Невероятно простой в исполнении и невероятно вкусный! Этот пирог точно станет дежурным у нас! Минимум телодвижений, простые продукты и вот уже можно приглашать к чаю. А какой аромат стоял... Я приглашаю!!! За идею благодарю Наталью Оконешникову.
- 8 апреля 2020, 12:02
- 8886
Пирог с капустой "Нежный"
Ингредиенты для «Пирог с капустой "Нежный"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 200 мл
- Сметана (жирность 20%) — 150 г
- Соль — 0.5 ч. л.
- Сода — 1/4 ч. л.
Начинка
- Капуста белокочанная / Капустa — 250 г
- Капуста квашеная — 100 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Сахар — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1681.8 ккал
|
белки
48.5 г
|
жиры
85.8 г
|
углеводы
181.4 г
|100 г блюда
|ккал
157.2 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
8 г
|углеводы
17 г
Рецепт «Пирог с капустой "Нежный"»:
Свежую капусту нашинковать и вместе с квашеной протушить на разогретом масле, добавить соль, перец и сахар по вкусу.
Выложить в чашу яйца, соль, молочные продукты (в моем случае это 100 мл молока, 50 гр сметаны, 100 мл кефира и 100 мл натурального йогурта - наскребла), соль, соду и муку.
Тщательно размешать - тесто жидковатое.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут и выпекаем до золотистого цвета. Ориентируйтесь на свою духовку!!!
Очень вкусно теплым!
Комментарии и отзывы
37 минут назад alenanat #
14 часов назад 50511 #
14 часов назад corneewaol #
вчера в 22:58 ma-ma sveta #
вчера в 22:53 Dama-Lorik #
вчера в 8:07 Kuss #
вчера в 2:03 красавица киса #
позавчера ИРепка #
позавчера Ирушенька #
позавчера ААСК #
позавчера Okoolina #
позавчера qwerrty121 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: