В прошлом году на праздник Пасхи мне удалось удивить своих родных салатом в виде пасхального кулича. Они уже давно привыкли к моим выкрутасам мастерить салаты в виде каких-нибудь фигурок, но в этот раз не поняли что на столе стоит не кулич, а салат. Попробуйте и вы удивить своих родных!
- 3 мая 2013, 14:13
- 26555
Салат "Пасхальный кулич"
Ингредиенты для «Салат "Пасхальный кулич"»:
- Картофель (варёный) — 4 шт
- Яйцо куриное (варёное) — 4 шт
- Морковь (варёная) — 2 шт
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Шампиньоны (маринованные) — 500 г
- Грудка куриная (варёная) — 150 г
- Майонез — 150 г
- Сухарики (для обсыпки)
- Помидор (или сладкий перец,для украшения)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2093.5 ккал
|
белки
98.5 г
|
жиры
133.1 г
|
углеводы
125.5 г
|Порции
|ккал
348.9 ккал
|белки
16.4 г
|жиры
22.2 г
|углеводы
20.9 г
|100 г блюда
|ккал
120.3 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
7.6 г
|углеводы
7.2 г
Рецепт «Салат "Пасхальный кулич"»:
Для приготовления этого салата нам понадобится банка из под консервированных грибов 850 г (такие же банки можно использовать от персиков или ананасов). Банку обрезать с двух сторон.
На блюдо в центр ставим банку и выкладываем салат слоями:
картофель на тёрке, майонез — куриное филе с зелёным луком, снова майонез,
Так повторяем слои до самого верха, не забываем смазывать майонезом. Салат на 1-2 часа убираем в холодильник, затем снимаем банку.
Сухарики измельчаем в комбайне в порошок. Салат обмазываем тонким слоем майонеза, крупные кусочки сухариков кладём сверху, чтоб придать куличу объём, а мелкими аккуратно обклеиваем кулич вокруг.
Желаю вам счастливых пасхальных праздников!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5522
Комментарии и отзывы
2 августа 2020 года 19820318 #
4 августа 2020 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
27 апреля 2019 года janett #
1 мая 2019 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
16 апреля 2018 года Natkati #
16 апреля 2018 года Alice Ricci #
Забрала в кулинарную книгу
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9 апреля 2018 года Лиса Петровна #
9 апреля 2018 года jannasimf #
9 апреля 2018 года tata1108 #
10 апреля 2018 года lioliy1967 #
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2 апреля 2018 года mega lana1981 #
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2 апреля 2018 года mega lana1981 #
2 апреля 2018 года Лиса Петровна #
2 апреля 2018 года mega lana1981 #
2 апреля 2018 года Ирушенька #
2 апреля 2018 года mega lana1981 #
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2 апреля 2018 года mega lana1981 #
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