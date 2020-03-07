Пирожки из идеального дрожжевого постного теста

Это наш семейный рецепт теста, которому очень много лет. Для меня и моих близких рецепт, действительно, идеальный, выверенный и вымеренный годами. Тесто не требует замеса, легкое в работе, идеально подходит для жареных пирожков, пончиков и плюшек. Изделия из этого теста долго остаются свежими и воздушными, хотя они и не задерживаются - улетают в момент!