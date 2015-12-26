Главная Рецепты Выпечка

Манник

Более 100 рецептов
Сортировать по:   
Рецепт: Апельсиновый манник Праздничный

Апельсиновый манник "Праздничный"  

Рецепт: Апельсиновый манник Праздничный

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Вкусный, сочный расыпчатый манник с апельсином. В этом рецепте используется весь апельсин полностью: и цедра, и сок, и мякоть, поэтому получается манник с насыщенным и ярким вкусом апельсина. А еще его готовить просто и доступно. Угощайтесь!

Ингредиенты

Ингредиенты: Яйцо куриное Крупа манная Сыворотка Сахар Разрыхлитель теста Мука пшеничная Апельсин

Демурия 26 декабря 2015 года
  • 82521
  • 416
  • 2111
  • 406
Яйцо куриное Крупа манная Сыворотка Сахар Разрыхлитель теста Мука пшеничная Апельсин
Рецепт: Нежный манник

Нежный манник  

Рецепт: Нежный манник

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Это простое в приготовлении блюдо отличается отменными вкусовыми качествами: нежным вкусом, воздушной структурой, сытостью! Прекрасно подходит для быстрой выпечки!

Ингредиенты

Ингредиенты: Крупа манная Яйцо куриное Масло сливочное Сахар Ванильный сахар Разрыхлитель теста Сок лимонный Вода Йогурт

Марина Мармеладинка 11 июля 2013 года
  • 205688
  • 280
  • 2367
  • 373
Крупа манная Яйцо куриное Масло сливочное Сахар Ванильный сахар Разрыхлитель теста Сок лимонный Вода Йогурт
Рецепт: Шоколадный манник

Шоколадный манник  

Рецепт: Шоколадный манник

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Очень простой в приготовлении шоколадный манник. Огромное спасибо Леночке за замечательный рецепт, который опубликован на сайте Вкус-ландия.

Ингредиенты

Ингредиенты: Крупа манная Сметана Мука пшеничная Сахар Яйцо куриное Масло сливочное Масло растительное Какао-порошок Соль Сода Ванильный сахар Шоколад молочный

Алла 1976 21 октября 2013 года
  • 121926
  • 201
  • 1531
  • 371
Крупа манная Сметана Мука пшеничная Сахар Яйцо куриное Масло сливочное Масло растительное Какао-порошок Соль Сода Ванильный сахар Шоколад молочный
Рецепт: Морковно-апельсиновый манник

Морковно-апельсиновый манник  

Рецепт: Морковно-апельсиновый манник

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Данный пирог я приготовила, взяв за основу классический рецепта манника на кефире, дополнив его морковкой и апельсином. Манник получился мягким, нежным, ароматным и очень вкусным.

Ингредиенты

Ингредиенты: Кефир Крупа манная Апельсин Морковь Яйцо куриное Сахар Масло сливочное Мука пшеничная Разрыхлитель теста

МурКатеринка 30 мая 2015 года
  • 41592
  • 266
  • 1806
  • 355
Кефир Крупа манная Апельсин Морковь Яйцо куриное Сахар Масло сливочное Мука пшеничная Разрыхлитель теста
Рецепт: Манник творожный

Манник творожный  

Рецепт: Манник творожный

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Необычайно нежный, пышный и вкусный манник!!! Много пробовала разных, но этот самый-самый.

Ингредиенты

Ингредиенты: Крупа манная Сахар Творог Сметана Яйцо куриное Разрыхлитель теста Ванильный сахар

freya525 2 февраля 2015 года
  • 137792
  • 265
  • 2600
  • 349
Крупа манная Сахар Творог Сметана Яйцо куриное Разрыхлитель теста Ванильный сахар
Рецепт: Манник орехово-яблочный

Манник орехово-яблочный  

Рецепт: Манник орехово-яблочный

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Однажды нашла рецепт этого манника на словацком сайте, понравилась его структура на фото. Теперь этот манник часто у нас на столе, получается он ароматный, по вкусу и структуре немного напоминает сухарный пирог.

Ингредиенты

Ингредиенты: Сахар Яйцо куриное Ванилин Масло растительное Молоко Орехи грецкие Крупа манная Разрыхлитель теста Мука пшеничная Яблоко Джем абрикосовый Масло сливочное

diana1616 25 мая 2015 года
  • 30303
  • 227
  • 1347
  • 318
Сахар Яйцо куриное Ванилин Масло растительное Молоко Орехи грецкие Крупа манная Разрыхлитель теста Мука пшеничная Яблоко Джем абрикосовый Масло сливочное
Рецепт: Манник с сухофруктами

