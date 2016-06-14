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  • 14 июня 2016, 14:22
  • 17564

Куриные слойки-гриль

Рецепт: Куриные слойки-гриль

Очень простое блюдо, которое прекрасно подойдет для пикника. Жаль, сейчас у нас погода не для шашлыков. Но его можно прекрасно сделать и дома на электрогриле, что я и сделала. Получилось быстро, вкусно и нежно. Угощайтесь.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные слойки-гриль»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
996 ккал 		белки
157.5 г 		жиры
37.7 г 		углеводы
3.1 г
100 г блюда
ккал
140.3 ккал		 белки
22.2 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
0.4 г

Рецепт «Куриные слойки-гриль»:

Куриную грудку обмыть, обсушить и нарезать вдоль тонкими пластинками. Немного отбить.

Сливочное масло смешать с приправой для курицы от "Forester".

Намазать тонким слоем пласты с одной стороны. На смазанную сторону одного пласта кладем тонкий ломтик сыра, накрываем его другим пластом, смазанной стороной на сыр. Придавить серединку и обстучать края до однородного состояния. (Они должны стать одним целым, чтобы запечатать сыр)

Гриль разогреть и обжарить слойки, не закрывая крышкой, до готовности, переворачивая несколько раз. Это зависит от толщины нарезанных пластов, чем тоньше, тем быстрее.

Подавать сразу.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6880
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Forester. Рецепт идеального гриля - 2 неделя На обед На природу

Теги: второе пикник гриль

Вкусы: куриный сырный пикантный

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Куриные слойки-гриль
Описание: Очень простое блюдо, которое прекрасно подойдет для пикника. Жаль, сейчас у нас погода не для шашлыков. Но его можно прекрасно сделать и дома на электрогриле, что я и сделала. Получилось быстро, вкусно и нежно. Угощайтесь.


Комментарии и отзывы

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Ларочка, я готовила филе бедрышков. Получились очень вкусные, сочные! Готовила в мультипекаре на панели гриль. Быстро и просто. Спасибо большое за рецепт!
Людочка очень рада, что понравилось. Красота на тарелке.
Гриля нет, пожарила без масла на сковороде, в пергаменте
Тоже вариант. Рада, что понравилось.
Получилось очень вкусно и сочно. Даже не ожидала такого результата. Сыр местами вытек и так вкусно зарумянился.
Олечка, очень рада, что понравилось. Готовь на здравие.
Скажите,а не суховато,грудка у меня всегда получается сухой.
Для этого и добавляется масло в специи. У меня сухой не получается.
СПАСИБО за быстрый ответ, в выходные будем делать
На здоровье.
Рецепт замечательный, аппетитный, вопрос-интересно, а на открытом гриле на углях если сделать то сыр не вытечет,а?
Если хорошенько отобьете края и они превратятся в одно целое то нет.И класть надо аккуратно,пока оно сырое,чтобы края не разошлись.
Собираю рецепты блюд из куриных грудок. Ваш очень оригинален. Забираю в КК.
Спасибо огромное.
Получилось очень вкусно, правда, не так красиво как у Вас. Грудки были небольшие. Делала на сковороде. Сковороду только смазала маслом. Грудки поджарила до румяной корочки (примерно, по 2 минуты с каждой стороны). Получилось сочно. Сыр за это время только размяк, но не вытек. Еще раз спасибо за рецепт.
Очень рада,что понравилось.На здоровье дорогая.
Как просто и, уверена, очень вкусно Гриля, правда нет но обжарить на сковородке никто не запрещает. Спасибо за идею
Конечно можно,на здоровье.
Приятное сочетание!Обязательно попробую,спасибо!
На здоровье.
+ Замечательный рецепт! Курица всегда доступна, поэтому для меня Ваш рецепт очень пригодится, спасибо большое! Удачи в конкурсе!
Огромное спасибо.
НУ ЗДОРОВО КАК ,ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ РЕЦЕПТ ,СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
Спасибо огромное.
НУ ЗДОРОВО КАК ,ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ РЕЦЕПТ ,СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
а вот интересно на электрическом гриле получится?
Я же и делала на электрогриле,только не пересушите,а то получатся куриные вафли.
красота и вкуснота
Спасибо большое.
Спасибо за оригинальный рецепт! Забрала в КК.
Спасибо огромное.
очень интересная идея!
Света,спасибо огромное.
Супер
Олечка,спасибо солнышко.
Лариса, мяско великолепное получилось!
Спасибо моя дорогая.
Ларисочка, ну просто шедеврально!!! Вот это мастер-шеф! Браво!!! Моё!
Светик,спасибо мое солнышко.
Ларисочка,представляю,как вкусно !Спасибо за интересный рецепт ,утащила !
Галюнчик,конечно забирай дорогая.
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