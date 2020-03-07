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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 7 марта 2020, 9:58
  • 6223

Пирожки из идеального дрожжевого постного теста

Рецепт: Пирожки из идеального дрожжевого постного теста

Это наш семейный рецепт теста, которому очень много лет. Для меня и моих близких рецепт, действительно, идеальный, выверенный и вымеренный годами. Тесто не требует замеса, легкое в работе, идеально подходит для жареных пирожков, пончиков и плюшек. Изделия из этого теста долго остаются свежими и воздушными, хотя они и не задерживаются - улетают в момент!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки из идеального дрожжевого постного теста»:

Тесто:

Начинка из капусты:

Начинка из яблок:

Время приготовления:

Количество порций: 35

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
46715.3 ккал		 белки
129.5 г		 жиры
4722.7 г		 углеводы
935.7 г
Порции
ккал
1334.7 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
134.9 г		 углеводы
26.7 г
100 г блюда
ккал
589.1 ккал		 белки
1.6 г		 жиры
59.6 г		 углеводы
11.8 г


Рецепт «Пирожки из идеального дрожжевого постного теста»:

Тесто:
В кастрюльку поместить воду, масло, соль и сахар. Довести до кипения и варить 2-3 минуты. Это обязательное условие. Полностью остудить.
Дрожжи развести в 50 мл теплой воды. Добавить к остывшей масляной жидкости. Постепенно подсыпая муку и перемешивая лопаткой, завести тесто, которое будет липнуть к рукам.
П. С. Обратите внимание на муку. Во всех регионах ее плотность разная, поэтому, добавляйте ее постепенно, учитывая рекомендации данные мной выше.

Тесто накрыть и отправить в теплое место на 1 час, оно должно увеличится в объеме больше, чем в 2 раза.

Начинка из капусты:
Капусту нашинковать, слегка обжарить. Добавить мелко нарезанный лук и натертый на крупную терку перец. Посолить и поперчить, тушить до готовности. Остудить.

Начинка из яблок:
Яблоки натереть на крупную терку, добавить цедру и сахар, тушить на медленном огне 2-3 минуты. Добавить порошок пудинга, быстро перемешать и тушить еще пару минут, чтобы яблоки "схватились", а выделившийся сок загустел. Я специально сфотографировала, чтобы было видно дно кастрюли. Остудить.

Формовка пирожков с капустой:
Муку больше не используем. Смазать рабочую поверхность и руки растительным маслом.
Красиво, когда все пирожки одинакового размера. Если не можете разделить тесто на глаз, то взвесьте один кусочек и по нему, как по эталону, разделите тесто.
Руками расправить тесто в лепешку. Поместить в центр начинку.

Защипнуть сначала в центре.

Затем по обе стороны и вытянуть бока.

Соединить бока хорошо их защипнуть между собой и прижать, слегка разгладить.

Я очень люблю этот способ формовки. Пирожки не открываются при жарке и имеют красивую округлую форму.

Жарить в хорошо нагретом масле по 2-3 минуты с обеих сторон.

До золотисто-коричневого цвета.

Формовка пирожков с яблоками:
Руками расправить тесто в лепешку. Поместить в центр начинку.

Собрать в мешочек и хорошо закрутить хвостик теста. Расправить в лепешку.

Жарить в хорошо нагретом масле. Откинуть на бумажное полотенце. Когда остынут посыпать сахарной пудрой и по-желанию корицей.

У меня получилось 15 пирожков с капустой и столько же с яблоками. Остальные хотела приготовить с вишней. Но так, как варила постный свекольник с фасолью, то по просьбе мужа нажарила плюшек, которые посыпала сухим чесноком. Ох вкусно же нам было!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На завтрак На ужин Специальное питание : Постное питание

Теги: пост выпечка

Вкусы: капустный яблочный бесподобный

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Пирожки из идеального дрожжевого постного теста
Описание: Это наш семейный рецепт теста, которому очень много лет. Для меня и моих близких рецепт, действительно, идеальный, выверенный и вымеренный годами. Тесто не требует замеса, легкое в работе, идеально подходит для жареных пирожков, пончиков и плюшек. Изделия из этого теста долго остаются свежими и воздушными, хотя они и не задерживаются - улетают в момент!


