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Версия для печати Рецепты Горячие блюда
  • 3 февраля 2016, 1:04
  • 6141

Картофельная запеканка с фетой и томатами

Рецепт: Картофельная запеканка с фетой и томатами

Предлагаю вам прекрасную картофельно-сырную запеканку. Гарнир или самостоятельное блюдо, все зависит от степени вашего голода. Фета придаёт слегка солоноватую нотку, а наличие горчицы в соусе украшает все блюло. Попробуйте обязательно! Не забудьте охладить белое вино! С ним блюдо... потрясающе вкусное!

Категория: Горячие блюда

Ингредиенты для «Картофельная запеканка с фетой и томатами»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1413.9 ккал 		белки
67.8 г 		жиры
66.4 г 		углеводы
131.4 г
Порции
ккал
353.5 ккал		 белки
17 г		 жиры
16.6 г		 углеводы
32.9 г
100 г блюда
ккал
122.9 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
11.4 г


Рецепт «Картофельная запеканка с фетой и томатами»:

Возьмите форму. У меня небольшая. Разъемная. Намочите пекарскую бумагу и уложите в форму. Смажьте бумагу маслом. Сверху положите картофель, нарезанный тонкими кружками.

В плошку разбейте 2 яйца. Добавьте тимьян.

Добавьте кефир, майонез и горчицу. Все хорошенько размешайте.

Добавьте Фету, порей и натёртый твёрдый сыр. Все перемешайте и вылейте на картофель.

Разрежьте Черри на 4 части и уложите на соус сверху.

Поставьте в духовку разогретую до 170°С на 45 минут. Картофельная основа отлично пропечется. Соус схватится... И вы получите невероятное наслаждение.

Приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску / На первое На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: ужин обед

Вкусы: нежный луковый сливочный соленый

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Картофельная запеканка с фетой и томатами
Рецепт: Картофельная запеканка с фетой и томатами

Предлагаю вам прекрасную картофельно-сырную запеканку. Гарнир или самостоятельное блюдо, все зависит от степени вашего голода. Фета придаёт слегка солоноватую нотку, а наличие горчицы в соусе украшает все блюло. Попробуйте обязательно! Не забудьте охладить белое вино! С ним блюдо... потрясающе вкусное!

Категория: Горячие блюда

Ингредиенты для «Картофельная запеканка с фетой и томатами»:

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Комментарии и отзывы

Женя, очень и очень вкусно!
Спасибо огромное! Так приятно! Да, благодарю за визит
Женечка, очень вкусная запеканочка!
Спасибо, дорогая
Отличная запеканка!
Спасибо!
запеканка-закусочка- хороша
Спасибо!
ой какая прелесть......
Родная! Спасибо!
Спасибо
Женечка,у нас в магазинах полно Фетаксы в коробочках,но когда я спрашиваю у продавцов именно сыр Фета,они делают удивлённые лица и тычут пальцами в Фетаксу...Может быть вы подскажете чем можно заменить Фету,ну хотя бы приблизительно,а то кажется мне,что в наших магазинах я её так и не найду,а попробовать ваше блюдо ну очень хочется! Заранее спасибо !
Добрый день. А брынзу легче достать? Я бы именно ей заменила, если бы пришлось. Проверьте только, насколько она соленая. Думаю, все отлично получится. Напишите, пожалуйста, как обстоят там дела с брынзой. Думаю, она продаётся.
Женечка,спасибо за ответ. Брынзы много,разных производителей,люблю Сербскую,но не будет ли она солоновата? Спасибо вам ещё раз и извините за беспокойство.
Вы выберете самую любимую. И положите не в запеканку. На счёт соли, тут не знаю... Пробуйте. У меня Фета солоновата. Но я и не солю запеканку!
Всё поняла,спасибо,Женя
На здоровье. Напишите потом. Если будет минутка
Обязательно,Женечка!
)
Отличный рецепт
Вероника, спасибо
Чудесная запеканка Забираю в КК.
Спасибо вам!
Красотаа
Женечка, ты такая молодец!!!
Спасибо
Это очень любит мой муж,хорошо,что не видит,а то точно бы заставил сделать Женечка,
В ночи то?! Наш вариант!
лишний раз в jim попотеет
Это точно! Можно отработать
Слюнки потекли, очень аппетитно! И красиво к тому же, спасибо!
Спасибо большое
Вопрос только один: Не мало было на двоих???
Молодец!/+++/
На двоих?! В самый раз! Наелись и легли в 2 часа ночи в люлю
Женечка, очень аппетитная и красочная запеканка
Спасибо
Красота и вкуснота! И бокальчик белого сухого вина - очень верное решение!
С беленьким-завсегда!!!
Спасибо
Женечка,аппетитная и яркая какая запеканка! Прелесть!
Рада,что понравилась!
Ох, и аппетитно!!!!!!!!
Спасибо! Половину съели с мужем стоя на кухне, запивая вином
Да, я к холодильнику уже сходила... Прям аппетит разыгрался от этой шикарной запеканочки!
Спасибо не хотела, конечно, быть виновником ночного дожора
откорректируйте название в соответствии с правилами сайта.
- Не используйте слишком длинные заголовки. Для рецепта вполне достаточно 3-4 слов. Допускается максимальная длина заголовка до 6 слов с предлогами
Мигом
Ну да. Было длинно. Факт
Главное вовремя исправить
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