с малых оборотов, смотрите, во время остановитесь, чтобы сливки не расслоились.
Еще, у кого проблемы со сливками для взбивания, рекомендую пройти вот по этой ссылочке: http://www.povarenok .ru/recipes/show/617 16/
Из молока и масла можно их сделать самостоятельно. Залог успеха - качественное масло.

Теперь необходимо аккуратно (ни в коем случае не используйте миксер!!!) ложечкой либо спатулой аккуратно смешать наш заварной крем + сгущенка сo взбитыми сливками.
Крем по вкусу напоминает талое мороженое крем-брюле, если его поставить в морозилку или залить в мороженицу, получится изумительное крем-брюле! Если замораживать в морозилке, то желательно пару раз размешать/взбить блендером, чтобы разбить кристаллы льда. Тогда мороженое будет мягче по консистенции.

Обильно смазать каждый корж кремом (3 ст. л. на корж), а также верх и бока торта.
Украсить подсушенными обрезками.

Обязательно (!) дать настояться ночь в холодильнике.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: нежный сладкий

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Торт "Крем-брюле"
Рецепт: Торт Крем-брюле

Те, кому нравится подтаявшее мороженое в вафельном стаканчике, Вам непременно сюда! Этот торт визуально напоминает всем известный Наполеон, но вот на вкус... Советую попробовать! P.S. Порцию крема можете увеличить и из оставшегося приготовить мороженое, подробности в рецепте.

Ингредиенты для «Торт "Крем-брюле"»:

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Фотографии «Торт "Крем-брюле"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Хотелось бы попробовать, но рецепт очень непонятный
Много времени уйдет чтоб понять, что куда кладется(( увы, а хотелось бы испечь ((
Видимо, по этому и очень мало приготовивших этого замечательного рецепта...
Забрала,ох как и аппетитно
Замечательный торт! Крем очень и очень вкусный.Правда 16 коржей у меня не получилось,только 9,и крема как раз хватило на это количество коржей.
Очень вкусный тортик,без излишней сладости
Буду готовить еще))
Фото кусочка https://www.povarenok.ru/photo/54160/
Целый, увы,не успела,дети опередили)
Пекла торт на Новый год. Сливки не взбились, поэтому я их положила 200 грам и промазала коржи жиденьким кремом. На удивление в холоде все прекрасно подружилось и мы с удовольствием угостились замечательным, в меру сладким и жирным тортиком.
Сегодня испекла. Получилось 10 коржей. Тортик еще не полностью пропитался, а уже вкусно)) Спасибо за рецептик
Обожаю подтаявшее мороженое! Не раздумывая, забираю рецепт! Спасибо!!!!
Спасибо за рецепт! Очень вкусный торт!!! Только крема у меня хватило не на 16, а на 10 коржей... Впрочем, я не слишком расстроилась, крем сделаю еще, коржи не пропадут
В холодильнике коржи долго хранить можно! Кстати, можно и заморозить рискнуть
Спасибо за приятный коммент
Приготовила, огромное спасибо за рецепт, действительно похоже на подтаявшее мороженое. Очень вкусно! Вот только вместо 16 у меня получилось 8 коржей такого диаметра, может я сделала тесто немного туговатым и поэтому они не хотели так тонко раскатываться? В следующий раз попробую поменьше муки положить.
Возможно... Действительно, попробуйте меньше муки положить, а вот в процессе раскатки по надобности подсыпаете на стол, тогда думаю все 16 и получатся)
Ответ для Курага
Посмотреть бы какой у вас получился...))
К сожалению, не сфотографировала. Пока искали фотоаппарат торт уже доели. Очень понравился!
Это главное
Александр Селезнёв в телерецепте медовика показывал чудеснейший способ формирования кругов одинакового размера. Способ такой - раскатать тесто (он раскатывал на силиконовом коврике, я катаю на бумаге для выпечки, получается)). Потом прижать формой нужного размера (например, формой для выпечки), излишки с края удалить. И круг идеально ровный. Я раньше с Рыжиком маялась, он у меня из 13-15 слоев, катала в двух формах, стаканом, ладонями прижимала, это так неудобно... Спасибо за рецепт , он прямо идеально мой, чую... В копилку!!!
Надеюсь понравится) такой способ формирования коржей знаком, просто в этом рецепте как раз обрезки не маловажны, ими потом торт украшается... Хотя можно отдельно корж запечь порумяней и его с этой целью использовать спасибо!
Какой тортик красивый!!! Должен быть очень вкусным!!’’’’)
Действительно интересно!
Украшение обрезками - вариант!
Вкус детства!!! Мне тогда казалось очень несправедливо устроено:как же быстро съедается мороженое
Как аппетитно смотрится, мммм!!!! С удовольствием бы похрустела такой брюлешкой!
Катюш,принимай работу.Это все,что смогла запрятать для фото.Огромное тебе спасибо!
Да,я разделила крем и в одну половину добавила шоколад,промазывала коржи чередуя.
Вот это оперативность!!! Спасибо за такой лакомый кусочек, очень приятно!!! И Ваш опыт с добавлением шоколада возьму на заметку
замечательный тортик! спасибо за рецепт!
Какой аппетитный тортик! С удовольствием попробую.
Катюша, тортик, должно быть, очень вкусный! Главное раскатать так тоненько коржи! У тебя это получилось идеально!
Спасибо, Тонечка! Тортик действительно удался!
Шикарно !!!
Очень крем понравился! Обязательно воспользуюсь!
Напишете как Вам) крем очень хорош! Получается не так приторно, жирно и банально как варенная сгущенка+слив.масло. Очень нежный и вкусный!
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