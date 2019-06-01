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  • 1 июня 2019, 12:38
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Домашние цукаты

Рецепт: Домашние цукаты

Ароматные, красочные, вкусные цукаты дополнят вашу выпечку или просто послужат как самостоятельный десерт к чашечке чая или кофе. Этот рецепт меня привлек своей простотой. Использовать апельсин будем целиком, вместе с соком. Цукаты достаточно долго хранятся. Обычно готовлю целую порцию и храню в холодильнике.

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Домашние цукаты»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1059.4 ккал 		белки
3.6 г 		жиры
0.8 г 		углеводы
261.7 г
100 г блюда
ккал
168.2 ккал		 белки
0.6 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
41.5 г


Рецепт «Домашние цукаты»:

Плюс этого десерт - в его универсальности. Здесь не нужно соблюдать точных пропорции. Небольшие погрешности в граммовке особой роли не сыграют. Просто сахара должно быть приблизительно в 2 раза меньше, чем апельсин (целиком).


Апельсины моем, вытираем, разрезаем пополам и выжимаем сок.

Переливаем его в сахар. Приблизительное количества сока будет около 150-200 мл. Этого вполне достаточно. Если меньше, добавьте воды. И хорошо перемешайте.
Если сахар крупный, можно отправить в микроволновку минуты на 3-5 чтобы сахар растворился.

Апельсиновые корочки режим на полосочки ~0,5 см. И перекладываем в будущий сироп.

Теперь отправляем в микроволновку на максимальную температуру. Готовить будем импульсами на 4 минуты. Количество импульсов зависит от толщины и жесткости кожуры. У меня это обычно от 4-6 раз. Лучше чуть дольше, чем не доготовить и кожура будет твердой.

Во время каждого захода лучше периодически открывать микроволновку. Масса будет кипеть!!! ОСТОРОЖНО!!! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!!! смотрите, чтобы не выкипела.
По истечению каждого захода, вынимаем, хорошо перемешиваем. После каждого раза вы будете замечать, как апельсины начнут менять цвет. Они будут становиться более прозрачные, похожие на мармелад. А сиропа будет становиться все меньше, он будет загустевать.

Готовность можно проверить зубочисткой. Она должна свободно входить и выходить. Кожура должна стать мягкой.

Выкладываем на все блюдо или решетку и оставляем остывать и подсыхать. Если у вас есть время, блюдо можно оставить на ночь, если его нет, как у меня, отправляем в духовку на 60-70 градусов, приблизительно на час.

Сироп переливаем в баночку, и в дальнейшем его можно использовать по желанию. Я обычно добавляю его в выпечку прям в тесто при замесе.
Еще его можно использовать как топпинг в мороженому, блинчикам, оладушкам, сырникам, запеканкам. Добавлять в напитки, например.

После сушки обваливаем обильно в сахаре.

И убираем в герметично закрытую тару. Храним в холодильнике.
По сроку хранению могу сказать, мои цукаты лежат в холодильнике уже 1,5 месяца и буквально только что проверила, они свежие, ароматные, вкусные, готовы к использованию.

Вот такой простой, доступный рецепт, а результат получается яркий, вкусный, ароматный.
Надеюсь, он вам пригодится!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт / На закуску На праздничный стол : Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт / На закуску Специальное питание : Безглютеновые рецепты / Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Постное питание

Теги: десерт выпечка праздник торт заготовка

Вкусы: сладкий цитрусовый

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Домашние цукаты
Описание: Ароматные, красочные, вкусные цукаты дополнят вашу выпечку или просто послужат как самостоятельный десерт к чашечке чая или кофе. Этот рецепт меня привлек своей простотой. Использовать апельсин будем целиком, вместе с соком. Цукаты достаточно долго хранятся. Обычно готовлю целую порцию и храню в холодильнике.
Ингредиенты: Апельсин, Сахар.


