Апельсиновый манник "Праздничный" Вкусный, сочный расыпчатый манник с апельсином. В этом рецепте используется весь апельсин полностью: и цедра, и сок, и мякоть, поэтому получается манник с насыщенным и ярким вкусом апельсина. А еще его готовить просто и доступно. Угощайтесь! Яйцо куриное Крупа манная Сыворотка Сахар Разрыхлитель теста Мука пшеничная Апельсин

Нежный манник Это простое в приготовлении блюдо отличается отменными вкусовыми качествами: нежным вкусом, воздушной структурой, сытостью! Прекрасно подходит для быстрой выпечки! Крупа манная Яйцо куриное Масло сливочное Сахар Ванильный сахар Разрыхлитель теста Сок лимонный Вода Йогурт

Шоколадный манник Очень простой в приготовлении шоколадный манник. Огромное спасибо Леночке за замечательный рецепт, который опубликован на сайте Вкус-ландия. Крупа манная Сметана Мука пшеничная Сахар Яйцо куриное Масло сливочное Масло растительное Какао-порошок Соль Сода Ванильный сахар Шоколад молочный

Морковно-апельсиновый манник Данный пирог я приготовила, взяв за основу классический рецепта манника на кефире, дополнив его морковкой и апельсином. Манник получился мягким, нежным, ароматным и очень вкусным. Кефир Крупа манная Апельсин Морковь Яйцо куриное Сахар Масло сливочное Мука пшеничная Разрыхлитель теста

Манник творожный Необычайно нежный, пышный и вкусный манник!!! Много пробовала разных, но этот самый-самый. Крупа манная Сахар Творог Сметана Яйцо куриное Разрыхлитель теста Ванильный сахар

Манник орехово-яблочный Однажды нашла рецепт этого манника на словацком сайте, понравилась его структура на фото. Теперь этот манник часто у нас на столе, получается он ароматный, по вкусу и структуре немного напоминает сухарный пирог. Сахар Яйцо куриное Ванилин Масло растительное Молоко Орехи грецкие Крупа манная Разрыхлитель теста Мука пшеничная Яблоко Джем абрикосовый Масло сливочное

Манник с сухофруктами Пробовала делать манник по разным рецептам, но этот мой самый любимый. Когда он стоит уже в духовке, по квартире раздается такой аромат, что близкие спрашивают: «Скоро уже будет готов?». А главная награда, когда дочуля просит добавки Крупа манная Сметана Сахар Яйцо куриное Сода Ванилин Орехи Изюм Курага

Шоколадный манник Несмотря на самые простые составляющие, доступность и быстроту приготовления, этот манник получается удивительно вкусным и даст фору некоторым более дорогим и сложным десертам. Пирог абсолютно не похож на привычную и понятную нам манную выпечку. Рассыпчатый, чуть влажный, легкий, в меру сладкий, такой ароматный... По-моему, это весьма достойный вариант выпечки к домашнему чаепитию. Бюджетный, простой, вкусный. Заходите, угощайтесь. Крупа манная Молоко Сахар Масло кукурузное Мука пшеничная Соль Разрыхлитель теста Какао-порошок

Пряный манник на йогурте без муки Пряный манник на йогурте без муки и масла. На сайте, безусловно, полно рецептов манников. Что могу сказать в пользу моего рецепта? Во-первых, он готовится без муки и масла (меня, если честно, очень прельщают такие рецепты). Во-вторых, он имеет приятный и оригинальный вкус благодаря пряным специям и лимонной цедре. А уж какой аромат будет витать по квартире во время приготовления... Ну и в-третьих, он очень прост и быстр в приготовлении, что не может не радовать. Крупа манная Сахар Йогурт Яйцо куриное Разрыхлитель теста Цедра лимона Корица Имбирь Гвоздика

Манник "Шоколад в шоколаде" Очень шоколадный, очень вкусный и чем-то отдаленно похожий на трюфельный пай манник. Угощайтесь. Масло сливочное Сметана Крупа манная Яйцо куриное Сахар Мука пшеничная Какао-порошок Разрыхлитель теста Масло растительное Ванилин Шоколад темный

Манник. Манник – пирог, главным компонентом которого является не мука, а манка.



Рецептов приготовления манника очень много. Например, манник на молоке, на кефире, на сметане, с лимоном, с творогом, с майонезом, тыквой и т.д. Это десерт простой в приготовлении. Он всегда поможет хозяйке, если к ней нагрянули нежданные гости. Особенность приготовления любого манника в том, что после того, как тесто замешано, ему нужно дать постоять некоторое время (приблизительно час). Это делается для того, чтобы манная крупа разбухла. Если этого не учесть, пирог получится сухим и невкусным, а крупинки манки будут трещать на зубах.



Тесто для манника не должно быть слишком крутым. Для придания вкуса в тесто можно добавить какао, изюм, курагу, чернослив, цедру цитрусовых, кусочки бананов, яблок. Выпекают пирог в предварительно смазанной маслом или жиром форме в течение 30-40 минут. Можно также выпекать пирог в формочках для кекса или на небольшом противне. Готовый манник можно украсить (например, посыпать сахарной пудрой), а можно разрезать вдоль на несколько слоев. Каждый слой промазать кремом и выложить как торт.



Подавать готовый пирог можно с вареньем, джемом, сгущенкой, медом, свежими ягодами.



Сегодня практикуют выпекание манника не только в духовке, но и в мультиварке.