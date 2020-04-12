Мягкий, ароматный домашний хлеб, который достоин праздничного стола! Очень пикантный и вкусный.
- 12 апреля 2020, 20:10
- 4118
Домашний хлеб с укропом и чесноком
Ингредиенты для «Домашний хлеб с укропом и чесноком»:
- Вода — 250 мл
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
- Дрожжи (живые) — 9 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Укроп — по вкусу
- Чеснок — 4 зуб.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2090.2 ккал
|
белки
43.3 г
|
жиры
76.5 г
|
углеводы
313.5 г
|100 г блюда
|ккал
254.9 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
9.3 г
|углеводы
38.2 г
Рецепт «Домашний хлеб с укропом и чесноком»:
Сделаем тесто. В теплой воде разведем дрожжи, сахар и соль. Затем добавим оливковое масло и просеянную муку. Замесим липкое тесто, накроем его пищевой пленкой и оставим в теплом месте на 1 час, для подъема. Тесто увеличится в два раза.
Пока тесто поднимается, сделаем начинку. Мягкое сливочное масло смешаем с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком.
Тесто разделим пополам. На припыленной мукой рабочей поверхности, руками, аккуратно сделаем лепешку. Половину начинки обильно нанесем на поверхность лепешки.
Можно оставить тесто в виде батонов, но я положила рулеты в формы для выпечки хлеба. Затем накроем хлеб и оставим еще на 40 минут для расстойки и подъема.
Выпекаем хлеб в духовом шкафу разогретом до 200 градусов, 30-35 минут. В это время, главное не сойти с ума от аромата))) Затем достаем готовый хлеб из форм и остужаем на решетке.
Очень вкусно!
Комментарии и отзывы
2 часа назад 0703ovvLyusya #
3 часа назад Gayanulya #
4 часа назад Helenna #
7 часов назад Ninusius #
7 часов назад Ninusius #
12 апреля Алиева2012 #
12 апреля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
12 апреля топиарий #
12 апреля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
12 апреля ГАЛИНА8 #
12 апреля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: