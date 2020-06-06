Мягкая, сладкая, с легким ароматом ванили и начинкой из вишневого джема выпечка, понравится вашим домашним.
- 6 июня 2020, 17:54
- 5687
Булочки с вишневым джемом
Ингредиенты для «Булочки с вишневым джемом»:
- Мука пшеничная / Мука (Муки, возможно потребуется чуть больше. Мука бывает разная. Стакан 200 мл.) — 3,5 стак.
- Яйцо куриное (3 шт. в тесто, 1 шт. для смазывания булочек перед выпеканием) — 4 шт
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар (стакан 200 мл.) — 1/2 стак.
- Ванильный сахар (10 гр.) — 1 пакет.
- Соль (без горки) — 1 ч. л.
- Дрожжи (сухие гранулированные дрожжи) — 10 г
- Молоко — 200 мл
- Джем (В рецепте использовался вишневый терморстабильный джем для выпечки)
- Сахарная пудра
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3842 ккал
|
белки
83.2 г
|
жиры
113.9 г
|
углеводы
624.9 г
|100 г блюда
|ккал
302.5 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
9 г
|углеводы
49.2 г
Рецепт «Булочки с вишневым джемом»:
В миску добавить 200 мл. теплого молока, добавить общее количество сахара (1/2 стакана), добавить 3 ст. ложки муки, добавить 10 гр. гранулированных дрожжей. Смесь взбить венчиком. Емкость накрыть пищевой пленкой или полотенцем и поставить в теплое место для роспуска дрожжей.
В опару добавить яйца (3 шт.), добавить соль (1 ч. ложка), Добавить растопленное и остывшее до комнатной температуры сливочное масло, добавить 10 гр ванильного сахара. Смесь взбить венчиком. Затем постепенно, порциями добавить оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто. Емкость с тестом накрыть пищевой пленкой или полотенцем и поставить подниматься. Посте первого подъема тесто обмять и поставить подниматься вторично. Далее можно приступить к формовке булочек.
Тесто разделить на равные кусочки. Каждый кусочек раскатать в овальную форму. На конец овального язычка выложить 1 ч. ложку вишневого термостабильного джема.
Краешек подвернуть к центру. У вас должен получиться вот такой полумесяц, как на фото. Край хорошо прижать. Далее по свободному краю сделать рассечки при помощи кулинарного резца-колесика или ножа.
Далее у середины сделать скрутку, распределить надрезы по булочке-полумесяцу, свободный край подвернуть под донышко булочки.
Булочки выложить на противень, застланный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Противень с булочками затянуть пищевой пленкой и поставить полуфабрикаты на расстойку. Время расстойки 20-30 мин.
Затем булочки смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до t190С духовку для выпекания. Выпекать до румяной корочки.
Комментарии и отзывы
4 часа назад gaybel vg 2020 #
вчера в 18:48 5Marin #
вчера в 21:34 klenovairina14 #
вчера в 5:39 Андрей Силантьев #
позавчера ukka1981 #
вчера в 15:09 butkin val #
вчера в 19:00 ukka1981 #
позавчера mtata #
позавчера мисс #
позавчера МурКатеринка #
6 июня Ирушенька #
6 июня Наталья Шилова #
6 июня mtata #
6 июня bagmutg-2020 #
позавчера mtata #
6 июня nelliundco #
6 июня mawyxa-2018 #
6 июня специалист # (модератор)
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