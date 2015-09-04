Если вы любите перчик так же, как и я, то заходим в гости и угощаемся))) Нежный, хрустящий и очень вкусный... Простой рецепт, никаких заморочек. Самое трудное - почистить перчик от семян)))
- 4 сентября 2015, 15:40
- 17350
Перец маринованный
Ингредиенты для «Перец маринованный»:
- Перец болгарский (очищенного!!!) — 5 кг
- Вода — 1 л
- Масло подсолнечное — 1 стак.
- Сахар — 1 стак.
- Уксус (9%) — 1 стак.
- Соль — 2 ст. л.
- Перец черный (горошек) — 10...12 шт
- Лист лавровый — 2...3 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4542.9 ккал
|
белки
65 г
|
жиры
249.8 г
|
углеводы
501.8 г
|100 г блюда
|ккал
66.9 ккал
|белки
1 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
7.4 г
Рецепт «Перец маринованный»:
Ориентировочно из этого количества перца получается примерно 10-12 поллитровых баночек.
Сейчас у меня получилось 7 баночек (3,75кг перца, маринад делала пропорционально, т. к. он все равно остается)
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6673
Комментарии и отзывы
22 августа Valentina Balashova #
16 августа upycuk #
В этом году буду делать больше, чем в прошлом.
Оставшийся рассол тоже пустила в дело - замариновала на нём кабачки.
Тоже получилось вкусно.
8 сентября 2019 года Ялина #
1 сентября 2019 года Инночка07 #
28 августа 2018 года Олег Павлов #
30 августа 2018 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
Все уменьшаем в два раза.
30 августа 2018 года Олег Павлов #
21 августа 2018 года olya gladkih #
28 августа 2018 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
6 декабря 2017 года tch333 #
15 октября 2017 года Юлианна Юрьевна #
2 октября 2017 года kritikessa #
Остался ровно один кусочек на пробу. И вот он очень мягкий. Но вкусно! Я рассол попробовала, думаю, ну ведь мало соли, явно. Но от рецепта не отступила. И вот этот один кусочек показал, что соли-то в самый-самый раз!
Но явно я накосячила, перевар получился из-за того, что укладывала в банки, не сняв кастрюлю с перцем с огня. Делал один килограмм, получилось две банки по 670 гр. А уж как красиво в банках перчик смотрится!
И, наконец, самое главное! Так сказать, главный аргумент в пользу Вашего рецепта (не считая его вкуса ) - это быстрота приготовления!
Спасибо!
Но вопросик один остался
Сколько времени ему настаиваться? Видимо, как минимум пару недель?\
2 октября 2017 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
Настояться нужно хотя бы пару недель, как и всем закаткам.
2 октября 2017 года kritikessa #
Вы меня чуток обнадежили, буду надеяться на лучшее.
29 сентября 2017 года JeSeKi # (модератор)
29 сентября 2017 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
15 октября 2017 года Наталья Щучкина #
15 октября 2017 года JeSeKi # (модератор)
20 сентября 2017 года July-alex #
21 сентября 2017 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
5 сентября 2017 года tychas #
3 сентября 2017 года tychas #
Варить Партия Ми Или Как И Когда Рассол Разливать ? И Хватит Ли Литра На 5 кг?
4 сентября 2017 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
И, если бы вы прочитали комментарии ниже, то увидели б, что я уже писала:
Далее по тексту:
1. Как позволяет ваша кастрюлька.
2. Сразу. Читаем рецепт (фото 4).
3. Хватит.
25 февраля 2017 года Oksana ba #
22 декабря 2016 года olya gladkih #
22 декабря 2016 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
12 сентября 2016 года g ufa2 #
15 сентября 2016 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
12 августа 2016 года Inno4kaInna #
12 августа 2016 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
7 сентября 2015 года personal-2014 #
7 сентября 2015 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
6 сентября 2015 года Ялина #
я еще немного чеснока прибавила, буквально головку
6 сентября 2015 года Илунга-2014 # (автор рецепта)
Спасибо
9 сентября 2015 года Ялина #
5 сентября 2015 года умка #
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