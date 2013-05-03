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  • 3 мая 2013, 14:13
  • 26555

Салат "Пасхальный кулич"

Рецепт: Салат Пасхальный кулич

В прошлом году на праздник Пасхи мне удалось удивить своих родных салатом в виде пасхального кулича. Они уже давно привыкли к моим выкрутасам мастерить салаты в виде каких-нибудь фигурок, но в этот раз не поняли что на столе стоит не кулич, а салат. Попробуйте и вы удивить своих родных!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Кухня: Украинская

Ингредиенты для «Салат "Пасхальный кулич"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2093.5 ккал 		белки
98.5 г 		жиры
133.1 г 		углеводы
125.5 г
Порции
ккал
348.9 ккал		 белки
16.4 г		 жиры
22.2 г		 углеводы
20.9 г
100 г блюда
ккал
120.3 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
7.6 г		 углеводы
7.2 г


Рецепт «Салат "Пасхальный кулич"»:

Для приготовления этого салата нам понадобится банка из под консервированных грибов 850 г (такие же банки можно использовать от персиков или ананасов). Банку обрезать с двух сторон.
На блюдо в центр ставим банку и выкладываем салат слоями:
картофель на тёрке, майонез — куриное филе с зелёным луком, снова майонез,

Следом слой варёной моркови натёртой на тёрке.

Далее выкладываем слой шампиньонов с зелёным луком. Смазываем майонезом.

Разделяем белки и желтки. Белки оставляем для украшения верха, а желтки выкладываем сверху грибов.

Так повторяем слои до самого верха, не забываем смазывать майонезом. Салат на 1-2 часа убираем в холодильник, затем снимаем банку.

Сухарики измельчаем в комбайне в порошок. Салат обмазываем тонким слоем майонеза, крупные кусочки сухариков кладём сверху, чтоб придать куличу объём, а мелкими аккуратно обклеиваем кулич вокруг.

Натёртые белки смешиваем с майонезом и выкладываем на верхушку кулича. Украшаем по желанию. У меня из помидора буквы ХВ и посыпка из зелёного лука, желтков и помидор.



Желаю вам счастливых пасхальных праздников!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5522
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : Пасха

Теги: праздник гости

Вкусы: грибной сытный вкусный

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Салат "Пасхальный кулич"
Рецепт: Салат Пасхальный кулич

В прошлом году на праздник Пасхи мне удалось удивить своих родных салатом в виде пасхального кулича. Они уже давно привыкли к моим выкрутасам мастерить салаты в виде каких-нибудь фигурок, но в этот раз не поняли что на столе стоит не кулич, а салат. Попробуйте и вы удивить своих родных!

Ингредиенты для «Салат "Пасхальный кулич"»:

