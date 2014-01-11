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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/83330/]Пирог "Восторг"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/83330/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014jan/11/50/615740_37682-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Нежнейшее творожное тесто с яблоками и виноградом. Пирог ароматный и очень вкусный. Просто готовится и быстро съедается. Для любителей творога и фруктов. Приглашаю всех на чай! Ингредиенты: Яйцо куриное, Масло сливочное, Мука пшеничная, Разрыхлитель теста, Сметана, Творог, Яблоко, Виноград, Сахар. Тэги: ужин, обед, десерт, выпечка, пирог.