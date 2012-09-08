Те, кому нравится подтаявшее мороженое в вафельном стаканчике, Вам непременно сюда! Этот торт визуально напоминает всем известный Наполеон, но вот на вкус... Советую попробовать! P.S. Порцию крема можете увеличить и из оставшегося приготовить мороженое, подробности в рецепте.
- 8 сентября 2012, 14:23
- 35343
Торт "Крем-брюле"
Ингредиенты для «Торт "Крем-брюле"»:
- Яйцо куриное (комнатной температуры, 1 шт - тесто, 1 шт - крем) — 2 шт
- Сахар (тесто) — 50 г
- Масло сливочное (комнатной температуры, тесто) — 50 г
- Сливки (для взбивания, начинка) — 400 мл
- Молоко (220 мл - тесто, 350 мл - крем) — 570 мл
- Разрыхлитель теста (тесто) — 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (тесто) — 500-550 г
- Молоко сгущенное (Вареная, 1 жестяная банка начинка) — 380 г
- Крахмал картофельный (начинка) — 2,5 ст. л.
- Ванилин (щепотка, начинка)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5403.9 ккал
|
белки
113.6 г
|
жиры
231 г
|
углеводы
735.8 г
|Порции
|ккал
675.5 ккал
|белки
14.2 г
|жиры
28.9 г
|углеводы
92 г
|100 г блюда
|ккал
253.7 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
34.5 г
Рецепт «Торт "Крем-брюле"»:
Сливочное масло взбить с сахаром.
Отдельно взбить яйцо, смешать с маслом, добавить молоко, размешать.
Муку просеять, добавить разрыхлитель. Вымешивая по чуть-чуть, добавлять к смеси молока и яйца. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, не липкое. Поэтому кол-во муки я указываю приблизительное. Завернуть тесто в пленку и дать постоять в тепле минут 30. Пока тесто отдыхает, советую заняться кремом.
Спустя 30 мин. делим тесто на 16 равных частей. Сначала на 4 части, а потом каждую еще на 4.
Каждую часть очень тонко раскатать (примерно 1 мм) и наколоть вилкой. Я раскатываю тесто на бумаге для выпечки, потом на ней и выпекаю. Можно раскатывать сразу на противне, его при этом смазывать и присыпать НЕ надо, готовые коржи замечательно отходят от него. Выпекать при температуре 200 Градусов. Пекутся коржи быстро, как раз успеваю раскатать следующий корж. Из готового коржа вырезать круг нужного диаметра, я делаю это по тарелке, приблизительный диаметр - 23 см. Вырезать надо сразу после выпечки, пока корж не подсох. Обрезками будем украшать наш торт, предварительно подрумянив и покрошив их.
Для крема надо:
Яйцо и крахмал тщательно взбить миксером либо венчиком, важно, чтобы не было комочков. По чуть-чуть, постоянно помешивая, добавить молоко.
Проварить полученную смесь на водяной бане или маленьком огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения, минут 10-15, до загустения.
Остудить, время от времени помешивая, чтобы на поверхности не образовалось корочки. Добавить вареную сгущенку.
Взбить сливки до устойчивых пиков. Взбивать в охлажденной емкости, начиная с малых оборотов, смотрите, во время остановитесь, чтобы сливки не расслоились.
Еще, у кого проблемы со сливками для взбивания, рекомендую пройти вот по этой ссылочке: http://www.povarenok .ru/recipes/show/617 16/
Из молока и масла можно их сделать самостоятельно. Залог успеха - качественное масло.
Теперь необходимо аккуратно (ни в коем случае не используйте миксер!!!) ложечкой либо спатулой аккуратно смешать наш заварной крем + сгущенка сo взбитыми сливками.
Крем по вкусу напоминает талое мороженое крем-брюле, если его поставить в морозилку или залить в мороженицу, получится изумительное крем-брюле! Если замораживать в морозилке, то желательно пару раз размешать/взбить блендером, чтобы разбить кристаллы льда. Тогда мороженое будет мягче по консистенции.
Обильно смазать каждый корж кремом (3 ст. л. на корж), а также верх и бока торта.
Украсить подсушенными обрезками.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:48 Rano Turaeva #
Много времени уйдет чтоб понять, что куда кладется(( увы, а хотелось бы испечь ((
Видимо, по этому и очень мало приготовивших этого замечательного рецепта...
7 марта 2016 года tania 84ru #
7 марта 2016 года mzaharka #
17 сентября 2015 года Евграфова Елена #
Буду готовить еще))
Фото кусочка https://www.povarenok.ru/photo/54160/
Целый, увы,не успела,дети опередили)
7 января 2015 года Птичка-невеличка #
10 декабря 2012 года Тосичка #
6 декабря 2012 года diana1616 #
23 октября 2012 года Nut12 #
26 октября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
Спасибо за приятный коммент
14 октября 2012 года Курага #
14 октября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
14 октября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
24 октября 2012 года Курага #
26 октября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
23 сентября 2012 года Swetie #
14 октября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
20 сентября 2012 года katico #
14 сентября 2012 года Anksunamun #
Украшение обрезками - вариант!
13 сентября 2012 года Тамила #
11 сентября 2012 года barska #
9 сентября 2012 года Ольга Бабич #
Да,я разделила крем и в одну половину добавила шоколад,промазывала коржи чередуя.
9 сентября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
9 сентября 2012 года АленкаВ #
9 сентября 2012 года Alefniunia #
8 сентября 2012 года Лианда #
9 сентября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
8 сентября 2012 года леди феникс #
8 сентября 2012 года Bryngilda deleted #
8 сентября 2012 года Катрин242 # (автор рецепта)
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