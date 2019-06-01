Домашние цукаты

Во время каждого захода лучше периодически открывать микроволновку. Масса будет кипеть!!! ОСТОРОЖНО!!! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!!! смотрите, чтобы не выкипела.

По истечению каждого захода, вынимаем, хорошо перемешиваем. После каждого раза вы будете замечать, как апельсины начнут менять цвет. Они будут становиться более прозрачные, похожие на мармелад. А сиропа будет становиться все меньше, он будет загустевать.