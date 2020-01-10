Салат "Коул слоу" праздничный

Хорошо перемешать салат, накрыть ёмкость крышкой и убрать в холодильник хотя бы на пол часа, но лучше на ночь. Настоявшийся салат переложить в праздничный салатник или подать порционно, можно воспользоваться сервировочным кольцом. Салат прекрасно держит форму.