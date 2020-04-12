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  • 12 апреля 2020, 20:10
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Домашний хлеб с укропом и чесноком

Рецепт: Домашний хлеб с укропом и чесноком

Мягкий, ароматный домашний хлеб, который достоин праздничного стола! Очень пикантный и вкусный.

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Ингредиенты для «Домашний хлеб с укропом и чесноком»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2090.2 ккал 		белки
43.3 г 		жиры
76.5 г 		углеводы
313.5 г
100 г блюда
ккал
254.9 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
9.3 г		 углеводы
38.2 г

Рецепт «Домашний хлеб с укропом и чесноком»:

Сделаем тесто. В теплой воде разведем дрожжи, сахар и соль. Затем добавим оливковое масло и просеянную муку. Замесим липкое тесто, накроем его пищевой пленкой и оставим в теплом месте на 1 час, для подъема. Тесто увеличится в два раза.

Пока тесто поднимается, сделаем начинку. Мягкое сливочное масло смешаем с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком.

Тесто разделим пополам. На припыленной мукой рабочей поверхности, руками, аккуратно сделаем лепешку. Половину начинки обильно нанесем на поверхность лепешки.

Затем свернем лепешку в рулет. Также поступим со второй частью теста и начинки.

Можно оставить тесто в виде батонов, но я положила рулеты в формы для выпечки хлеба. Затем накроем хлеб и оставим еще на 40 минут для расстойки и подъема.

Выпекаем хлеб в духовом шкафу разогретом до 200 градусов, 30-35 минут. В это время, главное не сойти с ума от аромата))) Затем достаем готовый хлеб из форм и остужаем на решетке.


Очень вкусно!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - плита и духовка На завтрак На обед На полдник На праздничный стол : День рождения / Новый год / Пасха На ужин

Теги: хлеб

Вкусы: чесночный хлебный

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Домашний хлеб с укропом и чесноком
Описание: Мягкий, ароматный домашний хлеб, который достоин праздничного стола! Очень пикантный и вкусный.
Тэги: хлеб.


Комментарии и отзывы

Обязательно приготовлю: ооооочень соблазнительно! Что может быть лучше домашнего хлебчика? Спасибо автору! Всем - здоровья!
Давно такой вкуснятины не ела
Наверно, в карантин я начну и хлеб печь
Очень вкусно получилось!
Приготовила точно по рецепту! Получилось очень вкусно! В следующий раз попробую сверху смазать желтком, чтобы золотистые батоны были.
Светочка, обожаю домашний хлеб! Всегда аромат головокружительный, а с добавлением укропа и чеснока...мммм... Представляю уже!!!
И я люблю домашний хлеб!
Светочка прекрасный ароматный хлебушек получился!!!!
Большое спасибо
Благодарю
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