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  • 28 мая 2020, 7:28
  • 5706

Коржики творожные

Рецепт: Коржики творожные

Хочу предложить простой рецепт приготовления коржиков творожных. Нежные, мягкие коржики, вкус знаком с детства. Делаются очень просто и быстро, из доступных продуктов. За основу взят рецепт от Галины профи, спасибо большое.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Коржики творожные»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2729.6 ккал 		белки
74.8 г 		жиры
62.1 г 		углеводы
471.6 г
100 г блюда
ккал
300 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
6.8 г		 углеводы
51.8 г


Рецепт «Коржики творожные»:

В чаше миксера соединить маргарин для выпечки (или сливочное масло),
мягкий творог, сахар, ванильный сахар, соль. Взбить.
Масса должна быть однородной.
Добавить пол-яйца (вторую половину оставить для смазывания), снова взбить до растворения сахара (лучше брать мелкий сахар),
всыпать соду через сито, взбить.



Добавить муку, смешать миксером тесто до однородности (очень коротко).
На рабочую поверхность высыпать ложку муки, выложить тесто, оно будет липкое (руки припылять мукой), собрать тесто в комочек (но не месить, обмять пару раз), тесто присыпать мукой,
накрыть пленкой и оставить на 5 мин. на столе отдохнуть.
В это время включить духовку на розогрев до 170С.

Рабочую поверхность подпылить мукой и раскатать тесто в пласт (прямоугольник) толщиной 1 см., длина примерно 27см.
Стороны равняйте скалкой.
Не раскатывайте очень тонко, коржики будут твердыми.
Тесто разделить на три части.

Разрезать на три полосы, затем каждую разрезать на треугольники.
Удобнее работать со скребком.
Выложить заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой,
смазать тесто взбитым яйцом (у нас оставалось половина),
слегка сделать рисунок вилкой.

Выпекать около 25 мин. в разогретой духовке до готовности (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.

Приятного чаепития!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт обед полдник детям духовка

Вкусы: нежный творожный сливочный

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Коржики творожные
Описание: Хочу предложить простой рецепт приготовления коржиков творожных. Нежные, мягкие коржики, вкус знаком с детства. Делаются очень просто и быстро, из доступных продуктов. За основу взят рецепт от Галины профи, спасибо большое.


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Фотографии «Коржики творожные» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Какие прелестные коржики, Танюша! Отличный рецепт!
Людочка спасибо большое за визит и поддержку,вкус детства
Так и есть!
особенно на второй день
Если доживут до второго дня.
у нас с дедом дожили,а у детей нет
Замечательный рецепт! Спасибо! Все точно по рецепту готовила, получилось много и вкусно👍
Мариночка спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
очень красивые,аппетитные и румяные коржики
Спасибо за простой и вкусный рецепт!
благодарю за комментарий
Танюша! Коржики - само очарование!
Иришечка спасибо большое за поддержку
Хорошо из жадности пеку 2 нормы СУПЕР!!!!
вау,тогда я к вам в гости
ПЕКУ
Танечка, замечательные коржики, красивые и аппетитные!
Ларисочка спасибо огромное за комментарий и поддержку
Таня, такие аппетитные коржики! Нужно испечь , хотя лето на носу и после карантина кг лишние появились. Хоть не заходи на сайт....
Инна благодарю за комментарий и доверие,удачи
про лишние КГ я молчу
Танечка, коржики так в рот и просятся
Людочка угощайся,они из нашего детства
Быстро, просто и очень вкусно. Брала обычный 6% творог. Муки ушло 420 грамм. Все взбивала блендером. Тесто безумно приятное на ощупь, очень мягкое, слегка липнет. Получилась большая противень. Спасибо!! От меня вам+.
спасибо огромное за доверие и великолепное исполнение рецепта
мне приятно,что он вас не разочаровал
Здравствуйте, скажите пожалуйста, вы какой творог используете, Magerquark или жирный? Спасибо.
у меня 40%,думаю и с Magerquark все получится
Танюша! Очаровательные, румяные, аппетитные коржики! С рецептом и поварёнком дня! Здоровья, удачи, вдохновения и отличного настроения!
Наташенька благодарю за внимание и поздравление,всего самого наилучшего!!!!
Таня, замечательный рецепт! Все просто, доступно, аппетитно! С Поваренком и Рецептом дня!
Людочка благодарю за внимание,поздравление и поддержку, отличного дня и прекрасного настроения!!!!
Спасибо!
Славные коржики!
С рецептом дня!
Жанночка спасибо большое за поддержку и поздравление
Танюша, поздравляю с Рецептом дня!!! Коржики прелесть! Аппетитные, румяные. Чудесная презентация.
Наташенька спасибо огромное за дружескую поддержку и высокую оценку
Замечательная творожная выпечка
Светочка благодарю за комментарий
Шикарные коржики!
Марианочка спасибо большое за комментарий
Танечка, чудесные, румяные коржики! Красота! Очень интересный рецепт!
Иришечка спасибо огромное за внимание и поддержку
очень аппетитные
благодарю
Танечка, чудесные коржики
Такие воздушные и аппетитные!
Танюшечка как же я рада,что ты заглянула,писаживайся чайку попьем
спасибо огромное за добрые слова поддержки
Чуть ли не пропустила твою вкусноту.
Села на минутку заглянуть и думала уже выходить, смотрю, твой рецептик новый есть
Спасибки за угощение и радушие, дорогая! Таааак вкусно!!!
С праздником тебя, Танюша! С Вознесением Господним! Всего самого доброго вашей семье
Танюшечка спасибо огромное за поздравление,всего самого наилучшего дорогая
Спасибо большое
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