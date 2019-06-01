Ароматные, красочные, вкусные цукаты дополнят вашу выпечку или просто послужат как самостоятельный десерт к чашечке чая или кофе. Этот рецепт меня привлек своей простотой. Использовать апельсин будем целиком, вместе с соком. Цукаты достаточно долго хранятся. Обычно готовлю целую порцию и храню в холодильнике.
- 1 июня 2019, 12:38
- 10198
Домашние цукаты
Ингредиенты для «Домашние цукаты»:
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1059.4 ккал
|
белки
3.6 г
|
жиры
0.8 г
|
углеводы
261.7 г
|100 г блюда
|ккал
168.2 ккал
|белки
0.6 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
41.5 г
Рецепт «Домашние цукаты»:
Плюс этого десерт - в его универсальности. Здесь не нужно соблюдать точных пропорции. Небольшие погрешности в граммовке особой роли не сыграют. Просто сахара должно быть приблизительно в 2 раза меньше, чем апельсин (целиком).
Переливаем его в сахар. Приблизительное количества сока будет около 150-200 мл. Этого вполне достаточно. Если меньше, добавьте воды. И хорошо перемешайте.
Если сахар крупный, можно отправить в микроволновку минуты на 3-5 чтобы сахар растворился.
Теперь отправляем в микроволновку на максимальную температуру. Готовить будем импульсами на 4 минуты. Количество импульсов зависит от толщины и жесткости кожуры. У меня это обычно от 4-6 раз. Лучше чуть дольше, чем не доготовить и кожура будет твердой.
Во время каждого захода лучше периодически открывать микроволновку. Масса будет кипеть!!! ОСТОРОЖНО!!! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!!! смотрите, чтобы не выкипела.
По истечению каждого захода, вынимаем, хорошо перемешиваем. После каждого раза вы будете замечать, как апельсины начнут менять цвет. Они будут становиться более прозрачные, похожие на мармелад. А сиропа будет становиться все меньше, он будет загустевать.
Готовность можно проверить зубочисткой. Она должна свободно входить и выходить. Кожура должна стать мягкой.
Выкладываем на все блюдо или решетку и оставляем остывать и подсыхать. Если у вас есть время, блюдо можно оставить на ночь, если его нет, как у меня, отправляем в духовку на 60-70 градусов, приблизительно на час.
Сироп переливаем в баночку, и в дальнейшем его можно использовать по желанию. Я обычно добавляю его в выпечку прям в тесто при замесе.
Еще его можно использовать как топпинг в мороженому, блинчикам, оладушкам, сырникам, запеканкам. Добавлять в напитки, например.
И убираем в герметично закрытую тару. Храним в холодильнике.
По сроку хранению могу сказать, мои цукаты лежат в холодильнике уже 1,5 месяца и буквально только что проверила, они свежие, ароматные, вкусные, готовы к использованию.
Вот такой простой, доступный рецепт, а результат получается яркий, вкусный, ароматный.
Надеюсь, он вам пригодится!!!
Комментарии и отзывы
16 декабря 2019 года dra-kosha #
16 декабря 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
С наступающими праздниками!!!! Всего самого лучшего Вашему дому!!!
16 декабря 2019 года dra-kosha #
19 ноября 2019 года flete2111 #
И что подкупает - достаточно 2-3 штук, чтобы выпить чашку чая - настолько концентрированный вкус, что просто наслаждаешься каждым кусочком. Спасибо)
20 ноября 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
буквально вчера достала свои из морозильной камеры и замочила в роме для рождественской выпечки. просто как свежие они еще с весны там лежат очень удобно!!! это как идея
10 июня 2019 года Светлана Тишевская #
10 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
10 июня 2019 года Светлана Тишевская #
10 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
28 июля 2019 года 1Марта #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/96655/
29 июля 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
29 июля 2019 года 1Марта #
10 июня 2019 года elenaozerova #
10 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
5 июня 2019 года Алиева2012 #
6 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
7 июня 2019 года Алиева2012 #
7 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
3 июня 2019 года ирпенчанка #
4 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
3 июня 2019 года Беннито #
3 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
2 июня 2019 года Тоцкая Светлана #
3 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
10 июня 2019 года elenaozerova #
2 июня 2019 года Kuss #
3 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
2 июня 2019 года wise1288 #
3 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года Ирушенька #
3 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года tomi_tn #
3 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года girsk3364 #
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года girsk3364 #
1 июня 2019 года lamer #
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года balgyr #
Интересно. Нужно попробовать.
Забираю
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года 7Катюша77 #
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года JAROSLAVA9 #
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
1 июня 2019 года gorschkovaov #
1 июня 2019 года tkachovasveta # (автор рецепта)
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