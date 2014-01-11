Нежнейшее творожное тесто с яблоками и виноградом. Пирог ароматный и очень вкусный. Просто готовится и быстро съедается. Для любителей творога и фруктов. Приглашаю всех на чай!
- 11 января 2014, 13:51
- 24424
Пирог "Восторг"
Ингредиенты для «Пирог "Восторг"»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное (Растопить) — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Творог — 200 г
- Яблоко (Средних) — 2 шт
- Виноград (Без косточек) — 150 г
- Сахар — 200 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2451.2 ккал
|
белки
68.6 г
|
жиры
70.4 г
|
углеводы
387.3 г
|100 г блюда
|ккал
196.1 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
5.6 г
|углеводы
31 г
Рецепт «Пирог "Восторг"»:
Яблоки очищаем от кожуры, произвольно нарезаем и выкладываем сверху на пирог, не вдавливая. Отправляем пирог в духовку на 40 мин при 180 гр
Комментарии и отзывы
позавчера jroitman #
позавчера Демурия # (автор рецепта)
11 сентября Siynochek #
12 сентября Демурия # (автор рецепта)
22 марта 1Марта #
Расстроилась - почему?
Очень вкусный, влажноватый, я, правда, такие не очень люблю, но семье очень понравился.
Спасибо за рецепт )))
23 марта Демурия # (автор рецепта)
23 марта 1Марта #
Да, здоровье сейчас очень актуально).
Не подскажете, почему у меня мог опасть?
31 марта Демурия # (автор рецепта)
14 марта mokos #
14 марта Демурия # (автор рецепта)
17 ноября 2018 года ulyalersha #
18 ноября 2018 года Демурия # (автор рецепта)
36 месяцев назад Janna Sk #
36 месяцев назад Демурия # (автор рецепта)
4 мая 2017 года kamberra #
4 мая 2017 года Демурия # (автор рецепта)
15 января 2017 года Barcik #
15 января 2017 года Демурия # (автор рецепта)
15 января 2017 года Barcik #
48 месяцев назад Navely #
48 месяцев назад Демурия # (автор рецепта)
10 августа 2016 года cvet44 #
10 августа 2016 года Демурия # (автор рецепта)
12 июля 2016 года Аллочка-уралочка #
12 июля 2016 года Демурия # (автор рецепта)
11 июля 2016 года kolombd #
Буду часто печь, записываю в любимые рецепты!!!
11 июля 2016 года Демурия # (автор рецепта)
1 мая 2016 года mariana82 #
2 мая 2016 года Демурия # (автор рецепта)
2 мая 2016 года mariana82 #
20 февраля 2016 года a shvedova77 #
20 февраля 2016 года Демурия # (автор рецепта)
Благодарю за вкусную фото улику и готовь с удовольствием
20 февраля 2016 года a shvedova77 #
28 января 2016 года Инночка07 #
28 января 2016 года Демурия # (автор рецепта)
21 сентября 2015 года vero stremousova #
21 сентября 2015 года Демурия # (автор рецепта)
12 марта 2015 года ukarielt #
12 марта 2015 года Демурия # (автор рецепта)
1 октября 2014 года Курицына Таня #
1 октября 2014 года Демурия # (автор рецепта)
8 сентября 2014 года Violl #
8 сентября 2014 года Демурия # (автор рецепта)
Спасибо за доверие
8 сентября 2014 года Violl #
8 сентября 2014 года mtata #
8 сентября 2014 года Violl #
14 сентября 2014 года Покусаева Ольга #
14 сентября 2014 года Violl #
14 сентября 2014 года Покусаева Ольга #
14 сентября 2014 года Violl #
14 сентября 2014 года Покусаева Ольга #
26 февраля 2014 года volarni #
26 февраля 2014 года Демурия # (автор рецепта)
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