Совершенно необычный вариант любимого многими салата. Очень яркий, насыщенный, праздничный вкус при достаточно бюджетном исполнении.
- 10 января 2020, 22:20
- 3867
Салат "Коул слоу" праздничный
Ингредиенты для «Салат "Коул слоу" праздничный»:
- Капуста белокочанная / Капустa (чистый вес) — 750 г
- Морковь (средние) — 2 шт
- Грудка куриная (~160г, карпаччо из куриной грудки с/к) — 1 шт
- Майонез — 2-3 ст. л.
- Чеснок — 4 зуб.
- Соль (с пряностями) — по вкусу
- Сахар
Время приготовления:
Количество порций: 6
Рецепт «Салат "Коул слоу" праздничный»:
Подготовить ингредиенты. Почистить морковь и чеснок. Капусту нарезать удобными для дальнейшей готовки кусочками.
Выложить натёртые морковь и капусту в подходящую ёмкость, добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку, майонез, щепотку сахара и немного соли с пряностями. У меня адыгейская соль.
Хорошо перемешать салат, накрыть ёмкость крышкой и убрать в холодильник хотя бы на пол часа, но лучше на ночь. Настоявшийся салат переложить в праздничный салатник или подать порционно, можно воспользоваться сервировочным кольцом. Салат прекрасно держит форму.
Морковь и капуста были натёрты при помощи насадки тёрка комбайна GALAXY GL2300
Комментарии и отзывы
вчера в 14:54 ВалентинаГавр #
вчера в 21:35 victoria ms # (автор рецепта)
вчера в 1:19 Tanushechka-2017 #
И легкий, и сытный одновременно
вчера в 2:04 victoria ms # (автор рецепта)
позавчера Евгения 1976 #
Пропитанный чесноком, хрустящий, сочный, кусочки курицы прекрасное дополнение. У меня настаивался ночь, ничего не потекло и сохранило свежесть! Просто ОТЛИЧНО!
Викуля, большое спасибо за рецепт!
позавчера victoria ms # (автор рецепта)
позавчера Евгения 1976 #
11 января Kuss #
позавчера victoria ms # (автор рецепта)
11 января jannasimf #
позавчера victoria ms # (автор рецепта)
11 января топиарий #
позавчера victoria ms # (автор рецепта)
11 января Mary Stone #
позавчера victoria ms # (автор рецепта)
11 января ogiway #
позавчера victoria ms # (автор рецепта)
позавчера ogiway #
11 января kolesnikov 1983 #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
11 января Демурия #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
11 января tatabilga-2015 #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
11 января мисс #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
11 января oxanalieb #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
10 января julika1108 #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
10 января Ирушенька #
10 января victoria ms # (автор рецепта)
10 января Ирушенька #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
10 января Eva Grimm #
11 января victoria ms # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
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