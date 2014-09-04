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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 4 сентября 2014, 0:14
  • 28403

Пирог с грибами и тыквой

Рецепт: Пирог с грибами и тыквой

"Торта паулиста". Этот рецепт пришел к нам из далекой Бразилии. Звучит очень заманчиво, а на самом деле – это обыкновенный пирог с грибами и тыквой. Я была удивлена, когда не нашла этого рецепта на сайте, ведь Торта Паулиста – известнейший рецепт бразильской кухни. Блюдо из серии быстрых и не займет много времени, а приятный пикантный вкус, надеюсь, не оставит вас равнодушными.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с грибами и тыквой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1728.3 ккал 		белки
60 г 		жиры
112.8 г 		углеводы
132.2 г
100 г блюда
ккал
140.5 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
10.7 г


Рецепт «Пирог с грибами и тыквой»:

Духовку включить на 200*С.
Смазать маслом одну небольшую форму для запекания (у меня квадратная, 21 х 21 см) или две маленькие формы.
Тыкву очистить и нарезать маленькими кубиками.
Грибы очистить и нарезать тонкими пластинками.
Масло растопить.

Смешать тыкву с грибами в форме для запекания, обвалять в сливочном масле и посыпать солью и перцем.

Запекать 15 минут.
Пока все еще горячее, добавить чеснок и травы и хорошо перемешать. Свежего орегано у нас днем с огнем не сыщешь, заменила сухим.

Яйца взбить с оливковым маслом, влить молоко и перемешать.

Просеять муку с разрыхлителем и снова перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

В последнюю очередь вмешать натертый на мелкой терке сыр. Тесто приправить по вкусу.

Торта паулиста пекут двумя способами: 1 - тесто выливается на начинку; 2 - начинка выкладывается на тесто.
Я решила их объединить. Выложила большую часть начинки на дно формы.

Сверху вылила тесто, разровняла его,

А на тесто разложила оставшуюся начинку.

Выпекать пирог в течение 30-35 минут, пока хорошо не зарумянится.


Готовый пирог остудить, а затем извлечь из формы.


Боже, какой же сумасшедший аромат стоял в квартире, когда пирог сидел в духовке!!!


Приятного аппетита!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6673
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед На завтрак : Сытный завтрак На обед На ужин

Теги: выпечка завтрак обед пирог

Вкусы: овощной грибной

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Пирог с грибами и тыквой
Рецепт: Пирог с грибами и тыквой

"Торта паулиста". Этот рецепт пришел к нам из далекой Бразилии. Звучит очень заманчиво, а на самом деле – это обыкновенный пирог с грибами и тыквой. Я была удивлена, когда не нашла этого рецепта на сайте, ведь Торта Паулиста – известнейший рецепт бразильской кухни. Блюдо из серии быстрых и не займет много времени, а приятный пикантный вкус, надеюсь, не оставит вас равнодушными.

Ингредиенты для «Пирог с грибами и тыквой»:

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Фотографии «Пирог с грибами и тыквой» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Зимой попробую, не сомневаюсь, что вкусно
Друзья угостили тыквой, окунулась в поиски рецептов и остановилось на этом пироге. Рецепт быстрый, пирог получается нежный, единственное грибы использовала опята, шампиньонов не оказалось под рукой. Мужу показался сладковатым, но всё равно съел целых два куска. Спасибо за рецепт!
Какой красивый пирог получился! Очень аппетитный! Спасибо большое за чудесный отзыв!
Сегодня разрезали тыкву и все готовлю из нее: суп, жаркое и пирог. Бывают рыбные дни, а у нас тыквенный пирог по Вашему рецепту легко готовить, а получилось вкусно и красиво готовила в мультиварке. Спасибо за рецепт
Очень рада за вас! Тыква - это полезно и вкусно. Жаль, что у нас продают только большие и на куски не режут. А нам вдвоем с мужем большую не осилить, портится.
Купите на несколько семей А мы сами на даче растим, у нас не крупные( разрезали и всю сьели), сорт такой
Удобно! Не с кем нам делить. Немолоды уже, почти все друзья нас покинули, родители умерли, сын в другом городе, а дочь сама себе все покупает. Вернее, в их семье все покупает муж.
Жаль, что не с кем поделиться но не грустите, попадется и Вам маленькая тыква
Попадется! Все в жизни бывает!
Ответ для Нина-супербабушка
Можно разрезать на кусочки и заморозить. Я всегда так делаю. Очень вкусные из тыквы цукаты получаются. Туда тоже много уходит тыквы
Понравилось, и даже очень!!! Хотела съесть кусочек - только попробовать, а в результате.....
И красивый, и легкий в приготовлении, и форму держит хорошо, и, главное - ВКУСНЫЙ!
Тыква была сладкая, суховатая, но в итоге получилось самое то!

