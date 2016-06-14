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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/127920/]Куриные слойки-гриль[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/127920/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2016jun/14/55/1612317_96137-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из птицы -> Горячие блюда из курицы Очень простое блюдо, которое прекрасно подойдет для пикника. Жаль, сейчас у нас погода не для шашлыков. Но его можно прекрасно сделать и дома на электрогриле, что я и сделала. Получилось быстро, вкусно и нежно. Угощайтесь. Ингредиенты: Грудка куриная, Приправа, Масло сливочное, Сырок плавленый. Тэги: второе, пикник, гриль.