Это наш семейный рецепт теста, которому очень много лет. Для меня и моих близких рецепт, действительно, идеальный, выверенный и вымеренный годами. Тесто не требует замеса, легкое в работе, идеально подходит для жареных пирожков, пончиков и плюшек. Изделия из этого теста долго остаются свежими и воздушными, хотя они и не задерживаются - улетают в момент!
- 7 марта 2020, 9:58
- 6223
Пирожки из идеального дрожжевого постного теста
Ингредиенты для «Пирожки из идеального дрожжевого постного теста»:
Тесто:
- Вода — 500 мл
- Масло кукурузное — 150 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Дрожжи (живые) — 25 г
- Масло растительное (для жарки пирожков)
- Мука пшеничная / Мука — 1 кг
Начинка из капусты:
- Капуста белокочанная / Капустa — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт
- Перец сладкий красный — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный (я люблю щедро) — по вкусу
- Масло растительное — 4 ст. л.
Начинка из яблок:
- Яблоко (уже очищенное и удаленной сердцевиной) — 400 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Цедра лимона — 0,5 ч. л.
- Пудинг ванильный — 30 г
Время приготовления:
Количество порций: 35
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
46715.3 ккал
|белки
129.5 г
|жиры
4722.7 г
|углеводы
935.7 г
|Порции
|ккал
1334.7 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
134.9 г
|углеводы
26.7 г
|100 г блюда
|ккал
589.1 ккал
|белки
1.6 г
|жиры
59.6 г
|углеводы
11.8 г
Рецепт «Пирожки из идеального дрожжевого постного теста»:
Тесто:
В кастрюльку поместить воду, масло, соль и сахар. Довести до кипения и варить 2-3 минуты. Это обязательное условие. Полностью остудить.
Дрожжи развести в 50 мл теплой воды. Добавить к остывшей масляной жидкости. Постепенно подсыпая муку и перемешивая лопаткой, завести тесто, которое будет липнуть к рукам.
П. С. Обратите внимание на муку. Во всех регионах ее плотность разная, поэтому, добавляйте ее постепенно, учитывая рекомендации данные мной выше.
Тесто накрыть и отправить в теплое место на 1 час, оно должно увеличится в объеме больше, чем в 2 раза.
Начинка из капусты:
Капусту нашинковать, слегка обжарить. Добавить мелко нарезанный лук и натертый на крупную терку перец. Посолить и поперчить, тушить до готовности. Остудить.
Начинка из яблок:
Яблоки натереть на крупную терку, добавить цедру и сахар, тушить на медленном огне 2-3 минуты. Добавить порошок пудинга, быстро перемешать и тушить еще пару минут, чтобы яблоки "схватились", а выделившийся сок загустел. Я специально сфотографировала, чтобы было видно дно кастрюли. Остудить.
Формовка пирожков с капустой:
Муку больше не используем. Смазать рабочую поверхность и руки растительным маслом.
Красиво, когда все пирожки одинакового размера. Если не можете разделить тесто на глаз, то взвесьте один кусочек и по нему, как по эталону, разделите тесто.
Руками расправить тесто в лепешку. Поместить в центр начинку.
Я очень люблю этот способ формовки. Пирожки не открываются при жарке и имеют красивую округлую форму.
Жарить в хорошо нагретом масле. Откинуть на бумажное полотенце. Когда остынут посыпать сахарной пудрой и по-желанию корицей.
У меня получилось 15 пирожков с капустой и столько же с яблоками. Остальные хотела приготовить с вишней. Но так, как варила постный свекольник с фасолью, то по просьбе мужа нажарила плюшек, которые посыпала сухим чесноком. Ох вкусно же нам было!
Комментарии и отзывы
2 часа назад alenanat #
1 час назад natapit # (автор рецепта)
Вы рецепт читали?
6 часов назад OlgaBerdsk #
4 часа назад natapit # (автор рецепта)
10 часов назад зыркало #
7 часов назад natapit # (автор рецепта)
10 часов назад andi200766 #
Каждый решает САМ.
10 часов назад natapit # (автор рецепта)
9 часов назад Sibuki #
11 часов назад andi200766 #
10 часов назад mila berezka #
10 часов назад andi200766 #
7 часов назад nadinhike #
5 часов назад tavolgas #
Экстрим везде опасен, даже если это православный.
Да и яблоки, капуста, картошка- все же живое! Как можно питаться живым?
Что же вы едите? На какой синтетике сидите? Поделитесь!
11 часов назад Kuss #
10 часов назад natapit # (автор рецепта)
11 часов назад Sibuki #
10 часов назад natapit # (автор рецепта)
11 часов назад Бархатные ручки #
10 часов назад natapit # (автор рецепта)
20 часов назад красавица киса #
15 часов назад natapit # (автор рецепта)
9 часов назад красавица киса #
вчера в 23:53 Glaros #
Очень люблю это тесто. Единственное, сухие дрожжи использую.
16 часов назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 11:54 АкуЛИНА2 #
вчера в 13:57 natapit # (автор рецепта)
вчера в 9:44 valty #
вчера в 10:46 natapit # (автор рецепта)
вчера в 9:29 Wera13 #
вчера в 9:42 natapit # (автор рецепта)
вчера в 7:13 inna_2107 #
вчера в 9:16 natapit # (автор рецепта)
вчера в 1:31 Dama-Lorik #
вчера в 9:15 natapit # (автор рецепта)
вчера в 1:30 мисс #
вчера в 9:15 natapit # (автор рецепта)
вчера в 0:33 Vishnja #
вчера в 1:20 natapit # (автор рецепта)
позавчера ma-ma sveta #
вчера в 0:14 natapit # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера natapit # (автор рецепта)
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