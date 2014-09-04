"Торта паулиста". Этот рецепт пришел к нам из далекой Бразилии. Звучит очень заманчиво, а на самом деле – это обыкновенный пирог с грибами и тыквой. Я была удивлена, когда не нашла этого рецепта на сайте, ведь Торта Паулиста – известнейший рецепт бразильской кухни. Блюдо из серии быстрых и не займет много времени, а приятный пикантный вкус, надеюсь, не оставит вас равнодушными.
- 4 сентября 2014, 0:14
- 28403
Пирог с грибами и тыквой
Ингредиенты для «Пирог с грибами и тыквой»:
- Тыква — 500 г
- Шампиньоны (3-5 шт.) — 4 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Орегано — 1 ст. л.
- Петрушка — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 75 г
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 150 мл
- Сыр твердый (или полутвердый) — 75 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1728.3 ккал
|
белки
60 г
|
жиры
112.8 г
|
углеводы
132.2 г
|100 г блюда
|ккал
140.5 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
10.7 г
Рецепт «Пирог с грибами и тыквой»:
Духовку включить на 200*С.
Смазать маслом одну небольшую форму для запекания (у меня квадратная, 21 х 21 см) или две маленькие формы.
Тыкву очистить и нарезать маленькими кубиками.
Грибы очистить и нарезать тонкими пластинками.
Масло растопить.
Смешать тыкву с грибами в форме для запекания, обвалять в сливочном масле и посыпать солью и перцем.
Запекать 15 минут.
Пока все еще горячее, добавить чеснок и травы и хорошо перемешать. Свежего орегано у нас днем с огнем не сыщешь, заменила сухим.
Торта паулиста пекут двумя способами: 1 - тесто выливается на начинку; 2 - начинка выкладывается на тесто.
Я решила их объединить. Выложила большую часть начинки на дно формы.
Готовый пирог остудить, а затем извлечь из формы.
Боже, какой же сумасшедший аромат стоял в квартире, когда пирог сидел в духовке!!!
Приятного аппетита!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6673
Комментарии и отзывы
6 часов назад аля аля #
18 ноября 2018 года Valushka2003 #
21 ноября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 ноября 2018 года лакомка42 #
13 ноября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 ноября 2018 года лакомка42 #
13 ноября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 ноября 2018 года лакомка42 #
14 ноября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 часов назад Мария и Катюшка #
27 октября 2018 года milvz01 #
И красивый, и легкий в приготовлении, и форму держит хорошо, и, главное - ВКУСНЫЙ!
Тыква была сладкая, суховатая, но в итоге получилось самое то!
Отдельное спасибо за подробные разъяснения - сразу понятно, и как резать, и какой размер формы брать, и все прочие нюансы. )))
27 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 сентября 2018 года darinagannenko #
25 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября 2018 года karumniece #
18 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
6 сентября 2018 года olgagulko78 #
7 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 октября 2017 года ЛюбаДима #
Хоть 3 года назад я уже отчитывалась, но видимо я чему-то таки научилась за это время. Муж осыпал блюдо (и меня ) кучей комплиментов, самое шикарное это "это блюдо могло бы стать блюдом "от шефа" в каком-нибудь ресторанчике". Здесь очень грамотное сочетание специй: чеснок орегано и петрушка, оно восхитительно. И очень много решает сыр, я взяла Старый Олендер, терла на крупной терке. Сыр передает свой вкус и запах блюду, получается очень нежное суфле, которое остывая становиться тверже и более сырным. В начинку добавила красный лук домашний - давно заметила по другим рецептам он хорошо сочетается с тыквой. Лук закинула в духовку первым минут на 5, пока резала грибы, потом все по рецепты. Ну кроме молока - развела сухое растительное. Давно заметила, что один и тот же рецепт разные люди могут приготовить и "ах" и "ничего такого". Поэтому смело утверждаю: рецепт отличнейший!
20 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 октября 2017 года Юлетта1977 #
20 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 октября 2017 года shellydes #
Чтобы тыква не расползалась, надо ее резать покрупнее - я резала примерно 2х2х1,5 см.
17 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 октября 2017 года Орхидея-2017 #
13 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 октября 2017 года Орхидея-2017 #
13 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 октября 2017 года Орхидея-2017 #
11 октября 2017 года СофиЛорен1 #
11 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 октября 2017 года СофиЛорен1 #
12 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2017 года Маринушка81 #
9 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 октября 2017 года tort vyborg #
Вы правы, аромат умопомрачительный стоял, все домашние сбежались узнать, что же там такое в духовке.
Буду готовить часто, однозначно!
5 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 октября 2017 года Sajuka #
3 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 октября 2017 года Dear Anna #
3 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 октября 2017 года apanaska #
2 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 октября 2017 года olik_b #
СПАСИБО!
2 октября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 сентября 2017 года Др-Ма #
29 сентября 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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