Хочу предложить простой рецепт приготовления коржиков творожных. Нежные, мягкие коржики, вкус знаком с детства. Делаются очень просто и быстро, из доступных продуктов. За основу взят рецепт от Галины профи, спасибо большое.
- 28 мая 2020, 7:28
- 5706
Коржики творожные
Ингредиенты для «Коржики творожные»:
- Маргарин (или сливочное масло комнатной температуры) — 75 г
- Творог (мягкий) — 220 г
- Сахар — 220 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Соль (без горки) — 1 ч. л.
- Яйцо куриное (28 - 30г) — 1/2 шт
- Мука пшеничная / Мука (или 330г) — 300 г
- Сода (1ч.л.без горки) — 5 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2729.6 ккал
|
белки
74.8 г
|
жиры
62.1 г
|
углеводы
471.6 г
|100 г блюда
|ккал
300 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
6.8 г
|углеводы
51.8 г
Рецепт «Коржики творожные»:
В чаше миксера соединить маргарин для выпечки (или сливочное масло),
мягкий творог, сахар, ванильный сахар, соль. Взбить.
Масса должна быть однородной.
Добавить пол-яйца (вторую половину оставить для смазывания), снова взбить до растворения сахара (лучше брать мелкий сахар),
всыпать соду через сито, взбить.
Добавить муку, смешать миксером тесто до однородности (очень коротко).
На рабочую поверхность высыпать ложку муки, выложить тесто, оно будет липкое (руки припылять мукой), собрать тесто в комочек (но не месить, обмять пару раз), тесто присыпать мукой,
накрыть пленкой и оставить на 5 мин. на столе отдохнуть.
В это время включить духовку на розогрев до 170С.
Рабочую поверхность подпылить мукой и раскатать тесто в пласт (прямоугольник) толщиной 1 см., длина примерно 27см.
Стороны равняйте скалкой.
Не раскатывайте очень тонко, коржики будут твердыми.
Тесто разделить на три части.
Разрезать на три полосы, затем каждую разрезать на треугольники.
Удобнее работать со скребком.
Выложить заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой,
смазать тесто взбитым яйцом (у нас оставалось половина),
слегка сделать рисунок вилкой.
Выпекать около 25 мин. в разогретой духовке до готовности (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.
Комментарии и отзывы
вчера в 17:38 beautiful woman #
вчера в 18:07 mtata # (автор рецепта)
вчера в 18:21 beautiful woman #
вчера в 19:01 mtata # (автор рецепта)
вчера в 19:13 beautiful woman #
3 часа назад mtata # (автор рецепта)
3 часа назад beautiful woman #
вчера в 17:26 marinok7 #
вчера в 18:06 mtata # (автор рецепта)
очень красивые,аппетитные и румяные коржики
вчера в 14:21 rdidash #
вчера в 16:11 mtata # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
вчера в 13:17 mtata # (автор рецепта)
позавчера 79108458713 #
вчера в 13:18 mtata # (автор рецепта)
позавчера 79108458713 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Dama-Lorik #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера inna_2107 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
про лишние КГ я молчу
позавчера Людмила НК #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Ольга Ольгаевро #
позавчера mtata # (автор рецепта)
мне приятно,что он вас не разочаровал
позавчера vava36 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Люда-Людмила #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Люда-Людмила #
позавчера Himbeeren #
С рецептом дня!
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Наталья Щучкина #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера mtata # (автор рецепта)
28 мая mariana82 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
28 мая Ирушенька #
позавчера mtata # (автор рецепта)
28 мая elenakrosh lenina #
позавчера mtata # (автор рецепта)
28 мая Tanushechka-2017 #
Такие воздушные и аппетитные!
28 мая mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за добрые слова поддержки
28 мая Tanushechka-2017 #
Села на минутку заглянуть и думала уже выходить, смотрю, твой рецептик новый есть
Спасибки за угощение и радушие, дорогая! Таааак вкусно!!!
С праздником тебя, Танюша! С Вознесением Господним! Всего самого доброго вашей семье
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Tanushechka-2017 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: