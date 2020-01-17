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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 17 января 2020, 16:51
  • 4540

Влажный маковый пирог

Рецепт: Влажный маковый пирог

Очень нежный, сочный маковый пирог. Пирог с глазурью из белого шоколада, просто идеальное сочетание! Приятного аппетита!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Влажный маковый пирог»:

Тесто

Глазурь

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5063.77 ккал		 белки
98.837 г		 жиры
403.693 г		 углеводы
258.145 г
Порции
ккал
421.98 ккал		 белки
8.24 г		 жиры
33.64 г		 углеводы
21.51 г
100 г блюда
ккал
414.38 ккал		 белки
8.09 г		 жиры
33.04 г		 углеводы
21.12 г


Рецепт «Влажный маковый пирог»:

Духовку поставить на 180° на разогрев.

Яйца, сахар, ванильный сахар, растительное масло взбить миксером.

Муку смешать с разрыхлителем. При помощи миксера вмешать в яичную смесь.
Добавить йогурт, хорошо перемешать.

Затем всыпать мак, хорошо размешать. Тесто получается не сильно густым.

Тесто поместить в форму для выпечки, у меня силиконовая, я её ничем не смазываю. И выпекать где-то от 35 до 45 минут. ( На 30 минуте я накрыла фольгой и пекла ещё 10 минут)

Готовый пирог оставить остывать. Тем временем делаем глазурь. Конечно можно просто посыпать сахарной пудрой, будет также вкусно.

Итак, белый шоколад растопить любым удобным для Вас способом. Я это делаю в микроволновке. По 10 секунд в три-четыре этапа. Теперь добавляем 1 столовую ложку йогурта. Очень важно, чтоб йогурт был комнатной температуры, так как шоколад загустеет ( если это всё-таки произойдёт, разогрейте глазурь пару секунд ( 5-10 секунд ) в микроволновке )

Остывший пирог полить глазурью.

Приятного аппетита!






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: выпечка чаепитие

Вкусы: нежный сладкий маковый

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Влажный маковый пирог
Описание: Очень нежный, сочный маковый пирог. Пирог с глазурью из белого шоколада, просто идеальное сочетание! Приятного аппетита!


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Фотографии «Влажный маковый пирог» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

А какого размера у вас форма?
Спасибо за рецепт, а что означает "мак молотый"?
Насколько его нужно помолоть?
У меня продают уже готовый молотый мак .
Но можно блендером перемолоть немного , или в кофемолке.
В принципе этот пирог я делала и с целым нормальным маком. Разница не существенная. Главное, чтоб мак был хорошим.
Шикарный пирог Мягкий,нежный и очень вкусный.Верх покрыла глазурью на крахмале.Спасибо большое за рецепт!
Огромное спасибо за замечательный отзыв. Очень рада, что Вам понравилось. Прекрасный пирог у Вас получился
Выглядит потрясающе!
Скажите, пожалуйста, можно ли испечь в фомочках для кексов?
В формочках для кексов я не пробовала, но думаю можно конечно попробовать, но наполнять формочки на половину, потому что во время выпечки пирог очень поднимается.
Очень красиво и празднично!
Благодарю
С виду очень хорош!
Олечка , спасибо
Красиво и аппетитно выглядит, попробую
Спасибо
Замечательный пирог, красивый и очень аппетитный!
Спасибо
Анна, очаровательный кекс!
Ирочка, благодарю
Вкусно-красиво!
Наташа, спасибо за отзыв
Благодарю
Аппетитный и нежный кекс!
Спасибо большое
Анечка, очень аппетитный пирог и красивые фото!
Ирочка , благодарю за похвалу
А мак вымачивать не надо?
Я не вымачивала.
Аппетитный и нежный кекс!!!
Спасибо , Жанночка
кекс
Спасибо
Красивый очень кекс!
А скажите пожалуйста, какой белый шоколад у Вас? Я никак не могу найти хорошего качества.
Спасибо большое
У меня шоколад с 30% какао масла . Можно попробовать шоколад белый в дисках . Не знаю продаётся ли такой в магазинах или нужно в специализированных интернет магазинах для кондитеров покупать
Спасибо.
Ответ для yugai ludmila65
Люда! Немецкий шоколад хороший, я его беру на фигурки шоколадные для украшения торта, плавится без добавок и проблем, застывает мигом, из силиконовых форм выскакивает, как пробка из бутылки! Про вкус сама не могу ничего сказать, я не люблю его вообще , но сын с женой с торта эти фигурки мигом оприходовали! МАрку здесь не рискну писать- пришьют еще рекламу, не дай бог! В личку могу написать и даже артикул в интернет-магазине скину, там можно посмотреть, как выглядит, он сейчас и в рознице есть уже ( но не в Пятерочке-Магните)!
Таня, здравствуй. Напиши пожалуйста, у меня прямо беда с (или без) белого шоколада. Спасибо, дорогая, что обратила внимание .
Ответ для korztat
Да вы правы белый шоколад он на любителя . Муж его вообще не ест , уж очень приторно сладко. А я и дети улетаем его с удовольствием.
Вы имеете ввиду белый шоколад в виде капель , в котором процент какао высокий ?
Нет, капли я не покупала, обычные шоколадки, только внутри там не сплошная пластина, а маленькие кубики, даже разламывать не надо, прекрасно плавится!Какой процент какао, не имею понятия!
Ага , спасибо
Ответ для yugai ludmila65
Я всегда беру Милка, он и темперируется хорошо и цена у нас 112 руб.
Спасибо, посмотрю. Я раньше "Россия" покупала, тоже нравилось с ним работать, сейчас не найду его.
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