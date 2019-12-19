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  • 19 декабря 2019, 5:51
  • 3921

Горячая закуска "Мужское пирожное"

Рецепт: Горячая закуска Мужское пирожное

Под таким оригинальным названием я увидела эту закуску в интернете. Даже странно: почему мужчинам такие привилегии? Думаю, и женщины с удовольствием отведают это блюдо тоже. Как всегда, внесла коррективы на свой вкус. И вот предлагаю его вам. Надеюсь, такое блюдо станет украшением вашего Новогоднего стола. Блюдо можно подать и как горячую закуску, и как второе блюдо. Свой вкус оно не потеряет и когда остынет.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Горячая закуска "Мужское пирожное"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8


Рецепт «Горячая закуска "Мужское пирожное"»:

Лук чистим, мелко режем. Я для удобства использовала шинковку кухонного комбайна GALAXY GL2300.

Шампиньоны моем, обсушиваем, мелко режем. Также использовала кухонный комбайн GALAXY GL2300.

Обжариваем лук до прозрачности на растительном масле.
Кладём к луку шампиньоны и обжариваем на среднем огне до выпаривания жидкости.

В чашу комбайна кладём нарезанную свинину, панировочные сухари, чеснок, укроп, яйцо, соль, перец.

Измельчаем массу в фарш. Я использовала измельчение ножами кухонного комбайна GALAXY GL2300.

К мясному фаршу кладём обжаренные с луком шампиньоны. Хорошо перемешиваем.

Берём формочки для кексиков (маффин), у меня силиконовые. Кладём в формочки ложкой фарш. Пальцами или чайной ложкой делаем углубление.
Ставим формочки в нагретую до 200 градусов духовку, выпекаем до готовности 30 минут.

Пока готовится мясная основа "пирожных", готовим обычное картофельное пюре: заливаем нарезанный картофель водой, кладём соль и варим до готовности. Сливаем воду, кладём в картофель масло, наливаем сливки.

С помощью толкушки делаем воздушное картофельное пюре без комочков.

Достаём готовую мясную основу. В середину каждой заготовки кладём по полстоловой ложки томатного кетчупа.

Картофельное пюре кладём в кулинарный пакет с удобной насадкой, у меня "открытая звезда". Отсаживаем пюре сверху кетчупа. Если насадки нет, то можно просто отрезать конец пакета и отсаживать аккуратной горкой.

Эту закуску можно приготовить заранее, а перед подачей разогреть в микроволновке.
При подаче можно посыпать сладкой паприкой, украсить зеленью.
Счастливого Нового года!!!












Огромную помощь в приготовлении этого блюда мне оказал кухонный комбайн
GALAXY GL2300. С помощью его шинковки я измельчила лук и шампиньоны. А с помощью ножей приготовила фарш.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество

Теги: обед ужин закуска горячее праздник фуршет

Вкусы: мясной грибной картофельный томатный насыщенный

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Горячая закуска Мужское пирожное
Описание: Под таким оригинальным названием я увидела эту закуску в интернете. Даже странно: почему мужчинам такие привилегии? Думаю, и женщины с удовольствием отведают это блюдо тоже. Как всегда, внесла коррективы на свой вкус. И вот предлагаю его вам. Надеюсь, такое блюдо станет украшением вашего Новогоднего стола. Блюдо можно подать и как горячую закуску, и как второе блюдо. Свой вкус оно не потеряет и когда остынет.


Комментарии и отзывы

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Очень интересно!! Только вопрос - а картофель не заветрится, особенно если про запас делать?
Если за сутки делаете и более, то лучше, конечно, поставить в какую-нибудь ёмкость и крышкой накрыть.
Добрый день , рецепт интересный , спасибо , но у меня к Вам другой вопрос , как давно Вы покупали такую форму , и главное -где ? Ищу замену своей старой , не могу найти . Спасибо , если откликнитесь .
Конечно, откликнусь. Я живу на Дальнем Востоке, тут и покупала, а форме лет 10 точно
Ответ для lari140316
Спасибо Вам , уже нашла именно такую , через интернет , сначала написала Вам , а потом подумала ...
Светочка, какие восхитительные мясо-картофельные пироженки!!! очень удобно,что можно приготовить заранее, а потом разогреть!!! Что-то последнее время у меня времени как-то не хватает...
Очень понравился рецепт! Спасибо!
Вкусная закуска!
Отличная идея!!!
Очень аппетитно
Здорово придумано
Классные пироженки
Светлана, чудесный рецепт, я тоже видела это, задумала ближе к празднику приготовить.
Светочка, вот это идея! Просто гениально! Восхитительная закуска! Шикарные фотографии! Браво!
Чудесная закуска, очень аппетитно!
Светлана, замечательная закуска! Нарядная и вкусная! Уверена, что не только мужчины, но и дамы оценят ее по достоинству. С благодарностью взяла рецепт в КК.
Замечательные пироженки
Пироженки класс! Замечательная идея! А если вместо свинины взять курицу? Наверно тоже будет вкусно?
конечно, только обычно беру с бёдер, грудка всё же суховата
Хорошие пироженки!
Отличная, красивая закусочка Светочка Пусть радуются мужчины, их тоже не забыли
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