Отдельное спасибо за подробные разъяснения - сразу понятно, и как резать, и какой размер формы брать, и все прочие нюансы. )))
И вам спасибо за доверие! Я очень рада, что пирог вам понравился!
Очень,прям очень вкусный пирог!Даже не ожидала,что такое необычное (для меня) сочетание будет таким ярким!Спасибо большое
На здоровье! Как же я рада, что пирог вам так понравился!
Долго искала рецепт пирога с грибами. Остановилась на Вашем и не пожалела! Очень вкусный!!! Спасибо от меня и особенно от моего мужа. По его просьбе и пекла.
На здоровье! Очень приятно, что вам удалось порадовать мужа!
Дорогая Нина! Приготовила сегодня ваш пирог. Ну что сказать-слов нет. Только одни благодарности. Ем и не могу остановиться. Мои привереды лопають со скоростью света. Однозначно в книгу запишу. Благодарна от всего сердца.
Ой, как же я рада! Спасибо большое за чудесный отзыв!!!
Я снова хочу написать про Ваш чудесный рецепт! Он принес мне много-много позитива вчера. Сначала когда я готовила, потом когда меня хвалили
Хоть 3 года назад я уже отчитывалась, но видимо я чему-то таки научилась за это время. Муж осыпал блюдо (и меня ) кучей комплиментов, самое шикарное это "это блюдо могло бы стать блюдом "от шефа" в каком-нибудь ресторанчике". Здесь очень грамотное сочетание специй: чеснок орегано и петрушка, оно восхитительно. И очень много решает сыр, я взяла Старый Олендер, терла на крупной терке. Сыр передает свой вкус и запах блюду, получается очень нежное суфле, которое остывая становиться тверже и более сырным. В начинку добавила красный лук домашний - давно заметила по другим рецептам он хорошо сочетается с тыквой. Лук закинула в духовку первым минут на 5, пока резала грибы, потом все по рецепты. Ну кроме молока - развела сухое растительное. Давно заметила, что один и тот же рецепт разные люди могут приготовить и "ах" и "ничего такого". Поэтому смело утверждаю: рецепт отличнейший!
Я бесконечно за вас рада! Спасибо большое за чудесный, позитивный и подробный отчет! Было безумно приятно его читать!
Пирог не плохой, но я ожидала большего. Хотя мужу понравилось. Но готовить больше не буду.
Бывает, ничего страшного. Не может же нравиться все на свете.
Готовила Ваш пирог. Начинка мне понравилась, у меня было 500 г тыквы и 500 г грибов - начинка интересная, и чеснок в тему, и петрушка. Правда, на заливном тесте мне пироги похоже не нравится. Делаю уже не первый пирог на заливном тесте - дрожжевое все-таки вкуснее. Буду использовать эту начинку для других пирогов.
Чтобы тыква не расползалась, надо ее резать покрупнее - я резала примерно 2х2х1,5 см.
Ага! Понятно. Спасибо большое за чудесный отчет!
Своеобразно! тыква вот только совсем разлезлась на сковородке, в кашу- за 10 минут... Думаю повторить с учётом опыта. Ещё, если можно, вопрос- пользуюсь содой, а гасить её здесь не нужно совсем? Тесто поднялось, но опало при доставании. Благодарю!
Спасибо! Думаю, стоит погасить, ведь здесь не содержится никаких кисломолочных продуктов.
Спасибо, тоже так думаю! А аналог "Сударыни" я пекла со слоем мака. Попробую Ваш!
Удачи вам!
Своеобразно! тыква вот только совсем разлезлась на сковородке, в кашу- за 10 минут... Думаю повторить с учётом опыта. Ещё, если можно, вопрос- пользуюсь содой, а гасить её здесь не нужно совсем? Тесто поднялось, но опало при доставании. Благодарю!
Спасибо за рецепт, пирог понрпвился, оч.интересное сочетание только вот тыква подкачала, очень сладкая попалась мама поинтересовалась, не добавила ли я сахар?
