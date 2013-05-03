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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/74792/]Салат "Пасхальный кулич"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/74792/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013may/03/11/148735_86027-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из птицы -> Салаты из курицы В прошлом году на праздник Пасхи мне удалось удивить своих родных салатом в виде пасхального кулича. Они уже давно привыкли к моим выкрутасам мастерить салаты в виде каких-нибудь фигурок, но в этот раз не поняли что на столе стоит не кулич, а салат. Попробуйте и вы удивить своих родных! Ингредиенты: Картофель, Яйцо куриное, Морковь, Лук зеленый, Шампиньоны, Грудка куриная, Майонез, Сухарики, Помидор. Тэги: праздник, гости.