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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 12 сентября 2015, 18:30
  • 9944

Быстрый грибной суп с фасолью

Рецепт: Быстрый грибной суп с фасолью

Этот сытный, согревающий суп с потрясающим ароматом и ярким вкусом поможет разнообразить Ваше обеденное меню. А его приготовление не займет много времени. За рецепт спасибо Андрею Рудькову.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Быстрый грибной суп с фасолью»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1863.7 ккал 		белки
197.6 г 		жиры
46.5 г 		углеводы
163.8 г
Порции
ккал
310.6 ккал		 белки
32.9 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
27.3 г
100 г блюда
ккал
67 ккал		 белки
7.1 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
5.9 г


Рецепт «Быстрый грибной суп с фасолью»:

Сушеные грибы промыть и залить водой так, чтобы она полностью их покрывала.

Пока грибы настаиваются, почистить и мелко нарезать лук.

На сковороду налить растительное масло и обжарить нарезанный лук до прозрачности. Затем добавить кукурузную муку и на среднем огне обжаривать минуты 3-4, постоянно помешивая. Бульон (лучше всего мясной, но и овощной подойдет) поставить на огонь, добавить грибы (вместе с водой) и довести до кипения.

После закипания добавить луково-мучную смесь, довести до кипения. Открыть банку консервированной фасоли, воду слить (при желании фасоль можно промыть).

В суп забросить фасоль, соль, перец и зелень. Когда суп закипит, держать его на огне еще 5 минут.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "В ритме любимого города" На обед : На первое

Теги: обед первое

Вкусы: фасолевый грибной

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Быстрый грибной суп с фасолью
Описание: Этот сытный, согревающий суп с потрясающим ароматом и ярким вкусом поможет разнообразить Ваше обеденное меню. А его приготовление не займет много времени. За рецепт спасибо Андрею Рудькову.
Тэги: обед, первое.


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Фотографии «Быстрый грибной суп с фасолью» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
СУП ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ,ТОЛЬКО Я УБРАЛА МУКУ,А ДОБАВИЛА УКРОП И ЧЕСНОК
Катюша, отличный суп! Фасоль была красная, поэтому я добавила картошинку, чтоб не так мрачно было. Остальное по рецепту. Спасибо, очень всем понравился!
Олечка, спасибо за чудесный фотоотчет! Очень рада, что понравилось!
Очень вкусный осенний суп!
И так быстро,и так ароматно!Класс!
Катюша,отличный рецепт
Огромное спасибо за добрые слова!
Катя! Шикарный суп!!!!
Спасибо!
Катя!Замечательный суп!Очень понравился!Спасибо за рецепт!
Рада, что заглянула!
Очень вкусный супчик и главное низкокалорийный
Большое спасибо!
М....роскошное блюдо, аромат прямо с фото доходит)))
Большое спасибо! Угощаю!
Забрала! Прекрасный рецепт!
Мне очень приятно!
Какой рецепт шикарный! Спасибо, Катюша!
Спасибо, что заглянула!
Наваристый и богатый на вкус супчик получился!
Большое спасибо!
Вкусный рецепт
Благодарю!
Катя, супчик великолепный, никогда не пробовала "поженить" фасоль с грибами, буду экспериментировать
Большое спасибо! Буду ждать отчета о твоей "женитьбе"!
Ок
Катя, какой шикарный суп! И готовится очень быстро!
Спасибо, Машенька!
Оооочень аппетитный суп!
Спасибо!
Катюша,прелестный супчик!Фотографии восхитительные!
Заметила блюдечко знакомое.Самое мое любимое с детства,именно с золотой каемочкой!Только у меня рисунок на самом блюдечке.
Ирочка, спасибо, дорогая! А эти тарелочки у меня любимые, на многих фото фигурируют!
Да-да,я уже замечала,Катюша!
Ох, совсем забыла супчиком тебя угостить!
Катюшенька,спасибо тебе огромное! С удовольствием угощусь!Обожаю грибы!
Замечательно!
Спасибо!
Отличный супчик!!!
Благодарю!
Как я люблю грибной суп.спасибо за рецепт!!
Вам спасибо, что заглянули!
Отличный суп,сытный и вкусный
Огромное спасибо!
Страницы: 1 2
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