Комментарии и отзывы

Готовила цукаты для рождественского кекса. Прекрасно получились. Раньше я делала более трудоемко, этот рецепт намного проще, а результат тот же. Спасибо за рецепт
Очень рада, что рецепт понравился!!!
С наступающими праздниками!!!! Всего самого лучшего Вашему дому!!!
Большое спасибо за добрые пожелания и Вашей семье мира и добра
Огромное спасибо за рецепт! Сегодня сделала, очень понравились цукаты - такой насыщенный яркий вкус, не то что вымоченные - непонятно что в сахаре. Разложила сушить, завтра попробую обсыпанные сахаром, хотя и без него очень понравились). Буду делать постоянно.
И что подкупает - достаточно 2-3 штук, чтобы выпить чашку чая - настолько концентрированный вкус, что просто наслаждаешься каждым кусочком. Спасибо)
очень рада, что рецепт вам понравился
буквально вчера достала свои из морозильной камеры и замочила в роме для рождественской выпечки. просто как свежие они еще с весны там лежат очень удобно!!! это как идея
Я вымачиваю пару дней в холодной воде, чтобы горечь вышла, а затем режу шкурки цитрусовых на ровные полоски и чем длиннее, тем лучше. Сироп делаю из сока одного апельсина, или покупаю маленький апельсиновый сок+сахар, варю по 5-10 минут три дня, на третий день добавляю чуть чуть желатина (предварительно замоченного), можно закатать, а можно под капроновую крышку и в холодильник. Цукаты не пересыхают и имеют прозрачный привлекательный вид, а если еще их порезать на тонюсенькие полосочки, из них получается красивый декор и он не покрывается сахарной коркой.
извините за нескромность, может у вас где-то в копилочке есть рецепт апельсинового джема??? очень люблю именно этот, но в магазином не более 50% фруктов на 100 г. продукта. Очень много сахара. Думала сделать сама!!!
Поищу, где то был
Ответ для tkachovasveta
https://www.povarenok.ru/recipes/show/9448/

https://www.povarenok.ru/recipes/show/96655/
спасибо огромное!!!один из рецептиков добавила в КК
и я рада, что помогла)
это конечно же не классическая технология, но современные гаджеты вносят коррективы, хотя я вот немного опасаюсь сахар в микроволновке варить, сгореть может в миг, если хоть немного осталось нерастворенных кристаллов, но это выбор каждого кулинара... от себя порекомендую добавлять в сироп молотые кардамон и мускатный орех, очень обогащает вкус и аромат, и хранить в холодильнике уваренные и хорошо подсушенные цукаты совсем необязательно, у меня по полгода в кладовой стоят в стеклянной банке
спасибо за идейку с кардамоном и мускатных орехом я о таком варианте не знала!!!
Готовлю цукаты, но технология другая... Надо попробовать и по вашему приготовить
Надеюсь мой вариант вам понравится!!!
потом отчитаюсь)))
Чудесные цукаты!
Надеюсь пригодится!!!
Забрала!спасибо
Ой как приятно на здоровье
Очень интересно!!! А на плите невозможно это сделать? На маленьком огоньке? Для тех, у кого нет микроволновки или кто просто не любит ее?
Скажу честно, на плите не пробовала. У меня не большой опыт с цукатами, но этим я очень довольна, на котором и решила остановиться. И теперь пользуюсь только им.
Ответ для Тоцкая Светлана
ну так их на плите и готовят, вот в СВЧ это что-то новенькое
Прекрасные цукатики! У меня вот только вечная проблема с горечью и вымачивала и варила. Идея с микроволновкой кажется очень привлекательной!
Попробуйте, надеюсь пригодится!!!
Светлана! Ароматный десерт
и очень вкусный
Замечательные цукаты! Очень интересный рецепт!
Рада, что понравился!!!!
Спасибо за замечательный рецепт, я готовила цукаты проще, но Ваш рецепт это замечательная подсказка, как сделать цукаты гораздо вкуснее.
Насчет "гораздо вкуснее" не скажу, я ваш рецепт не пробовала, но то, что это очень простой рецепт - факт!!! Для меня это прям находка, особенно в пасхальный период.
Подскажите, а корочки не горчат?
Вот только что специально разживала одну и проверила наверняка!!!Нет, не горчит!!!
Спасибо! Рецепт просто потрясный! Обожаю цукаты! Сделаю непременно такую вкусняшку.
Класс!!!

Интересно. Нужно попробовать.
Забираю
На здоровье!!!
И уже испаривила. Прошу прощение!!!
Очень полезный рецепт!
надеюсь!!!
благодарю!!!я старалась!!!
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