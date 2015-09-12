Быстрый грибной суп с фасолью

На сковороду налить растительное масло и обжарить нарезанный лук до прозрачности. Затем добавить кукурузную муку и на среднем огне обжаривать минуты 3-4, постоянно помешивая. Бульон (лучше всего мясной, но и овощной подойдет) поставить на огонь, добавить грибы (вместе с водой) и довести до кипения.