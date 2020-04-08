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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 8 апреля 2020, 12:02
  • 8886

Пирог с капустой "Нежный"

Рецепт: Пирог с капустой Нежный

Невероятно простой в исполнении и невероятно вкусный! Этот пирог точно станет дежурным у нас! Минимум телодвижений, простые продукты и вот уже можно приглашать к чаю. А какой аромат стоял... Я приглашаю!!! За идею благодарю Наталью Оконешникову.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с капустой "Нежный"»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1681.8 ккал 		белки
48.5 г 		жиры
85.8 г 		углеводы
181.4 г
100 г блюда
ккал
157.2 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
8 г		 углеводы
17 г


Рецепт «Пирог с капустой "Нежный"»:

Свежую капусту нашинковать и вместе с квашеной протушить на разогретом масле, добавить соль, перец и сахар по вкусу.

Выложить в чашу яйца, соль, молочные продукты (в моем случае это 100 мл молока, 50 гр сметаны, 100 мл кефира и 100 мл натурального йогурта - наскребла), соль, соду и муку.
Тщательно размешать - тесто жидковатое.

Неразъемную форму на 20 см смазать маслом и обсыпать мукой. Излишки муки стряхнуть.

В форму выливаем половину теста.

Выкладываем начинку и заливаем второй половиной теста.

Я посыпала сверху кунжутом.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут и выпекаем до золотистого цвета. Ориентируйтесь на свою духовку!!!
Очень вкусно теплым!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: выпечка чаепитие детям пикник

Вкусы: сливочный нежный капустный

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Пирог с капустой Нежный
Описание: Невероятно простой в исполнении и невероятно вкусный! Этот пирог точно станет дежурным у нас! Минимум телодвижений, простые продукты и вот уже можно приглашать к чаю. А какой аромат стоял... Я приглашаю!!! За идею благодарю Наталью Оконешникову.


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Комментарии и отзывы

что то не жалует моя семья заливные пироги, подавай дрожжевые
Аллочка, румяный , нежный и несомненно вкусный пирог!
Спасибо большое Вам.Испеку обязательно.
Аллочка, замечательный пирог! И просто и так быстро!
Аллочка, чудесный пирог!
Прекрасный пирожок, Аллочка!
Аллочка,отличный пирог! Может на днях приготовлю,если звезды сойдутся.
Аллочка, с благодарностью беру рецепт в КК. Капустных пирогов, а тем более заливных много не бывает!
Аллочка, просто замечательный пирог! И готовится так быстро!
Обожаю капустные пироги! Просто прелесть!!!
заливной пирог, да, знакомое тесто)
Заливной)
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