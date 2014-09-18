Ароматнейший и великолепный пирог. С приятной кислинкой вишни и очень шоколадный. Нежнейшее пралине из творога с маком дополняет гармонию вкуса. Моей любимой подружке дарю самый сладкий кусочек, за доброту и теплоту, за внимание и поддержку, поваренку Ирушенька.
- 18 сентября 2014, 16:02
- 38751
Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой
Ингредиенты для «Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой»:
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
- Сахар (200- тесто , 70- творог) — 270 г
- Яйцо куриное (3- тесто, 1- творог) — 4 шт
- Маргарин (Комнатной температуры) — 200 г
- Творог — 250 г
- Мак — 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 г
- Вишня (Предварительно разморозить) — 200 г
- Пудинг ванильный — 1 пакет.
- Какао-порошок — 4 ст. л.
Параметры приготовления в мультиварке:
Мощность: 1200 Ватт
Программа: Выпечка (80 минут)
Рецепт «Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой»:
В тесто добавляем вишню без лишней жидкости и аккуратно перемешиваем.
Творог, яйцо, пудинг, сахар и мак тщательно взбиваем.
Половину теста выкладываем в чашу МВ предварительно смазанную растительным маслом. Тесто разравниваем силиконовой лопаткой. Выкладываем творожную начинку
Остатки теста выкладываем произвольно сверху. Не приминаем и не вдавливаем в начинку. Тесто густое и разровнять его сложно, и не надо.
Выпечка 80 мин.
Готовый охлажденный пирог украсить по своему усмотрению.
Я растопила 100 гр молочного шоколада с 100 мл молока и залила пирог. Украсила кокосовой стружкой и миндальными лепестками.
Комментарии и отзывы
25 ноября 2018 года Ксюня Окс #
В тесто использовала 1 ст муки. Ооочень густое.
26 ноября 2018 года Демурия # (автор рецепта)
22 декабря 2017 года Larrissa1 #
24 декабря 2017 года Демурия # (автор рецепта)
11 сентября 2017 года Инкогнито1982 #
11 сентября 2017 года Демурия # (автор рецепта)
15 августа 2017 года Покусаева Ольга #
15 августа 2017 года Демурия # (автор рецепта)
14 августа 2017 года subsidii66 #
15 августа 2017 года veronika1910 #
15 августа 2017 года subsidii66 #
15 августа 2017 года Наталья Щучкина #
15 августа 2017 года subsidii66 #
15 августа 2017 года yugai ludmila65 #
15 августа 2017 года subsidii66 #
15 августа 2017 года yugai ludmila65 #
15 августа 2017 года Демурия # (автор рецепта)
Спасибо тебе моя хорошая за доверие и столь высокую оценку и за такую красотищу. На здоровье мои дорогие
15 августа 2017 года subsidii66 #
16 августа 2017 года Демурия # (автор рецепта)
16 августа 2017 года subsidii66 #
16 августа 2017 года Демурия # (автор рецепта)
16 августа 2017 года subsidii66 #
15 августа 2017 года Покусаева Ольга #
15 августа 2017 года subsidii66 #
15 августа 2017 года Nika #
15 августа 2017 года subsidii66 #
7 августа 2017 года olga sz #
7 августа 2017 года Демурия # (автор рецепта)
28 апреля 2017 года nattali-20 #
28 апреля 2017 года Демурия # (автор рецепта)
17 декабря 2016 года ao_mizuki #
17 декабря 2016 года Демурия # (автор рецепта)
20 декабря 2015 года vero stremousova #
20 декабря 2015 года Демурия # (автор рецепта)
18 сентября 2015 года lenuska773 #
18 сентября 2015 года Демурия # (автор рецепта)
18 сентября 2015 года lenuska773 #
8 сентября 2015 года Татьяна Демчук #
8 сентября 2015 года Татьяна Демчук #
8 сентября 2015 года Демурия # (автор рецепта)
21 июля 2015 года anko83 #
22 июля 2015 года Демурия # (автор рецепта)
28 мая 2015 года povarIrixa #
29 мая 2015 года Демурия # (автор рецепта)
Очень эффектно и структура замечательная
Спасибо за доверие теплые слова и замечательное вкусное фото
30 апреля 2015 года margoritka88 #
30 апреля 2015 года Демурия # (автор рецепта)
9 января 2015 года ольга настя #
9 января 2015 года Демурия # (автор рецепта)
10 января 2015 года ольга настя #
14 декабря 2014 года Венса #
14 декабря 2014 года Демурия # (автор рецепта)
5 ноября 2014 года polevik #
5 ноября 2014 года Демурия # (автор рецепта)
22 октября 2014 года Vodka #
Только по рецепту не понятно, творог смешивается с порошком пудинга? или пудинг отдельно приготовить и смешать с творогом? Но я в магазине не нашла смеси пудинга, а бегать по магазинам не хотелось, потому приготовила пудинг сама и когда он остыл смешала с творогом и маком. Переживала, что вдруг будет жидковато, но нет, все отлично получилось!
Спасибо за рецепт!
22 октября 2014 года Демурия # (автор рецепта)
Рада, что пирог вам понравился. Спасибо за приятные слова
7 октября 2014 года сонэчко я #
7 октября 2014 года Демурия # (автор рецепта)
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