Влажный маковый пирог

Готовый пирог оставить остывать. Тем временем делаем глазурь. Конечно можно просто посыпать сахарной пудрой, будет также вкусно.



Итак, белый шоколад растопить любым удобным для Вас способом. Я это делаю в микроволновке. По 10 секунд в три-четыре этапа. Теперь добавляем 1 столовую ложку йогурта. Очень важно, чтоб йогурт был комнатной температуры, так как шоколад загустеет ( если это всё-таки произойдёт, разогрейте глазурь пару секунд ( 5-10 секунд ) в микроволновке )



Остывший пирог полить глазурью.