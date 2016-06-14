Очень простое блюдо, которое прекрасно подойдет для пикника. Жаль, сейчас у нас погода не для шашлыков. Но его можно прекрасно сделать и дома на электрогриле, что я и сделала. Получилось быстро, вкусно и нежно. Угощайтесь.
- 14 июня 2016, 14:22
- 17564
Куриные слойки-гриль
Ингредиенты для «Куриные слойки-гриль»:
- Грудка куриная — 2 шт
- Приправа (для курицы от "Forester") — 2 ч. л.
- Масло сливочное — 2 ч. л.
- Сырок плавленый (80-90 г) — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
996 ккал
|
белки
157.5 г
|
жиры
37.7 г
|
углеводы
3.1 г
|100 г блюда
|ккал
140.3 ккал
|белки
22.2 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
0.4 г
Рецепт «Куриные слойки-гриль»:
Намазать тонким слоем пласты с одной стороны. На смазанную сторону одного пласта кладем тонкий ломтик сыра, накрываем его другим пластом, смазанной стороной на сыр. Придавить серединку и обстучать края до однородного состояния. (Они должны стать одним целым, чтобы запечатать сыр)
Гриль разогреть и обжарить слойки, не закрывая крышкой, до готовности, переворачивая несколько раз. Это зависит от толщины нарезанных пластов, чем тоньше, тем быстрее.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6880
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6880
Комментарии и отзывы
24 июля Сурик #
27 июля лялич # (автор рецепта)
21 мая natali kin2009 #
21 мая лялич # (автор рецепта)
29 марта акчуч #
29 марта лялич # (автор рецепта)
23 декабря 2019 года pchelka3343 #
23 декабря 2019 года лялич # (автор рецепта)
23 июня 2016 года Грейсик #
23 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
22 июня 2016 года Грейсик #
22 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
20 июня 2016 года taniy550712 #
20 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
4 июля 2016 года taniy550712 #
5 июля 2016 года лялич # (автор рецепта)
19 июня 2016 года svet_vt #
20 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
18 июня 2016 года lena tais #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
18 июня 2016 года Это_Я #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
18 июня 2016 года 19vince87 #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
18 июня 2016 года 19vince87 #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
18 июня 2016 года аля аля #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
18 июня 2016 года аля аля #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
17 июня 2016 года eleshanikolaevna #
18 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
17 июня 2016 года мисс #
17 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
16 июня 2016 года Демурия #
16 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
16 июня 2016 года Ма17рина #
16 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
14 июня 2016 года Просто Дуня #
15 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
14 июня 2016 года Galchonok22 #
15 июня 2016 года лялич # (автор рецепта)
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