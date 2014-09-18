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Версия для печати Рецепты Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке
  • 18 сентября 2014, 16:02
  • 38751

Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой

Рецепт: Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой

Ароматнейший и великолепный пирог. С приятной кислинкой вишни и очень шоколадный. Нежнейшее пралине из творога с маком дополняет гармонию вкуса. Моей любимой подружке дарю самый сладкий кусочек, за доброту и теплоту, за внимание и поддержку, поваренку Ирушенька.

Категория: Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке

Ингредиенты для «Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой»:



Параметры приготовления в мультиварке:

Мощность: 1200 Ватт

Программа: Выпечка (80 минут)


Рецепт «Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой»:

Маргарин, сахар и ванилин взбить. Добавить яйца и взбить

Добавить какао и тщательно взбить. Далее мука и разрыхлитель, взбиваем. Тесто очень густое.

В тесто добавляем вишню без лишней жидкости и аккуратно перемешиваем.
Творог, яйцо, пудинг, сахар и мак тщательно взбиваем.

Половину теста выкладываем в чашу МВ предварительно смазанную растительным маслом. Тесто разравниваем силиконовой лопаткой. Выкладываем творожную начинку

Остатки теста выкладываем произвольно сверху. Не приминаем и не вдавливаем в начинку. Тесто густое и разровнять его сложно, и не надо.
Выпечка 80 мин.
Готовый охлажденный пирог украсить по своему усмотрению.
Я растопила 100 гр молочного шоколада с 100 мл молока и залила пирог. Украсила кокосовой стружкой и миндальными лепестками.

Приятного аппетита


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Превосходные формы" На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: выпечка пироги мультиварка

Вкусы: вишневый творожный маковый шоколадно творожно

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Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой
Описание: Ароматнейший и великолепный пирог. С приятной кислинкой вишни и очень шоколадный. Нежнейшее пралине из творога с маком дополняет гармонию вкуса. Моей любимой подружке дарю самый сладкий кусочек, за доброту и теплоту, за внимание и поддержку, поваренку Ирушенька.


