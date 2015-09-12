Этот сытный, согревающий суп с потрясающим ароматом и ярким вкусом поможет разнообразить Ваше обеденное меню. А его приготовление не займет много времени. За рецепт спасибо Андрею Рудькову.
- 12 сентября 2015, 18:30
- 9944
Быстрый грибной суп с фасолью
Ингредиенты для «Быстрый грибной суп с фасолью»:
- Бульон — 2 л
- Грибы (сушеные) — 50 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Мука кукурузная — 4 ст. л.
- Фасоль консервированная (белая) — 1 бан.
- Масло растительное (для жарки) — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу)
- Зелень (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1863.7 ккал
|
белки
197.6 г
|
жиры
46.5 г
|
углеводы
163.8 г
|Порции
|ккал
310.6 ккал
|белки
32.9 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
27.3 г
|100 г блюда
|ккал
67 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
5.9 г
Рецепт «Быстрый грибной суп с фасолью»:
На сковороду налить растительное масло и обжарить нарезанный лук до прозрачности. Затем добавить кукурузную муку и на среднем огне обжаривать минуты 3-4, постоянно помешивая. Бульон (лучше всего мясной, но и овощной подойдет) поставить на огонь, добавить грибы (вместе с водой) и довести до кипения.
После закипания добавить луково-мучную смесь, довести до кипения. Открыть банку консервированной фасоли, воду слить (при желании фасоль можно промыть).
Комментарии и отзывы
23 января 2016 года золоторучка #
23 января 2016 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
3 декабря 2015 года suliko2002 #
3 декабря 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
23 сентября 2015 года Жанночкин # (модератор)
И так быстро,и так ароматно!Класс!
Катюша,отличный рецепт
24 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
17 сентября 2015 года гурман1410 #
17 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
14 сентября 2015 года Mary Stone #
14 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
14 сентября 2015 года katusha170181 #
14 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
14 сентября 2015 года Angel-Wise #
14 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года tomi_tn #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года para_gn0m0v #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года julcook #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года veronika1910 #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года Ninale30 #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года Ninale30 #
13 сентября 2015 года maraki84 #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года ирина таджибова #
13 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года Ирушенька #
Заметила блюдечко знакомое.Самое мое любимое с детства,именно с золотой каемочкой!Только у меня рисунок на самом блюдечке.
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года Ирушенька #
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года Ирушенька #
12 сентября 2015 года Anetka M #
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года Смирнов Роман-RomaXa #
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года Natysinka #
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года garnele #
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 сентября 2015 года asesia2007 #
12 сентября 2015 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
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