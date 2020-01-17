Очень нежный, сочный маковый пирог. Пирог с глазурью из белого шоколада, просто идеальное сочетание! Приятного аппетита!
- 17 января 2020, 16:51
- 4540
Влажный маковый пирог
Ингредиенты для «Влажный маковый пирог»:
Тесто
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука (Стакан для мерки 250 грамм) — 1 стак.
- Сахар — 0,5 стак.
- Мак (Молотый) — 1 стак.
- Йогурт — 1 стак.
- Масло растительное (Если хотите , чтоб пирог был более сухим, уменьшите количество рас. масла до половины стакана.) — 1 стак.
- Разрыхлитель теста (16 г.) — 1 пакет.
- Ванильный сахар (8 г.) — 1 пакет.
Глазурь
- Шоколад белый — 100 г
- Йогурт (Важно ! Комнатной температуры!) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5063.77 ккал
|белки
98.837 г
|жиры
403.693 г
|углеводы
258.145 г
|Порции
|ккал
421.98 ккал
|белки
8.24 г
|жиры
33.64 г
|углеводы
21.51 г
|100 г блюда
|ккал
414.38 ккал
|белки
8.09 г
|жиры
33.04 г
|углеводы
21.12 г
Рецепт «Влажный маковый пирог»:
Духовку поставить на 180° на разогрев.
Яйца, сахар, ванильный сахар, растительное масло взбить миксером.
Муку смешать с разрыхлителем. При помощи миксера вмешать в яичную смесь.
Добавить йогурт, хорошо перемешать.
Тесто поместить в форму для выпечки, у меня силиконовая, я её ничем не смазываю. И выпекать где-то от 35 до 45 минут. ( На 30 минуте я накрыла фольгой и пекла ещё 10 минут)
Готовый пирог оставить остывать. Тем временем делаем глазурь. Конечно можно просто посыпать сахарной пудрой, будет также вкусно.
Итак, белый шоколад растопить любым удобным для Вас способом. Я это делаю в микроволновке. По 10 секунд в три-четыре этапа. Теперь добавляем 1 столовую ложку йогурта. Очень важно, чтоб йогурт был комнатной температуры, так как шоколад загустеет ( если это всё-таки произойдёт, разогрейте глазурь пару секунд ( 5-10 секунд ) в микроволновке )
Остывший пирог полить глазурью.
Комментарии и отзывы
42 минуты назад maykopchanochka #
8 часов назад Мама Механика #
Насколько его нужно помолоть?
5 часов назад Hanna21 # (автор рецепта)
Но можно блендером перемолоть немного , или в кофемолке.
В принципе этот пирог я делала и с целым нормальным маком. Разница не существенная. Главное, чтоб мак был хорошим.
вчера в 18:00 svetik5552 #
вчера в 18:04 Hanna21 # (автор рецепта)
вчера в 17:25 ирпенчанка #
позавчера antoninaladyka63 #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера Демоника #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера radik sharipov 2 #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера Dama-Lorik #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера Okoolina #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера ingaavt #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
17 января terry-68 #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
17 января s71510 #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
17 января jannasimf #
17 января Hanna21 # (автор рецепта)
17 января galina27 1967 #
17 января Hanna21 # (автор рецепта)
17 января yugai ludmila65 #
А скажите пожалуйста, какой белый шоколад у Вас? Я никак не могу найти хорошего качества.
17 января Hanna21 # (автор рецепта)
У меня шоколад с 30% какао масла . Можно попробовать шоколад белый в дисках . Не знаю продаётся ли такой в магазинах или нужно в специализированных интернет магазинах для кондитеров покупать
17 января yugai ludmila65 #
17 января korztat #
17 января yugai ludmila65 #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
Вы имеете ввиду белый шоколад в виде капель , в котором процент какао высокий ?
позавчера korztat #
позавчера Hanna21 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера yugai ludmila65 #
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