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Фотографии «Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Очень вкусный пирог получился. Спасибо!
В тесто использовала 1 ст муки. Ооочень густое.
На здоровье
Вот и моё творение. Не просто у меня всё сложилось, по собственной глупости. Но как бывает и в мировой кулинарии, есть ведь известные факты, что порой, как кажется, испорченный рецепт превращается в шедевр. Вот и я накосячила с начинкой, но... не могу же я выбросить столько хороших продуктов. Решила, что печь буду. Продуктов в торте, всё строго по рецепту. В итоге получилось такое чудо расчудесное, практически торт австрийский "Захер" . Я даже не ожидала. А мужу то как понравилось. Он млел от удовольствия.
Спасибо огромное за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . На здоровье и готовь с удовольствием
Очень понравился. Только муки добавила 1 стакан. Тесто воздушное. Вкус восхитительно шоколадний! Однозначно в копилку - буду печь еще!
На здоровье
Олечка, волшебный пирог!
Спасибо
Великолепный пирог! Очень насыщенный вкус и аромат! Очень понравилась добавка в тесто вишню и начинка - творог с маком. Пирог в меру сладкий. Пекла пирог в мультиварке. Очень сильно поднялся и видимо поэтому очень долго верх не пропекался. Практически пёкся 2 часа. Пока остывал, осел. Лучше печь в широкой форме, но за отсутствием духовки и мультя справится. Остывший пирог сверху залила растопленным в микроволновке молочным шоколадом в жирных сливках. Девочки, обратите внимание на этот пирог, он очень вкусный, несмотря на свой внушительный размер исчез он очень быстро! Повторять буду, это точно! Оля, огромное спасибо, шикарная выпечка!
Великолепный пирог, Света!
Вероника, дорогая! Огромное спасибо , мне очень приятны твоё внимание и твои слова!
Ответ для subsidii66
Светочка, славный пирог испекла! В разрезе шикарно смотрится.
Наташенька, большущее спасибо, солнышко! Так приятно!
Ответ для subsidii66
Света, у тебя безумно красиво!
Людочка, огромное спасибо за похвалу! Мне так приятно!
Ответ для subsidii66
Забыла указать, что мультя у меня на 5 литров, поэтому чаша большая и пропекается хорошо, не оседает.
Спасибо тебе моя хорошая за доверие и столь высокую оценку и за такую красотищу. На здоровье мои дорогие
Оля, ну очень вкусный пирог! Моим всем очень понравился, сразу весь смели за один присест! Спасибо Оле Olga Ls что в ленте отчиталась, у неё увидела.
На здоровье у меня много выпечки в мульте
Это очень хорошо, так как у меня в последнее время проблемы с духовкой, поэтому пеку только в мульте!
Да и не так жарко как от духовки
Это точно!
Ответ для subsidii66
Светочка, какой лакомый кусочек! Шикарный пирог!
Оленька, очень вкусный пирог получился! спасибо за твоё внимание!
Ответ для subsidii66
Красотища! Вкуснотища!
Ниночка, огромное спасибо!
Пирог получился обалденный!Очень, очень вкусный!!! Спасибо за рецепт!
Спасибо огромное за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . На здоровье
подскажите - мак не нужно предварительно подготавливать - просто сухой с пакетика?
Да
Спасибо за рецепт, вкусно!
Спасибо за доверие
Очень-очень необычный вкус!Мне понравилось-интересное сочетание,сочный,делается оооочень просто и быстро.Буду обязательно печь еще.Из отступлений-вишни -300 гр,творога-200гр,слив.масла-90гр,выпекала в духовке в форме 20 см,при 180* около 40 мин.Спасибо большое,что поделились рецептом😊🌹
Спасибо за доверие
Вопрос, а чем можно заменить вишню? в третьем магазине найти не могу, зато много малины и лесных ягод, может кто нибудь делал???)
Делайте с малиной, не прогадаете
спасибо за столь быстрый ответ)
Получилось очень вкусно,правда сахара я больше добавила,у меня сладкоежки))))Спасибо за рецептик))))
Получилось очень вкусно,правда сахара я больше добавила,у меня сладкоежки))))Спасибо за рецептик))))
На здоровье
Просто супер пирог,я в восторге. Сегодня приготовила и уже почти все съели)))
На здоровье
Большое спасибо за такой простой в исполнении и такой вкусный пирожок!!))) такой эффектный)) я добавила клюкву за неимением вишни и кислинка внесла свою нотку))) я довольна даже без глазури)))
Роскошный пирог у вас получился даже добавить нечего
Очень эффектно и структура замечательная
Спасибо за доверие теплые слова и замечательное вкусное фото
Выглядит шикарно! Аппетитно! Забрала в КК. Обязательно приготовлю.
С нетерпением буду ждать результата
Подскажите, чем можно заменить пудинг, у нас в магазинах его нет.
2 ст л крахмала
Большое спасибо!
Действительно вкусный, шоколадный пирожок)))
Спасибо
скажите пожалуйста,мак предварительно надо обдавать кипятком?
Нет
Получилось очень вкусно, сын сказал, что теперь это его самый любимый пирог!
Только по рецепту не понятно, творог смешивается с порошком пудинга? или пудинг отдельно приготовить и смешать с творогом? Но я в магазине не нашла смеси пудинга, а бегать по магазинам не хотелось, потому приготовила пудинг сама и когда он остыл смешала с творогом и маком. Переживала, что вдруг будет жидковато, но нет, все отлично получилось!
Спасибо за рецепт!
Пудинг сухой, сразу в творог.
Рада, что пирог вам понравился. Спасибо за приятные слова
Огромное спасибо за рецепт!!!Обожаю творог и обожаю вишню,очень люблю шоколад,но всё вместе ЭТО...ЭТО...ПРОСТО...ВЕРШИНА БЛАЖЕНСТВА
Спасибо огромнейшее
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