Манник с сухофруктами  

Рецепт: Манник с сухофруктами

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Пробовала делать манник по разным рецептам, но этот мой самый любимый. Когда он стоит уже в духовке, по квартире раздается такой аромат, что близкие спрашивают: «Скоро уже будет готов?». А главная награда, когда дочуля просит добавки

Ингредиенты

Ингредиенты: Крупа манная Сметана Сахар Яйцо куриное Сода Ванилин Орехи Изюм Курага

Fonarik83 19 января 2015 года
  • 108566
  • 185
  • 2219
  • 315
Крупа манная Сметана Сахар Яйцо куриное Сода Ванилин Орехи Изюм Курага
Рецепт: Шоколадный манник

Шоколадный манник  

Рецепт: Шоколадный манник

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Несмотря на самые простые составляющие, доступность и быстроту приготовления, этот манник получается удивительно вкусным и даст фору некоторым более дорогим и сложным десертам. Пирог абсолютно не похож на привычную и понятную нам манную выпечку. Рассыпчатый, чуть влажный, легкий, в меру сладкий, такой ароматный... По-моему, это весьма достойный вариант выпечки к домашнему чаепитию. Бюджетный, простой, вкусный. Заходите, угощайтесь.

Ингредиенты

Ингредиенты: Крупа манная Молоко Сахар Масло кукурузное Мука пшеничная Соль Разрыхлитель теста Какао-порошок

Mary Stone 14 мая 2018 года
  • 32319
  • 425
  • 2271
  • 307
Крупа манная Молоко Сахар Масло кукурузное Мука пшеничная Соль Разрыхлитель теста Какао-порошок
Рецепт: Пряный манник на йогурте без муки

Пряный манник на йогурте без муки  

Рецепт: Пряный манник на йогурте без муки

Категория: Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке

Пряный манник на йогурте без муки и масла. На сайте, безусловно, полно рецептов манников. Что могу сказать в пользу моего рецепта? Во-первых, он готовится без муки и масла (меня, если честно, очень прельщают такие рецепты). Во-вторых, он имеет приятный и оригинальный вкус благодаря пряным специям и лимонной цедре. А уж какой аромат будет витать по квартире во время приготовления... Ну и в-третьих, он очень прост и быстр в приготовлении, что не может не радовать.

Ингредиенты

Ингредиенты: Крупа манная Сахар Йогурт Яйцо куриное Разрыхлитель теста Цедра лимона Корица Имбирь Гвоздика

ПантерРрочка 5 сентября 2014 года
  • 112616
  • 222
  • 1768
  • 279
Крупа манная Сахар Йогурт Яйцо куриное Разрыхлитель теста Цедра лимона Корица Имбирь Гвоздика
Рецепт: Манник Шоколад в шоколаде

Манник "Шоколад в шоколаде"  

Рецепт: Манник Шоколад в шоколаде

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Очень шоколадный, очень вкусный и чем-то отдаленно похожий на трюфельный пай манник. Угощайтесь.

Ингредиенты

Ингредиенты: Масло сливочное Сметана Крупа манная Яйцо куриное Сахар Мука пшеничная Какао-порошок Разрыхлитель теста Масло растительное Ванилин Шоколад темный

лялич 15 февраля 2017 года
  • 26989
  • 253
  • 1949
  • 258
Масло сливочное Сметана Крупа манная Яйцо куриное Сахар Мука пшеничная Какао-порошок Разрыхлитель теста Масло растительное Ванилин Шоколад темный
Манник. Манник – пирог, главным компонентом которого является не мука, а манка.

Рецептов приготовления манника очень много. Например, манник на молоке, на кефире, на сметане, с лимоном, с творогом, с майонезом, тыквой и т.д. Это десерт простой в приготовлении. Он всегда поможет хозяйке, если к ней нагрянули нежданные гости. Особенность приготовления любого манника в том, что после того, как тесто замешано, ему нужно дать постоять некоторое время (приблизительно час). Это делается для того, чтобы манная крупа разбухла. Если этого не учесть, пирог получится сухим и невкусным, а крупинки манки будут трещать на зубах.

Тесто для манника не должно быть слишком крутым. Для придания вкуса в тесто можно добавить какао, изюм, курагу, чернослив, цедру цитрусовых, кусочки бананов, яблок. Выпекают пирог в предварительно смазанной маслом или жиром форме в течение 30-40 минут. Можно также выпекать пирог в формочках для кекса или на небольшом противне. Готовый манник можно украсить (например, посыпать сахарной пудрой), а можно разрезать вдоль на несколько слоев. Каждый слой промазать кремом и выложить как торт.

Подавать готовый пирог можно с вареньем, джемом, сгущенкой, медом, свежими ягодами.

Сегодня практикуют выпекание манника не только в духовке, но и в мультиварке.

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Есть ли у вас новогодние традиции?


Уже 201 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки