Под таким оригинальным названием я увидела эту закуску в интернете. Даже странно: почему мужчинам такие привилегии? Думаю, и женщины с удовольствием отведают это блюдо тоже. Как всегда, внесла коррективы на свой вкус. И вот предлагаю его вам. Надеюсь, такое блюдо станет украшением вашего Новогоднего стола. Блюдо можно подать и как горячую закуску, и как второе блюдо. Свой вкус оно не потеряет и когда остынет.
- 19 декабря 2019, 5:51
- 3921
Горячая закуска "Мужское пирожное"
Ингредиенты для «Горячая закуска "Мужское пирожное"»:
- Свинина — 400 г
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Шампиньоны — 100 г
- Сухари панировочные / Панировка — 2 ст. л.
- Картофель (средние клубни) — 4 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сливки (20%) — 100 мл
- Масло сливочное — 50 г
- Кетчуп — 4 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Паприка сладкая — 2 ч. л.
- Укроп — по вкусу
- Зелень (для подачи)
- Соль — по вкусу
- Смесь перцев (молотая) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Горячая закуска "Мужское пирожное"»:
Обжариваем лук до прозрачности на растительном масле.
Кладём к луку шампиньоны и обжариваем на среднем огне до выпаривания жидкости.
Берём формочки для кексиков (маффин), у меня силиконовые. Кладём в формочки ложкой фарш. Пальцами или чайной ложкой делаем углубление.
Ставим формочки в нагретую до 200 градусов духовку, выпекаем до готовности 30 минут.
Пока готовится мясная основа "пирожных", готовим обычное картофельное пюре: заливаем нарезанный картофель водой, кладём соль и варим до готовности. Сливаем воду, кладём в картофель масло, наливаем сливки.
Достаём готовую мясную основу. В середину каждой заготовки кладём по полстоловой ложки томатного кетчупа.
Картофельное пюре кладём в кулинарный пакет с удобной насадкой, у меня "открытая звезда". Отсаживаем пюре сверху кетчупа. Если насадки нет, то можно просто отрезать конец пакета и отсаживать аккуратной горкой.
Эту закуску можно приготовить заранее, а перед подачей разогреть в микроволновке.
При подаче можно посыпать сладкой паприкой, украсить зеленью.
Счастливого Нового года!!!
Огромную помощь в приготовлении этого блюда мне оказал кухонный комбайн
GALAXY GL2300. С помощью его шинковки я измельчила лук и шампиньоны. А с помощью ножей приготовила фарш.
Комментарии и отзывы
вчера в 22:08 Lisenochka79 #
10 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 17:02 lari140316 #
10 часов назад мисс # (автор рецепта)
57 минут назад lari140316 #
21 декабря Алиева2012 #
21 декабря мисс # (автор рецепта)
21 декабря ТПАвкс #
21 декабря мисс # (автор рецепта)
20 декабря Silverina1 #
20 декабря СкарлеттО #
21 декабря мисс # (автор рецепта)
21 декабря СкарлеттО #
19 декабря Tanushechka-2017 #
Очень аппетитно
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря Демурия #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря Sea-green #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря МурКатеринка #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря yugai ludmila65 #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря Ирушенька #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря Tatanj #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря ИРепка #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря gorschkovaov #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря ирпенчанка #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря MarinaS16 #
20 декабря мисс # (автор рецепта)
20 декабря MarinaS16 #
21 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря elena777 #
19 декабря Гали-28 #
19 декабря мисс # (автор рецепта)
19 декабря 7Катюша77 #
19 декабря мисс # (автор рецепта)
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