Предлагаю вам прекрасную картофельно-сырную запеканку. Гарнир или самостоятельное блюдо, все зависит от степени вашего голода. Фета придаёт слегка солоноватую нотку, а наличие горчицы в соусе украшает все блюло. Попробуйте обязательно! Не забудьте охладить белое вино! С ним блюдо... потрясающе вкусное!
- 3 февраля 2016, 1:04
- 6141
Картофельная запеканка с фетой и томатами
Ингредиенты для «Картофельная запеканка с фетой и томатами»:
- Картофель — 4 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Горчица — 1 ст. л.
- Кефир — 150 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Лук-порей (15 см) — 1 шт
- Тимьян — 1 ч. л.
- Фета — 150 г
- Сыр голландский (С горкой) — 2 ст. л.
- Помидоры черри — 3 шт
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1413.9 ккал
|
белки
67.8 г
|
жиры
66.4 г
|
углеводы
131.4 г
|Порции
|ккал
353.5 ккал
|белки
17 г
|жиры
16.6 г
|углеводы
32.9 г
|100 г блюда
|ккал
122.9 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
11.4 г
Рецепт «Картофельная запеканка с фетой и томатами»:
Возьмите форму. У меня небольшая. Разъемная. Намочите пекарскую бумагу и уложите в форму. Смажьте бумагу маслом. Сверху положите картофель, нарезанный тонкими кружками.
Поставьте в духовку разогретую до 170°С на 45 минут. Картофельная основа отлично пропечется. Соус схватится... И вы получите невероятное наслаждение.
Комментарии и отзывы
4 февраля 2016 года tomi_tn #
4 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
4 февраля 2016 года Анастасия АГ #
4 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Vicentina #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года krolya13 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года lada l09 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года прошутто75 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Julia1504 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Julia1504 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Julia1504 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Julia1504 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Julia1504 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Julia1504 #
3 февраля 2016 года veronika1910 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года sie3108 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Ксюня_51 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Aigul4ik #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года alarm clock #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года alarm clock #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года alla0812 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года kotmarsa #
Молодец!/+++/
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Violl #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Kuss #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Юлия Бурлакова #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Ирушенька #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года luneva_e #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года luneva_e #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Рыжая Лиса77 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Рыжая Лиса77 #
3 февраля 2016 года astrakhan81 # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года Рыжая Лиса77 #
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