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Фотографии «Салат "Пасхальный кулич"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Ну Вы даёте!!!!! Это просто пушка!!!! Обалденное оформление!!!!
Спасибо большое за внимание к рецепту!
Какой год подряд хочу приготовить этот салат... "Хочу" случилось на этот праздник Пасхи.) Спасибо! Очень эффектно вышло. Жаль, что можно )добавить только одно фото...
Отличный салатик получился! Рада, что понравилось! Огромное спасибо за отчёт!
Здорово! Слов нет! Поздно увидела...
Какой интересный кулич! Просто находка, а не рецепт!
Забрала в кулинарную книгу
Анжелика, восхитительная подача салата к празднику! Супер! Браво!
Отличная идея подачи салата! Очень вкусный и красиво выглядит! Большое спасибо за оригинальность! С праздником Пасхи!
Танечка!Ты его приготовила Молодец!Очень классным вышел!Что сказали едоки,какими были эмоции?
Алечка, спасибо!!! Родные в восторге! До последней минуты не поняли, что на столе стоит салат, а не кулич. Когда предложила отведать, все были удивлены!
Ответ для tata1108
Танечка, какой салат. Даже не поверила, что не кулич. Очень красиво!
Жанночка, огромнеее спасибо!!!
Ответ для tata1108
Супер, вот круто, красота!!!
Спасибочки!!!
Ответ для tata1108
Танечка, великолепно выглядит салат!
Светочка, спасибо огромное!!!
Ответ для tata1108
Танюша,отличный салат и подача!
Спасибо большое, Ирочка!!!
Ответ для tata1108
Танечка, молодчинка что тоже приготовила этот оригинальный салатик! Получилось очень красиво и вкусно!!!
Светочка, огромнейшее спасибо, я старалась!!!
Ответ для tata1108
Таня! Вот это куличик!!! Здорово!!!
Спасибо, Наташа!!!
Анжелика, оригинальная идея с подачей салат! Супер!
Анжелика, чудесный рецепт! Идея великолепная!
Круто!
Анжелика, великолепный салатик!
Анжелика, спасибо большое за рецепт, удивление родных и близких было обеспечено! Делала сегодня, на католическую Пасху мужа, получилось очень вкусно и эффектно!!! Ваш рецепт уже вовсю разошёлся по гостям! )
Светочка, красота!
Спасибо, Наташенька!!!
Ответ для mega lana1981
Светуля, шикарный салат-кулич!
Мариночка, спасибо! Очень вкусный получился салатик!
Ответ для mega lana1981
Света, какой замечательный и необычный салат!!!
Спасибо, Лилечка! Рекомендую приготовить!!!
Ответ для mega lana1981
Светочка,нежно и аппетитно!!
Олечка, спасибо большое за похвалу!!!
Ответ для mega lana1981
Светочка, шикарный салатик! Я сначала подумала, что это кулич, если бы не прочла название, ни за что бы не догадалась, что салат!
Спасибо большое, Линочка! Наши гости тоже не догадались сначала, что это салат
Ответ для mega lana1981
Светочка, шикарный салат! Я была уверена, что это кулич, пока не прочитала рецепт.
Танюша, спасибо большое, за похвалу !!!
Ответ для mega lana1981
Как здорово . Очень захотелось тоже попробовать такой приготовить . Спасибо за наводку на оригинальный рецепт
Спасибо большое, обязательно приготовьте, он ещё и вкусный!!!
Ответ для mega lana1981
Светочка, я подумала, что это сладкий кулич. И меня ты удивила! Очень красивое оформление!
Светочка, спасибо большое за похвалу, я старалась!!!
Ответ для mega lana1981
Светочка!Вот это салат Браво умелым твоим ручкам!
Алечка, спасибо за приятные слова и поддержку!!!
Ответ для mega lana1981
Светочка, вот это да! Настоящий кулич у тебя получился! Очень эффектная подача салата!
Ирочка, спасибо большое за похвалу, очень приятно!!!
Ответ для mega lana1981
Светочка, я тоже была уверена, что кулич. Смотрится великолепно! Забрала в КК.
Танечка, спасибо!!! На самом деле, очень вкусно и совсем не трудно, главное приноровиться обсыпать, очень удобно использовать силиконовую лопатку!
очень-очень интересная идея! и состав доступный и однозначно вкусный
Спасибо за внимание! Состав можно менять по своему вкусу
Оригинально! Возьму идею
Буду рада!
Вот уже третий год подряд на Пасху у нас этот салат! Спасибо!
Очень рада, что рецепт у вас прижился Большое спасибо за фотоотчёт!
Пару лет назад готовила этот салат на Пасху. Да, народ был удивлён. Спасибо за оригинальность!
Очень рада! Спасибо за отзыв!
Спасибо автору за рецепт и идею, салат выглядит очень красиво и судя по ингредиентами будет очень вкусный. Удивлю своих родных на Пасху!
Удивите это точно! Помню в первый раз делала, сразу и не поняли что на столе салат стоит, а не настоящий кулич
Анжелика, это же надо, и действительно не отличить,ну один в один кулич!!!! Очень креативно и со вкусом!! Спасибо
До Пасхи рукой подать Светочка, бери на вооружение Спасибо за внимание к рецепту!
О,Анжелика,не знаю смогу ли я. Спасибо
Светочка, верь в свои силы и всё получится!
Спасибо,Анжелика! Постараюсь.
Очень интересная идея! Спасибо, забрала в КК!
На здоровье!
а у вас банка ("форма") какого объёма?
800 г, из под ананасов или персиков.
Идея - супер! Просто подарок к Пасхе) А салат может быть разным. Спасибо!
Классное оформление! Очень креативно!!!
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