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  • 6 июня 2020, 17:54
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Булочки с вишневым джемом

Рецепт: Булочки с вишневым джемом Рецепт: Булочки с вишневым джемом

Мягкая, сладкая, с легким ароматом ванили и начинкой из вишневого джема выпечка, понравится вашим домашним.

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Булочки с вишневым джемом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3842 ккал 		белки
83.2 г 		жиры
113.9 г 		углеводы
624.9 г
100 г блюда
ккал
302.5 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
9 г		 углеводы
49.2 г

Рецепт «Булочки с вишневым джемом»:

В миску добавить 200 мл. теплого молока, добавить общее количество сахара (1/2 стакана), добавить 3 ст. ложки муки, добавить 10 гр. гранулированных дрожжей. Смесь взбить венчиком. Емкость накрыть пищевой пленкой или полотенцем и поставить в теплое место для роспуска дрожжей.

Через некоторое время на поверхности смеси образуется шапочка из мелких пузырьков. Опара готова.

В опару добавить яйца (3 шт.), добавить соль (1 ч. ложка), Добавить растопленное и остывшее до комнатной температуры сливочное масло, добавить 10 гр ванильного сахара. Смесь взбить венчиком. Затем постепенно, порциями добавить оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто. Емкость с тестом накрыть пищевой пленкой или полотенцем и поставить подниматься. Посте первого подъема тесто обмять и поставить подниматься вторично. Далее можно приступить к формовке булочек.

Тесто разделить на равные кусочки. Каждый кусочек раскатать в овальную форму. На конец овального язычка выложить 1 ч. ложку вишневого термостабильного джема.

Краешек подвернуть к центру. У вас должен получиться вот такой полумесяц, как на фото. Край хорошо прижать. Далее по свободному краю сделать рассечки при помощи кулинарного резца-колесика или ножа.

Далее у середины сделать скрутку, распределить надрезы по булочке-полумесяцу, свободный край подвернуть под донышко булочки.

Булочки выложить на противень, застланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Противень с булочками затянуть пищевой пленкой и поставить полуфабрикаты на расстойку. Время расстойки 20-30 мин.
Затем булочки смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до t190С духовку для выпекания. Выпекать до румяной корочки.

Готовые булочки остудить и посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития теплыми летними вечерами!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт детям духовка завтрак обед сдоба ужин чаепитие

Вкусы: вишневый нежный приятный сдобный

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Булочки с вишневым джемом
Описание: Мягкая, сладкая, с легким ароматом ванили и начинкой из вишневого джема выпечка, понравится вашим домашним.


Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт, а я испеку их с вишней.
А что за термостабильный джем? Как его готовить?
А что за термостабильный джем? Как его готовить?
Видела такой джем в Метро. Специальный джем для выпечки. Хорошо держит форму и не вытекает. Хорошая штука.
Увидела фото и прям чуть слюной не захлебнулась,хотя вообще довольно равнодушна к сдобе.Они просто бесподобны и очень хочется их приготовить.А не подскажите сколько муки примерно не в стаканах,а в граммах(гранёный стакан разбился),а с другими никогда не работала.
200 мл 3,5 стакана. Берёте мерку для сахара, муки и отмеряете 700 мл.
А об этом Я и не подумала )))
Танюша спасибо большое за рецепт,замечательные нежные сладкие булочки с кислой начинкой.Прекрасная формовка,с ней справился внук.Сам сделал замес теста миксером,немного жидковатым получилось,показала ему только формовку.
восхитительные булочки и фото
Танечка, булочки чудесные Такие пышные, румяные
Танечка, очаровательные булочки!
Красота!
Танюша восхитительные булочки,роскошные фото
Бесподобные булочки, завораживающие фото ! Если можно чуть подробней про "скрутку"на третьем фото сборки ? Спасибо.
Далее у середины сделать скрутку, распределить надрезы по булочке-полумесяцу,
т.е. сторону с разрезами нужно один раз прокрутить вокруг оси по центру и наложить ее на сторону с начинкой
Как всегда, шикарная выпечка
Как всегда одна сплошная нежность! Завораживает такая красота! И новая форма пирожков очень приглянулась!
очень вкусные фотографии)
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