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Фотографии «Пирожки из идеального дрожжевого постного теста» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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можно в духовке, у меня свекровь печет почти на таком тесте, только в тесто добавляет растительное масло.А бабушка в печке пекла, такие постные пирожки. Вкуснота в пост в самый раз.
только в тесто добавляет растительное масло


Вы рецепт читали?
Наташа, шикарное тесто, очень приятное и легкое в работе! Зашла на сайт выбрать, чтобы испечь в выходной. А тут как раз ваш семейный рецепт (люблю такие рецепты). Конечно, вместо кукурузного масла - подсолнечное (но теперь обязательно приобрету кукурузное ). Но получилось замечательное тесто, просто СУПЕР! Мягкое, нежное, не тяжелое впоследствии для желудка. Огромное спасибо за рецепт!!!
Какой ассортимент!!!! Замечательная выпечка получилась! Большое спасибо за такой подробный и добрый отчет!
Пирожки из постного теста отличные и при выпекании в духовке. Вдобавок они меньше черствеют
это тесто для жареных пирожков.
Постное без ингредиентов животного происхождения (что такое дрожжи)!!! Почему просвиры делают без дрожжей!
Каждый решает САМ.
Дрожжи - это продукт, который относится к микроскопическим грибам. Условно дрожжи можно отнести к продуктам растительного происхождения. А в пост, как известно, следует ограничить себя в продуктах животного происхождения.
Ответ для andi200766
Просфоры пекут на закваске
Здравствуйте. Постное тесто БЕЗДРОЗЖЖЕВОЕ.
вы путаете с пресным! ЭТО-дрожжевое постное тесто! оно без молока и яиц!!! или дрожжи вы приравниваете к мясу?
НЕ Я ...
Ответ для mila berezka
Ответ для andi200766
Хлебушек вы тоже не едите?
Экстрим везде опасен, даже если это православный.
Да и яблоки, капуста, картошка- все же живое! Как можно питаться живым?
Что же вы едите? На какой синтетике сидите? Поделитесь!
Чудесные, золотистые пирожки! Как же Вам было вкусно!
дааа...очень! спасибо!
Интересно, а на закваске своей получатся? Надо попробовать
а почему бы и нет! тоже об этом думала.
Очень аппетитные и красивые пирожки!
большое спасибо!
Наташа,рецепт понравился. Подскажи,насколько липнущее тесто к рукам? Муку добавлять до какого состояния?
Надя, тесто липнет к рукам, но не прилипает к ним и не тянется за ними. Оно легко собирается силиконовой лопаткой, увеличь 1-е фото, на нем хорошо видно. Спасибо!
Спасибо!
Какие пирожки аппетитные у тебя, Наташа.
Очень люблю это тесто. Единственное, сухие дрожжи использую.
спасибо, Лариса!
Спасибо! Отличное тесто. С праздником!
Спасибо, взаимно!
Огромное спасибо за такой подробный рецепт,он великолепен
и вам, спасибо!
Замечательные, аппетитные пирожки!
спасибо, Вера!
Наташа, отличные пирожки!Очень аппетитные!
спасибо, Инночка!
Замечательные пирожки, красивые и очень аппетитные!
большое спасибо!
очень аппетитные пирожки
спасибо, Света!
Наташа, интересный рецепт и очень аппетитные пирожки!
благодарю!!!
Наташенька, очень вкусно, красиво ,аппетитно!!! Забираю в КК спасибо!!!
большое спасибо!
Отличные пирожки! Очень аппетитно!
большое спасибо!
Наталья! Спасибо за прекрасный мастер класс! Интересные начинки. Ни разу не добавляла сладкий перец в капустную начинку. Не обычна для меня и начинка из яблок с пудингом. Очень полезна для меня формовка. Прекрасно, что семейные рецепты бережно хранятся, и Вы поделились с нами. Спасибо. С благодарностью взяла в КК.
Спасибо,Ирина! Рада, что наш семейный рецепт тебе понравился!
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