На здоровье! Жалко, что так вышло. Конечно, сладкая тыква больше подходит для сладких пирогов. Например, "Сударыня" - https://www.povarenok.ru/recipes/show/104293/
Спасибо, за ссылочку! Обязательно попробую
Удачной вам выпечки!
Долго держала ваш рецепт в кулинарной книге, сегодня отважилась наконец-то повторить. К сожалению, совсем не моё...((( Грибы лесные, запах стоял прекрасный, пока было в духовке, красивый на вид, но на вкус - тыква с грибами в блине... Тыкву, к слову, не люблю, хотя здесь она не доминирует. Спасибо за интересный рецепт и за опыт.
Пожалуйста! Жалко, что пирог не понравился, но... бывает. На вкус и цвет...
Спасибо за рецепт!! Это просто безумно вкусно! У меня правда не получилось приготовить точно по рецепту, пришлось по ходу дела импровизировать: свежие грибы заменила на сушеные, размолов в порошок, к тыкве (недозрелая оказалась , больше на кабачок похожа по вкусу) добавила еще лук-порей (боремся с урожаем) . Взяла 1 яйцо и 2 белка (остались лишние), и забыла разрыхлитель.
Вы правы, аромат умопомрачительный стоял, все домашние сбежались узнать, что же там такое в духовке.
Буду готовить часто, однозначно!
Спасибо большое за подробный отчет! Очень рада, что пирог понравился. Эх, мне бы побороться с таким урожаем. Я лук-порей покупаю в супермаркете по бешеной цене. Но, ничего не могу поделать, очень его люблю.
Затеяла сегодня два ваших пирога с тыквой - этот и "Сударыню", использовала две трети тыквы. Первый уже попробовали. Судя по всему, как только второй достану, надо сразу повтор с грибами ставить, а то опоздавшим ничего не достанется Не устаю благодарить Вас за замечательные рецепты, спасибо еще раз
Большое спасибо за доверие, это очень приятно! Рада, что пирог с грибами вам понравился, а в "Сударыне" я не сомневаюсь!
Получилось очень вкусно и очень красиво, большое спасибо. Я, правда, забыла добавить сыр в тесто, и потом просто посыпала им пирог сверху, из-за чего его назвали тыквенной пиццей. Делала двойную порцию на большую компанию, не осталось ни кусочка! Даже рецепт сразу попросили.
Спасибо большое за чудесный отчет! Очень приятно было его читать!
Впечатление двоякое. На вкус интересно, но по виду больше похоже на домашнюю пиццу - почти не поднялся, хоть и по рецепту все делала( только грибы лисички)
Все хорошо у вас получилось. У меня пирог тоже не слишком высокий. Спасибо за отчет!
Примите благодарность за замечательный рецепт! Очень понравился пирог! Сочетание тыквы с грибами - понравилось настолько, что буду делать отдельным блюдом Прекрасный рецепт для зимы. Быстро, просто и невероятно вкусно (правда выпекался в моей духовке почти час). Вчера вечером сделала - сегодня не осталось даже кусочка сфотографировать
СПАСИБО!
На здоровье! С удовольствием прочитала ваш отчет! Очень рада, что пирог пришелся ко двору! Спасибо большое!
Доброго времени суток! Вопрос - обвалять в сливочном масле - масло растопить? И еще моя больная тема - сколько соли - обычно меряю чайной ложкой - одной хватит? Или меньше? Больше? Все же тыква сладковата... Заранее спасибо.
Ну, так ведь все расписано: сначала (1-е фото) масло растопить. Затем - 2-е фото - обвалять. Ну, обмакнуть. Насчет соли и перца, не могу вам помочь. Не меряла. Посыпала на глаз. Уж, простите. Готовила давно, не помню.
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