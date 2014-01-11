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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 января 2014, 13:51
  • 24424

Пирог "Восторг"

Рецепт: Пирог Восторг

Нежнейшее творожное тесто с яблоками и виноградом. Пирог ароматный и очень вкусный. Просто готовится и быстро съедается. Для любителей творога и фруктов. Приглашаю всех на чай!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог "Восторг"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2451.2 ккал 		белки
68.6 г 		жиры
70.4 г 		углеводы
387.3 г
100 г блюда
ккал
196.1 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
5.6 г		 углеводы
31 г


Рецепт «Пирог "Восторг"»:

Яйца взбить с сахаром

Добавить сметану и творог, взбить

Далее выкладываем разрыхлитель и муку, взбиваем

И уже добавляем остывшее растопленое масло и взбиваем

В тесто добавить виноград (целый, не резать) и аккуратно перемешать

В форму, выстеленную пекарской бумагой, выкладываем тесто

Яблоки очищаем от кожуры, произвольно нарезаем и выкладываем сверху на пирог, не вдавливая. Отправляем пирог в духовку на 40 мин при 180 гр

Вот и наш красавец

Приятного аппетита




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: ужин обед десерт выпечка пирог

Вкусы: творожный фруктовый

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Пирог Восторг
Описание: Нежнейшее творожное тесто с яблоками и виноградом. Пирог ароматный и очень вкусный. Просто готовится и быстро съедается. Для любителей творога и фруктов. Приглашаю всех на чай!


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Пирог "Восторг"» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Только что приготовила. Очень вкусно! Использовала 170 г сахара. Сверху на пирог посыпала коричневый сахар и положила сливочное масло. Вместо винограда грецким орех. Замечательно вышло. Буду делать ещё. Спасибо.
На здоровье
Почему он получился не как на картинке, а влажный, как будто сырой? Всё делала строго по рецепту. Не знаю, что не так.
Иногда так бывает когда что то пошло не так. Но сам по себе пирог должен быть влажноватый и сочный за счёт фруктов
Пекла сегодня ваш "Восторг". Хорошо поднялся, так радовал, но после того, как вынула из формы немного осел. После выключении духовки оставила с открытой на 15,мин. , потом только вынула из формы.
Расстроилась - почему?
Очень вкусный, влажноватый, я, правда, такие не очень люблю, но семье очень понравился.
Спасибо за рецепт )))
На здоровье
Спасибо)
Да, здоровье сейчас очень актуально).
Не подскажете, почему у меня мог опасть?
К сожалению не знаю
очень вкусно получилось! спасибо! яблоки воткнула прямо в тесто, не люблю когда сверху румяные. Тесто сначала получилось очень крутым , разбавила кефиром.
на здоровье
Вот, только что в секунду ушли пару кусков, сейчас несу дочке))) Вкусно, супер!!! Положила 5 яблок, не пожалела, так и надо мне лично для кайфа))) их сверху маслом смазала и сахаром поспала. Вышло всё великолепно!!! Спасибо огромное! Юля
Спасибо за доверие, теплые слова и столь высокую оценку мне очень приятно. Готовьте с удовольствием
Испекла вчера Ваш пирог. Т.к. пекла в мультиварке, то яблоки положила вниз и присыпала их сахаром для карамелизации. А вместо винограда я добавила замороженную вишню. Получился очень вкусный пирог!!! Большое спасибо за рецепт!
На здоровье
Очень понравилось моему мужу.Он был в восторге .В копилку.Спасибо
Благодарю
ВКУСНОТА. Делала без винограда, добавила ванилин. Увеличила все в 2,5 раза, т.к. творога было 500гр. Получился целый противень Да, яблок ушло 7 шт. Спасибо автору за рецепт
Спасибо за доверие
Это Вам спасибо. Только нам и этого мало. Пекла вчера вечером, а сегодня уже нету. А я только и успела вчера попробовать небольшой кусочек. Завтра на рынок за творогом
Действительно восторг! У меня без винограда, а яблочек я добавила побольше, нарезала их дольками и сверху вдавила их в тесто. Вкусно, пышно, сладко!!!
Надюша, спасибо за доверие и теплые слова на здоровье моя хорошая
Многие рецепты яблочных пирогов опробовала с сайта. Сегодня испекла ваш. Пирог замечательный,тесто очень вкусное. Забираю в кк буду печь еще не раз. Спасибо за рецептик
Благодарю за доверие
Нежный домашний пирог !
Спасибо
Оля, спасибо! Очень вкусный пирог получился Нежный, мягкий, воздушный... Действительно оправдывает свое название "Восторг"
Буду часто печь, записываю в любимые рецепты!!!
Спасибо за доверие, теплые слова и столь высокую оценку мне очень приятно. Готовьте с удовольствием
Очень вкусный пирог . Спасибо, дорогая, за отличный рецепт!
Тебе спасибо за доверие и высокую оценку моих скромных работ ты такая умничка
Спасибо
Оленька! Принимай фото отчётик! Испекла вчера для своих мужчин-коллег (строит. фирма, много их, а я одна...)))) в честь наступающего мужского праздника. Делала в двойном объёме, всё отлично! Тесто вкуснейшее, обожаю творожное! Сфоткала уже прямо в офисе, на столе для переговоров, стоит и источает просто умопомрачительные ароматы!!! Спасибо, дорогая, за отличный рецепт! Всем рекомендую!!!
Спасибо огромное за доверие и теплые слова мне очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал.
Благодарю за вкусную фото улику и готовь с удовольствием
Спасибо, забрала в КК
На здоровье
Спасибо за отличный рецепт.Делала без винограда,только с яблоками.Сахара положила 150 гр.Получился пышный и очень вкусный пирог.Легко,быстро и с творогом
Благодарю за доверие
Очень вкусный пирог
На здоровье
А у меня, к сожалению, пирог не поднялся Думаю много винограда положила, но вкус прекрасный. В общем буду еще пробовать
С творожной выпечкой очень аккуратно надо, первые 20 мин духовку не открывать, и если пирог румянится а еще не готов, то лучше понизить температуру
Олечка, принимай отчетик! Название пирога соответствует моим ощущениям-восторг полный Спасибо за прекрасный рецепт!
Ну таят даже комментарии не нужны пирог красавец, фото блеск. Рада, что понравился рецепт
Спасибо за доверие
Оленька спасибо!
Ответ для Violl
Виолеточка,какой он соблазнительный
Танечка, у меня с пирогами не слишком большая дружба, это муж очень любит, но этот пирог меня приятно удивил
Ответ для Violl
Виолочка, очень соблазнительный пирог . Забрала себе этот рецептик
Классный пирог пеки!
Скоро займусь этим делом
Спасибо огромное! Пирог очаровательный и вкусный!
На здоровье
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