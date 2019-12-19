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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/161843/]Горячая закуска "Мужское пирожное"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/161843/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/19/29/2635991_72424-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из мяса Под таким оригинальным названием я увидела эту закуску в интернете. Даже странно: почему мужчинам такие привилегии? Думаю, и женщины с удовольствием отведают это блюдо тоже. Как всегда, внесла коррективы на свой вкус. И вот предлагаю его вам. Надеюсь, такое блюдо станет украшением вашего Новогоднего стола. Блюдо можно подать и как горячую закуску, и как второе блюдо. Свой вкус оно не потеряет и когда остынет. Ингредиенты: Свинина, Лук репчатый, Шампиньоны, Сухари панировочные, Картофель, Яйцо куриное, Масло растительное, Сливки, Масло сливочное, Кетчуп, Чеснок, Паприка сладкая, Укроп, Зелень, Соль, Смесь перцев. Тэги: обед, ужин, закуска, горячее, праздник, фуршет.