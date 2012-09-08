Торт "Крем-брюле"

Каждую часть очень тонко раскатать (примерно 1 мм) и наколоть вилкой. Я раскатываю тесто на бумаге для выпечки, потом на ней и выпекаю. Можно раскатывать сразу на противне, его при этом смазывать и присыпать НЕ надо, готовые коржи замечательно отходят от него. Выпекать при температуре 200 Градусов. Пекутся коржи быстро, как раз успеваю раскатать следующий корж. Из готового коржа вырезать круг нужного диаметра, я делаю это по тарелке, приблизительный диаметр - 23 см. Вырезать надо сразу после выпечки, пока корж не подсох. Обрезками будем украшать наш торт, предварительно подрумянив и покрошив их.