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  • 10 января 2020, 22:20
  • 3867

Салат "Коул слоу" праздничный

Рецепт: Салат Коул слоу праздничный

Совершенно необычный вариант любимого многими салата. Очень яркий, насыщенный, праздничный вкус при достаточно бюджетном исполнении.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат "Коул слоу" праздничный»:

Время приготовления:

Количество порций: 6


Рецепт «Салат "Коул слоу" праздничный»:

Подготовить ингредиенты. Почистить морковь и чеснок. Капусту нарезать удобными для дальнейшей готовки кусочками.

Натереть морковь и капусту при помощи комбайна с насадкой тёрка.

Мелким кубиком нарезать сырокопчённую куриную грудку.

Выложить натёртые морковь и капусту в подходящую ёмкость, добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку, майонез, щепотку сахара и немного соли с пряностями. У меня адыгейская соль.

Хорошо перемешать салат, накрыть ёмкость крышкой и убрать в холодильник хотя бы на пол часа, но лучше на ночь. Настоявшийся салат переложить в праздничный салатник или подать порционно, можно воспользоваться сервировочным кольцом. Салат прекрасно держит форму.

Украсить салат перед подачей зелёнью, ягодами клюквы и т. п. по Вашему желанию.

Морковь и капуста были натёрты при помощи насадки тёрка комбайна GALAXY GL2300


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год На ужин : На закуску

Теги: салат закуска обед ужин

Вкусы: копченый пикантный капустный необычный

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Салат Коул слоу праздничный
Описание: Совершенно необычный вариант любимого многими салата. Очень яркий, насыщенный, праздничный вкус при достаточно бюджетном исполнении.


Комментарии и отзывы

Пробовала похожий салатик с пекинской капустой и отварной куриной грудкой - тоже очень вкусно!
Спасибо за вниманию к рецепту!
Замечательный салатик
И легкий, и сытный одновременно
Танюша, спасибо огромное!
Замечательный салат. Такой простой и такой вкусный.
Пропитанный чесноком, хрустящий, сочный, кусочки курицы прекрасное дополнение. У меня настаивался ночь, ничего не потекло и сохранило свежесть! Просто ОТЛИЧНО!
Викуля, большое спасибо за рецепт!
Женечка, нет слов! Какая красота!!! Огромное тебе спасибо за доверие, высокую оценку и шикарное фото!!!
Достаточно легкий и несомненно очень вкусный салатик! Раньше готовила с говядиной, обязательно попробую и твой вариант , Викуша!
Наташенька, спасибо огромное, моя дорогая! Буду очень рада, если приготовишь салатик!
Вика, очень аппетитный салатик!!!
Жанночка, спасибо, дорогая!
Аппетитный салатик и фоточки очень красивые!!!
Анечка, спасибо огромное за внимание и добрые слова!!!
Викуль, салат замечательный! Буду готовить. Спасибо!
Машенька, более желанных и приятных слов от тебя невозможно и представить!!! :
Какой славный салатик, Викуша!
Спасибо, Оксаночка, за поддержку и дружбу! Салат, действительно, очень даже.
Классный хрустящий салатик. А заправка в виде майонеза, сметаны, уксуса и чеснока придаёт салату пикантность
Спасибо!
Спасибо, Ольга!
Викуля,вкусный салат подача красивая
Танечка, спасибо огромное!
Очень красивая подача!
Светлана, спасибо огромное!
Замечательный рецепт!
Спасибо!
Викуля, очень вкусный салатик
Юленька, спасибо огромное!
Викуля, прелестный салат! Очень красивая подача!
?рушенька, спасибо, моя милая! Салат правда бесподобный получился, жаль освещения совсем нет, солнце и вовсе про нас забыло.
Все равно очень даже красивые фотографии, Викуля!
Спасибо, ?рушенька!
Салат бесспорно вкусный, но к Коул Слоу не имеет никакого отношения, смысл салата в оригинальной заправке, а тут майонез с чесноком
Буквальный перевод салата звучит, как «нашинкованная капуста». Допускается добавление в салат любых видов капусты и овощей. Заправляется салат майонезным соусом, т.е. майонез+сметана и можно немного уксуса, а также допустимы пряные добавки и чеснок. В моей семье любят именно такую заправку, как в данном рецепте. Спасибо за внимание к рецепту.
Ответ для Eva Grimm
+100!
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