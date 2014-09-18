HTML-код для вставки:

HTML код используется в блогах, например LiveJournal

<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/95181/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2014sep/18/44/865647_51352-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/95181/">Шоколадно-вишневый пирог с творожно-маковой начинкой</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Ароматнейший и великолепный пирог. С приятной кислинкой вишни и очень шоколадный. Нежнейшее пралине из творога с маком дополняет гармонию вкуса. Моей любимой подружке дарю самый сладкий кусочек, за доброту и теплоту, за внимание и поддержку, поваренку Ирушенька.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/308">Готовим в мультиварке</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/315">Блюда из теста в мультиварке</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/345">Пирог в мультиварке</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1051">Маргарин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1771">Творог</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1033">Мак</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3446">Разрыхлитель теста</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/311">Ванилин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/347">Вишня</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2434">Пудинг ванильный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3226">Какао-порошок</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/251/">выпечка</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/485/">пироги</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/3838/">мультиварка</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/95181/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>