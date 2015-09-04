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Версия для печати Рецепты Заготовки Маринады Овощи маринованные
  • 4 сентября 2015, 15:40
  • 17350

Перец маринованный

Рецепт: Перец маринованный

Если вы любите перчик так же, как и я, то заходим в гости и угощаемся))) Нежный, хрустящий и очень вкусный... Простой рецепт, никаких заморочек. Самое трудное - почистить перчик от семян)))

Категория: Заготовки Маринады Овощи маринованные

Ингредиенты для «Перец маринованный»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4542.9 ккал 		белки
65 г 		жиры
249.8 г 		углеводы
501.8 г
100 г блюда
ккал
66.9 ккал		 белки
1 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
7.4 г


Рецепт «Перец маринованный»:

Перец помыть, почистить от семян.

Порезать произвольно, как любите.
Можно на половинки, четвертинки, ломтики...

Готовим маринад:
В воду добавляем масло, сахар, соль, перец и лаврушку.
Доводим до кипения.

В маринад добавляем перец. Перемешиваем.
После закипания, варим 5 минут.

Добавляем уксус.

Растусовываем в стерилизованные банки, плотно утрамбовывая, и закатываем.

Когда укладываю перец в банки, стараюсь закинуть туда горошину перца и кусочек лаврушки)))

Ориентировочно из этого количества перца получается примерно 10-12 поллитровых баночек.

Сейчас у меня получилось 7 баночек (3,75кг перца, маринад делала пропорционально, т. к. он все равно остается)

Напоминаю заодно, что давно пора ставить чесночок https://www.povarenok.ru/recipes/show/101161/

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6673
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: ужин обед закуска заготовка маринад перец быстрый

Вкусы: овощной перченый перец маринованный

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Перец маринованный
Описание: Если вы любите перчик так же, как и я, то заходим в гости и угощаемся))) Нежный, хрустящий и очень вкусный... Простой рецепт, никаких заморочек. Самое трудное - почистить перчик от семян)))


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Фотографии «Перец маринованный» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Большое спасибо за рецепт! Быстро и просто. Делала половину по весам, вышло ровно 6 баночек 0,5 без остатка, маринада чуток не хватило, может потому, что перец не сильно тромбовала, не беда, добавила по ст.ложке кипятка. На вкус отлично, буду делать еще.
очень вкусный рецепт, а главное прост в готовке
В этом году буду делать больше, чем в прошлом.
Оставшийся рассол тоже пустила в дело - замариновала на нём кабачки.
Тоже получилось вкусно.
закатала. попробую
Спасибо, забрала в КК
Ирина, на 2,5 кг перца воды брать 0,5 литра?
Да.
Все уменьшаем в два раза.
Спасибочки
Добрый день! Закрываю перец только по вашему рецепту уже третий год, очень вкусно!!!! Спасибо!!!
И вам спасибо
Очень вкусный маринад: не сильно соленый, чуть сладенький. Жаль, в конце добавила для цвета томатный пасту и вкус был безвозвратно потерян... В следующий раз от рецепта не отступлю.
Отличный рецепт,я так же делаю,только добавляю чеснок и пучок укропа мелко нарезанный))А вообще-то,очень вкусная заготовка выходит по этому рецепту
Ой, кажется, я перчик переварила
Остался ровно один кусочек на пробу. И вот он очень мягкий. Но вкусно! Я рассол попробовала, думаю, ну ведь мало соли, явно. Но от рецепта не отступила. И вот этот один кусочек показал, что соли-то в самый-самый раз!

Но явно я накосячила, перевар получился из-за того, что укладывала в банки, не сняв кастрюлю с перцем с огня. Делал один килограмм, получилось две банки по 670 гр. А уж как красиво в банках перчик смотрится!

И, наконец, самое главное! Так сказать, главный аргумент в пользу Вашего рецепта (не считая его вкуса ) - это быстрота приготовления!
Спасибо!
Но вопросик один остался
Сколько времени ему настаиваться? Видимо, как минимум пару недель?\
Не факт, что весь перец будет мягким. Возможно, только ваш последний кусочек переварился )))
Настояться нужно хотя бы пару недель, как и всем закаткам.
Ну что же, будем тренировать силу воли

Вы меня чуток обнадежили, буду надеяться на лучшее.
Отличный перец, маринад - сказка! Из изменений: добавила чеснок и зелень. Огромное спасибо за рецепт!
Спасибо)))
Ответ для JeSeKi
Красивый перчик Женечка у тебя получился. Разноцветный, как мозаика!
Спасибо, Наташ! Какой насобирала на огороде -такой и пустила в ход
Подскажите, стакан 250 мл?спасибо!
Да, все верно
ааа..простите , не дочитал, спешу вечно))
не понятный рецепт , вы представляете 5 кг перца и литр воды???
Варить Партия Ми Или Как И Когда Рассол Разливать ? И Хватит Ли Литра На 5 кг?
Я прекрасно представляю 5 кг перца и литр воды)))
И, если бы вы прочитали комментарии ниже, то увидели б, что я уже писала:
Дело в том, что 5кг перца закипают не быстро))) Он успевает пустить сок.
Далее по тексту:
1.
Варить Партия Ми Или Как
Как позволяет ваша кастрюлька.
2.
Когда Рассол Разливать ?
Сразу. Читаем рецепт (фото 4).
3.
Хватит Ли Литра На 5 кг?
Хватит.
Закатала перчики еще в сентябре и забыла отчитаться....получается вкусно, то что надо!
Закрывала первый год, получилось ну очень вкусно!!! Спасибо! В следующий раз сделаю больше!
И вам спасибо за доверие)))
Вот и мой перчик! Делаю второй год подряд, получается чудно! Спасибо автору!!!
Спасибо за такой комментарий и замечательное фото!
Расскажите по подробней о самом процессе приготовления. Как можно проварить 5 кг перцев в маринаде чуть больше одного литра?
Дело в том, что 5кг перца закипают не быстро))) Он успевает пустить сок.
Где хранится эта заготовка?
Я храню в квартире, в шкафу.
сегодня закрыла. Из 5 кг перца вышло 6 литров. будем пробовать. Но, автору огромное спасибо за рецепт заранее
я еще немного чеснока прибавила, буквально головку
Я думаю, с чесноком перец будет еще пикантнее

Спасибо
вышло супер
Хороший рецепт, перцы вкусные получаются, но в К.К. у меня уже есть парачка таких рецептов! Делала по обоим, получается очень вкусно!
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