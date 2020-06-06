Булочки с вишневым джемом

Булочки выложить на противень, застланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Противень с булочками затянуть пищевой пленкой и поставить полуфабрикаты на расстойку. Время расстойки 20-30 мин.

Затем булочки смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до t190С духовку для выпекания. Выпекать до румяной корочки.