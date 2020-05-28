Коржики творожные

Добавить муку, смешать миксером тесто до однородности (очень коротко).

На рабочую поверхность высыпать ложку муки, выложить тесто, оно будет липкое (руки припылять мукой), собрать тесто в комочек (но не месить, обмять пару раз), тесто присыпать мукой,

накрыть пленкой и оставить на 5 мин. на столе отдохнуть.

В это время включить духовку на розогрев до 170С.